Resultado Flamengo x Sport no Brasileirão 2016 (1-0)

Encerramos por aqui a transmissão! O Flamengo venceu o Sport por 1 a 0, com gol marcado por Everton, na abertura do Campeonato Brasileiro! Até a próxima!

FIM DE JOGO NO RAULINO! FLAMENGO VENCE O SPORT POR 1 A 0!

49' Contra-ataque rápido do Flamengo, mas Marcelo Cirino vacila. Deixa Renê para trás e manda com muita força por cima.

46' Mais uma ótima defesa de Magrão no jogo. Ele para Alan Patrick num chute forte.

45' Público e renda: Fla x Sport - 9.382 presentes - 7.863 pagantes - R$ 136.920,00

42' Ederson cobra sem muita força e Magrão segura a bola com firmeza.

32' Depois de mais de 30 minutos só tocando bola, o Flamengo enfim consegue assustar o Sport. Everton acha Ederson na entrada da área, que chuta forte, mas esbarra numa ótima defesa de Magrão.

30' Rodinei tem boa chance no Flamengo, mas pega muito mal na bola em chute de fora da área e erra por muito o gol de Magrão.

25' Jogo fica travado. Sport não tem força ofensiva para chegar e Flamengo tem muitas dificuldades para criar jogadas.

18' Cartão amarelo para Emerson, por falta em Renê.

7' Flamengo tenta crescer com expulsão do volante do Sport, mas ainda não consegue acertar o pé.

1' CARTÃO VERMELHO PARA RITHELY! Árbitro alega uma entrada por cima da bola do volante.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DO PRIMEIRO TEMPO NO RAULINO!

45' Boa chegada do Flamengo. Everton recebe um belo lançamento de Mancuello e invade a área, mas se atrapalha, tropeça na bola e quase sai com bola e tudo. Ainda ganha o escanteio.

40' Flamengo erra muitos passes na parte ofensiva do campo. Guerrero sendo pouco acionado.

35' Mark González corta uma bola e fica cai de mal jeito. Queda feia. Jogador recebe atendimento.

32' Jogadores do Sport reclamam muito de um falta em Diego Souza na entrada da área. Houve o toque de Juan nele. Meia do Leão fica caído no chão.

24' Sport consegue chegar na área e Diego Souza acha Vinícius Araújo na área, mas o atacante estava em posição irregular.

19' CHEGOU! Enfim o Sport consegue chegar na área do Flamengo com uma jogada trabalhada. Mark González dá bela enfiada para Vinícius Araújo, que não consegue driblar Paulo Victor. Léo Duarte chega para afastar.

16' PAULO VICTOR ENCAIXA! Diego Souza bate a falta sem muita força e Paulo Victor encaixa com tranquilidade.

14' Duelo interessante entre Juan e Diego Souza. Zagueiro vai levando a melhor. Inclusive começou a jogada do gol numa roubada de bola contra o jogador do Leão.

10' Bela chegada do Flamengo com Guerrero, que entra na área e dribla Durval, mas demora a chutar e é travado por Samuel Xavier.

7' Flamengo tenta aproveitar bom momento para fazer o segundo no Sport. Torcida se empolga no Raulino.

5' GOOOOOOOL do Flamengo!! Gol do Éverton

1' Começa o jogo!

O Sport também vai utilizar sua nova camisa, feita pela mesma fornecedora, e apresentou na sexta-feira durante comemoração dos 111 de fundação o novo modelo.

Outra ação envolvendo a torcida é uma conjuta com o Twitter que vai ter incriscição do pássaro-símbolo da rede social na camisa e ações de engajamento com torcedores durante todo o campeonato. Na foto abaixo Mancuello, Guerrero e Juan mostram a nova camisa que estreia amanhã.

O estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda receberá a partida Flamengo x Sport entre rubro-negros neste sábado. Acostumado sediar jogos do Flamengo o palco não tem atraído os torcedores mantendo média de 4300 pagantes por partida em 2016. Na tentativa de sanar o problema foram criadas ações para torcida comparecer, entre elas ingressos e transporte grátis para sócios torcedores que moram na capital.

Um confronto Colômbia e Peru chama a atenção e o zagueiro Henríquez falou um pouco sobre as características de Paolo Guerrero antes da partida: "Ele é um jogador muito experiente e que conhece bem o futebol brasileiro porque já está aqui há muito tempo. Tem um entrosamento muito bom no Flamengo. Guerrero tem uma batida muito forte na bola e sai para jogar com os meias. É um jogador de muita movimentação e precisamos ter muita concentração."

O Sport parece estar definido por Oswaldo para a estreia no Brasileirão.Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Gabriel Xavier (Luiz Antônio), Mark González, Reinaldo Lenis e Diego Souza; Vinícius Araújo foi a equipe escalada no último treinamento.

Lotado de reforços no onze inicial, são 5, Muricy Ramalho ainda não conseguiu implementar sua ideia de time ofensivo e nem integrar as categorias de base como prometeu em sua apresentação. As apresentações do Flamengo são recheadas de críticas por um longo espaço entre os defensores e atacantes, dando ao adversário chances de exito nos contraataques.

Também sem corresponder as expectativas o Sport vai ao torneio nacional tentando manter sua posição no meio da tabela tal qual no ano passado. Falcão chegou na metade do brasileiro e já se foi dando lugar a Oswaldo de Oliveira, que era técnico do rival Flamengo até Dezembro.

Vindo de campanhas e desempenho ruins até o momento na temporada, o Flamengo começa o Brasileirão sob desconfiança da torcida. Foram 2 derrotas contra times da Série C na Copa do Brasil, Confiança e Fortaleza, além de duas eliminações na Copa da Primeira Liga e no estadual contra Atlético-PR e Vasco respectivamente.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe conosco a partida de abertura na Série A do Campeonato Brasileiro 2016 entre Flamengo x Sport, fique conosco.