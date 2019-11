Resultado Palmeiras x Atlético-PR no Campeonato Brasileiro 2016 (4-0)

Agradecemos a todos pela presença em mais uma transmissão,fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima.

Na próxima rodada, o Altético-PR joga em casa contra o Atlético-MG domingo(22) às 11h00. O Verdão entra em campo no Sábado(21) em Campinas contra a Ponte Preta

Confira o quarto gol do Verdão:

GOLEADA NO ALLIANZ PARQUE!! Na estreia do Brasileirão, o Palmeiras goleou o Atlético-PR por 4 a 0, com dois gols de Gabriel Jesus, Róger Guedes e Thiago Martins. O Verdão foi melhor na partida inteira principalmente utilizando a velocidade dos pontas e aproveitando as falhas da defesa do Furacão.

45' FINAL DE JOGO!!!

43' DE NOVO GABRIEL JESUS!! O atacante recebeu o lançamento por trás da zaga dominou, limpou, e fuzilou para dentro do gol

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!! GABRIEL JESUS

41' Palmeiras troca passes dominando a partida esperando o apito final

37' Substituição no Palmeiras: Entra: Rafael Marques. Sai: Róger Guedes

33' Palmeiras troca passes e a torcida grita olé

Público total no Allianz Parque: 33.629. Para uma renda de R$ 2.078.159,34

30' ESPALMA Weverton!! Matheus Sales fez boa jogada soltou para Gabriel Jesus que mandou uma bomba para a boa defesa do goleiro

29' Substituição no Palmeiras: Sai: Lucas Barrios. Entra: Alecsandro

28' Cartão Amarelo para Nikão

27' Hernani tentou o cruzamento a bola foi nos pés de Thiago Martins

24' Substituição no Palmeiras: Sai: Cleiton Xavier. Entra: Moisés

22' Róger Guedes recebeu ótimo passe e mandou por cima do gol

19' Egídio faz o cruzamento Thiago Heleno desvia para escanteio

16' Egídio cobra falta em cima da barreira

15' Gabriel Jesus fez linda jogada em velocidade e foi derrubado na entrada da área por Léo que foi EXPULSO

14' Veja o terceiro gol do Verdão:

12' Confira o segundo gol do Palmeiras:

7' Cleiton Xavier cobra escanteio na primeira trave, Thiago Martins se antecipou e desviou de cabeça para o fundo do gol!

7' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!! THIAGO MARTINS!!!

6' Egídio cobra falta, Jesus cabecea e o goleiro espalma para escanteio

4' Cartão Amarelo para Léo

1' Cleiton Xavier arrancou pela esquerda e cruzou para Gabriel Jesus na área e mandou para o fundo do gol!!!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!! GABRIEL JESUS!!

0' Começa o segundo tempo!

As duas equipes estão de volta sem mudanças!!

Foi um primeiro tempo nervoso, o Furacão começou dominando a partida, o Palmeiras apostando na velocidade no contra-golpe, aos 18 minutos Róger Guedes abriu o placar após o cruzamento de Gabriel Jesus, após o gol o Verdão dominou a partida. O destaque negativo ficou por conta do árbitro o qual quase expulsou Lucas Barrios injustamente.

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO !!!

46' Róger Guedes vira o jogo para Egídio que mandou direto para área mas a defesa cortou

45' Dois minutos de acréscimo

44' Cleiton Xavier cobra escanteio, Vitor Hugo desvia para fora e o bandeira dá novo escanteio

42' Cleiton Xavier derruba Otávio

41' Róger Guedes fez o cruzamento mas Paulo André cortou

38' Cartão Amarelo para Walter

35' NÃO JUIZÃO!!! Barrios rouba a bola no meio de campo e parte ao ataque, Paulo André faz falta forte e o árbitro deu cartão amarelo para o atacante seria o segundo, mas voltou atrás e deu o cartão para Paulo André

34' Tchê Tchê fez o cruzamento e Paulo André afastou para escanteio

33' Nikão cruzou muito forte a bola acabou saindo pela linha de fundo

29' Cleiton Xavier abriu na direita para Jean que fez o cruzamento para Gabriel Jesus o qual dividiu com o goleiro e ficou no chão recebendo atendimento médico

27' Cartão Amarelo para Lucas Barrios

24' Furacão faz boa troca de passes, na hora de finalizar, Ewandro não pegou bem na bola e ficou fácil para Fernando Prass

22' Confira o gol do Verdão:

18' Cleiton Xavier deu belo passe para Gabriel Jesus na esquerda, Jesus cruzou para Róger Guedes chutar, a bola ainda desviou em Thiago Heleno e foi para o gol!!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS !!!!! RÓGER GUEDES!!!

17' Róger Guedes dividiu com Thiago Heleno dentro da área, o zagueiro foi no corpo do atacante, o juiz mandou seguir o lance, a torcida e os jogadores do Verdão pediram pênalti

15' Cleiton Xavier lançou Róger Guedes, a bola foi muito forte e saiu pela linha de fundo

13' Gabriel Jesus fez boa jogada e tocou para Cleiton Xavier que chutou em cima da zaga

10' Vinicius cobra falta, Thiago Heleno desvia para linha de fundo

9' Vitor Hugo chegou no carrinho em cima de Ewandro e fez falta no atacante

8' Nikão dividiu com Gabriel Jesus e acabou levando a pior, no momento o jogador recebe atendimento médico

6' Vinicius cobra escanteio, Thiago Heleno tentou cabecear mas a zaga tirou o perigo

5' Léo tentou avançar pela linha de fundo mas Egídio fez o corte para escanteio

3' Vinicius na meia lua mandou direto pro gol a bola desviou no meio do caminho e ficou com Fernando Prass

1' Cleiton Xavier foi lançado em posição irregular!

