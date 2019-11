Resultado Santa Cruz x Sport no Campeonato Pernambucano (1-0)

23:55 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (4). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:52 Santa Cruz vence Sport pelo placar mínimo e abre vantagem na decisão do Pernambucano

23:48 O último confronto do Campeonato Pernambucano 2016 será disputado no próximo domingo (8), às 16h, na Ilha do Retiro. De lá, traremos todos os detalhes para você, torcedor

23:45 Com o resultado positivo, os corais jogam por um empate para ficar com o bicampeonato. Já os rubro-negros precisam vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a taça diante da torcida

93' Final de jogo no Arruda para Santa Cruz 1x0 Sport! Gol de Grafite, aos 30 do 1º tempo, dá vantagem ao Mais Querido para a volta

92' Cartão amarelo para Gabriel Xavier! Meia do Sport é punido por empurrar Keno

91' Santa Cruz administra a vantagem conquistada nos acréscimos

90' Três minutos de acréscimo

88' Cartão amarelo para Henríquez! Zagueiro do Sport é punido por reclamação

86' Jogo fica ainda mais truncado nos minutos finais

84' Substituição no Santa Cruz! SAI Grafite, ENTRA Bruno Moraes

82' UHHHHHHHHHHHH! Raniel chuta forte de fora da área e Danilo Fernandes espalma

81' Mark González cruza rasteiro, a zaga não corta e Danny Morais toca, no susto, em direção ao próprio gol. Tiago Cardoso, no reflexo, faz a defesa

79' Substituição no Santa Cruz! SAI Arthur, ENTRA Raniel

76' Após novo escanteio, Túlio de Melo cabeceia por cima do gol

76' UHHHHHHHHHHHHH! Mark González cobra escanteio na primeira trave, Serginho cabeceia e Tiago Cardoso faz um milagre

74' Rubro-negro pressiona a todo custo para achar a igualdade e não ficar em desvantagem no placar para a volta

72' No Arruda, público de 30.163, para uma renda de R$ 544.460,00

71' Cartão amarelo para Tiago Costa! Lateral-esquerdo do Santa Cruz é punido botar a mão na bola

70' Sport valoriza bem a posse de bola e procura qualquer chance de empate

68' Jogo fica truncado do meio para o fim da etapa final, sem muitas emoções

65' Vinícius Araújo dá carrinho na pequena área e se choca com Tiago Cardoso, que se irrita com o atacante rubro-negro. Confusão, porém, foi controlada rapidamente

62' Túlio de Melo tenta completar cruzamento e Tiago Cardoso corta no susto

61' Mudança no Santa Cruz! SAI João Paulo, ENTRA Wellington Cézar

59' Centroavante e artilheiro leonino retorna aos gramados após se recuperar de uma lesão muscular

57' Substituições no Sport! SAEM Luiz Antônio e Everton Felipe ENTRAM Serginho e Túlio de Melo

56' Serginho também é chamado para entrar em campo

55' Oswaldo de Oliveira chama Túlio de Melo

53' Henríquez arrisca de longe e Tiago Cardoso faz a defesa em dois tempos

52' Leão faz o Mais Querido ficar mais acuado no campo de defesa e pressiona em busca do empate

49' Sport volta mais cauteloso e mais presente ao ataque na etapa final

47' UHHHHHHHHHH! Após boa triangulação ofensiva, Vinícius Araújo faz o pivô para Mark González, que chuta muito próximo do travessão

46' Bola volta a rolar no Arruda para Santa Cruz 1x0 Sport!

22:53 Sport também volta sem modificações

22:51 Santa Cruz volta sem mudanças

22:48 Equipes começam a voltar para a etapa final

22:45 Já já a bola volta a rolar! Não saiam daqui

22:41 Vitória parcial faz o Tricolor jogar por um empate, no próximo domingo (8), na Ilha do Retiro. Já o Leão precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para sagrar-se campeão

22:38 Já Grafite, autor do gol e atacante do Santa Cruz, minimiza o lance do tento e ressalta a melhora dos corais: "Quando Lelê chutou, a bola tinha passado a linha. Não tenho certeza para quem o juiz vai dar, mas o importante é que foi gol do Santa Cruz. O time deles entrou com vontade de parar o jogo com falta, fazendo faltas mais ríspidas. No começo, nosso time caiu na artimanha deles, mas depois se encontrou em campo"

22:35 Lateral-direito do Sport, Samuel Xavier lamenta o gol sofrido e afirma que irá corrigir os erros durante o intervalo: "A gente começou bem, mas de repente tomamos o gol e desmanchou nosso esquema. Vamos ver o que o professor Oswaldo vai falar para arrumar isso"

45+1' Final de primeiro tempo no Arruda para Santa Cruz 1x0 Sport! Gol de Grafite, aos 30, deixa o Mais Querido à frente

45' Um minuto de acréscimo

43' Posse de bola: Santa Cruz 45%x55% Sport

41' Cartão amarelo para Samuel Xavier! Lateral-direito do Sport é punido por falta dura em Keno

40' Luiz Antônio cobra falta com muita força e a bola sobe além do esperado

38' João Paulo cai pela esquerda e cruza em direção à pequena área, mas ninguém chega para completar

36' Leão procura todos os espaços para furar o bloqueio da Cobra Coral

34' Sport não se acomoda e tenta sair em busca do empate, mesmo fora de casa

32' Gol coral gera discussão por parte do lado leonino, que questiona o impedimento não marcado

30' GOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! GRAFITE! Arthur cruza rasteiro após saída errada de Durval para Grafite que, em posição irregular, completa para o fundo do gol de carrinho.

