Resultado Criciúma x Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Muito boa noite a você que acompanhou a vitória do Criciúma, por 1 a 0, sobre o Náutico conosco.

Criciúma faz dever de casa diante do Náutico e inicia Série B com vitória

18:23 Com a vitória e ainda a depender do complemento da rodada, os catarinenses ficam na 4ª colocação, com três pontos, ao lado de CRB, Atlético-GO e Goiás, enquanto os pernambucanos ficam na 17ª posição, junto a Londrina, Oeste e Tupi

94' Final de jogo no Heriberto Hülse para Criciúma 1x0 Náutico! Gol solitário de Gustavo, aos seis do 2º tempo, dá vitória ao Tigre na estreia da Série B

92' Cartão amarelo para Raphael Silva! Zagueiro do Criciúma é punido por falta em Rafael Coelho

90' Quatro minutos de acréscimo

89' Partida se aproxima dos minutos finais sem muita criatividade das equipes

86' Tigre é mais presente ao ataque, mas visa administrar o resultado conquistado para sair vitorioso na estreia

84' Cartão amarelo para Juninho! Meia do Criciúma é punido pela arbitragem

83' Última modificação no Criciúma! SAI Gustavo, autor do único gol, ENTRA Hélio Paraíba

81' Substituição no Criciúma! SAI Elvis, ENTRA Gabriel Leite

78' Substituição no Criciúma! SAI Roberto, ENTRA Juninho

77' Última mudança no Náutico! SAI Ygor, ENTRA Rafael Silva

75' Timbu tenta voltar ao ritmo do jogo, mas pouco é criativo em campo

72' Náutico segue inoperante na etapa final e pouco leva perigo ao gol de Luiz

70' No Heriberto Hülse, público de 3.772, gerando uma renda de R$ 45.150,00

67' Náutico sente a pressão do Criciúma e não consegue ser criativo ao sair para o ataque

65' UHHHHHHHHHHHH! Após sobra na pequena área, Elvis sai cara a cara com Júlio César, mas bate em cima do camisa 1 do Timbu, que faz grande defesa. No rebote, Niltinho chuta cruzado e Rafael Pereira corta em cima da linha

64' UHHHHHHHHHH! Ezequiel arrisca de longe, a bola raspa na trave e quase amplia a vantagem

63' Cartão amarelo para Rony! Atacante do Náutico é punido por reclamar da arbitragem

61' Niltinho cai na pequena área e pede pênalti, porém a arbitragem nada marca

59' Partida cai de ritmo após o gol do Criciúma. Náutico tenta, mas só consegue rodar a bola na entrada da área dos catarinenses

56' Substituição no Náutico! SAI Esquerdinha, ENTRA Renan Oliveira

55' Timbu tenta não se acomodar com o gol sofrido e parte para cima do Tigre, mas não é criativo

53' Cartão amarelo para Ezequiel! Lateral-direito do Criciúma é advertido por discutir com Rodrigo Souza

53' Cartão amarelo para Rodrigo Souza! Volante do Náutico é punido por discussão com Ezequiel

53' Substituição no Náutico! SAI Caíque, ENTRA Jefferson Nem

51' GOOOOOOOOOOOOOL DO CRICIÚMA! GUSTAVO! Após cobrança rápida de falta, Roberto cruza à meia-altura, a zaga do Náutico dorme no ponto e Gustavo completa para o fundo do gol. Criciúma 1x0 Náutico

49' Cartão amarelo para Barreto! Volante do Criciúma é punido pela arbitragem

48' Gol anulado do Criciúma! Após cruzamento na pequena área, Raphael Silva cabeceia e a bola vai na trave. No rebote, Gustavo manda para o gol, mas a arbitragem, acertadamente, invalida o lance

46' Bola rolando na etapa final para Criciúma 0x0 Náutico no Heriberto Hülse!

17:32 Equipes voltam sem mudanças para o segundo tempo

17:30 Náutico foi melhor durante boa parte do primeiro tempo e teve mais chances a favor, porém não conseguiu concluí-las com sucesso. Já o Criciúma, mais acuado, só teve uma boa oportunidade, mas fez o equilíbrio ficar mais evidente no fim

17:27 Já já as equipes voltam para a disputa da etapa final. Não saiam daqui!

