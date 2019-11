Resultado Salgueiro x Náutico no Campeonato Pernambucano 2016 (0-1)

21:22 Boa noite a você que acompanhou a vitória do Náutico por 1 a 0, diante do Salgueiro, no estádio Cornélio de Barros. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado

21:18 Triunfo faz o alvirrubro jogar por um empate, no encontro de volta, no próximo sábado (7). O jogo, marcado às 18h30, será na Arena Pernambuco. Para ficar com o 3º lugar e com a vaga na Copa do Nordeste, o Tricolor do Sertão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença

93' Final de jogo no Cornélio de Barros para Salgueiro 0x1 Náutico! Gol de Rony, aos 4 do 2º tempo, dá a vitória ao Timbu pelo placar mínimo

91' UHHHHHHHHHH! Anderson Lessa chuta forte e Júlio César corta para escanteio

90' Três minutos de acréscimo

89' Minutos finais se aproximam no Cornélio de Barros

87' Última modificação no Náutico! SAI Rony, ENTRA Gastón Filgueira

84' Salgueiro começa a agredir, mas sem efetividade

81' Duelo fica mais truncado na reta final e com pouca criatividade

78' Cartão amarelo para Caíque! Meia do Náutico é punido pelo árbitro

77' UHHHHHHHHHHH! Rony chuta de frente para Mondragon, que faz uma boa defesa

76' Jogo vai chegando próximo do fim e o Carcará não agride, mesmo com o apoio da torcida

74' Partida volta a ficar sem emoções, com poucos lances sendo criados pelos dois lados

71' Cartão amarelo para Rodolfo Potiguar! Volante do Salgueiro é advertido por confusão com Fabiano Eller

71' Cartão amarelo para Fabiano Eller! Zagueiro do Náutico é punido por confusão com Rodolfo Potiguar

70' Jogadores das duas equipes se desentendem em campo e o clima esquenta

68' Alteração no Náutico! SAI Esquerdinha, ENTRA Matheus

65' Última mudança no Salgueiro! SAI Daniel, ENTRA Marlon

63' Rony recebe de Rodrigo Souza e cruza para Esquerdinha, que bate mal

61' UHHHHHHHHHHH! Anderson Lessa recebe na pequena área, gira e chuta colocado. A bola, contudo, passa por cima do gol

59' Alvirrubros administram a vantagem construída há pouco ao rodar a bola e impedem os tricolores de chegarem ao setor ofensivo

57' Carcará, no entanto, chega com menos frequência ao ataque e não leva mais tanto perigo

55' Timbu cresce na partida após o gol, porém ainda não é objetivo nos lances

53' Alteração no Salgueiro! SAI Lucas Piauí, ENTRA Anderson Lessa

51' UHHHHHHHHHH! Caíque lança novamente Rony, que chuta e Mondragon faz defesa com o pé

49' GOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! RONY! Depois de receber lançamento em profundidade de Caíque, Rony explora erro de marcação e arranca em velocidade. Sozinho, o atacante bate na saída de Mondragon. Salgueiro 0x1 Náutico

47' UHHHHHHHH! Toty cruza em direção à pequena área, porém Daniel não consegue completar

46' Com menos de um minuto, Cássio Ortega chuta cruzado tentando surpreender, mas a bola sai pela linha de fundo

46' Bola volta a rolar para Salgueiro 0x0 Náutico!

20:26 Equipes voltam a campo. Carcará vem com Paulinho Mossoró no lugar de Piauí

20:24 Atacante Rafael Coelho vai entrar no segundo tempo na vaga de Jefferson Nem

20:20 Etapa inicial teve poucos lances e com pouca movimentação ofensiva, deixando o torcedor presente ao Cornélio enfadado

20:16 Goleiro do Náutico, Júlio César reconhece um primeiro tempo ruim, não somente da sua equipe: "Foi um jogo com poucas chances dos dois lados. O gramado não está legal e a gente precisa se adaptar o mais rápido possível para voltar melhor no segundo tempo"

45' Final de primeiro tempo no Cornélio de Barros para Salgueiro 0x0 Náutico! Partida vai ao intervalo sem gols

42' Salgueiro mostra forças diante da torcida, porém não cria com qualidade

40' Reta final vai se aproximando e o placar deve permanecer sem sofrer alterações

38' Jeferson Berger sai com liberdade, mas chuta muito alto e perde boa chance

36' Náutico agora tenta fazer a bola aérea como arma importante no duelo, porém não explora bem os lances

33' Desmotivadas por não irem à final, as equipes fazem uma partida sem muita emoção e com poucos lances ofensivos

30' Tricolores mantém postura ofensiva e pressionam, mas sem a criatividade esperada

28' Alvirrubros seguem no contra-golpe afim de surpreender, porém a falta de objetividade em campo deixa o jogo pouco movimentado