27' Lance confuso no Arruda. Sport pede falta, mas a jogada segue. Grafite, porém, é flagrado em impedimento

25' Torcida tricolor empurra o time em busca do primeiro gol

23' Primeiro tempo da partida chega na metade com muito equilíbrio

21' Corais apostam em lançamentos, enquanto os rubro-negros visam o toque de bola

19' UHHHHHHHHHHHH! Mark González inverte para Everton Felipe, que dribla Uillian Correia e chuta na saída de Tiago Cardoso. Goleiro, porém, corta para escanteio

16' Cartão amarelo para Luiz Antônio! Volante do Sport é punido por impedir cobrança de falta do Santa

16' UHHHHHHHH! Tiago Cardoso afasta após escanteio e Samuel Xavier tenta encobrir, de cabeça, mas o camisa 1 coral afasta para novo tiro esquinado

14' Cartão amarelo para Lelê! Meia do Santa Cruz é advertido por falta em Samuel Xavier

12' Sport aposta em jogadas laterais para tentar furar o bloqueio do Santa, porém não é objetivo

10' Boa postura das marcações faz com que o duelo fique sem muita movimentação ofensiva

8' Cartão amarelo para Mark González! Meia do Sport faz falta em Keno e é punido pela arbitragem

7' Jogo começa muito ríspido e com entradas duras dos dois times

5' UHHHHHHHHHHHH! Mark González recebe lançamento de Rithely e encobre Tiago Cardoso após descuido de Vitor, mas Vinícius Araújo não completa e o mesmo Vitor afasta

4' Partida começa movimentada e muito intensa pelos dois lados

2' Santa começa mais incisivo e o Sport para com faltas. Jogo inicia truncado

1' João Paulo cobra escanteio e Arthur cabeceia por cima, sem levar perigo

0' Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x Sport! Saída de bola é do Mais Querido

Vai rolar a bola no José do Rêgo Maciel!

Hino de Pernambuco sendo executado

Times no gramado! Em instantes, vai rolar a bola no Arruda

Taça do Pernambucano está no gramado para exposição

Equipes já entraram em campo e realizaram o último aquecimento da bola rolar

Milton Mendes tem à disposição no banco: Fred, Alemão, Leonardo, Léo Moura, Allan Vieira, Wellington Cézar, Marcílio, Dedé, Daniel Costa, Raniel, Wallyson e Bruno Moraes

Santa Cruz escalado! O Mais Querido está escalado com: Tiago Cardoso; Vitor, Néris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, João Paulo e Lelê; Keno, Grafite e Arthur

Oswaldo tem como opções no banco rubro-negro: Magrão, Evandro, Matheus Ferraz, Rodrigo Mancha, Serginho, Ronaldo, Fábio e Túlio de Melo

Sport definido! Leão vai a campo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Luiz Antônio, Everton Felipe, Gabriel Xavier e Mark González; Vinícius Araújo

Lenis vetado pelo departamento médico. Jovem Everton Felipe será o substituto, iniciando como titular

A partida marcará a estreia de Oswaldo de Oliveira como treinador do Sport, anunciado como substituto de Falcão

Em instantes, os times terão as escalações confirmadas pelos técnicos

Ônibus do Leão chegou ao Arruda e, no fim do trajeto, foi atingido por um tijolo

Colombiano Reinaldo Lenis não treinou no fim da preparação, nessa terça-feira (3), e é dúvida para logo mais. A tendência, porém, é que o atleta esteja em campo

Elenco do Sport, porém, ainda está a caminho

Faltando pouco mais de 2h para o apito inicial, a delegação do Santa Cruz acaba de chegar ao Arruda

Estádio José do Rego Maciel, conhecido como Arruda, será o palco do confronto desta noite entre Santa Cruz e Sport, válido pelo Campeonato Pernambucano.

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Sport: Mark González, meia-atacante do Sport, é a principal esperança do torcedor rubro-negro nesta noite. Uma das principais contratações para esta temporada, o chileno passou um bom tempo fora dos gramados por conta de lesão, mas vem retomando o ritmo de jogo e mostrando qualidade para municiar o ataque pelos lados do campo. Desta maneira, será fundamental a atenção da defesa adversária.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Sport: Grafite, atacante do Santa Cruz, é o principal jogador do tricolor pernambucano nesta temporada. A fase do centroavante Coral é espetacular e o mesmo vem evoluindo a cada rodada, mostrando ser bastante útil ao elenco com jogadas decisivas, como no mata-mata da Copa do Nordeste e do próprio estadual, em que foi um dos principais nomes da equipe.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título foram Náutico, Salgueiro, Sport e Santa Cruz. Os dois últimos passaram nas semifinais. Desta maneira, vão fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano contou com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não poderam duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e classificaram para o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais duelaram contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