17:23 Resultados parciais da Série B: Sampaio Corrêa 0x2 Vasco, Londrina 0x1 CRB, Brasil de Pelotas 1x0 Paraná e Ceará 2x0 Paysandu

17:19 Esquerdinha, meia do Náutico, lamenta os gols perdidos no primeiro tempo: "Faltou capricho na finalização. Nesta última chance, Rafael (Coelho) poderia dominar, mas chutou. Ele achou que era a melhor decisão. Agora é voltar para o segundo tempo da mesma forma e conseguir a vitória"

45+1' Intervalo de Criciúma 0x0 Náutico no Heriberto Hülse! Equipes vão somando o primeiro ponto na competição

45' Um minuto de acréscimo

43' Mandantes equilibram partida nos últimos minutos e buscam o gol

40' Gustavo recebe sozinho dentro da pequena área, mas isola o chute e perde chance de abrir o placar

37' Equipes chegam mais frequentemente ao ataque através de bolas alçadas

34' Jogo agora fica mais truncado e pegado na reta final da etapa inicial

31' Partida segue movimentada e com chances para os dois lados

29' UHHHHHHHHHHHH! Após cobrança de escanteio, Rafael Silva sobe e cabeceia com perfeição, porém Júlio César faz uma grande defesa

28' Mais uma vez! Rafael Coelho recebe lançamento sem marcação na pequena área, mas chuta fraco e Luiz defende sem esforços

26' Lateral-esquerdo do Náutico, Henrique saiu para ser atendido após levar uma pancada e cortar o supercílio. Atleta já está de volta a campo com uma touca na cabeça

24' Catarinenses, mesmo com a presença da torcida, não conseguem ser criativos e ficam perdidos dentro das quatro linhas, além de presos à marcação

22' Alvirrubro é melhor em campo e cria com mais perigo, porém não consegue ser objetivo na finalização e desperdiça boas oportunidades

20' Em menos de 20 minutos, o Náutico já perdeu dois gols feitos com o atacante Rafael Coelho, esperança de balançar as redes pelo lado do Timbu nesta tarde

18' Esquerdinha cobra escanteio fechado, a defesa do Criciúma não corta e Rafael Coelho perde gol feito debaixo da barra

16' Público não é dos melhores no estádio, mas tenta incentivar a equipe

14' Timbu começa a atacar com mais frequência e começa a deixar o Tigre mais acuado

12' Incrível! Rafael Coelho recebeu com liberdade de Caíque pela direita, entretanto furou o chute

10' Náutico pede pênalti após bola ir na mão do zagueiro do Criciúma, porém a arbitragem nada marca

8' Tigre mostra forças ao ser empurrado pela torcida e tem mais poder ofensivo, mas não consegue ser objetivo

6' Jogo tem poucos lances nesse início devido à boa postura defensiva dos dois lados

4' Partida começa equilibrada e com as duas equipes aparecendo bem ao ataque

2' Náutico mostra que está vivo, mesmo fora de casa, e não mostra acomodação em campo

1' Criciúma começa mais presente ao ataque no primeiro minuto de bola rolando

0' Bola rolando para Criciúma x Náutico no Heriberto Hülse!

Times agora vão realizar o último aquecimento antes do apito inicial

Hino nacional sendo reproduzido no Heriberto Hülse

Equipes no gramado! Criciúma e Náutico sobem para o campo de jogo

As equipes fazem o trabalho de aquecimento antes da bola rolar. Em instantes, Criciúma e Náutico irão estrear na Série B 2016

A arbitragem do duelo será formada por um trio paulista. No apito, José Cláudio de Rocha Filho, da CBF. Ele será auxiliado por Herman Brumel Vani, também membro do quadro nacional, e Daniel Paulo Ziolli, aspirante à Fifa

No encerramento, o Goiás visitou o Tupi e mostrou que a noite era dos goianos. Com gol solitário de Cléo, o Esmeraldino venceu pelo placar mínimo

No banco de reservas alvirrubro, Gallo tem à disposição: Rodolpho, Gastón Filgueira, Cal, Renan Oliveira, Jefferson Nem, Rafael Silva e Walber

Náutico escalado! Sem mudanças, o Timbu está confirmado e vai a campo no 4-2-3-1 com: Júlio César; Joazi, Rafael Pereira, Fabiano Eller e Henrique; Ygor, Rodrigo Souza, Rony, Caíque e Esquerdinha; Rafael Coelho