26' Rodrigo Souza bate de fora da área, contudo Mondragon defende sem esforços

24' Assim como durante todo o campeonato, o Timbu peca no setor ofensivo, criando e finalizando pouco

22' Primeiro tempo chega na metade, com os donos da casa sendo mais incisivos, porém sem concluir as jogadas com sucesso

20' Náutico até tenta, mas ainda não levou perigo ao gol do Salgueiro

18' UHHHHHHHH! Rogério bate fraco e, ainda assim, Júlio César quase se complica sozinho

16' Carcará busca explorar a bola parada para sair em vantagem, mas não é objetivo e faz o duelo seguir sem muitas emoções

14' Salgueiro segue melhor em campo e leva mais perigo nas jogadas

12' UHHHHHHHHHHH! Cássio Ortega faz bom lance individual e cruza rasteiro em direção a Jeferson Berger, que chuta ao gol. Atento, Joazi corta em cima da linha e evita o perigo

9' Partida fica mais equilibrada, com as equipes chegando bem ao ataque

7' Rony faz outro bom lance individual após receber de Esquerdinha e tenta cruzamento rasteiro, contudo a marcação afasta

6' Rony faz boa jogada, porém a defesa dos sertanejos mostra boa postura e corta o perigo

4' Timbu tenta apostar no contra-ataque, mas o Carcará segura bem os ímpetos

2' Salgueiro começa pressionando e deixando o Náutico mais acuado na defesa

0' Bola rolando para Salgueiro x Náutico pela disputa do 3º lugar do Pernambucano 2016!

Hino de Pernambuco é executado no Cornélio de Barros. Jogo começa em instantes

Equipes no gramado! Salgueiro vai de branco, enquanto o Náutico todo de vermelho

O duelo vai começar em instantes e traremos todos os detalhes! Não saiam daqui

Náutico também está em campo para a última atividade antes do apito inicial

Público ainda é pequeno no estádio, mesmo com a importância do jogo

Salgueiro, neste momento, está no gramado do Cornélio de Barros realizando o último aquecimento antes da bola rolar

Hoje à noite, às 21h45, Santa Cruz e Sport se enfrentam na decisão do Estadual. A partida será disputada no Arruda e o Mais Querido chega motivado após ser campeão da Copa do Nordeste

Nessa terça-feira (3), o Náutico rescindiu contrato com a Umbro, atual fornecedora de uniformes, e anunciou acerto com a Topper por três anos. A informação foi oficializada pela assessoria de imprensa do clube

Gallo tem à disposição: Rodolpho, Gastón Filgueira, Feliphe Gabriel, Cal, Renan Oliveira, Matheus, Rafael Silva e Rafael Coelho

Náutico também confirmado! Timbu está escalado para o embate de instantes com: Júlio César; Joazy, Rafael Pereira, Fabiano Eller e Henrique; Ygor, Rodrigo Souza, Rony, Esquerdinha e Caíque; Jefferson Nem

No banco, o técnico Sérgio China tem como opções: Luciano, Marcos Tamandaré, Luiz Eduardo, Maurício, Marlon, Nilson, Paulinho Mossoró, Dadá, Anderson Lessa e Elivelton

Salgueiro definido! O Carcará vai a campo com: Mondragon; Toty, Ranieri, Rogério e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia e Cássio Ortega; Jeferson Berger, Piauí e Lucas Piauí

O Salgueiro, que ainda não venceu o Náutico essa temporada, mira a disputa da terceira Copa do Nordeste consecutiva. Para isso, precisa fazer o dever de casa e sair em vantagem

A partida, que começa em instantes, marcará a reestreia de Alexandre Gallo à frente do Náutico. O treinador alvirrubro passou, pela última vez, em 2013, fazendo boa campanha em 2012 e sendo chamado à base da Seleção Brasileira

Estádio Cornélio de Barros, conhecido como Salgueirão, será o palco do confronto desta noite entre Salgueiro e Náutico, válido pelo Campeonato Pernambucano

'Estádio promete receber bom público nesta noite

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Náutico: Esquerdinha, meia do Náutico. Após início abaixo das expectativas na equipe, o jogador vem se recuperando e afirma ainda dever muito de seu futebol no Timbu, visando manter uma sequência positiva, principalmente depois do gol sobre o próprio Salgueiro

Meia-atacante vem se destacando nos últimos jogos (Foto: Léo Lemos/Náutico)

FIQUE DE OLHO Salgueiro x Náutico: Cássio Ortega, meia do Salgueiro, que tem apresentado bom futebol no estadual, assim como apresentou na Copa do Nordeste. O atleta é responsável por comandar o meio-campo do Carcará e o resultado positivo para a equipe na partida pode vir por causa dele

Cássio é um dos principais nomes do Tricolor do Sertão

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Salgueiro x Náutico, partida de ida da disputa do 3º lugar do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 19h30, no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro