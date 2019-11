Resultado Náutico x Salgueiro no Campeonato Pernambucano 2016 (3-0)

20:23 Muito obrigado a você que acompanhou a vitória do Náutico, sobre o Salgueiro, conosco. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado!

20:21 Náutico supera Salgueiro sem dificuldades e garante vaga na Copa do Nordeste 2017

20:19 Com gols de Rafael Coelho, Rony e Jefferson Nem, o alvirrubro volta ao regional. A equipe volta a campo, assim como o Carcará, somente pelo Brasileirão!

92' Final de jogo na Arena Pernambuco para Náutico 3x0 Salgueiro! Timbu confirma vaga na Copa do Nordeste 2017

90' Dois minutos de acréscimo

89' Partida segue sem emoções nos minutos finais

86' UHHHHHHHHH! Renan Oliveira faz ótimo lançamento para Rony, que chuta, porém Mondragon faz a defesa

85' Cartão amarelo para Lucas Piauí! Atacante do Salgueiro é punido pela arbitragem

84' Joazy faz boa jogada individual e cruza na pequena área, mas ninguém completa

82' Na Arena Pernambuco, público total de 1.827, com renda de R$ 20.935,00

81' GOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! JEFFERSON NEM! Rony cruza e Esquerdinha não alcança a bola. Se mostrando atento ao lance, Jefferson Nem completa ao fundo do gol. Náutico 3x0 Salgueiro

79' Jefferson Nem recebe na pequena área, mas se atrapalha sozinho e perde boa chance

77' Vitória parcial faz o Timbu confirmar a vaga na Copa do Nordeste 2017 e se juntar a Santa Cruz e Sport, que fazem a final nesse domingo (8), na Ilha do Retiro

75' Meia hora na etapa final e só o Náutico chegou ao ataque nesse tempo

73' UHHHHHHHHHHH! Quase o terceiro! Renan Oliveira recebe de Esquerdinha e tenta encobrir Mondragon mas, por pouco, não acerta

70' Faltam 20 minutos para o fim do jogo e o duelo segue sem muitos lances ofensivos

68' Alteração no Salgueiro! SAI Rogério Paraíba, ENTRA Dadá

67' Mudança no Náutico! SAI Rafael Coelho, ENTRA Jefferson Nem

65' Náutico roda a bola e busca aproveitar os erros do Salgueiro para aumentar ainda mais a vantagem no placar

63' Rafael Coelho cai no gramado sentindo dores e será retirado pela maca

61' Cartão amarelo para Cal! Volante do Náutico é punido pela arbitragem

60' Rony, que vinha sendo um dos nomes mais negativos no setor ofensivo sob o comando de Dal Pozzo, marcou o segundo gol em dois jogos com Gallo

57' Visitantes tentam atacar, mas não conseguem ser criativos em campo e perdem boas chances

55' Timbu agora vai administrar ainda mais o resultado positivo, pois só a virada do Carcará leva a decisão aos pênaltis

53' GOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! RONY! Estreante Cal dá lançamento em profundidade para Rony, que invade a área e toca na saída de Mondragon. Náutico 2x0 Salgueiro

52' Substituição no Náutico! SAI Ygor, ENTRA Cal, que estreia como profissional

52' Salgueiro mostra que ainda está motivado para buscar o empate, mas também não é criativo

50' Náutico volta mais disposto e trocando mais passes, porém ainda sem muita objetividade

47' UHHHHHHHHHHH! Renan Oliveira chuta de longe e assusta Mondragon

46' Bola volta a rolar para os últimos 45 minutos de Náutico 1x0 Salgueiro!

19:31 Substituição no Náutico! SAI Caíque, ENTRA Renan Oliveira

19:30 Modificações no Salgueiro! SAEM Anderson Lessa e Moreilândia, ENTRAM Piauí e Lucas Piauí

19:28 Equipes começam a retornar ao segundo tempo

19:25 Já já a bola volta a rolar na etapa final. Não saiam daqui!

19:22 Primeiro tempo na Arena Pernambuco foi pouco movimentado e sem muitos lances ofensivos, mas com o Náutico sendo mais eficaz na finalização. O Salgueiro, mesmo tendo ficado em desvantagem, não se acomodou e partiu ao ataque em busca da igualdade, porém sem sucesso

19:19 Já Anderson Lessa, atacante do Salgueiro, comenta o gol anulado da sua equipe e espera voltar melhor na etapa final: "Acredito que o gol marcado por nós não estava impedido. Mas temos que ver melhor. No sendo tempo vamos voltar para tentar virar esse jogo"

