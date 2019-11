Resultado Sport x Santa Cruz na final do Campeonato Pernambucano 2016 (0-0)

18:14 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de domingo (8). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

18:12 Os dois times agora voltam as atenções para o campeonato nacional. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport vai estrear no próximo sábado (14), às 16h00, diante do Flamengo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Já o Santa Cruz faz sua primeira partida na Série A no domingo (15), às 11h00, contra o Vitória, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

18:10 Ergue a taça o Santa Cruz, bicampeão do Campeonato Pernambucano. Linda festa dos tricolores.

18:08 Começa a premiação do Campeonato Pernambucano. Campeões vão recebendo suas medalhas.

18:02 Milton Mendes, técnico do Santa Cruz: "Os jogadores mostraram que queriam mais. É um título para todos, para todos os funcionários".

18:00 Wellington Cézar, volante do Santa Cruz: "Falei para minha mãe que ia buscar esse título para ela. Sabíamos que ia ser difícil, mas lutamos e conseguimos".

17:58 Keno, atacante do Santa Cruz: "Fizemos história no clube. Dois títulos em menos de uma semana. É comemorar"

17:56 Com o resultado desta tarde, o Santa Cruz garante o sétimo título em seis anos. Neste ano, é a segunda conquista da equipe Coral.

50’ ACABOU! O Santa Cruz é bicampeão do Campeonato Pernambucano. O tricolor fica no empate sem gols com o Sport e garante seu 29º título estadual.

48’ Torcida Coral começa a fazer a festa, enquanto alguns torcedores leoninos vão deixando o estádio.

46’ Última modificação no Santa Cruz: Sai: Grafite. Entra: Bruno Moraes.

45’ Cinco minutos de acréscimos.

44’ Uuuhhh! Wallyson faz ótima jogada pela esquerda e cruza para Grafite, de frente para o gol, chutar em cima de Arthur. Ótima chance perdida pelo time tricolor.

42’ Amarelo! Tiago Cardoso recebe cartão por conta de cera.

41’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Keno. Entra: Alemão.

38’ Última modificação no Sport: Sai: Everton Felipe. Entra: Durval.

37’ Na trave! Durval desvia a bola dentro da área com uma bicicleta e acerta a trave.

35’ Renê levanta a bola área e Vitor desvia, mas Tiago Cardoso mostra atenção e defende.

31’ Amarelo! Grafite recebe cartão por falta em cima de Lenis.

29’ Lenis faz cruzamento pela direita e Túlio de Melo cabeceia errado, para o lado.

26’ Tiago Cardoso! Mark González cobra escanteio e Henríquez cabeceia para grande defesa do goleiro Coral.

22’ Renê acerta grande passe pelo lado esquerdo, Gabriel Xavier recebe dentro da área e chuta para fora.

21’ Uuuhhh! Grafite recebe pela esquerda e cruza para Wallyson, que aparece livre na pequena área e manda para fora, perdendo grande chance.

17’ Alteração no Sport: Sai: Luiz Antônio. Entra: Lenis.

12’ Amarelo! Túlio de Melo recebe dentro da área depois de boa jogada de Everton Felipe e se jogada, simulando um pênalti. Árbitro pune atleta com cartão.

8’ Amarelo! Renê faz falta dura em Vitor e recebe cartão.

7’ Uuuhhh! Everton Felipe faz linda tabela com Túlio de Melo, entra na área e chuta cruzado para defesa de Tiago Cardoso. Antes da chegada de Gabriel Xavier no rebote, Neris manda para escanteio.

6’ Modificação no Sport: Sai: Vinícius Araújo. Entra: Túlio de Melo.

2’ Luiz Antônio recebe na intermediária e chuta para muito longe.

1’ Renê recebe pela esquerda e cruza para área. A bola passa por todo mundo e Tiago Costa manda para escanteio.

0’ Keno levanta a bola na área e Arthur cabeceia para longe da meta rubro-negra.

0’ Começa o segundo tempo!

17:05 Santa Cruz também voltou e não sofreu alteração.

17:04 Sport de volta ao campo de jogo. Leão continua com a mesma equipe do primeiro tempo.

16:56 Tiago Cardoso, goleiro do Santa Cruz: “Nós temos que sair para o jogo, mas com sabedoria. Nada de sair de qualquer jeito, mas temos de sair mais um pouquinho no segundo tempo. Temos de manter o foco emocional para tudo dar certo”.

