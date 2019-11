Resultado Vasco x Botafogo no Campeonato Carioca 2016 (1-1)

Encerramos por aqui a transmissão! O Vasco empatou por 1 a 1 com o Botafogo e faturou seu 24ª título carioca! Parabéns, torcida vascaína! Até a próxima!

O VASCO LEVANTA A TAÇA NO MARACANÃ! BICAMPEÃO CARIOCA!

Eurico Miranda puxa o grito de casaca no meio da roda vascaína. Torcida acompanha e faz uma bela festa no Maracanã.

Outros campeões estaduais: CRB (Alagoas), Vitória (Bahia), Chapecoense (Santa Catarina), Fortaleza (Ceará), Internacional (Rio Grande do Sul), América (Minas Gerais), Paysandu (Pará), Atlético (Paraná), Santos (São Paulo).

O VASCO CONQUISTA O CAMPEONATO CARIOCA PELA 24ª VEZ EM SUA HISTÓRIA! É O TERCEIRO MAIOR CAMPEÃO DO RIO DE JANEIRO!

FIM DE JOGO! O VASCO É CAMPEÃO CARIOCA DE 2016!

93' Vascaínos começam a soltar o grito de campeão no Maracança.

92' Cobrança de escanteio. Carli cabeceia, mas a bola vai pra fora.

91' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai: Riascos. Entra: Diguinho.

90' Teremos cinco minutos de acréscimo.

88' Ribamar corta para o meio e tenta o chute encobrindo Martín Silva, mas o goleiro vascaíno estava bem posicionado e realiza a defesa sem maiores sustos.

85' Ribamar cai na área e pede pênaltis. Arbitro marca falta do atacante botafoguense.

83' PÚBLICO PAGANTE: ?53.643. PÚBLICO PRESENTE: 60.000. RENDA: R$ 2.705.750.00

81' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai: Leandrinho. Entra: Neílton.

79' PRA FORA! Emerson cobra falta, mas bola passa perto, mas Martín Silva estava nela!

76' Leandrinho arrisca de fora da área e Martín Silva cai bem para fazer a defesa.

73' Vasco controla as ações da partida. Botafogo ameaça, mas não é efetivo.

70' FERJ divulga a seleção do Campeonato Carioca 2016: Martín Silva, Rodinei, Rodrigo, Luan, Diogo Barbosa, Arão, Andrezinho, Scarpa, Nenê; Riascos, Ribamar.

68' QUE CHANCE PERDE O BOTAFOGO! Luis Ricardo cruza da direita, Luis Henrique domina na grande área e chuta forte. A bola tira tinta da trave de Martín Silva!

66' DEFENDEU MARTÍN SILVA! Diego é lançado na esquerda, corta para o meio e tenta o chute. O goleiro vascaíno cai bem para fazer a defesa.

63' Luis Henrique recebe em profundidade, ganha de Julio César na dividida e tenta duas vezes o cruzamento. Rafael Vaz impede os passes para Ribamar e Leandrinho nas duas oportunidades.

62' Gegê arrisca o chute de fora da área, mas pega mal na bola e sequer assusta o goleiro Martín Silva.

60' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Sai: Salgueiro. Entra: Luis Henrique.

60' Torcida do Vasco faz uma linda festa no Maracanã com piscas-piscas.

58' Com este resultado, o Vasco volta a ter vantagem de um gol e está conquistando o título carioca!

57' GOL DO VASCO! Rafael Vaz sobe mais que a defesa do Botafogo na cobrança de falta e marca o gol de empate do Vasco!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! RAFAEL VAZ EMPATA O JOGO NO MARACANÃ!

54' Riascos é lançado em profundidade, mas havia impedimento marcado no lance.

52' Com este gol, o Botafogo iguala o placar agregado em 1 a 1, já que o Vasco venceu pelo mesmo resultado na partida de ida. Não há vantagem do empate na final, então, no momento estamos indo para os pênaltis.

