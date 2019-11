Resultado de Internacional x Juventude na final do Gauchão 2016 (3-0)

17h56 Nossa transmissão em minuto a minuto da decisão do Campeonato Gaúcho termina aqui. Fique ligado na VAVEL Brasil para acompanhar a repercussão do hexacampeonato colorado, conquistado com autoridade para cima do Juventude! 3 a 0 no Beira-Rio! Muito obrigado a todos que seguiram a final conosco e até a próxima! :)

17h55 Com a conquista de hoje, Colorado agora soma 45 títulos gaúchos, NOVE a mais que o segundo maior campeão, o Grêmio.

17h55 Enquanto isso, o Juventude espera a estreia na Série C do Brasileirão, que acontece no dia 22 de maio, diante do Ypiranga, no Alfredo Jaconi.

17h54 O hexacampeão gaúcho Internacional volta a campo no próximo domingo (15), quando recebe a Chapecoense pela primeira rodada do Brasileirão 2016!

17h53 Depois de fazer 1 a 0 na ida, Colorado venceu com total autoridade do Juventude no Beira-Rio por 3 a 0. Gols de Sasha, Paulão e Gustavo Ferrareis.

17h52 FIM DE PAPO! O SPORT CLUB INTERNACIONAL É CAMPEÃO GAÚCHO PELA SEXTA VEZ CONSECUTIVA!!

45' Lançamento longo para nas mãos de Alisson.

44' Juventude ataca desordenadamente buscando o gol de honra.

43' Wallacer tenta chute de longe e carimba Jair.

42' Hugo domina cobrança de escanteio na segunda trave, Aylon desarma e sofre falta do camisa 10 do Ju.

41' Dieguinho mata no peito e Artur chega rasgando!

40' ALTERAÇÃO NO HEXACAMPEÃO. Sai William, de atuação excelente, e ingressa Paulo Cezar Magalhães.

39' Dieguinho cruza e Alisson, soberano, pega.

38' Inter vai chegando à sexta partida sem sofrer gols.

37' GOOOOOL DO INTER!!! GUSTAVO FERRAREIS!! Artur tabela e cruza fechado. Na segunda trave, o garoto Gustavo Ferrareis aparece e, sem ângulo, cabeceia por baixo de Elias para o fundo das redes: 3 a 0 e título mais que consumado no Beira-Rio! HEXA!

37' UHHH!! William dá meia-lua na marcação e sai na cara de Elias, mas tenta cruzar e a bola passa por Sasha!

36' ÚLTIMA MUDANÇA NO JU. Bruno Ribeiro dá lugar a Felipe Lima.

36' Paulão fecha a porta para Sassá e torcida colorada vibra!

35' Internacional valoriza posse de bola. OLÉ no Beira-Rio!

35' Gustavo Ferrareis cruza nas mãos de Elias.

34' Felipe Lima vai entrar no Ju.

34' Pará avança pela esquerda, divide com William e Daronco sinaliza tiro de meta a ser cobrado por Alisson.

33' Bruno Ribeiro bate fraco e acerta a barreira.

33' Pará, Wallacer e Bruno Ribeiro aptos para bater.

32' Falta para o Juventude! Na frente da área. Wallacer derrubado.

31' MUDANÇA NO INTER. Sai Fernando Bob e entra Jair.

30' Wallacer cobra escanteio com muita força e Andrigo dá chutão para frente buscando Gustavo Ferrareis.

30' Vem aí o jovem volante Jair no Internacional.

29' Falta de Paulão em Sassá no meio do campo.

28' Dieguinho levanta, mas Anderson Daronco já marcava infração sobre Artur na área colorada.

28' Falta para o Juventude. Bola na área do Inter.

28' Beira-Rio inflama com o tento que confirma o título!

27' Só uma virada para 3 a 2 torna o Juventude campeão gaúcho. Pode-se afirmar: Internacional é hexcampeão estadual!

26' Cartão amarelo para Paulão. Zagueiro é advertido por ter tirado a camisa na comemoração do gol.

