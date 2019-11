Resultado Corinthians x Grêmio no Campeonato Brasileiro Série A 2016 (0-0)

Desejamos uma grande noite aos amigos e te esperamos na próxima. Até lá!

Vamos fechando aqui essa primeira rodada do Brasileirão. Fique ligado porque ainda teremos muito mais futebol nessa noite.

Grêmio teve ótimos momentos e mostra que vai brigar na parte de cima da tabela.

O Timão empata na estreia contra um dos favoritos dentro desse Brasileirão em jogo muito movimentado.

94' Fim de papo!

93' Minuto final!

92' PRESSÃO INTERMINÁVEL! Timão tem uma avalanche no ataque! Henrique faz falta e toma cartão! Quem sabe agora!

91' Mais três de jogo.

90' QUAAAAAAAAAAAAAASE! Giovanni faz grande jogada na direita, cruza pra trás e Luciano girou, bateu travado por Geromel e a bola tirou tinta da trave!

89' AMARELO, GROHE. Por cera.

88' AMARELO, EDINHO. Matou ataque em Luciano.

87' Grêmio se fecha, tenta no contra ataque!

86' Timão tenta por pressão final.

85' Reta final de jogo.

84' Lançamento longo, mas Henrique desloca Balbuena. Falta no paraguaio.

83' Time gaúcho conquistando um ponto que tanto desejou.

82' Público de 31.900 pessoas.

81' MUDA O GRÊMIO: Edinho entra no lugar de Bolaños.

80' Um escanteio batido de forma bizarra pelo Corinthians. Grêmio teve grande contra ataque.

79' Sistema de jogo do Grêmio trava a saída corinthiana.

78' Time do Sul sem nenhuma pressa!

77' MUDA O TIMÃO: André deixa o campo para Luciano.

76' MUDA O GRÊMIO: Bobo sai e Henrique Almeida entra.

75' Pressão gremista força o erro alvinegro.

74' Dificuldades enormes para o time corinthiano sair jogando.

73' Grêmio faz grande partida também, sem sair com chutão, com bola no pé.

72' A Fiel segue apoiando o Timão. partida muito dura.

71' AMARELO, BALBUENA. Tranco forte em Everton.

70' FOOOOOOORA! Troca de passes na entra da área, Bobo recebe após dividida com a zaga e mandou perto do gol!

69' Grêmio fecha os espaços. Duelo interessante.

68' E mais uma dividida forte em Fágner. Bolaños atingiu o pé do lateral.

67' AMARELO, BOBO. Mas chegou por cima de uma maneira feia em Fágner.

66' MARCELO GROHE!!! Guilherme recebe na esquerda, cruza muito bem e Grohe salva dos pés do André. No rebote, Geromel afastou do pé do Elias!

65' Bolaños recebe, mas em impedimento.

64' É um jogo de xadrez. As equipes se espelham.

63' MUDA O TRICOLOR: Everton entra no lugar de Luan.

62' FOOOOOORA! André recebe aberto, manda cruzado e Elias bate de primeira, mas pegou mal, assustando Grohe.

61' MUDA O TIMÃO: Giovanni Augusto entra no lugar de Romero.

60' Os treinadores mudam, trocam o jeito de jogar. Tático demais.

59' MUDA O TIMÃO: Guilherme entra e Rodriguinho sai.

58' Bola longa para Romero e ela sai em linha lateral.

57' A Arena explode!

56' Rodriguinho recebe de frente, tenta ligar para André, mas errou na hora do passe!

55' O público é muito bom na Arena.

54' A Fiel segue à mil!

53' Grêmio tenta cadenciar o jogo para administrar a bola.

52' MARCELO SALVA! Chegada muito boa do Timão trocando passes e fazendo tabelas pela direita. Fágner bateu cruzado, mas Marcelo Oliveira travou o chute!

51' Timão retornou melhor e pressiona.

50' André recebe e apanha de Geromel. Todo atrapalhado, o camisa 9.

49' AAAAH, FELIPE! Chutão da zaga pega Felipe livre, em posição legal, livre para marcar, mas dominou muito mal!

48' E o Timão volta com tudo!

47' Marquinhos Gabriel sendo destaque da partida corinthiana!