19:16 Autor do gol do Náutico, Rafael Coelho comemora o gol que vai consolidando a vaga na Copa do Nordeste 2017: "Fiz um gol importante e isso nos dá uma vantagem maior. É a única coisa que nos resta, conseguir uma vaga na Copa do Nordeste, e vamos buscar isso"

45+1' Final de primeiro tempo na Arena Pernambuco para Náutico 1x0 Salgueiro! Gol de Rafael Coelho, aos 14, faz o Timbu ficar em vantagem no intervalo

45' Um minuto de acréscimo

44' Minutos finais se aproximam na etapa inicial em baixo ritmo na Arena Pernambuco

42' Cartão amarelo para Moreilândia! Volante do Salgueiro é punido por falta dura em Rony

41' Rogério completa cruzamento em desatenção da zaga do Náutico e cabeceia, sozinho, para fora, perdendo boa chance do empate

39' Atacante Piauí começa a aquecer e Sérgio China sinaliza entrada do atleta no intervalo

36' Jogo cai ainda mais de ritmo na reta final do primeiro tempo

34' Náutico se mantém com pouca criatividade em campo e pouco agride o Salgueiro, chegando apenas no gol

32' Público, pelo panorama de momento, deverá ser o pior da Arena Pernambuco

30' Meia hora de bola rolando e o jogo segue pouco movimentado, mas com o Timbu em vantagem graças ao gol de Rafael Coelho

28' Solidez da defesa do Náutico, que não conta com o principal nome - Ronaldo Alves - do setor, é o destaque da partida até o momento

26' Já o Tricolor do Sertão é mais presente ao ataque e busca a todo custo o empate

24' Alvirrubro, mesmo com a vantagem, fica mais acuado em campo e mira explorar o contra-ataque para controlar o resultado

22' Paulinho Mossoró cobra falta na pequena área, contudo a zaga do Náutico afasta o perigo

20' Carcará tenta esboçar possível reação após ficar em desvantagem, mas não consegue aproveitar os erros do Timbu

18' Marlon cobra falta colocada e Júlio César defende, sem esforços, em dois tempos

16' Gol anulado do Salgueiro! Ranieri completa cruzamento de cabeça entretanto, em posição irregular, tem o lance impugnado pela arbitragem

14' GOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! RAFAEL COELHO! Rony faz boa jogada, porém chuta fraco. Mondragon, no entanto, dá rebote e Rafael Coelho só tem o trabalho de tocar para o gol. Náutico 1x0 Salgueiro

11' Rodrigo Souza recebe sozinho na área do Salgueiro, contudo se atrapalha com a bola

9' UHHHHHHHHHHH! Esquerdinha recebe lançamento e prefere tocar para o meio da área, com Rodrigo Souza ficando com a sobra. O volante do Timbu, no entanto, bate por cima do gol

8' Cartão amarelo para Caíque! Meia do Náutico é punido pela arbitragem por simulação após dividida na pequena área

6' Esquerdinha cruza com perigo, mas Rafael Coelho não alcança para completar

4' Equipes se estudam e pouco chegam ao ataque, apenas rondam a área adversária

2' Jogo começa pouco movimentado na Arena, sem muita agitação ofensiva

0' Bola rolando na Arena Pernambuco para Náutico x Salgueiro!

Hino estadual sendo reproduzido neste momento

Equipes no gramado! Já já rola a bola na Arena Pernambuco

Visando a disputa da Série C, a diretoria do Tricolor do Sertão acertou renovação com o técnico Sérgio China até o fim de 2017, bem como uma parceria com o Atlético-MG

Goleiros do Náutico também estão em campo para a última atividade

Salgueiro no gramado para realizar o último aquecimento

A arbitragem do jogo de logo mais é de Gilberto Castro Júnior, sendo auxiliado por Clóvis Amaral e Bruno César. O trio é da Ceaf-PE

No banco, Sérgio China tem como peças disponíveis: Luciano, Marcos Tamandaré, Luiz Eduardo, Maurício, Daniel, Nilson, Lucas Piauí, Dadá, Piauí e Elivelton

Salgueiro definido! Carcará está confirmado com mudanças e vai a campo com: Mondragon; Toty, Ranieri, Rogério Paraíba e Marlon; Rodolfo Potiguar, Moreilândia, Cássio Ortega e Paulinho Mossoró; Jeferson Berger e Anderson Lessa

Gallo tem como opções no banco de reservas do Timbu: Rodolpho, Gastón Filgueira, Feliphe, Cal, Renan Oliveira, Matheus, Rafael Silva, Jefferson Nem e Walber

Náutico escalado! Alvirrubro vai a campo com: Júlio César; Joazi, Rafael Pereira, Fabiano Eller e Henrique; Ygor, Rodrigo Souza, Rony, Esquerdinha e Caíque; Rafael Coelho

Público não é dos melhores na Arena, mesmo faltando pouco mais de 1h para a bola rolar

