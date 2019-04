Com Lucas e Robinho em campo, Cruzeiro inicia preparação para enfrentar Campinense

Ainda sem um treinador definido e com os novos reforços Lucas e Robinho em campo, o Cruzeiro iniciou na manhã desta segunda-feira (2), na Toca da Raposa II, os preparativos para o embate decisivo diante do Campinense, na quinta-feira (5), às 21h30, no Mineirão, pela partida de volta da primeira fase da Copa do Brasil.

Treinador interino, Geraldo Delamore comandou um treino tático com dois times formados. Sem o lesionado Mayke, Lucas foi utilizado na equipe titular. O novo lateral-direito celeste, no entanto, precisa estar com o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) para poder jogar na quinta-feira (5).

Lucas ocupou a lateral direita da equipe titular durante o treino tático (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

Já Robinho, que assim com Lucas precisa ser regularizado pela Raposa, esteve presente no time reserva. O zagueiro Bruno Viana treinou entre os titulares e deve ser substituto de Léo, expulso no primeiro jogo contra a Campinense.

A equipe titular que treinou nesta segunda-feira teve: Fábio; Lucas, Bruno Rodrigo, Bruno Viana e Sánchez Miño; Henrique e Lucas Romero; Elber, Arrascaeta e Alano; Willian. O time de suplentes contou com: Rafael; Bruno Ramires, Fabrício Bruno, Léo e Marciel; Federico Gino e Bruno Nazário; Pisano, Robinho e Rafael Silva; Douglas Coutinho.

Após o treinamento tático, Delamore separou o time em duas partes para realizar trabalhos de ataque e defesa. O volante Ariel Cabral, que não participou dos últimos dois treinos devido a um desgaste muscular, treinou a parte física. O meia Marcos Vinícius, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda, idem.

Campinense e Cruzeiro empataram sem gols no jogo de ida, em Campina Grande (PB). Para avançar à próxima fase, a Raposa precisa de uma vitória simples na quinta-feira, no Mineirão. Outro 0 a 0 levará o duelo às penalidades máximas. Quem passar pegará o Londrina.