51' GOL DO BOTAFOGO! Luis Ricardo cruza na área, Rafael Vaz falha e Leandrinho cabeceia para o fundo das redes! O Botafogo abre o placar e acaba com a vantagem vascaína no placar agregado!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! LEANDRINHO ABRE O PLACAR NO MARACANÃ!

50' Rodrigo Vaz cobra falta direto pro gol e quase Jefferson falha.

48' Vasco chega pela direita com Julio César que cruza na área, mas Diego afasta.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO MARACANÃ! RESTAM 45 MINUTOS PARA CONHECERMOS O CAMPEÃO CARIOCA DE 2016!

0' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! Sai: Luan. Entra: Rafael Vaz.

INTERVALO! Vasco permanece com o título carioca se este resultado seguir até o fim. Botafogo precisa de no mínimo um para levar aos pênaltis e dois se quiser ser campeão no tempo regulamentar.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO MARACANÃ! Vasco e Botafogo seguem empatando por 0 a 0!

46' Escanteio para o Vasco. Luan aparece bem na área, mas cabeceia por cima!

45' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRINHO! Por impedir o contra-ataque puxado por Riascos.

45' Teremos dois minutos de acréscimo!

44' CARTÃO AMARELO PARA JORGE HENRIQUE! Por falta em Carli.

42' ESPAAAAAAAAAAALMA MARTÍN SILVA! Botafogo chega bem, Bruno Silva pega o chute de fora da área e o goleiro do Vasco faz excelente defesa!

39' CARTÃO AMARELO PARA SALGUEIRO! Por carrinho em Andrezinho no meio de campo.

38' CARTÃO AMARELO PARA ANDREZINHO! Por falta cometida em Bruno Silva.

37' Carli está claramente sentindo a coxa esquerda. Zagueiro tem dificuldades para realizar movimentos, mas segue no campo de jogo.

36' Salgueiro recebe lançamento na frente e por pouco não chega em condição de finalizar. Martín Silva sai bem e afasta o perigo.

35' Andrezinho volta para ajudar a marcação e desarma Salgueiro.

33' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO SILVA! Levantou o pé demais na dividida e atingiu Nenê no rosto.

32' Riascos ginga na frente dos zagueiros do Botafogo e tenta o cruzamento. Mas a bola sai forte e o ataque não dá em nada.

26' Diego derruba Jorge Henrique na lateral da área, pela esquerda do campo de ataque do Vasco. Andrezinho se posiciona para a cobrança.

23' Ribamar fica caído no gramado após choque com goleiro vascaíno e recebe atendimento.

22' Botafogo chega bem ao ataque. Ribamar é lançado, mas Martín Silva sai bem do gol para fazer a defesa.

21' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO - Sai: Diogo Barbosa. Entra: Diego.

19' Vasco tem muita dificuldade para tocar a bola e erra muitos passes no setor de meio campo. Botafogo é melhor neste início de jogo.

18' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO! Por reclamação.

17' Riascos arrisca de fora da área, mas a bola sai por cima.

15' Ribamar cruza da esquerda em direção à Salgueiro, mas Martín Silva sai do gol e fica com ela.

14' CARTÃO AMARELO PARA LUIS RICARDO! Por puxar Riascos no contra-ataque.

12' OPA! Ribamar sofre toque de Rodrigo, cai na área e pede pênalti. O árbitro sinaliza apenas escanteio.

10' Bruno Silva arrisca de fora da área e Martín Silva cai para fazer a defesa.

9' Julio Cesar sai em contra-ataque, tenta driblar Carli mas se enrola com a bola. Desperdiça boa chance para o Vasco.

5' Salgueiro recebe bola na frente e bate cruzado. A bola sai, mas o lance já estava paralisado por impedimento.

3' Carli faz lançamento para Leandrinho, mas a bola sai forte e morre na linha de fundo. O meia ainda conseguiu vencer Luan na disputa de corpo, mas a jogada ja havia parado.

2' RESPOSTA DO BOTAFOGO! Ribamar recebe passe e profundidade e chuta forte para boa defesa de Martín Silva.