Às 20h30, o Oeste recebeu o Atlético-GO no estádio Silvio Salles, em Catanduva, e foi derrotado. Atacante Júnior Viçosa marcou o único gol do triunfo do Dragão

A Segundona teve início na noite dessa sexta-feira (13) com três jogos. Abrindo o torneio, às 19h15, o Vila Nova mostrou forças no Serra Dourada e saiu vitorioso sobre o Bragantino

Opções no banco de reservas do Tigre para Roberto Cavalo: David, Diego Giaretta, Ferron, Carlos Eduardo, Lucas Taylor, Ricardinho, Alex Maranhão, Hélio Paraíba, Juninho, Andrew e Gabriel Leite

Criciúma escalado! O Tigre está definido e vai a campo com: Luiz; Ezequiel, Rafael Silva, Nathan e Marlon; Barreto, Douglas Moreira, Elvis e Niltinho; Roberto e Gustavo

Náutico chega ao Heriberto Hülse! Falta 1h para a bola rolar ainda

Com estreias, Criciúma encara embalado Náutico pela Série B

Delegações estão a caminho do Heriberto Hülse. Até agora, apenas a equipe de bastidores dos times já estão no estádio

A partida vai marcar o reencontro do zagueiro Rafael Pereira com o Criciúma. Defensor do Náutico atuou em 2014 pelo Tigre catarinense

Apesar dos portões já estarem abertos para o público, a movimentação ainda é pequena nos arredores do estádio

Nessa sexta-feira (13), o Tigre completou 69 anos de fundação. Para comemorar, irá usar o novo uniforme já diante do Timbu

O gramado passou por tratamento durante duas semanas no intervalo em que a equipe havia sido eliminada do Catarinense, mas ainda não está 100%

Os portões do Heriberto Hülse já foram abertos para as torcidas de Criciúma e Náutico. Já já as equipes vão ao estádio

O ponta ainda ressaltou a importância da coletividade em campo, ponderando que o grupo está motivado para ficar com os três pontos contra o Criciúma no primeiro jogo: "Um ajudando o outro vai dar tudo certo e vamos em busca da vitória em cada partida, para dar alegria ao nosso torcedor"

Quem falou do lado do Náutico foi o atacante Rony, que destaca sua importância ao esquema tático e mostra foco para sair vitorioso na estreia: "Em todos os jogos, tento fazer o meu melhor e movimentar bastante para ajudar os meus companheiros. Vamos em busca da primeira vitória no campeonato"

Exaltando o elenco, o meio-campista ressalta a força do fator casa para sair vitorioso na estreia: "É um grupo que está sendo montado, vão chegar mais jogadores. Isso nos faz saber que temos condições de conseguir uma das vagas, pois tem esse fator casa, mas a gente sabe que vai ser difícil. Esse último jogo foi mais para dar confiança ao time e, dentro de casa, a gente tem uma campanha muito boa, o que é muito importante na Série B"

Em entrevista coletiva, Elvis, destaque do Criciúma, enfatiza a meta pessoal para a competição, ignorando a expectativa e se mostrando focado: "Minha meta pessoal para a Série B é jogar todos os jogos, como foi no Catarinense. Buscar gols e mais assistências, mas sem citar números, sem criar expectativa"

O Heriberto Hülse é o palco do confronto de logo mais entre Criciúma e Náutico. O estádio tem capacidade para receber 19 mil torcedores e tem expectativa de bom público para a estreia na Série B

Estádio tem esperança de casa cheia na primeira rodada (Foto: Divulgação/Criciúma)

As outras ausências, porém, ficam por conta dos novos reforços. O meia Maylson, o volante Eurico e o lateral-esquerdo Mateus Müller, mesmo regularizados, não viajaram com o grupo, mas devem atuar na próxima rodada, diante do Vila Nova. O atacante Taiberson, porém, não teve o nome publicado no BID e não tem previsão de estreia

O Náutico, por sua vez, tem cinco baixas para o duelo que começa em instantes. O zagueiro Ronaldo Alves, artilheiro do time no ano, está vetado por conta de uma luxação no ombro direito e volta somente na 4ª rodada, em jogo contra o Sampaio Corrêa, a ser realizado na Arena Pernambuco. O lateral-direito Joazi, formado na categoria de base do Timbu, se destacou nos últimos jogos e renovou contrato até 2018