25' GOOOOL DO INTER!!!! PAULÃO!!! William com mais uma assistência! Camisa 2 levanta na área, Elias sai MUITO MAL da meta e Paulão entra sozinho para cabecear rumo às redes! 2 a 0 e Colorado com as duas mãos na taça do Gauchão!

25' William na bola.

24' Falta a favor do Inter no flanco extremo-direito de ataque.

23' TROCA NO JUVENTUDE. Sai o zagueiro Héverton para a entrada do veloz atacante Sassá. Sim. Vai para frente o Papo.

23' Cartão amarelo para Hugo. Por matar contragolpe colorado.

22' Roberson vai costurando pela intermediária e dá passe a meia altura tentando achar penetração de Wallacer. Esperto, William corta de cabeça.

22' Sasha manda em profundidade buscando passagem de Fabinho. O camisa 17 até corre, mas não chega a tempo.

21' Artur se atrapalha e acaba deixando a bola sair pela linha lateral próximo ao círculo central.

20' SUBSTITUIÇÃO NO INTER. Sai Anderson e entra o garoto Gustavo Ferrareis, com a camisa 31.

19' Inter se coloca todo atrás, mas defende cada espaço de forma intensa e evita que o Juventude sequer chegue perto da área.

18' Vai entrar Gustavo Ferrareis no Internacional em seguida.

18' Andrigo é flagrado em condição irregular ao receber de Aylon.

17' Wiliam dá bela meia-lua em Pará e ergue buscando Aylon. No entanto, Klaus chega bem demais para antecipar de cabeça.

16' Lucas manda uma bomba de fora da área, por cima da meta de Alisson.

16' William levanta, Paulão sobe embalado mas não alcança e Wallacer tenta puxar contragolpe. Errado, porque Artur intercepta e aciona Fernando Bob, que faz cruzamento rasteiro cortado por Héverton.

15' Falta perto da bandeirinha de escanteio a favor do Internacional. Bola na área...

14' Juventude erra feio no ataque e Anderson recebe bola de presente, com campo livre. Sasha recebe do camisa 8 e avança, mas perde tempo e carimba Héverton ao bater.

14' Papo com todos os jogadores no campo ofensivo.

13' Sasha tenta puxar contra-ataque pela direita mas para em Bruno Ribeiro.

12' Dieguinho aciona Roberson, que domina de canela e perde a posse para Ernando.

12' Andrigo cobra escanteio e Elias tira de soco.

11' Dieguinho pode ser, pela lateral-direita, uma arma forte do Juventude.

10' ALISSON!! Dieguinho manda passe espetacular de três dedos para infiltração de Hugo, no meio dos zagueiros colorados. Cabeçada do camisa 10 do Juventude para nas mãos do bem colocado Alisson!

10' Assistente Rafael da Silva Alves marca saída de bola no ataque do Inter. Muita reclamação.

9' Dieguinho passa a ser o lateral-direito do Papo.

8' ALTERAÇÃO NO JUVENTUDE. Entra o meia Wallacer, camisa 16, para saída do lateral-direito Hélder, número 2.

7' NA REDE PELO LADO DE FORA! Andrigo recebe de Anderson e aciona Aylon. Camisa 18 espera hora certa e finaliza de perna esquerda, para fora.

6' Sasha pressiona e Elias é obrigado a tocar para fora.

5' Panorama é o mesmo do fim da etapa inicial: Juventude tem a bola e Inter espera na defesa.

4' Lucas cruza e Paulão mergulha para tirar de cabeça.

3' William levanta e Klaus tira. Na sobra, Paulão realiza novo cruzamento e o jovem zagueiro do Juventude afasta novamente.

3' Anderson Daronco adverte Argel na beira do gramado.

2' Andrigo é derrubado por Pará na intermediária ofensiva colorada.

2' Héverton toca para Bruno Ribeiro, que, de costas, sofre falta de Fabinho.

1' Fernando Bob estica para Sasha na esquerda, mas Elias fica com a bola.

0' Vez do Inter atacar para o lado direito das cabines. Ju para o esquerdo nos últimos 45 minutos do Gauchão 2016.

