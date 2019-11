Resultado Botafogo x Vasco na final do Campeonato Carioca (0-1)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta final entre Botafogo x Vasco. Domingo que vem tem mais, até a próxima!

A vitória coroa a boa fase do Vasco, que segue invicto na temporada. A última derrota foi ainda no Brasileirão do ano passado, quando perdeu para o Fluminense no Engenhão.

Vasco vence Botafogo por 1 a 0 com gol de Jorge Henrique e garante vantagem para o jogo da volta, que também será no Maracanã, no próximo domingo (8).

49' FIM DE JOGO!

48' Riascos tenta segurar a bola no ataque, mas é desarmado.

47' Público e renda no Maracanã: Pagantes: 37.207 / Presente: 43.822 / Renda: R$ 1.840.370,00

46' Nenê tabela com Eder Luis, que chuta para o gol. Bola bate na zaga e sai.

45' Vamos até 49'

44' Vasco pressiona e busca o segundo gol.

42' CARTÃO AMARELO PARA JÚLIO CESAR! (Vasco)

41' Após cruzamento, Eder chuta errado e Jefferson defende

38' UUUH!! Neilton erra o chute, mas a bola sobra para Ribamar na cara do gol. O jovem para em Martín Silva!

37' Substituição no Vasco! Sai: Marcelo Mattos; Entra: Diguinho.

37' CARTÃO AMARELO PARA NENÊ! (Vasco)

35' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDES! (Botafogo)

35' Substituição no Botafogo! Sai: Salgueiro; Entra: Neilton.

34' UUH!! Diogo faz boa jogada e deixa Bruno Silva na cara do gol. O volante tenta tirar de Martín e manda por cima. Que chance!

34' Substituição no Vasco! Sai: Jorge Henrique; Entra: Eder Luis.

33' Salgueiro cobra falta, mas bola para na barreira.

32' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO! (Vasco)

30' Botafogo fica com a bola e Vasco apenas marca a distância.

28' Substituição no Botafogo! Sai: Gegê; Entra: Fernandes.

26' O curioso é que o Sassá foi inscrito no Carioca só pra jogar a final, mas ficou apenas cinco minutos em campo.

25' Atacante tinha entrado há poucos minutos. Botafogo mostra descontrole após o gol levado.

24' CARTÃO VERMELHO PARA SASSÁ! (Botafogo)

21' Nenê cobra fechado e Jefferson, desta vez, sai bem do gol.

20' Substuição no Vasco! Sai: Julio dos Santos; Entra: Pikachu.

20' Parada técnica.

19' Substituição no Botafogo! Sai: Leandrinho; Entra: Sassá.

16' Pikachu estava pronto para entrar no Vasco, mas após o gol, voltou para o banco.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! JORGE HENRIQUE!! Nenê cruza, Jefferson sai mal do gol e o atacante coloca o cruzmaltino em vantagem!

13' Ribamar tenta o ataque, mas é desarmado por Marcelo Mattos.

10' Vasco e Botafogo tiveram ótimas chances de abrir o placar no Maracanã. Clássico melhora no segundo tempo.

8' RESPOSTA! Ribamar recebe em velocidade na esquerda e chuta cruzado, assustando Martín.

7' POR POUCO! Riascos recebe na direita e dá belo passe para Nenê, que chuta de primeira. Bola raspa na trave e sai!

5' Gegê chuta cruzado pela esquerda, mas sem perigo.

3' CARTÃO AMARELO PARA LUAN! (Vasco)

2' Nenê cobra e Jefferson afasta de soco.

1' Vasco ganha escanteio logo no primeiro minuto

0' Começa o segundo tempo!

Equipes já de volta para a etapa final!

Botafogo e Vasco vão empatando sem gols no Maracanã. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

46' Fim de primeiro tempo!

45' Vamos até 46'

43' Vasco tem dificuldades na criação. Nenê muito bem marcado pelos jogadores do Botafogo.

42' CARTÃO AMARELO PARA MARCELO MATTOS! (Vasco)

39' Riascos cabeceia e Jefferson defende.

38' Jorginho muito mais agitado na área técnica, enquanto Ricardo Gomes só observa.

37' Nenê arrisca o chute da intermediária e manda fraco para fora.

36' Bruno Silva chuta com efeito e Martín Silva espalma

33' Botafogo tem maior posse de bola, mas Vasco já equilibra o jogo.

31' Ribamar corta o lábio após disputa com Rodrigo e recebe atendimento fora do gramado.

30' Salgueiro recebe de costas, gira, mas chuta por cima.

28' Vasco não encontra espaços na defesa do Botafogo, que está bem postada.

26' Nenê erra o passe e acaba fazendo falta em Salgueiro.

24' Andrezinho tenta chute de fora, mas manda torto.

23' Vasco ainda não conseguiu assustar a meta de Jefferson. Botafogo é melhor, neste momento.

22' Parada técnica.

20' Diego cruza e a bola fica nas mãos de Martín Silva.

19' O Botafogo, por sua vez, só perdeu uma vez neste Estadual. E foi justamente para o Vasco.

18' Vasco está invicto há seis meses. A última derrota foi ainda no Brasileirão do ano passado, quando perdeu para o Flu no Engenhão.

17' Após cobrança, Riascos afasta de cabeça.

16' Lindoso tenta chute de fora da área, mas bola desvia em escanteio

14' Bruno Silva sobe mais do que a zaga do Vasco, mas cabeceia mal.

13' UUH!! Em contra-ataque, Ribamar recebe e chuta, mas a bola desvia em Rodrigo.

11' Agora, o cruzmaltino valoriza a posse de bola.

