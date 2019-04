Sport se reapresenta para estreia no Brasileiro com volta do goleiro Magrão à titularidade

Após dois fracassos no início da temporada, o Sport apostará todas suas fichas no Campeonato Brasileiro. Em menos de uma semana depois de ser vice no Campeonato Pernambucano, o Leão estreia no nacional contra o Flamengo nesse sábado (14), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Diferente da partida decisiva do Estadual, os rubro-negros contarão com três novidades no time titular, mesmo esperadas pela torcida. A primeira e mais aguardada é no gol, com o retorno do ídolo Magrão, por Danilo Fernandes dar adeus após a final e ser negociado com o Internacional.

Uma possível alteração é no setor ofensivo, bastante contestado pelos torcedores, já que foram marcados apenas seis gols nos últimos 12 jogos disputados. O mais questionado foi o atacante Vinícius Araújo, que poderá perder espaço ao centroavante Túlio de Melo, artilheiro no ano com sete tentos assinalados.

No setor de meio-campo, as duas alterações mais previsíveis. Depois de passagem inconstante no Fluminense, o meia Diego Souza voltou à equipe leonina para comandar tal posição, pois Gabriel Xavier não o substituiu à altura. Pelo lado direito, Reinaldo Lenis se recuperou de uma virose e volta a sua função de origem, bem desempenhada pelo jovem Everton Felipe.

Um que ainda não pôde atuar e poderia surgir como opção, no time, seria o costarriquenho Rodney Wallace. Contratado pouco após o fim do prazo para inscrição no Pernambucano, viajou à Argentina com o intuito de tirar o visto de trabalho e, assim, ficar regularizado no BID da CBF.

Com isso, espera-se que o escrete da Praça da Bandeira deverá ir a campo, mantendo o 4-2-3-1, com: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Luiz Antônio, Diego Souza, Mark González e Reinaldo Lenis; Vinícius Araújo. Técnico Oswaldo de Oliveira, recém-chegado, terá mais duas atividades antes da viagem ao Rio de Janeiro e espera definir os 11 brevemente.