A única ausência em relação ao time que vinha atuando no Estadual é o zagueiro Diego Giaretta, contratado ainda no início do ano e que perde vaga para o defensor vindo por empréstimo junto ao alviverde paulista

Para a partida, o Criciúma terá duas estreias. O zagueiro Nathan, emprestado pelo Palmeiras, e o atacante Niltinho, que estava na disputa do Carioca pelo Volta Redonda, estão confirmados entre os 11

FIQUE DE OLHO: Rafael Coelho, atacante do Náutico. Revelado no Figueirense, rival do Criciúma, o centroavante alvirrubro também tem boa passagem pelo Avaí, marcou na última partida do Timbu e é a esperança de gols na Série B. Contratado para suprir os problemas do setor ofensivo, Rafael é também a aposta de Gallo para balançar as redes

Com histórico de goleador, Rafael Coelho é a esperança do Timbu (Foto: Léo Lemos/Náutico)

FIQUE DE OLHO: Elvis, meia-atacante do Criciúma, que foi um dos principais nomes no Catarinense. Autor de nove gols no Estadual, integrou - e foi eleito o craque - a Seleção VAVEL junto ao lateral-esquerdo Marlon, também confirmado entre os 11 do Tigre diante do Náutico

Camisa 10 do Criciúma é a esperança aurinegra na estreia da Série B (Foto: Fernando Ribeiro/Criciúma)

Alexandre Gallo, comandante do Náutico, confirma que irá manter o estilo de jogar, citando também as dificuldades a serem encontradas: "Nosso estilo de jogo vai ser mais simples e objetivo possível, sendo prático. O momento não é de jogar com preciosismo, não é momento de dar espetáculo, porque não temos condições disso hoje. Temos que entender o adversário e termos muito cuidado, pois jogar lá é dificil. A torcida comparece e é vibrante"

Roberto Cavalo, técnico do Criciúma, destaca a ofensividade em campo e pede o incentivo da torcida: "O time está definido e vou jogar com três atacantes na ligação com o Elvis. Vai ter a estreia de Niltinho, enquanto o Gustavo deu ok. Vai jogar o Roberto na direita e o Elvis no meio, já atrás o Nathan entra no lugar do Giaretta. É muito importante a torcida vir nos ajudar nesse momento"

No Brasileirão 2013, o placar mais elástico na história do duelo entre Criciúma e Náutico foi aplicada pelos mandantes. Em um ano bastante desastroso para o Timbu, o Tigre mostrou forças dentro de casa e venceu por 3 a 0, com gols de Leonardo, Marlon e João Vitor; o jogo foi válido pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

Também em 2015, mas em maio, as equipes se enfrentaram logo no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o zagueiro Ronaldo Alves, atual artilheiro do Náutico na temporada, marcou o segundo gol do jogo e confirmou a vitória sobre o Criciúma

O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2015, pela Série B do Campeonato Brasileiro, e terminou com uma vitória apertada do Tigre por 1 a 0 sobre o Náutico. Na ocasião, o Criciúma voltou a vencer após quatro jogos na competição

Apesar de não haver favorito no jogo de logo mais, o Criciúma conta com um retrospecto mais positivo no confronto: em 14 partidas, são seis vitórias, apenas três empates, contra cinco vitórias do Náutico

No Pernambucano, ficou entre os três melhores e conquistou a vaga na Copa do Nordeste 2017, ao lado dos rivais Santa Cruz - campeão - e Sport, vice. O alvirrubro confirmou o retorno no regional após vencer o Salgueiro, nos dois jogos da disputa pelo 3º lugar. Náutico supera Salgueiro sem dificuldades e garante vaga na Copa do Nordeste 2017

Já o Náutico viveu melhor fase: o Timbu ficou muito próximo de conseguir o acesso, encerrando na 5ª colocação, com 63 pontos, dois a menos que o América-MG, quarto colocado e último a conseguir uma vaga na Série A. A campanha foi marcada por um total de 18 vitórias, nove empates e 11 derrotas

No Catarinense, terminou na 3ª posição na classificação, com 32 pontos ganhos, mesmo fazendo a segunda melhor campanha no geral

O mando de campo é do Criciúma, que terminou a última edição da Série B na 12ª colocação, com 49 pontos ganhos. Em 38 jogos, foram 12 vitórias, 13 empates e 13 derrotas

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Criciúma x Náutico, pela rodada de abertura da Série B do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h30, no Heriberto Hülse