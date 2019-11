Resultado Audax x Santos na Final do  Campeonato Paulista 2016 (1-1)

Agradecemos a todos que acompanharam a transmissão desse jogaço. Te aguardamos no próximo domingo as 16h !

As equipes não terão compromissos no meio de semana. O Santos ainda tem a preocupação com o meia Lucas Lima, que deixou o campo chorando após torcer o tornozelo direito.

No próximo domingo (8) as equipes realizam o segundo jogo, na Vila Belmiro. Em caso de empate, o campeão será decidido nos pênaltis.

A primeira parte da decisão do campeonato paulista termina empatada. O Audax saiu na frente com gol de Mike e o Santos empatou com Ronaldo Mendes, autor do gol da vitória no jogo da primeira fase por 2 a 1.

47' FIM DE JOGO ! Audax 1-1 Santos.

44' UUUUH ! Velicka chuta de longe, a bola desvia em David Braz e vai para fora. Vanderlei estava vendido na jogada.

43' SUBSTITUÍÇÃO: Gabriel deixa o gramado e da lugar para o também atacante Joel.

41' Velicka cobra falta de intermediaria, mas Vanderlei agarra sem dificuldade.

40' UUUUUUHHHH ! Gabriel puxa contra-ataque após escanteio do Audax. O camisa 10 conduz a bola até a entrada da área e dispara forte, mas por cima do gol.

E que estrela ! Ronaldo Mendes aproveita saida errada de Tchê Tchê, domina no peito, ajeita a bola e manda uma paulada de fora da área, que golaço !

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL ! RONALDO MENDES !

32' SIIIIDÃÃÃOOOOO ! Ricardo Oliveira fuzila de esquerda e obriga o goleiro fazer grande defesa.

28' SUBSTITUÍÇÃO: Vitor Bueno sai, entra Paulinho.

27' Vitor Bueno arrisca de fora da área, mas sem perigo para Sidão, que encaixa a bola.

20' VAAAAAAANDERRLLEEIIIII ! Mike sai na cara do gol e da um toque leve no canto, mas o arqueiro santista se estica todo para fazer a defesa.

SUBSTITUÍÇÃO: Chorando, o meia Lucas Lima deixa o campo para entrada de Ronaldo Mendes.

Na sequencia o camisa 20 sentiu o tornozelo e sai de campo para atendimento.

14' SIIIIIDÃOOOOO ! David Braz faz lindo lançamento e acha Lucas Lima na entrada da área. O meia chuta de direita e obriga grande intervenção do goleiro.

CARTÃO AMARELO: Lucas Lima é advertido por reclamação.

Tchê Tchê domina pela direita e encontra Mike dentro da área. O camisa 7 site com muita frieza deixa David Braz no chão, e manda no canto do goleiro Vanderlei, golaço !

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO AUDAAAX ! MIKE !

11' Bruno Paulo tenta chute da entrada da área mas isola a bola.

10' PERDEU ! Gabriel puxa rápido contra-ataque, sai livra na entrada da área, mas na hora de chutar apenas recua para o goleiro Sidão.

05' SIDÃO ! Renato lança Gabriel, o atacante avança até a entrada da área e dispara para boa defesa de Sidão !

01' FOOORAAAA ! Mike aciona Ytalo na entrada da área e o camisa 9 emenda de primeira, mas para fora do gol !

00' Jogo reiniciado !!!

SUBSTITUÍÇÃO: O atacante Wellington entra no lugar do meia Juninho.

Depois de o Audax iniciar o jogo precionando, o Santos tomou o controle da partida e teve as melhores oportunidades, ambas com o atacante Ricardo Oliveira que foi parado pela trave.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO, AUDAX 0 X 0 SANTOS.

45' FOOOORAA ! Velicka lança na área, Vanderlei e Gustavo Henrique batem cabeça e Mike antecipa a jogada para desviar com muito perigo para fora.

40' NAAAAA TRAAAAVEEEE ! Novamente Ricardo Oliveira. O atacante cobrou falta no canto do goleiro, a bola quicou e enganou Sidão, que contou com o travessão novamente para salva-lo.

39' CARTÃO AMARELO ! André Castro segura Gabriel e é advertido. O zagueiro estava pendurado e não irá jogar na Vila Belmiro.

37' Vanderlei ! Velicka tenta surpreender o goleiro santista em cobrança de falta e obriga o arqueiro fazer a defesa.

35' NA TRAAAAVEEEEE ! Lucas Lima rouba a bola no meio campo e lança Ricardo Oliveira. O camisa 9 invade a área e fuzila a bola na trave !