1' PRIMEIRA BOA CHANCE! Andrezinho toca para Nenê, o camisa 10 faz a deixadinha e Riascos chuta para o gol. O atacante pega mal na bola e desperdiça boa chance.

0' ROLA A BOLA NO MARACANÃ! COMEÇA A FINAL DO CAMPEONATO CARIOCA!

Torcida do Vasco abre mosaico com os dizeres "Aqui é Vasco", no Maracanã. Botafogo faz festa com faixas e bandeiras.

VASCO E BOTAFOGO ESTÃO NO GRAMADO DO MARACANÃ!

O Vasco venceu o confronto de ida por 1 a 0, gol marcado por Jorge Henrique. Pode até empatar hoje que será campeão estadual. Botafogo precisa vencer por dois gols de diferença. Caso reverta a desvantagem, teremos pênaltis.

Botafogo não contará com Sassá, suspenso após ser expulso na partida de ida da final do Carioca.

Escalação do Botafogo aparece no telão do Maracanã com foto dos jogadores ao lado das mães. Vasco não aderiu a essa homenagem.

Torcidas de Botafogo e Vasco se provocam no Maracanã. Alvinegro gritam "ão, ão, ão, segunda divisão!", enquanto Cruzmaltinos respondem com "Libertadores, o Botafogo nunca viu".

Apita Leonardo Garcia Cavaleiro, auxiliado pelos bandeiras Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Dibert Pedrosa Moisés.

BANCO DE RESERVAS DO BOTAFOGO: Helton Leite, Diego, Renan Fonseca, Fernandes, Damián Lizio, Neílton e Luis Henrique.

BANCO DE RESERVAS DO VASCO: Jordi, Yago Pikachu, Rafael Vaz, Diguinho, Evander, Éder Luis e Thalles.

CONFIRMADO! Ricardo Gomes leva a campo o alvinegro com: Jefferson; Luis Ricardo, Joel Carli, Emerson, Diogo Barbosa; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, Leandro, Gegê; Salgueiro e Ribamar.

VASCO CONFIRMADO! Jorginho escala o Cruzmaltino com: Martín Silva; Madson, Rodrigo, Luan, Julio César; Marcelo Mattos, Julio dos Santos, Andrezinho, Nenê; Jorge Henrique e Riascos.

Na vez do Vasco, telão relembra a conquista do Campeonato Estadual de 2015. Primeiro, a semifinal contra o Flamengo. Logo depois, os gols da vitória contra o Botafogo, na decisão do mesmo. Ambas as torcidas se inflamam após a exibição dos vídeos.

Telão do Maracanã relembra grandes momentos de finais do Campeonato Carioca. De início, o duelo entre Botafogo x Flamengo, em 2010, onde Loco Abreu brilhou. Em seguida, Botafogo x Fluminense, na final do Estadual de 2013.

Faltando pouco mais de meia hora para início do duelo, o Maracanã ainda não está completamente lotado. Muitos torcedores de Vasco e Botafogo ainda estão do lado de fora. Até o momento não há confusão no entrada.

Os goleiros do Vasco, Martín Silva e Jordi, realizam trabalho de aquecimento no Maracanã. Jefferson, do Botafogo, ainda não veio a campo.

Todos os ingressos para a decisão do Campeonato Carioca foram vendidos de maneira antecipada. A tendência é termos mais vascaínos que botafoguenses no Maracanã.

A arbitragem da grande final entre Vasco x Botafogo fica por conta de Leonardo Garcia Cavaleiro. Ele terá como auxiliares Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Dibert Pedrosa Moises.

No Dia das Mães deste domingo (8), o Vasco jogará pelo empate para garantir o bicampeonato estadual. O Botafogo precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para conquistar o título.

Fechado desde 2015 por conta das Olimpíadas, o Maracanã foi reaberto para receber os dois jogos da final entre Vasco x Botafogo. Assim como no último domingo, a promessa será de casa cheia!

FIQUE DE OLHO Vasco x Botafogo: Ribamar, atacante do Botafogo. Revelado nas divisões de base, subiu aos profissionais nesse ano e não decepcionou. Mostrou-se decisivo no confronto diante do Fluminense e pode conquistar seu primeiro título no Alvinegro.

