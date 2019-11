Resultado Bahia x Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro 2016 (2-1)

Acabamos aqui mais uma transmissão pela VAVEL Brasil! Continuem navegando pelo site e saiba tudo sobre o esporte no Brasil e no mundo. Boa noite a todos!

Paulo Roberto, que saiu de ambulância da Fonte Nova, passa bem e passará por examos ao longo da noite desse sábado.

Confira o 1º gol do Tricolor baiano:

Vinícius Pacheco, autor do gol dos visitantes: "O time do Bahia tem muita qualidade, como ficou com um a mais, fica muito complicado. O nosso time tentou, mas perder um jogador com 20 minutos do primeiro tempo, nós tentamos. Vamos para um segundo jogo melhorar para ter a primeira vitória".

Thiago Ribeiro, na saída do gramado: "Uma boa chance, peguei bem na bola, mas foi no centro. Ele pegou no reflexo, mas valeu a vitória, isso é importante. Estrear bem...a regularidade é importante, são 38 jogos, isso dá moral. É descansar, pois na quarta-feira tem um jogo importante".

Fim de partida! O Bahia derrota o Avaí por 2 a 1 e começa a Série B com vitória em casa. Os gols da partida foram marcados por Zé Roberto (2) e Vinícius Pacheco para os visitantes.

46' Cartão amarelo para Juninho!

45' No rebote do chute de Tauã, Pacheco marca o primeiro do Avaí!

45' GOOOOL DO AVAÍ! VINÍCIUS PACHECO!

42' Luisinho fica cara a cara com Renan, porém, finaliza mal e bola sai da direção do gol.

39' Thiago Ribeiro entra na área, mas defesa bloqueia finalização.

35' Renan faz grande defesa! Luisinho cruza e Thiago Ribeiro finaliza para grande intervenção de Renan.

32' Avaí tenta escapar em contra-ataque, mas Danilo Pires corta.

28' No Avaí, entra Lucas Fernandes e sai Lucas de Sá.

25' João Paulo Gomes sai para a entrada de Gustavo Blanco.

24' Zé Roberto dá bicicleta e obriga Renan a fazer grande defesa.

24' Público na Fonte Nova - público pagante: 10.070 pessoas. Renda: 106.705,00.

22' GOLAÇO! Zé Roberto recebe cruzamento de Tinga e marca de letra. É o segundo do atacante.

22' GOOOOOL DO BAHIA! 2x0!

20' Juninho e Luisinho tentam tabela, todavia, bola fica com a defesa do Avaí.

18' Danilo Pires bate de fora da área e Renan defende sem dificuldades.

14' Bahia tem maior posse de bola, mas não consegue ameaçar o gol defendido por Renan.

12' Sai Feijão, entra Luisinho.

10' Danilo Pires recebe em posição irregular.

9' Thiago Ribeiro tenta passe, mas é cortado.

4' Na volta para o segundo tempo, Silas colocou Tatá no lugar de Vitor Costa.

3' Amarelo para Feijão! Volante derruba Tauã e é amarelado.

2' Lomba salva! Pacheco entra na área, fica na frente do goleiro, mas Marcelo fecha ângulo e salva Bahia.

22:08: Começa o segundo tempo!

21:55: Zé Roberto, autor do gol: "É bom, começar a Série B assim com gol. Eu estava sendo criticado, mas não me deixo abalar. É voltar forte e manter a pegada. O Paulo é muito querido por todos, não foi maldade do Alemão, era para expulsão, mas vamos dedicar esse jogo para ele".

21:55: William (Avaí): "Verdade, a gente propôs uma tática de jogo para o contra-ataque. Chegamos bem antes da expulsão, teve a expulsão, não podemos negar, foi para expulsão. Tivemos que recuar, vamos tentar endireitar e buscar um contra-ataque".

21:54: Primeiro tempo marcado pela expulsão de Alemão, pela lesão de Paulo Roberto e por um jogo amarrado, com um Avaí recuado e um Bahia tentando chegar ao gol, que veio aos 46 minutos.

51' FIM DA PRIMEIRA ETAPA!

50' Primeiro tempo vai chegando ao fim.

46' Após cruzamento de Moisés, Zé Roberto cabeceia no canto direito de Renan!

46' GOOOOL DO BAHIA!

45' Iremos até os 51 minutos.

43' Bahia tenta trocar passes para enfim apresentar perigo ao goleiro Renan.

40' Atacante puxa camisa de Vitor e recebe amarelo.

39' Amarelo para Zé Roberto!

35' Informações sobre Paulo Roberto: Paulo Roberto teve um corte profundo. O volante ainda está na ambulância e continua sonolento. O corte na orelha é o que mais preocupa. Ele terá de fazer exames de imagem para saber a real situação.

34' Mesmo com um a mais, Bahia não consegue entrar na área do Avaí e segue arriscando de fora da área.

31' Jajá cobra falta dentro da área, porém, ataque está impedido.

26' Danilo Pires cai na área, pede pênalti, mas árbitro manda jogo seguir.

23' Paulo Roberto deixa Fonte Nova de ambulância.

21' Para solucionar o problema da expulsão de Alemão, Silas coloca Fábio Sanches no lugar do atacante William.

21' Sai Paulo Roberto e entra Juninho.

20' Paulo Roberto não continuará na partida.

18' Lateral avaiano levanta muito a perna ao dividir bola com Paulo Roberto e é expulso de campo!

18' Cartão vermelho para Alemão!

14' Bahia pressiona marcação no campo de defesa do Avaí e obriga time catarinense a dar chutões.

13' William é atendido e continua na partida.

10' William tabela com Jajá, finaliza de esquerda e Lomba segura.

9' Avaí melhora na partida.

7' Thiago Ribeiro finaliza mal de fora.

6' Lucas Sá bate de fora e bola sai para escanteio.

5' William é lançado por Pacheco, porém, encontrava-se impedido.

4' Moisés bate de fora da área e Renan segura.

3' Tinga tenta cruzamento, mas André Santos corta.

2' A torcida do Bahia canta nas arquibancadas: ?"Vamos meu Bahia, pra cima Esquadrão, juntos voltaremos para a Primeira Divisão"

1' Vinicius Pacheco tenta a primeira jogada para os visitantes.

0' Primeira boa jogada do jogo sai dos pés de Thiago Ribeiro, mas Renan defende sem dificuldades.

0' Começa a partida na Fonte Nova!

A partida de hoje marcará a estreia do zagueiro Jackson, ex-Palmeiras e Internacional, com a camisa do tricolor baiano.

20:55: Bahia e Avaí já no gramado da Fonte Nova.

Pablo terá o auxílio de Vinicius Melo de Lima e Jean Márcio dos Santos.

O árbitro da partida será Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte.

No banco de reservas, Silas terá: Kozlinski, Célio, Fabio Sanches, Caio César, Toshi, Lucas Fernandes, Tatá e Romulo.

Leão da Ressacada também escalado: Renan, Alemão, André Santos, Gabriel e Vitor Costa; Jajá, Lucas de Sá, Vinicius Pacheco e Tauã; Romarinho e William (C).

Tricolor de Aço escalado para a partida:

Boa noite leitor da VAVEL Brasil! Daqui a uma hora a bola rolará para Bahia X Avaí, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Palco da partida será a Arena Fonte Nova, que localiza-se na cidade de Salvador-BA.

Já a dos visitantes deverá ser essa: Renan; Alemão, André Santos, Gabriel e Vitor Costa; Lucas de Sá, Jajá e Vinícius Pacheco; Tauã, Romarinho e William.

A provável escalação do time do Bahia é a seguinte: Marcelo Lomba; Tinga, Lucas Fonseca, Jackson (Éder) e Moisés; Feijão, Paulo Roberto, Danilo Pires e João Paulo Gomes; Thiago Ribeiro e Zé Roberto.

FIQUE DE OLHO: Vinícius Pacheco! O rodado atacante chega à Florianópolis para ser uma das principais armas do técnico Silas.

FIQUE DE OLHO: Thiago Ribeiro! O experiente atacante chega ao Bahia para ser um dos pilares da equipe e na ausência de Hernane transforma-se na principal peça do time de Doriva.

Do outro lado, Silas acredita em uma partida muito equilibrada, mas coloca o rival um pouco a frente. "A Série B tem essa particularidade, de jogo difícil fora de casa e em casa também. Todos os jogos são difíceis. Mas é o que falei para os atletas... zerou, começou uma página nova, vamos com muita esperança, mas com o pé no chão. Assim como a gente, o Bahia é um time em formação, talvez um pouquinho só de vantagem porque está jogando em casa e porque jogou a final do campeonato estadual, mas fora isso, é lá dentro que vamos resolver", disse.

O técnico Doriva falou um pouco sobre a mudança de esquema tática da equipe, em sua entrevista pré-jogo: "A gente tem que ser flexível e enxergar quando o rendimento da equipe melhora. Acho que a gente pôde comprovar isso na finalíssima, e depois contra o América-MG também, acredito que a equipe fez uma boa partida, contra um adversário duríssimo. Mas temos um leque de opção maior. Podemos jogar das duas maneiras, dependendo da partida, haja visto que a Série B tem jogos duríssimos e, às vezes, você tendo essa flexibilidade de mudança, é bom você ter essas alternativas".

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi no Brasileirão de 2011, quando o Bahia venceu o time catarinense por 3 a 2. Confira os gols abaixo:

No meio de semana, as equipes entraram em campo pela Copa do Brasil. O Bahia, na quarta-feira (11), empatou com o América-MG pelo placar de 0 a 0, em Belo Horizonte. Enquanto o Avaí, na terça-feira (10), apenas empatou com o Bragantino e deu adeus a disputa da competição.

Na disputa dos seus respectivos estaduais, ambas as equipes não chegaram ao título. O time baiano ficou com o vice-campeonato, perdendo para seu rival Vitória. Já o time da Ressacada não chegou à final do Catarinense 2016.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Bahia e Avaí, partida que será realizada às 21h (Brasília) na Arena Fonte Nova e que marca a estreia das equipes na disputa do Brasileirão Série B 2016.