33' PERDEU ! Lucas Lima liga rápido contra-ataque, aciona Gabriel pela esquerda que de primeira cruza para Vitor Bueno, livre na área, mas o meia resolveu enfeitar a jogada e tocou para Lucas Lima novamente, que já marcado, bateu mascado para fora. Melhor chance do jogo.

30' UUUUUUUH! Cruzamento de Vicrtor Ferraz e a bola encontra o zagueiro Gustavo Henrique que desvia com perigo por cima do gol de Sidão.

28' O Santos começa a precionar o Audax em seu campo de defesa e os osasquenses não se envergonham em dar chutão.

20' VAAAAANDERLEEEEI ! Triangulação na frente da área santista entre Camacho e Ytalo, o camisa 9 aproveita o espaço e manda forte para o gol, mas o camisa 1 santista faz linda defesa.

18' Cruzamento perigoso de Lucas Limas, mas Ricardo Oliveira desvia de cabeça para fora.

17' PRA FORA ! Após jogada ensaiada Velicka cobra a falta e ela passa próxima ao gol de Vanderlei.

16' FALTA PERIGOSA ! Juninho faz boa jogada na entrada da área e só é parado com falta de David Braz.

09' Gabriel avança em velocidade pelo lado esquerdo e cruza resteiro na área, mas não tinha ninguém para colocar o pé na bola.

08' Mike ginga na frente na área e dispara para o gol. Mas a bola vai sem força, nas mãos de Vanderlei.

06' Como esperado, o Audax prevalece com a posse de bola e o Santos faz uma marcação atrás da linha de meio-campo, contrário dos outros adversários que preciosavam o time de Osasco já na saída de bola.

03' Vanderlei ! Juninho invade a área pela direita e chuta cruzado, mas a finalização é interceptada pelo arqueiro santista.

02' Bruno Paulo tenta joga individual pelo lado direito, passa por Victor Ferraz, mas na sequencia o volante Renato afasta a Bola.

01' O Santos deu a saída, mas rapidamente o Audax retomou a posse de bola.

O juiz trila o apito e a bola está rolando no José Liberatti !

As equipes já estão perfiladas em campo.

O Santos, em sua oitava final seguido do Paulistão, busca seu 22ª título estadual em Santos x Audax, empatando com o Palmeiras como segundo maior campeão. Ao longo da semana, os atletas do Santos assistiram vídeos com jogadas do Audax.

AUDAX: Sidão; André Castro, Yuri, Bruno Silva e Velicka; Tchê Tchê, Camacho e Juninho; Mike, Ytalo e Bruno Paulo. Técnico: Fernando Diniz

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabigol e Ricardo Oliveira Técnico: Dorival Júnior

O também lateral Victor Ferraz diz ser "um presente" para os torcedores a final entre duas equipes que jogam para frente. "Foi um grande presente para quem gosta do futebol bonito, duas equipes que gostam de jogar para frente, fazer gols. Lógico que tem a responsabilidade de defender, mas não é aquilo de vir para um jogo e só se defender. É um presente para quem gosta de assistir a um bom jogo. Domingo será uma grande decisão, com as duas equipes buscando o gol o tempo todo", enaltece o jogador.

O lateral Tchê Tchê quer o título do campeonato paulista para equipe não ficar marcada apenas por jogar bonito. "Se não formos campeões, vai ser como em anos passados, que era um time bonitinho, mas que, para muitas pessoas, não tinha chance de buscar título. Para coroar de verdade esse trabalho, tem de ser com título", afirmou o jogador.

Após poupar os atletas nas partidas contra o Santos do Amapá, o peixe vem completo para encarar o Audax e Dorival deve ir com força máxima.

Um dos heroís da equipe no duelo contra o Corinthians, o goleiro Sidão quase ficou de fora da decisão. O arqueiro de 33 anos tinha contrato até o dia 30 abril apenas, mas o Audax prorrogou o contrato por mais duas semanas.

FIQUE DE OLHO: Artilheiro do Santos na temporada com 7 gols, o menino da Vila Gabriel é o destaque santista. Os dois gols na semifinal diante do Palmeiras encheram o jogador de confiança. O atleta está na pré-lista de Dunga para disputar a Copa América.

FIQUE DE OLHO: O lateral-direito Tchê-Tchê merece atenção especial no time do Audax. Autor de um golaço no empate em 2 a 2 contra o Corinthians, suas excelentes atuações renderam um contrato com a equipe do Palmeiras.

Após os osasquenses surpreenderem os grandes, o técnico Dorival Junior está atento para não entrar nessa estatística. “É uma equipe que chega em uma final de Paulista e eu sei o que é chegar a uma final de competição com uma equipe de menor expressão contra equipe da capital. Aconteceu com o São Caetano em 2007 contra o Santos. Pode ter certeza que estaremos muito vacinados e corremos um sério risco se não fizermos um jogo no nosso limite”, alerta o comandante alvinegro.