16:54 Everton Felipe, meia-atacante do Sport: “Precisamos fazer dois gols para ficar com título. Estamos conseguindo manter bem a posse de bola, mas temos de chutar mais no gol e criar mais oportunidades para conseguir os objetivos”.

16:52 Grafite, atacante do Santa Cruz: “Precisamos ficar mais com a bola. Sabíamos da pressão que o Sport ia fazer neste jogo, mas estamos suportando bem. Vamos trabalhar um pouco mais a bola no ataque para sair de campo com a vitória”.

16:50 Luiz Antônio, volante do Sport: “Não estamos conseguindo encaixar. Precisamos caprichar um pouco mais na última bola para fazer o gol”.

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ Um minuto de acréscimo.

44’ Mark González levanta a bola na área em cobrança de escanteio, Danny Morais desvia para trás e Durval chega chutando, mas escorrega e o goleiro Coral defende com tranquilidade.

43’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Lelê. Entra: Wallyson.

34’ Everton Felipe recebe de Rithely pela esquerda, coloca velocidade, mas adianta demais e a defesa Coral afasta.

31’ Mark González cobra falta levantando a bola na área e Rithely cabeceia para fora.

27’ Durval acerta bom lançamento pela esquerda para Mark González, mas Neris chega bem e manda para lateral.

25’ Mark González cobra a falta e joga a bola por cima da meta.

24’ Danny Morais derruba Vinícius Araújo na entrada da área e o árbitro marca falta. Lance pode levar perigo à meta Coral.

22’ Mark González recebe na área e ajeita de cabeça para Luiz Antônio, que chuta errado e facilita a vida de Tiago Cardoso.

17’ Samuel Xavier rola a bola para entrada da área e Luiz Antônio chega chutando em cima da marcação.

15’ Vinícius Araújo recebe na área, domina bem e toca para Rithely. De frente para o gol, o volante demora muito e chuta em cima de Neris.

14’ Everton Felipe faz grande jogada pela direita de ataque, entra da área e se atrapalha na hora de cruzar.

13’ Arthur cobra a falta e Danilo Fernandes defende com qualidade.

12’ Wellington Cézar recebe na entrada da área e recebe falta de Gabriel Xavier.

10’ Vinícius Araújo recebe dentro da área e o auxiliar marca impedimento.

7’ Danilo! Tiago Costa surpreende chutando direto para o gol a cobrança de falta e o goleiro leonino faz grande defesa.

6’ Falta! Arthur coloca velocidade pelo lado direito e Durval para atacante com falta, mas não leva cartão.

5’ Confusão! Luiz Antônio e Lelê recebem cartão amarelo por promoverem um desentendimento no meio-campo.

4’ Mark González cobra na barreia, pega o rebote e chuta errado para fácil defesa de Tiago Cardoso.

2’ Everton Felipe recebe pela esquerda e cruza para Mark González, que se atrapalha na finalização. A bola volta para a entrada da área e Uillian Correia ajeita com a mão. Falta perigosa.

1’ Sport começa trabalhando a bola pelo meio-campo buscando espaço para chegar com perigo pela primeira vez. Santa Cruz se fecha bem até o momento.

0’ Começa! A bola está rolando na Ilha do Retiro para a grande decisão do Campeonato Pernambucano entre Sport e Santa Cruz.

15:58 Fim da execução do hino de Pernambuco! Dentro de instantes a bola vai rolar na Ilha do Retiro para a grande decisão do Campeonato Pernambucano 2016.

15:56 Hino de Pernambuco sendo executado neste momento na Ilha do Retiro.

15:54 Sport e Santa Cruz estão entrando no gramado neste momento. Bela festa das duas torcidas.

15:48 Torcidas vão fazendo uma linda festa na Ilha do Retiro, neste momento.

15:44 Arbitragem desta decisão já está no gramado da Ilha do Retiro.

15:42 Acabou o aquecimento dos jogadores do Santa Cruz, que estão indo para os vestiários.

15:40 Faltando 20 minutos para começar o jogo, a Ilha do Retiro ainda não está lotada. Torcedores com dificuldades para entrar no estádio.

15:30 Diretoria e jogadores não relacionados do Santa Cruz vão acompanhar o jogo na arquibancada junto aos torcedores.