10' Nos primeiros minutos, Botafogo encontrou espaços na defesa do Vasco.

9' Tanto Jorginho como Ricardo Gomes nunca conquistaram um título como treinador no Maracanã.

8' Madson cruza, e Luís Ricardo afasta o perigo.

5' Luis Ricardo lança Salgueiro, mas Martín chega primeiro novamente.

4' Gegê tenta o passe para Ribamar, mas Martín Silva chega primeiro.

2' Riascos cai em dividida com Emerson e fica caído.

1' Botafogo inicia clássico pondo pressão na saída de bola do Vasco.

0' Começa o jogo!

Jogadores de Botafogo x Vasco em campo!

VASCO TAMBÉM ESCALADO!

BOTAFOGO ESCALADO!

15:25 Jorginho: da desconfiança ao sucesso no Vasco x Botafogo hoje.

15:10 Apesar do retrospecto recente não ser favorável, o Botafogo já venceu quatro finais de Carioca sobre o Vasco.

Em 2015, Botafogo x Vasco fizeram a final do Campeonato Carioca. Com gol de Rafael Silva, o cruzmaltino venceu e conquistou o Estadual. Relembre aqui!

A arbitragem da final entre Botafogo x Vasco fica por conta de Wagner Nascimento Magalhães. Ele terá como auxiliares Dibert Pedrosa Moises e Silbert Faria Sisquim.

Fechado desde 2015 por conta das Olimpíadas, o Maracanã será reaberto para receber os dois jogos da final entre Botafogo x Vasco. No sábado (30), quase 30 mil torcedores já garantiram lugar no estádio de forma antecipada. Promessa de casa cheia!

FIQUE DE OLHO Botafogo x Vasco: Ribamar, atacante do Botafogo. Revelado nas divisões de base, subiu aos profissionais nesse ano e não decepcionou. Mostrou-se decisivo no confronto diante do Fluminense e pode conquistar seu primeiro título no Alvinegro.

FIQUE DE OLHO Vasco x Botafogo 2016: Riascos, atacante do Vasco. Jogador é um dos amuletos do cruzmaltino em busca do bicampeonato estadual. Com nove gols na temporada, o colombiano é o artilheiro do Carioca.

No Botafogo, o clima é de mistério. O técnico Ricardo Gomes não deu indícios do time que irá a campo em jogo Vasco e Botafogo hoje. Porém, as únicas certezas são as baixas dos zagueiros Carli, suspenso, e Emerson, lesionado. Também, Airton mostrou-se recuperado da lesão no joelho e pode retornar ao time titular. Com isso, o Alvinegro deve entrar em campo com: Jefferson, Luis Ricardo, Diogo Barbosa, Airton (Leandrinho ou Fernandes), Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Gegê, Salgueiro e Ribamar.

Para o time que vai a campo, o técnico Jorginho terá força máxima. Thalles, que sentiu um desconforto no jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil, está à disposição, mas fica como opção no banco de reservas. No mais, o Vasco deve ir a campo com: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Riascos.

No Botafogo, o técnico Ricardo Gomes diz que o título carioca dará mais confiança ao elenco para o Brasileirão: ''É um título, seria sobre um dos grandes rivais. Quando se conquista coisa de valor moraliza. Entra moralizado no Brasileiro. Aí vão falar: 'Ah, mas o Vasco ano passado ganhou'. Cada um com a sua história. O título seria muito bom para o Botafogo. Não quero saber do meu currículo, quero saber da vitória do Botafogo. Acho que disputei uma final de turno (no Maracanã), agora sim uma final. Primeira vez, vamos ver. Como jogador foi muito bom, espero que seja como treinador também'', disse.

Invicto há seis meses no Vasco, o técnico Jorginho espera consolidar o trabalho conquistando o bicampeonato estadual: ''Seria uma grande alegria participar de uma campanha de título como essa que está sendo. Se Deus quiser vamos permanecer assim, invictos. Mais uma vez eu estou falando da importância da invencibilidade. É um gosto especial. Sou carioca, ganhei já o Carioca como atleta e gostaria muito de ganhar como treinador. Seria meu primeiro título aqui no Brasil como treinador. Não tenha dúvida que é um gosto especial de ganhar um campeonato como esse tão charmoso. Mas sabemos que vai ser pedreira'', afirmou.

No histórico de confrontos entre Botafogo x Vasco, houve 332 jogos, com 143 vitórias do Vasco, 99 empates, e 90 vitórias do Botafogo. O cruzmaltino marcou mais gols: 522 contra 499.

Pela outra semifinal, o Botafogo enfrentou o Fluminense em desvantagem, já que o empate favorecia o Tricolor. No Raulino de Oliveira, graças ao gol solitário do jovem Ribamar, o Alvinegro avançou às finais do Campeonato Carioca.

Assim como em 2015, quis o destino que a semifinal fosse novamente Vasco contra o Flamengo. Em Manaus, o cruzmaltino derrotou o rubro-negro por 2 a 0 e aumentou para nove jogos a invencibilidade contra o rival. Andrezinho e Riascos marcaram os gols.

Já na segunda fase, o Vasco ficou novamente no topo e ainda invicto. Em sete jogos, venceu cinco e empatou duas vezes. O Botafogo, por sua vez, terminou em terceiro com 14 pontos, ficando atrás também do Fluminense, seu futuro adversário na semifinal.

Na primeira fase da competição, Botafogo e Vasco terminaram de forma invicta e na liderança em seus respectivos grupos. No A, o cruzmaltino fez 20 pontos, com seis vitórias e duas derrotas. No B, o Alvinegro foi superior: venceu sete e empatou somente uma única vez em oito jogos.