FIQUE DE OLHO Vasco x Botafogo 2016: Riascos, atacante do Vasco. Jogador é um dos amuletos do cruzmaltino em busca do bicampeonato estadual. Com nove gols na temporada, o colombiano é o artilheiro do Carioca.

No Botafogo, o único desfalque é Sassá. O atacante entrou no segundo tempo da decisão, mas ficou somente cinco minutos em campo – fez falta dura em Jorge Henrique e acabou sendo expulso. No mais, o Alvinegro deve ir à decisão com: Jefferson, Luis Ricardo, Carli, Emerson SIlva, Diogo; Lindoso, Bruno, Gegê, Leandrinho, Salgueiro e Ribamar.

Para o time que vai a campo, o técnico Jorginho terá força máxima. Será a mesma equipe que venceu o Botafogo no jogo da ida, com: Martín Silva, Madson, Luan, Rodrigo e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Riascos.

Diante de um grupo bastante jovem – casos de Luis Henrique, Ribamar, Leandrinho e Gegê, o técnico do Botafogo Ricardo Gomes garante que a cabeça do grupo está boa: ''Todos nós quando chegamos numa decisão temos ansiedade, o jogador também. Querendo que o jogo comece logo. Muito mais importante é que chegamos aqui, não foi presente, foi atrás de muito trabalho. O discurso dessa semana foi esse. Chegamos com méritos, e quando se chega te que ser para ganhar. Com muita ou pouca técnica, o espírito é de vencedor'', disse.

Invicto há mais de seis meses no Vasco, o técnico Jorginho espera consolidar o trabalho conquistando o bicampeonato estadual: ''Seria uma grande alegria participar de uma campanha de título como essa que está sendo. Se Deus quiser vamos permanecer assim, invictos. Mais uma vez eu estou falando da importância da invencibilidade. É um gosto especial. Sou carioca, ganhei já o Carioca como atleta e gostaria muito de ganhar como treinador. Seria meu primeiro título aqui no Brasil como treinador. Não tenha dúvida que é um gosto especial de ganhar um campeonato como esse tão charmoso. Mas sabemos que vai ser pedreira'', afirmou.

No histórico de confrontos entre Vasco x Botafogo, houve 333 jogos, com 144 vitórias do Vasco, 99 empates, e 90 vitórias do Botafogo. O cruzmaltino marcou mais gols: 523 contra 499.

No primeiro jogo da final, também no Maracanã, o Vasco levou a melhor sobre o Botafogo. Em clássico bastante equilibrado e disputado, Jorge Henrique marcou, de cabeça, o gol que deu a vantagem ao cruzmaltino para a partida da volta.

Pela outra semifinal, o Botafogo enfrentou o Fluminense em desvantagem, já que o empate favorecia o Tricolor. No Raulino de Oliveira, graças ao gol solitário do jovem Ribamar, o Alvinegro avançou às finais do Campeonato Carioca.

Assim como em 2015, quis o destino que a semifinal fosse novamente Vasco contra o Flamengo. Em Manaus, o cruzmaltino derrotou o rubro-negro por 2 a 0 e aumentou para nove jogos a invencibilidade contra o rival. Andrezinho e Riascos marcaram os gols.

Já na segunda fase, o Vasco ficou novamente no topo e ainda invicto. Em sete jogos, venceu cinco e empatou duas vezes. O Botafogo, por sua vez, terminou em terceiro com 14 pontos, ficando atrás também do Fluminense, seu futuro adversário na semifinal.

Na primeira fase da competição, Vasco e Botafogo terminaram de forma invicta e na liderança em seus respectivos grupos. No A, o cruzmaltino fez 20 pontos, com seis vitórias e duas derrotas. No B, o Alvinegro foi superior: venceu sete e empatou somente uma única vez em oito jogos.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Vasco x Botafogo minuto a minuto, partida válida pela segunda final do Campeonato Carioca, a ser disputada, às 16h, no Maracanã.