0' COMEÇA O JOGO!!

Tudo pronto! vai começar a partida

Furacão com seu uniforme número 1 Camisa listrada em vermelho e preto, calção preto e meias pretas

O Palmeiras de uniforme novo está com camisa verde, calção branco e Meias verdes

Hino Nacional Brasileiro sendo executado no estádio

As duas equipes estão no gramado fazendo o aquecimento antes da partida.

O técnico Cuca explicou o motivo de escolher Lucas Barrios na vaga de Alecsandro: " Barrios é um jogador que quando ele jogou aqui contra o São Bernardo e contra o River Plate-URU não jogou bem, foi sacado no meio tempo foi cobrado dele uma participação melhor na parte técnica e na parte física, mas ele não tinha essa condição, porque quando ia para a Seleção Paraguaia não estava jogando e sem jogar você não treina forte e acaba destreiando o jogador, é natural que não estivesse com força e confiança, hoje Barrios é um jogador recuperado. "

Teremos casa cheia no Allianz Parque, foram vendidos 32.500 ingressos.

Atlético-PR escalado!!! Weverton; Léo, Thiago Heleno, Paulo André e Sidcley; Otávio, Jadson, Nikão, Vinícius e Ewandro; Walter

O Palmeiras não poderá contar com os zagueiros Edu Dracena com uma lesão na coxa direita e Roger Carvalho, que está com um edema na coxa direita, o meia Allione está em período de transição após operar o joelho esquerdo e o atacante Dudu em processo de recondicionamento físico após se recuperar de lesão muscular.

O Atlético-PR tem a volta de 7 jogadores que foram poupados no último jogo: os zagueiros Paulo André e Thiago Heleno, o lateral-esquerdo Sidcley, o volante Jadson, o meia-atacante Nikão e os atacantes Pablo e Walter.

Confira a escalação do Palmeiras: Fernando Prass, Tchê Tchê, Thiago Martins, Vitor Hugo, Egídio, Matheus Sales, Jean, Cleiton Xavier, Róger Guedes, Gabriel Jesus e Lucas Barrios

Na última sexta-feira, o técnico Cuca confirmou a equipe titular que vai enfrentar o Atlético-PR no Allianz Parque. As novidades são: o recém contratado Tchê Tchê, o atacante Lucas Barrios que ganhou a vaga de Alecsandro.

Para a primeira partida do Brasileirão, o Furacão convocou 20 jogadores :

Goleiros: Santos e Weverton

Laterais-direito: Eduardo e Léo

Zagueiros: Christián Vilches, Cleberson, Paulo André e Thiago Heleno

Lateral-esquerdo: Sidcley

Volantes: Fernando Barrientos, Hernani, Jadson e Otávio

Meias: Marcos Guilherme, Nikão e Vinícius

Atacantes: André Lima, Ewandro, Pablo e Walter

O Palmeiras relacionou 23 jogadores para a partida:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Laterais: Egídio, Fabiano, João Pedro e Zé Roberto

Zagueiros: Thiago Martins e Vitor Hugo

Volantes: Arouca, Gabriel, Jean, Matheus Sales e Thiago Santos

Meias: Cleiton Xavier, Moisés e Tchê Tchê

Atacantes: Alecsandro, Erik, Gabriel Jesus, Lucas Barrios, Luan, Rafael Marques e Róger Guedes

O estádio Allianz Parque será o palco da partida entre Palmeiras x Atlético-PR, válida pelo Brasileirão 2016.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Atlético-PR: Cleiton Xavier. O camisa 10 do Verdão, voltou a entrar em campo nos últimos jogos do Palmeiras, o meia deu uma assistência na semifinal do Paulistão e tem sido o destaque nos treinamentos, estando sempre na equipe titular.

FIQUE DE OLHO partida Palmeiras: Walter. O atacante foi o artilheiro da equipe no Brasileiro do ano passado com 9 gols, além de ser um dos melhores jogadores do time tecnicamente.

O Furacão venceu com tranquilidade o Campeonato Paranaense, na final enfrentou seu rival Coritiba e no primeiro jogo venceu por 3 a 0. No segundo jogo venceu novamente, desta vez por 2 a 0.

O Verdão teve um primeiro semestre abaixo do esperado, foi eliminado na primeira fase da Copa Libertadores, no Paulistão foi eliminado pelo Santos, nas cobranças de pênaltis.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram, foi no dia 18 de novembro de 2015, em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro,o jogo terminou em um empate emocionante por 3 a 3.

Palmeiras e Atlético-PR já se enfrentaram 49 vezes na história, foram 23 vitórias para o Alviverde, 17 empates e apenas 9 vitórias para o Furacão.

O Atlético-PR fez uma campanha regular, mas não conseguiu sair do meio da tabela, terminando o campeonato em 10° lugar com 51 pontos.

Palmeiras teve uma boa arrancada na metade do primeiro turno do Brasileirão, mas no segundo turno a equipe focou a conquista da Copa do Brasil e acabou apenas em 9° lugar com 53 pontos.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas.

O Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 59º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado a partir de 2003. Para melhor divisão nos calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de dezembro.