Em entrevista ao Lance nessa semana, o técnico Fernando Diniz minimizou a conquista do título como preponderante para marcar a história. “Não acho que a melhor maneira de deixar uma marca é a partir do título. Talvez esse seja o maior crime que aconteceu com a Seleção de 82. A marca é como a equipe vem se desenvolvendo ao longo do campeonato. A gente vai competir para coroar com o título. Não vamos buscar o título só para deixar uma marca”, disse o técnico do Audax.

No paulistão 2015 o Audax jogava o seu caracteristico futebol privado do chutão e marcado pela posse de bola. Mas o peixe não deu importância e com um golaço de Ricardo Oliveira venceu a partida por 1 a 0.

A última partida foi ainda neste ano de 2016, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. De virada o peixe venceu por 2 a 1, gols de Wellington para o time de Osasco e Leo Cittadini e Ronaldo Mendes para o peixe.

A recente história entre as equipes iniciou no Paulista de 2014, quando ficaram no empate em 1 a 1. Desde então os times se enfrentão mais duas vezes e o peixe se saiu vencedor nas duas, marcando uma pequena invencibilidade contra o Audax.

O Santos teve que esquecer o Campeonato Paulista por um momento. Na última quinta-feira o peixe encarou o seu xará do Amapá, no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil. Com os reservas o alvinegro não encontrou dificuldade para vencer por 3 a 0 e avançar para a próxima fase.

Apesar de ser surpresa na final do paulistão, o Santos sabe o potencial do Audax. A equipe de Osasco bateu de frente com os grandes, conseguindo vitórias contra Palmeiras (2-1), São Paulo (4-1) e Corinthians (vitória nos pênaltis por 4-1).

Finalista do Paulistão pela oitava vez seguida, o Santos liderou o grupo A. Na sequencia eliminou o São Bento na Vila Belmiro, com uma vitória por 2 a 0. Para se garantir na final fez um confronto emocionante com o Palmeiras, que só foi decidido nos pênaltis e teve protagonismo do goleiro Vanderlei.

O pontapé inical das finais será dado no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco. Os mandantes chegam na decisão após terminar em primeiro no grupo C. Nas quartas de final eliminou o São Paulo em seu estádio, vencendo por 4 a 1. E nas semifinais desbancou o Corinthians, dono da melhor campanha, nos pênaltis, após empate em 2 a 2 no tempo normal.

Os jogos mais assistidos foram a goleada contra o São Paulo por 4 a 1, pelas quartas de final, e o empate de 2 a 2 com o Corinthians, na semifinal da competição.

Uma das armadilhas do Audax, segundo os santistas, é induzir o adversário a marcar pressão em sua saída de bola. Assim, o time de Fernando Diniz conquista território no meio-campo e até busca o 'mano a mano' com os zagueiros rivais no campo de ataque.

O Santos tem respeitado bastante seu adversário da final do Campeonato Paulista e promete ser um time bastante marcador nos duelos contra o Audax. Além dos vídeos, Dorival poupou os titulares do duelo contra o Santos do Amapá, na vitória de 3 a 0 no meio de semana, pela Copa do Brasil, para trabalhar o sistema tático do time que joga a decisão deste domingo.

Osasco Audax e Santos começam a decidir o campeão paulista de 2016 neste domingo e tanto o técnico Fernando Diniz como Dorival Júnior prezam pelo jogo de posse de bola, movimentação e muito ataque e é por isso que a decisão promete ser 'bonita de ver'. Pelo menos é nisso que acreditam os próprios jogadores.

"Santos é uma grande equipe, não tem nem o que falar, e Dorival gosta muito de ter a posse de bola e também gosta muito de ataque eu acho que vai ser um jogo lindo de se ver, um jogo aberto, bonito de se ver, vai ser bom para nós que estamos lá dentro e também para quem está assistindo", diz Guilherme Camacho, do Audax.

Os dois técnicos contam com força máxima para a decisão em relação às semifinais. O Audax entrará em campo com a mesma formação que bateu o Corinthians, na Arena, em Itaquera, nos pênaltis: Sidão; André Castro, Yuri, Bruno Silva e Velicka; Tchê Tchê, Camacho e Juninho; Mike, Ytalo e Bruno Paulo.

O Peixe, que eliminou o arquirrival Palmeiras nas semifinais, também nas penalidades, terá em campo: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Lucas Lima; Gabigol e Ricardo Oliveira. A preparação foi toda feita no CT Rei Pelé, na Baixada Santista.

Enquanto isso, o elenco do Audax passou a semana em Sorocaba se preparando para o confronto. Foram três dias de treino no interior de São Paulo e mais dois em Osasco, no palco do confronto.