17h07 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Inter 1x0 Juventude!

17h05 Dois times sem mudanças.

17h05 Equipes já em campo para o segundo tempo.

16h53 Desta forma, Juventude só se sagra campeão gaúcho se vencer o jogo. Qualquer outro resultado dá o troféu ao Colorado, que busca o sexto título consecutivo no RS.

16h52 Em um primeiro tempo sem nenhuma chance clara de gol, o Inter marcou o único tento aos 15 minutos. William cobrou falta na área e Sasha, livre, testou no canto esquerdo de Elias para encaminhar o título colorado. Depois da abertura do placar, o Juventude teve mais a bola, mas sequer ameaçou Alisson.

16h51 Sasha: ''Eu vinha tranquilo em relação ao jejum de gols. Tudo acontece no seu momento''.

16h51 Sasha: ''Entendam a comemoração como quiserem. Comemorei da minha forma''.

16h51 Roberson: ''Temos que chegar mais agora. Estávamos com uma boa postura. Precisamos voltar com tudo e fazer os gols''.

16h50 FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Internacional 1x0 Juventude, gol de Sasha.

47' William avança pela direita e cruza. Aylon derruba Héverton e bola sai pelo outro lado.

47' Vai terminar o primeiro tempo. Vamos a 47.

46' Sasha cai em disputa com Héverton e a redonda sai em direção à linha de fundo.

45' Lucas bate para fora, sem perigo.

44' Pará cruza rasteiro e Paulão dá chutão para fora.

43' Roberson tenta escapar contragolpeando, mas Daronco para o confronto para atendimento à Aylon.

42' Klaus é apertado por Anderson e prefere a jogada de segurança: bola pela linha de lado.

41' Bruno Ribeiro cruza e bola passa por Roberson e Dieguinho.

40' Daronco picota o jogo com muitas faltas na região central do gramado. Agora, de Andrigo em Dieguinho.

39' Andrigo, Artur e Anderson trocam inúmeros passes curtos pelo flanco esquerdo ofensivo do Inter. No fim, Elias chega antes do camisa 20 para agarrar bola na área.

38' Dieguinho é desarmado de modo brilhante por Fernando Bob na entrada da área colorada.

37' Artur aciona Aylon pela esquerda, mas assistente Julio César Santos marca impedimento do atacante do Inter.

36' Cartão amarelo para Heverton. Zagueiro do Papo é advertido de maneira justa, por deixar o pé na coxa de Anderson.

35' Inter caiu bastante depois de abrir o placar. Não consegue mais assustar a meta rival e a saída de jogo não rende.

34' Bruno Ribeiro levanta e Aylon corta na primeira trave. No rebote, Lucas vai ao fundo pela direita de ataque e ergue na área novamente. William tira.

33' Bruno Ribeiro na bola. Daronco adverte jogadores antes da cobrança.

32' Mais um cartão amarelo... desta vez para William, por falta em Pará. Perto da linha de fundo. Boa chance aos caxienses.

32' Pé alto de Fernando Bob no meio do gramado. Falta.

31' Cartão amarelo para Pará. Camisa 6 do Ju é advertido por lance acontecido anteriormente.

30' Andrigo cobra escanteio, zaga tira e ele cruza de novo. Paulão pega na segunda trave, domina e vai recuando para trás até tentar passe para Sasha. Errado. Tiro de meta.

29' Anderson tabela com Sasha e cruza carimbando Héverton. Novo escanteio.

29' Aylon cruza e Pará rebate. Roberson tenta buscar contragolpe na sequência, mas, sozinho, é parado por Ernando e Paulão.

28' Goleiro Elias erra feio na hora de sair jogando e manda pela lateral.

27' Anderson ergue e Paulão cabeceia por cima.

26' Aylon conduz pela esquerda e cruza, mas Lucas volta a tempo de evitar o passe rumo ao centro da área. Escanteio.

25' Inter muda de postura. Agora, fica mais atrás esperando o Juventude atacar.

24' Daronco marca infração de Anderson sobre Klaus quando o camisa 8 colorado aperta a saída juventudista.

