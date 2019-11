Na Memória: a soberania do Botafogo em finais contra o Vasco

O Campeonato Carioca 2016 está chegando ao fim, neste domingo (01) às 16h, Vasco e Botafogo voltam ao templo do futebol, o Maracanã, para realizar o primeiro jogo da final. Apesar do time da Colina ter vantagem em relação aos confrontos diretos, o alvinegro ganhou mais finais.

No total foram 12 confrontos em finais, o time de General Severiano levou nos Cariocas de 1948, 68, 90 e 97, nas Taças Guanabara de 97, 2010 e 2013, na Taça Rio de 2012 e no Torneio Rio-São Paulo de 66. Já o cruzmaltino venceu apenas o Carioca de 2015 e as Taças Guanabara de 1965 e 77.

A última vez que o Botafogo ganhou uma decisão em cima do Vasco foi na Taça Guanabara de 2013, quando ganhou também o estadual, a equipe já era liderada por Jefferson e contava com personalidades como Seedorf, Lodeiro, Rafael Marques e Vitinho, mas o gol foi feito pelo lateral Lucas. Já no último confronto decisivo, o cruzmaltino pela primeira vez ganhou o estadual em cima do Fogão e também pôs fim a um jejum de 13 anos no gol marcado por Rafael Silva.

1948 - Botafogo 3 x 1 Vasco

Era o ano do temido Expresso da Vitória, o elenco contava com sete jogadores da Seleção Brasileira. Já o Glorioso vinha de um jejum de 12 anos sem títulos estaduais, além da saída de um dos astros do time, Heleno de Freitas. O favoritismo vascaíno não foi capaz de segurar o time preto e branco que goleou com gols de Paraguaio, Braguinha e Otávio. Foi o primeiro título da carreira do ídolo Nilton Santos.

1968 - Botafogo 4 x 0 Vasco

A goleada aconteceu com gols de quatro jogadores da Seleção Brasileira, Roberto, Rogério, Jairzinho e Gérson, o alvinegro consagrou-se bicampeão. Desta vez era o favorito no clássico, com Paulo César Caju e Jairzinho no time, muitos consideram este o melhor time da história do Botafogo.

1990 - Botafogo 1 x 0 Vasco

Perdendo apenas uma vez na competição, o clube de General Severiano fez uma campanha invejável e venceu com gol de Carlos Alberto Dias. Na época houve uma polêmica por conta do regulamento, a final seria entre o time com mais pontos na competição (Botafogo) e o vencedor do jogo entre campeão da Taça Guanabara (Vasco) e da Taça Rio (Fluminense).

Como o cruzmaltino venceu o tricolor, alegou que mesmo com a vitória do alvinegro, eles estariam empatados no número de pontos, alegaram a necessidade de disputar uma prorrogação. O Glorioso se recusou a disputar um tempo a mais, saiu de campo com a taça e o vice campeão ficou em campo e deu uma volta olímpica simbólica. A Federação considera o Botafogo campeão de 1990.

1997 - Botafogo 1 x 0 Vasco

O campeonato desse ano foi marcado pela rivalidade, na decisão da Taça Guanabara Edmundo fez a dança da bundinha de driblar Gonçalves, tal feito motivou o time e o Botafogo levantou a taça. Os rivais se encontraram novamente, na finalíssima, o alvinegro venceu com gol de Dimba.