15:25 As filas para entrar no setor de cadeiras da Ilha do Retiro continuam enormes. Torcedores com dificuldades para entrar.

15:20 Goleiros do Sport (Danilo Fernandes e Magrão) estão no gramado fazendo o trabalho de aquecimento.

15:19 Santa Cruz entra no gramado para realizar o aquecimento e a torcida do Sport vaia bastante.

15:18 Arquibancada frontal da Ilha do Retiro está praticamente lotada e muitos torcedores estão chegando ainda.

15:16 Este deve ser o último jogo do goleiro Danilo Fernandes pelo Sport. Jogador deve seguir para o Internacional.

15:14 Torcida do Sport em grande número do lado de fora do estádio.

Foto: Mateus Schuler/VAVEL Brasil

15:12 As opções do técnico Milton Mendes para o decorrer de partida são as seguintes: Fred; Alemão, Leonardo, Alemão, Leonardo, Léo Moura, Allan Vieira, Marcílio, Dedé, Daniel Costa, Wallyson, Ítalo e Bruno Moraes.

15:10 O tricolor pernambucano vai jogar com: Tiago Cardoso; Vitor, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, Wellington Cézar, Arthur, Lelê e Keno; Grafite.

15:08 Santa Cruz escalado! Como já era esperado, o técnico Milton Mendes promove a entrada de Wellington Cézar no lugar do lesionado João Paulo e mantém o restante da equipe.

15:06 Chegada da torcida do Santa Cruz acontece de maneira tranquila.

Foto: Mateus Schuler/VAVEL Brasil

15:04 As filas para entrar nas cadeiras da Ilha do Retiro estão enormes.

15:02 Público vai começando a aumentar na Ilha do Retiro. Falta uma hora para a decisão.

15:00 Expectativa agora fica para a confirmação da escalação do Santa Cruz, que deve ter apenas uma alteração: Wellington Cézar no lugar de João Paulo.

14:54 O técnico Oswaldo de Oliveira terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Magrão; Evandro, Matheus Ferraz, Ronaldo, Serginho, Rodrigo Mancha, Fábio, Túlio de Melo e Lenis.

14:53 O Leão da Ilha do Retiro vai jogar com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Luiz Antônio, Everton Felipe, Gabriel Xavier e Mark González; Vinícius Araújo.

14:51 Escalado! O Sport está definido para o confronto diante do Santa Cruz. Técnico Oswaldo de Oliveira manteve o mesmo time da partida de ida.

14:50 “Espero que nossa equipe apresente um bom futebol e fique com o título”, disse o atacante Grafite na chegada ao estádio.

14:49 Wellington Cézar vai ser o substituto do meia-atacante João Paulo, lesionado, nesta decisão. “Hoje é meu dia”, disse o volante Coral.

14:48 Santa Cruz chegando na Ilha do Retiro neste momento. Jogadores estão indo para os vestiários.

14:40 Movimentação é muito boa na Ilha do Retiro, que estará lotada logo mais. Torcedores estão no lado de fora por enquanto esperando ficar mais próximo do apito inicial para entrar no estádio.

Torcedor, a Ilha já está preta e vermelha! Chegue cedo e evite filas! pic.twitter.com/LMyIjXOvro — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 8, 2016

14:34 Everton Felipe deve ser titular novamente pelo Sport. Lenis e Túlio de Melo vão começar a decisão no banco.

14:30 Neste momento, a delegação do Sport está chegando no estádio da Ilha do Retiro. Jogadores estão deixando o ônibus para ir em direção dos vestiários.

A Ilha do Retiro deverá ficar lotada nesta tarde. Todos os ingressos foram vendidos de maneira antecipada e mais de 27 mil torcedores garantiram presença na grande final do Campeonato Pernambucano.

O volante Wellington Cézar, que perdeu espaço depois da chegada de Milton Mendes, está na disputa pela vaga no meio com Daniel Costa. Esse, porém, pode dar mais mobilidade ofensiva à equipe.

O meia João Paulo, que deixou o campo ainda na ida com dores na panturrilha, acabou vetado pelo departamento médico coral. Apesar da ausência, o treinador tricolor não definiu quem será escolhido para atuar, pois Leandrinho também está sem poder atuar.