23' QUASE O EMPATE!! Lucas dá drible de corpo espetacular sobre Artur e avança. Após Dieguinho receber e ajeitar para Bruno Ribeiro, Roberson fica com a redonda na área e se desequilibra na hora do chute. Em seguida, Lucas encerra a jogada ao bater por cima!

22' Héverton deixa com Pará e o cruzamento do lateral é bloqueado por William. Ju passa a propor o jogo.

21' Pará recebe de Lucas e cruza alto de mais. Alisson vai cobrar tiro de meta.

21' Laterais do Juventude dão amplitude total na saída de jogo. O volante Wanderson recua entre os zagueiros para iniciar os lances ofensivos. Não vai dando certo por enquanto. Ju tímido.

20' Sasha aciona Andrigo, mas o camisa 20 não entende a jogada e não parte para receber. Tiro de meta.

19' UHHHH!!! Sasha tabela com Anderson e cruza. Antes de Aylon, porém, Pará chega para evitar o segundo.

18' Cartão amarelo para Lucas. Por falta forte em Eduardo Sasha.

17' Inter se aproxima do hexacampeonato. Antônio Carlos Zago se irrita com o gol sofrido.

16' Decisão de pênaltis não tem mais como acontecer. Juventude, para ser campeão, precisa virar o jogo.

15' GOOOOOL DO INTER!!! SASHA!!! William cobra falta na segunda trave e Eduardo Sasha aparece sozinho para cabecear em diagonal, no canto esquerdo de Elias! 1 a 0 e Colorado muito perto do título gaúcho!

14' Cartão amarelo para Bruno Ribeiro. Camisa 11 é advertido por falta sobre William na intermediária de ataque do Inter.

14' Equipe visitante troca passes na defesa. Inter prefere não elevar os blocos de marcação e deixa o Juventude tranquilo atrás.

13' Ju também se defende com duas linhas de quatro jogadores.

12' Anderson força lançamento longo para Aylon e acaba mandando nas mãos de Elias.

11' Nossa... Pará bate em cima da barreira formada por um só homem: William. No contragolpe, o camisa 2 sofre falta de Hélder.

11' Pará vai levantar bola na área vermelha.

10' Nova falta para o Juventude. Desta vez de Fernando Bob sobre Hugo.

10' Bruno Ribeiro cobra mal e Aylon tira de cabeça facilmente.

9' Paulão derruba Roberson na intermediária. Boa chance para os caxienses.

9' Quando atacado, Colorado se fecha em duas linhas de quatro. Anderson se junta a Aylon na frente.

8' Até o momento, Inter tem mais posse de bola. Tenta atacar bastante pela esquerda, com associações entre Artur e Sasha. Hélder e Lucas ganham companhia de Wanderson na busca pela roubada.

7' Pará busca passe para Dieguinho mas erra e deixa com Paulão.

6' Lucas cruza por baixo duas vezes. Em ambas, Ernando evita o perigo. Primeira chegada do Papo.

5' Artur rouba bola de Lucas, passa por Wanderson, vai ao fundo e cruza. Ninguém na área para completar.

5' Sasha encara Hélder e o lateral do Ju toca para fora.

4' Daronco assinala falta sobre Andrigo na faixa central do campo.

3' Fabinho lança Artur. Klaus desarma mas acaba deixando a bola sair pela linha lateral.

2' Fabinho busca Aylon na frente mas Klaus tira de cabeça.

2' Paulão é pressionado por Dieguinho e toca para lateral.

1' Anderson levanta e defesa tira parcialmente. Depois, William cruza e Héverton rebate.

1' Inter já tem escanteio.

0' Inter ataca para o lado esquerdo das cabines de imprensa. Obviamente, Ju começa atacando para a direita.

16h02 ROLA A BOLA! Está valendo! Inter x Juventude, final do Gauchão 2016!

16h02 Colorados aplaudem Larry.

16h02 Um minuto de silêncio será respeitado em homenagem ao grande Larry Pinto de Faria, ex-jogador do Internacional. Um dos maiores da história do clube. Morreu aos 83 anos na sexta.

16h01 Franciele e Noveletto vão deixando o gramado. Vai começar!

16h01 Musa do Gauchão, Franciele, do Internacional, dará o pontapé inicial junto com Daronco e o presidente da FGF, Francisco Noveletto.

16h Antônio Carlos Zago: ''O Hélder é da posição (lateral-direita). O Lucas tem características mais ofensivas que o Itaqui, por isso a opção. Temos que ter tranquilidade e concentração para suportar a pressão do Inter''.

15h59 Argel Fucks: ''Final de campeonato não tem vantagem, é um jogo de 180 minutos. Trabalhamos bem na semana e respeitamos o adversário, sabemos das qualidades deles''.

15h58 A arbitragem, como já citamos, fica por conta de Anderson Daronco.

15h58 Juventude: Elias; Hélder, Klaus, Héverton e Pará; Wanderson, Lucas, Bruno Ribeiro, Hugo e Dieguinho; Roberson.

15h58 Internacional: Alisson; William, Paulão, Ernando e Artur; Fabinho, Fernando Bob, Andrigo, Anderson e Sasha; Aylon.

15h57 Vamos relembrar as escalações!

15h56 Hino brasileiro já tocou. Agora é a hora do gaúcho.

15h55 Ambiente fantástico na casa colorada! Hino nacional sendo executado.

15h54 Colorado todo de vermelho! Juventude de camisa alviverde listrada com calções e meias verdes!

15h53 Internacional e Juventude em campo no estádio Beira-Rio!

15h49 No túnel de acesso ao gramado, equipes já vão se aprontando para subir ao palco do jogo.

15h46 Escalação do Internacional anunciada no telão do Beira-Rio neste momento.

Inter x Juventude minuto a minuto final do Gauchão 2016

Aqui, na VAVEL Brasil, você acompanha todos os detalhes do duelo. Vamos juntos!

15h30 Meia hora restando para o começo da finalíssima do Gauchão!

HISTÓRIA: 4 de maio de 2008. Oito anos e quatro dias atrás. Beira-Rio. Internacional 8. Juventude 1. Depois de derrota por 1 a 0 no Jaconi, o Colorado simplesmente atropelou o Papo em casa e marcou para sempre aquele campeonato. Teve direito até a gol de Clemer, de cavadinha em um pênalti, no último lance. Confira:

HISTÓRIA: o único título gaúcho do Juventude aconteceu em 1998. E foi justamente contra o mesmo adversário e no mesmo palco do duelo de hoje. Após bater o Colorado por 3 a 1 na ida, o Papo segurou 0 a 0 em Porto Alegre e sagrou-se campeão. Confira a reportagem da TV Com.

15h15 As duas delegações já estão no Beira-Rio há bastante tempo. Restam 45 minutos para a bola rolar.

15h12 O Juventude tem uma mudança de nome, mas a estrutura é alterada. Retornando de suspensão, Hélder retoma espaço na lateral-direita. Porém, quem sai é um volante: Itaqui. Com isso, Lucas joga ao lado de Wanderson à frente da zaga e Bruno Ribeiro atua no lado direito da linha ofensiva.

15h11 No Inter, duas novidades em relação ao jogo de ida: William, que recebeu efeito suspensivo, volta a ser titular na lateral-direita. No ataque, Aylon entra na vaga de Vitinho, expulso em Caxias.

15h09 A arbitragem de Internacional x Juventude fica a cargo de Anderson Daronco, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Julio Cesar Rodrigues dos Santos.

15h06 Antônio Carlos tem no reservado Douglas, Itaqui, Neguete, Vacaria, Wallacer, Felipe Lima e Sassá.

14h55 Opções de Argel no banco do Inter são Muriel, Réver, Paulo Cezar Magalhães, Raphinha, Jair, Gustavo Ferrareis e Marquinhos.

14h54 JUVENTUDE TAMBÉM CONFIRMADO: Elias; Hélder, Klaus, Héverton e Pará; Wanderson, Lucas, Bruno Ribeiro, Hugo e Dieguinho; Roberson.