Já o Carcará, que necessita balançar as redes do Timbu para sair com festa, deve contar com duas mudanças no time titular. O experiente Marcos Tamandaré disputa a vaga com o jovem Toty na lateral-direita, enquanto Anderson Lessa pode iniciar no espaço de Lucas Piauí: Mondragon; Toty (Marcos Tamandaré), Ranieri, Rogério Paraíba e Daniel; Rodolfo Potiguar, Moreilândia e Cássio; Jeferson Berger, Anderson Lessa e Piauí

Por estar com situação mais tranquila na partida, o Timbu deverá ir a campo com a mesma equipe do primeiro jogo, com Rafael Coelho cotado para iniciar no time titular: Júlio César; Joazi, Rafael Pereira, Fabiano Eller e Henrique; Ygor, Rodrigo Souza, Rony, Esquerdinha e Caíque Valdívia; Rafael Coelho

No Salgueiro, as únicas ausências são os volantes Jaildo e Vitor Caicó, que se recuperam de lesão. O Carcará precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para ficar com a última vaga na Copa do Nordeste

Em vantagem no duelo que começa em instantes, por ter vencido por 1 a 0 na ida, o Náutico segue sem contar com o zagueiro-artilheiro Ronaldo Alves, ainda vetado por ter sofrido uma luxação no ombro esquerdo

Arena Pernambuco será o palco do confronto desta noite entre Náutico e Salgueiro, válido pela disputa do terceiro lugar do Campeonato Pernambucano

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Náutico x Salgueiro : Cássio Ortega, meia do Salgueiro, que tem apresentado bom futebol no estadual, assim como apresentou na Copa do Nordeste. O atleta é responsável por comandar o meio-campo do Carcará e o resultado positivo para a equipe na partida pode vir por causa dele.

FIQUE DE OLHO Náutico x Salgueiro : Esquerdinha, meia do Náutico. Após início abaixo das expectativas na equipe, o jogador vem se recuperando e afirma ainda dever muito de seu futebol no Timbu, visando manter uma sequência positiva, principalmente depois do gol sobre o próprio Salgueiro.

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Com a classificação para o hexagonal do título, Central e América também garantiram a participação na Série D de 2016 e 2017, pois a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora quer todos os participantes da última divisão do futebol brasileiro definido no final de cada temporada. Desta maneira, quem passar para o hexagonal do título na próxima temporada terá o direito de disputar a Série D apenas em 2018.

Os quatro primeiro colocados do hexagonal do título vão para a disputa de mata-mata, que conta com jogos de ida e volta. Quem passar nas semifinais, vai fazer a grande decisão e, assim, será conhecido o campeão do Campeonato Pernambucano 2016. Outros seis clubes disputam o hexagonal da permanência com jogos de ida e volta e, ao fim, os dois últimos colocados vão disputar a Série A2 do Pernambucano em 2017.

O hexagonal do título do Campeonato Pernambucano conta com Sport, Náutico, Salgueiro, Santa Cruz, Central e América. Os quatros primeiros, por participarem das três principais divisões do país, não podem duelar na primeira fase por conta de uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aponta para a necessidade da realização de uma pré-temporada no mês de Janeiro, com os campeonatos estaduais começando oficialmente em fevereiro.

O Campeonato Pernambucano 2016 começou ainda no dia 10 de Janeiro, quando seis clubes (Central, Serra Talhada, Porto, Atlético-PE, América e Pesqueira) receberam mais dois que subiram da Série A2 (Vitória e Belo Jardim) e iniciaram a primeira fase, que foi dividida em dois grupos com quatro times em cada um. Ao fim, Central e América foram os lideres dos Grupos A e B, respectivamente, e vão disputar o hexagonal do título com Sport, Santa Cruz, Náutico e Salgueiro, enquanto os demais vão duelar contra o rebaixamento no hexagonal da permanência.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Nesta temporada, o Náutico vem com o objetivo de encerrar um longo jejum de títulos. A última vez que os alvirrubros de Rosa e Silva festejaram o estadual foi em 2004, quando acabaram batendo o Santa Cruz na decisão. Desde então, o Campeonato Pernambucano tem ficando com Sport ou Santa Cruz.

O Campeonato Pernambucano terá sua 102º edição nesta temporada. O tradicional estadual começou a ser disputada ainda em 1915 de maneira amadora, até que 21 anos depois se profissionalizou. Desta maneira, no período sem profissionalização, foram realizadas 22 edições, com o Sport sendo o principal vencedor com sete Taças, mas sendo seguido pelo América, que conquistou cinco troféus.

Bom tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Náutico x Salgueiro, partida de volta da disputa do terceiro lugar do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 18h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata.