Resultado Botafogo x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2016 (0-1)

A nossa transmissão termina por aqui! O Botafogo perdeu para o São Paulo por 1 a 0, com gol marcado por Lucas Fernandes, na abertura do Brasileirão. Agradecemos a companhia, até a próxima!

Os jogadores reservas e titulares do Botafogo se reúnem para mostrar união da equipe e saem de campo juntos

50' FIM DE PAPO NO RAULINO DE OLIVEIRA! SÃO PAULO VENCE O BOTAFOGO POR 1 A 0!

48' IMPEDIDO! Kelvin cruza para Centurión que bate para o gol, mas errôneamente a auxiliar marca impedimento

46' ACRÉSCIMO DE 5 MINUTOS

46' Luis Ricardo cruza da direita, Renan Ribeiro não consegue segurar a bola, Ribamar tentar dominar, mas Lyanco afasta o perigo

44' Kelvin recua mal, Renan Ribeiros sai do gol para isolar a bola

44' PÚBLICO E RENDA! Presentes: 5.465, pagantes: 3.660. R$ 148.790,00

41' Ribamar é puxado, sua camisa rasga e o jogador fica fora de campo esperando por nova camisa

40' Salgueiro lança para Sassá na área, mas a bola vai muito forte e o atacante não consegue dominar

39' ?Kelvin faz desarma na defesa, pedala, mas prende a bola e erra o passe

38' Anderson Aquino finaliza bem de fora da área, mas Renan Ribeiro faz defesa

34' Lugano falha e a bola cai nos pés de Sassá que erra no último passe e cruza errado para área

33' CARTÃO AMARELO! Thiago Mendes recebe cartão

32' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Saída de Lucas Fernandes para entrada de Rogério

30' PARADA TÉCNICA!

29' Centurión chuta forte de fora da área, mas Helton Leite estava bem posicionado para boa defesa

28' Salgueiro cruza para Ribamar, mas Renan Ribeiro sai do gol e afasta

28' Thiago Mendes dribla e tenta, mas a bola bate no juiz

27' Torcida alvinegra reclama após Fernandes desarmar e errar passe para Anderson Aquino

26' Sassá roubou a bola de Lyanco, não tocou para ninguém, invadiu a área sozinho e finalizou com força para fora

25' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Saiu Wilder e entrou Kelvin

23' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Saída de Leandrinho para a estreia de Anderson Aquino

22' Salgueiro tenta jogada, mas Leandrinho sobe junto com Emerson Silva e não conseguem cabecear

21' CARTÃO AMARELO! Lucas Fernandes faz falta e é chance para o Botafogo

20' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO! Saiu Banguelê para entrada de Thiago Mendes

19' CARTÃO AMARELO! Leandrinho comete falta em Banguelê e recebe cartão

19' Auro recebe de Lucas, mas não consegue dominar e dá furada na bola

18' Escanteio pela direita para Salgueiro que desvia, mas ninguém aparece e a defesa são paulina afasta

16' A torcida pede a entrada de Luis Henrique

14' SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Saiu Bruno Silva para entrada de Salgueiro

13' Centurión avança e dá dribles no meio de campo, Emerson Silva dá entrada no jogador, mas a arbitragem não marca

10' Após finalização de Bruno Silva, Renan finaliza para área, Leandrinho ia tocar na bola, mas o jogador do São Paulo chegou e mandou para linha de fundo

9' Bruno Silva foi na linha de fundo, cruzou para Ribamar que não conseguiu força na bola

4' Jogada pelo lado esquerdo, Sassá avança e chuta para linha de fundo

2' Matheus Reis bateu de longe no canto esquerdo, mas Helton Leite encaixa a bola

1' Partida paralisada! Bruno Silva está sendo atendido após disputa de bola com Lucas Fernandes

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO RAULINO!

SUBSTITUIÇÃO NO BOTAFOGO! Saiu Neilton para a entrada de Sassá

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! São Paulo vence por 1 a 0

48' Renan Ribeiro faz defesa difícil após chute de Neilton no cantinho

46' Fernandes tentou fazer cruzamento após desarme, mas não conseguiu e mandou a bola pela linha de fundo

44' Lucas Fernandes recebe falta dura de Luis Ricardo e o árbitro não marca nada. O técnico são paulino reclama muito

42' Escanteio cobrado pelo alto, mas tira Renan Ribeiro

42' Ribamar faz bela jogada em cima de Lucão e finaliza, mas o goleiro faz a defesa com o pé

41' Ribamar tenta roubar a bola dominada por Lugano e entra com as travas da chuteira no jogador, que fica caído esperando atendimento

39' Centurión tenta o drible pela esquerda nas costas de Luis Ricardo após tabelar com Lyanco, mas Renan Fonseca desarma

38' Centurión arranca pela esquerda, mas erra no passe para Lucas Fernandes.

35' Victor Luis cruza, mas ninguém chega e a bola vai pela linha de fundo

33' CARTÃO AMARELO! Matheus Reis entra com falta dura em Neilton que fica caido e recebe atendimento médico

32' Luis Ricardo cruza fechado demais, Neilton corre no encontro da bola, Lugano segura o jogador, mas o juiz nada marca

30' PARADA TÉCNICA!

29' CARTÃO AMARELO! Wilder recebe cartão após reclamação

29' Impedimento! Ribamar em posição irregular recebe da direita e finaliza com perigo, mas a arbitragem para o jogo

26' Bom lançamento do lateral são paulino, mas Lucas Fernandes é desarmado pela defesa alvinegra

24' Escanteio para o Botafogo após desarme de Lugano em cruzamento de Neilton

23' Lucas Fernandes em contra-ataque cruza para Alan Kardec que não alcança a bola

22' Após cobrança de Lucas Fernandes por cima da barreira, a bola vai no canto esquerdo do gol, Helton Leite encosta na bola, mas não evita o gol

22' GOOOOL DO SÃO PAULO!

21' Alan Kardec faz jogada sem perigo e Renan Fonseca faz falta

19' Jogada com Luis Ricardo pela direita divide com Matheus Reis e a bola vai para fora, era escanteio para o Fogão, mas o juiz só marcou tiro de meta

17' Mais uma jogada pela esquerda, Ribamar penetra na área e chuta para o gol, mas Renan Ribeiro defende com facilidade

16' SÓ DA FOGO! Neilton faz boa jogada pela esquerda, toca para Leandrinho que toca para o ataque, mas a defesa do São Paulo estava atenta

15' Escanteio para o Botafogo, Leandrinho para Bruno Silva que cabeceia para fora

14' Botafogo tenta chegar na área pelo lado esquerdo, mas não consegue passar pela defesa do tricolor

10' Ribamar recebeu na área, mas chutou em cima de Lyanco

9' Leandrinho bate, mas a bola vai por cima do gol

8' CARTÃO AMARELO! Banguelê dá carrinho em Victor Luis, falta para o Botafogo

7' Botafogo continua presente na área do São Paulo, dessa vez Bruno Silva invadiu a área, mas chutou para longe

5' Fernandes desarma e coloca Ribamar na cara do gol, mas o atacante chuta à direita do gol tricolor

4' Luis Ricardo cruza para área, mas Renan Ribeiro pega sem sacrifícios

3' Chance pro Botafogo! Leandrinho bate pingadinha para área, para dupla de zaga, mas a zaga São Paulina tira com facilidade

2' Bola em profundidade de Alan Kardec para Centurión que domina mal e bate longe do gol de Helton Leite

0' Rola a bola no Raulino Oliveira

10:57 Os times já estão em campo para execução do hino nacional

10:56 Jogo com bom público feminino e infantil por conta de promoção feita pelo Botafogo

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Botafogo x São Paulo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco nesta grande partida!

BOTAFOGO: Helton Leite, Luis Ricardo, Renan Fonseca, Emerson Silva e Victor Luis; Lindoso, Bruno Silva, Fernandes e Leandrinho; Neilton e Ribamar.

SÃO PAULO: Renan Ribeiro; Auro, Lugano, Lyanco e Matheus Reis; Banguelê, Lucão, Wilder, Lucas Fernandes e Centurión; Alan Kardec.

O estádio Raulino de Oliveira será o palco da partida entre Botafogo x São Paulo, no domingo às 11h, válida pelo Brasileirão 2016.

O Botafogo tem uma dúvida importante, pois o goleiro Jefferson, com dores no braço direito, não tem escalação garantida. Se for vetado, Helton Leite assume o posto.

O volante Aírton, recuperado de lesão no tornozelo esquerdo, reaparece após mais de um mês parrado. Suspensos contra o Juazeirense, o volante Bruno Silva e o atacante Ribamar ficam à disposição, assim como o zagueiro argentino Joel Carli, o lateral-direito Luis Ricardo e o meia Gegê, preservados no interior da Bahia.

Em campo, Kardec e Lugano serão as ilhas de experiência de um time muito jovem. No gol, Renan Ribeiro terá a chance de substituir Denis e será um dos mais velhos. No total, serão seis atletas com 20 anos de idade ou menos.

Já o Glorioso, que ano passado conquistou a Série B e busca sua afirmação, foi vice-campeão carioca e luta contra o desgaste da viagem de meio de semana para o interior da Bahia, onde bateu o Juazeirense por 2 a 1 pelo confronto de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Por isso, a missão entre os cariocas é não subestimar o poder dos reservas são-paulinos.

São Paulo já se firmou na temporada e busca na quarta-feira uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores da América, mas ainda há no elenco muitos jogadores em busca da aprovação do técnico Edgardo Bauza. Por isso, a esperança de muitos dos reservas está no jogo deste domingo, às 11h (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que terá um Tricolor todo formado por suplentes.

LEIA MAIS: Botafogo lança uniforme patrocinado pela Topper para restante da temporada

Na última quinta feira (12), o Glorioso lançou seus novos uniformes para a temporada, fornecidos pela Topper, já faz sua estreia com a nova roupa.

FIQUE DE OLHO: Joel Carli chegou este ano com objetivo de reforçar o setor defensivo do alvinegro e já conta com dois gols pelo time. Além de grande precisão nos passes e desarmes, tem um forte jogo aéreo defensivo. O Botafogo conta ainda com a permanência de Ricardo Gomes, responsável por estruturar o elenco campeão da Série B de 2015.

FIQUE DE OLHO: Este ano o São Paulo não conta mais com Rogério Ceni o maior ídolo de sua história, aposentado no fim do ano de 2015. Apesar disso, conta com outro ídolo: Diego Lugano, uma referência de liderança em campo, que será necessária após a saída de Ceni. Aposta ainda na contratação do técnico Edgardo Bauza, bicampeão da Libertadores, pretende evitar a irregularidade de técnicos.

Confira tudo sobre seu time no Guia VAVEL do Brasileirão 2016

Para o confronto o tricolor confirmou o time com: Renan Ribeiro; Auro, Lugano, Lyanco e Matheus Reis; Lucão, Banguelê e Lucas Fernandes; Centurión, Wilder e Alan Kardec

O São Paulo não venceu o Paulistão, foi goleado pelo Audax nas quartas de finais por 4 a 1. Em compensação, disputa a Libertadores e na última quarta (11), venceu o Atlético-MG por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final, no Morumbi. O próximo confronto será na quarta-feira (18), às 21h45, no Independência, por conta disso entra em campo com time reserva.

LEIA MAIS: Botafogo vence Juazeirense, mas não elimina jogo de volta na Copa do Brasil

O Botafogo perdeu o Campeonato Carioca para o Vasco no último domingo (08). O clube ainda disputa a Copa do Brasil, venceu o Juazeirense por 2 a 1, na Bahia, pelo jogo de ida da segunda fase, nesse jogo o goleiro Jefferson saiu contundido e virou duvida para estreia. O próximo jogo é na quinta feira (19), no estádio de Los Larios às 21h30.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.Contando com 2016, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 59ª edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.