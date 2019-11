Ex-São Bernardo, atacante Tatá é apresentado no Avaí: "Tenho facilidade de atuar pelas beiradas"

A tarde desta quarta-feira (4) foi de novidades para o torcedor do Avaí. No setor ofensivo, dois atacantes foram confirmados para integrar o elenco do técnico Silas. Primeiramente, Lucas Coelho foi acertado por empréstimo junto ao Grêmio. Em troca, o Leão cedeu o lateral-esquerdo Lucas Lovat. Já o outro atacante vindo ao clube avaiano é Tatá.

Aos 29 anos, Tatá disputou o Campeonato Paulista pelo São Bernardo e chega como esperança de gols ao alviazul de Florianópolis. Ele tem passagem por Juventus, Santo André, América-SP, Botafogo-SP, Portuguesa, Canoas e Caxias. Pela primeira vez na longa carreira ingressa em um clube de Santa Catarina.

No exterior, o atleta jogou no México e no Oriente Médio, atuando na Arábia Saudita e, por último, antes do retorno ao Brasil pelo São Bernardo, estava nos Emirados Árabes. Suas característica incluem poder de conclusão e versatilidade para atender jogadas pelos lados do campo.

No Paulistão, entre outros tentos marcados, balançou as redes diante do São Paulo na vitória fora de casa por 3 a 1, em partida disputada no Pacaembu, quando foi um dos melhores em campo. Confira o gol:

Segundo a direção do Avaí, a busca era por um atleta de boa experiência e Tatá obedece aos critérios. O atacante iniciou sua passagem pelo Avaí concedendo entrevista coletiva:

"Queria agradecer pela oportunidade. A gente sabe das dificuldades que vamos enfrentar, de reformulação do elenco, mas essa diversidade pode nos ajudar bastante também", disse. "Minha expectativa é a melhor possível, acho que quando há um grande desafio, você fica 100% focado, centraliza no que você quer fazer".

Segundo Tatá, a principal missão é realmente a boa campanha na Série B. "Com certeza, o principal objetivo é o acesso. Voltar à elite, à primeira divisão e este precisa ser o pensamento de todos."

Versátil, garantiu poder ficar mais fixo no ataque, cair como segundo atacante ou até completar função no meio de campo. "Tenho facilidade de atuar pelas beiradas, é a minha principal característica. Espero semana que vem, não sei se estarei 100%, mas espero conversar com o Silas e estar à disposição no próximo jogo", concluiu.

Também foi apresentado nesta quarta, o preparador físico Alexandre Carvalho, que já trabalhou com o técnico Silas anteriormente. Ele se mostrou motivado para auxiliar o Avaí na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.