Atual campeão e com a vantagem debaixo do braço, conquistada em seus domínios, o Santa Cruz chega à decisão com motivação de sobra. No último domingo (1º), arrancou empate com o Campinense fora de casa e conquistou a Copa do Nordeste pela primeira vez na história. Para vencer o Estadual pela 29ª vez e igualar com o Leão, no duelo direto em finais, a Cobra Coral vai a campo com apenas uma baixa.

Caso o meia-atacante não reúna condições para entrar como titular, deverá ser substituído pelo artilheiro Túlio de Melo, que retornou no último embate durante o segundo tempo, ou pelo jovem Everton Felipe.

O colombiano não atuou no Arruda por conta de uma virose, ficando ausente também das movimentações realizadas em seguida ao duelo. Mesmo sendo fechado ao público e à imprensa, o treino desse sábado (7) foi no palco da decisão, visando dar ritmo aos atletas no campo de jogo, contando com incentivo dos torcedores nos prédios vizinhos.

Precisando reverter a desvantagem do confronto de ida e visando um título na temporada, depois de ser eliminado nas semifinais da Copa do Nordeste, o Sport vai à final do Campeonato Pernambucano com apenas uma dúvida. A indefinição fica em torno das bandas da Praça da Bandeira após encerrar os preparativos ao clássico decisivo, com o meia-atacante Reinaldo Lenis voltando às atividades junto ao grupo.

Com a vantagem conquistada dentro de casa, os tricolores jogam por qualquer empate, já os rubro-negros precisam vencer para ficar com a taça. Caso seja por um tento de diferença, a definição sai depois de decisão por pênaltis, enquanto acima disso dá o 41º título aos leoninos.

Na última quarta-feira (4), no Arruda, os times duelaram no embate de ida. Em um jogo equilibrado e polêmico, o Mais Querido fez valer o mando de campo e saiu vitorioso em 1 a 0, com gol solitário de Lelê no lance mais discutível do confronto.

A tarde deste domingo (8), na Ilha do Retiro, será marcado pelo fim do Campeonato Pernambucano 2016. Em pleno dia das mães, às 16h00, Sport e Santa Cruz fazem a grande final, bem como nas últimas três decisões entre os arquirrivais. Conforme o nome - Clássico das Multidões - já diz, a expectativa é de quebra do recorde de público no estádio na temporada, em partida que encerra o certame.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, será o palco do confronto desta tarde entre Sport e Santa Cruz, válido pelo Campeonato Pernambucano 2016.

Foto Getty Images

O maior campeão do Campeonato Pernambucano é o Sport Club do Recife. O Leão da Ilha do Retiro já conquistou o certame estadual por 40 vezes, sendo o último em 2014. O segundo lugar pertence ao Santa Cruz, que tem 28 conquistas, enquanto o Náutico é o terceiro colocado, com 21 taças (2004 foi o ano da última). América (seis vezes), Torre (três), Tramways (duas) e Flamengo-PE (uma) também foram campeões do Pernambucano, que nunca teve um vencedor do interior do estado.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Sport: Grafite, atacante do Santa Cruz, é o principal jogador do tricolor pernambucano nesta temporada. A fase do centroavante Coral é espetacular e o mesmo vem evoluindo a cada rodada, mostrando ser bastante útil ao elenco com jogadas decisivas, como no mata-mata da Copa do Nordeste e do próprio estadual, em que foi um dos principais nomes da equipe.

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Sport: Mark González, meia-atacante do Sport, é a principal esperança do torcedor rubro-negro nesta noite. Uma das principais contratações para esta temporada, o chileno passou um bom tempo fora dos gramados por conta de lesão, mas vem retomando o ritmo de jogo e mostrando qualidade para municiar o ataque pelos lados do campo. Desta maneira, será fundamental a atenção da defesa adversária.

Foto: Williams Aguiar/Sport

O Campeonato Pernambucano no ano passado foi decidido entre Santa Cruz e Salgueiro. Os tricolores passaram pelo Central na semifinal, enquanto o Carcará bateu o Sport. No primeiro jogo da final, realizado no estádio Cornélio de Barros, em Salgueiro, os donos da casa fizeram uma grande pressão, no entanto, não passaram de um empate por 0 a 0 e acabaram sendo derrotados por 1 a 0, no estádio do Arruda, em que o Mais Querido sagrou-se campeão com gol de Anderson Aquino.

Guia VAVEL do Campeonato Pernambucano 2016

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Santa Cruz , partida da final do Campeonato Pernambucano 2016, a ser disputada às 16h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.