14h53 INTERNACIONAL ESCALADO! Alisson; William, Paulão, Ernando e Artur; Fabinho, Fernando Bob, Andrigo, Anderson e Sasha; Aylon.

GAUCHÃO 2015: em 3 de maio do ano passado, o Internacional se sagrou pentacampeão estadual. Depois de placar zerado na Arena, o Colorado fez 2 a 1 no Grêmio em clássico realizado no Beira-Rio. Nilmar e Valdívia, logo no começo, marcaram para os vermelhos, enquanto Rhodolfo descontou. Confira:

PRIMEIRO JOGO: com gol marcado por Andrigo aos 21 minutos da etapa inicial, o Inter venceu o Juventude por 1 a 0 no Alfredo Jaconi, em Caxias, no domingo passado (1º). Confira o tento:

Caso confirme o favoritismo, o Internacional conquistará o terceiro hexacampeonato estadual de sua história. O primeiro aconteceu durante a década de 1940, enquanto o segundo na de 1970, quando o Colorado chegou a conquistar o Gaúcho por oito vezes seguida.

INTERNACIONAL: Alisson; Paulo Cezar (William), Paulão, Ernando e Artur; Fabinho, Fernando Bob, Anderson e Andrigo; Aylon e Sasha. Técnico:Argel Fucks

JUVENTUDE: Elias; Hélder, Klaus, Héverton e Pará (Alan Rodrigues); Wanderson, Itaqui, Bruno Ribeiro e Hugo; Dieguinho e Roberson.Técnico: Antônio Carlos Zago

Já o Juventude tentará estragar a festa do Inter dentro do Beira-Rio. Para alcançar o feito, a equipe do técnico Antônio Carlos Zago precisa vencer por dois gols de diferença ou por um, desde que o placar seja igual ou superior a 2 a 1. E a equipe de Caxias do Sul já celebrou o único caneco estadual (1998) justamente na casa do adversário deste domingo.

Para o duelo, o técnico Antônio Carlos Zago contará com o retorno do lateral Hélder, que estava suspenso. No meio de campo, Lucas, Itaqui e Bruno Ribeiro, que disputam duas vagas. No restante, a equipe deve ser a mesma que foi derrotada no Estádio Alfredo Jaconi.

No dia 8 de maio de 2016, o Inter não terá os mesmos craques daquela época, e tem uma história repleta de taças maiores que o campeonato estadual. Entretanto, a equipe colorada está a um empate de conquistar o terceiro hexa da história, e por isso os jogadores do Internacional passaram toda a semana pregando humildade.

A frase “manter o pezinho no chão” foi repetido, nos últimos dias, por Fernando Bob, Fabinho, Artur, Anderson, Andrigo e pelo técnico Argel, nas entrevistas coletivas. O discurso está afinado: o time não ganhou nada, o jogo será bastante difícil.

Para a partida final, o Colorado perde um jogador importante: o atacante Vitinho, suspenso devido à expulsão pelo segundo cartão amarelo no Alfredo Jaconi. Porém, o lateral William poderá aparecer no time. Ele ganhou um efeito suspensivo, concedido pelo STJD, depois de cumprir cinco dos seis jogos de suspensão determinados pelo julgamento.

No lado do Juventude, o discurso é otimista. “Precisamos fazer um jogo perfeito. Manter o que foi feito no jogo passado e buscar algo a mais”, disse o atacante Roberson ao jornal Pioneiro.

O volante Wanderson, um dos mais experientes da equipe, acha que vencer o Internacional e levar o título para Caxias do Sul é possível. “Eliminamos o Grêmio e as outras equipes jogando do mesmo jeito, e não vamos mudar. Claro que a vantagem é deles, e o Inter é muito forte. Vamos jogar juntos, com raça e com o coração e tentar os gols que não vieram no primeiro jogo. Temos um grupo bom, que batalha demais e todos querem vencer. Não vamos desistir”, afirmou.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Internacional x Juventude na final do Campeonato Gáucho 2016! Fique conosco!