46' GEROMEL! Ataque fulminante corinthiano pela esquerda com Uendele o zagueiro tirou do pé do André! A Fiel levanta!

45' Sem mudanças, recomeça o jogo.

Os times retornam e a bola vai rolar.

Segundo tempo promete e muito. Fique conosco.

Tricolor força erro, joga pelas laterais, com muita velocidade e com trocação de passe. Sai bem, mas vacila na saída de jogo.

Corinthians encontra maneiras de atacar, mas falha na saída de jogo e na marcação lateral. Ainda assim, dominou boa parte do primeiro tempo.

Belo jogo na Arena. Sem gols, mas com grandes chances, times bem postados e duelo muito interessante.

46' Fim de papo.

45' Minuto final de partida.

44' Teremos mais um minuto.

43' Timão também marca mal pelas laterais.

42' Jogo do Grêmio é forçar o erro alvinegro.

41' Corinthians é encurralado pelo time gremista. Fica sem saída.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Na batida, Balbuena afasta.

38' SALVA, FÁGNER! Bolaños entra livre, divide com Fágner, caem e o jogo segue. Escanteio.

37' WALTER. Luan recebe e bate cruzado, mas Walter pega sem problemas.

36' Tricolor não pressa em repor a bola em jogo.

35' Tricolor gaúcho aposta agora na velocidade pela direita sempre co Bolaños.

34' O jogo segue muito bom!

33' Corinthians pressiona mais e se solta no jogo. Grêmio tenta travar mais o duelo.

32' FOOOOOOOOOOOOOOORA! Rodriguinho leva pelo meio, escapa da marcação, coloca chapado, mas tirou demais do gol!

31' FOOOOOORA! Elias infiltra, recebe na área, mas o domínio matou seu lance.

30' Mais uma bola fechada de Fágner e Geromel afasta.

29' Corinthians insiste muito pela direita, mas sai bem também pela esquerda.

28' SERIA UMA PINTURA GIGANTESCA! Marquinhos driblou o primeiro pela direita, o segundo, o terceiro com grande corte, o quarto, mas chutou muito mal!

27' Elias tentou pegar rebote numa puxeta, mas bateu muito por baixo.

26' FREEEED! O passe do Fágner para Bruno Henrique infiltrando. Zagueiro travou em escanteio.

25' FORA! Marquinhos recebe, gira bem e bate de fora, mas isola.

24' Partida difícil para ambos times. Corinthians tenta muito lançamento.

23' Na cobrança, Uendel afasta.

22' Balbuena pega Luan e Grêmio tem boa falta.

21' FORA! Rodriguinho domina e chuta de fora. Mas bateu de muito longe em tiro de meta.

20' Na batida, a zaga corinthiana tira o susto.

19' WAAAALTER! Bobo recebe na frente de Giuliano, bate cruzado e Walter fecha o ângulo. Escanteio.

18' É um jogo muito tático, bem jogado.

17' Agora é momento de marcação alta gremista.

16' FOOOOORA! Rodriguinho pega rebote da zaga, mas bate muito mal, por cima do gol.

15' É um jogo bem jogado, com boas propostas.

14' Tricolor alterna momento de marcação. Agora aguarda mais.

13' Grêmio não se esconde e também busca atacar, deixando espaços.

12' Belo lance corinthiano com trocas de passes, passagens e infiltrações. Mas Fágner cabeceou mal na grande área.

11' Jogo muito bom nesse começo.

10' GROOOHE! Felipe subiu muito, mas testou no meio do gol.

9' Timão chega novamente e André arruma esanteio.

8' FOOOORA! Marquinhos Gabriel recebe e manda de canhota, mas manda mascado em linha de fundo.

7' Grêmio adianta a equipe e fica mais no campo corinthiano.

6' FOOOOORA! Escapada do Bolaños pela direita e cruzamento no segundo pau para Giuliano escorar em linha de fundo.

5' Uendel carimba a barreira e a sobra fica com Marcelo Grohe.

4' André escora e toma o puxão. Falta perigosa para o Corinthians!

3' Grêmio adianta o time e força o Corinthians a girar a bola.

2' Romero recebe na esquerda, teve espaços, mas se matou sozinho com a bola.

1' A Fiel segue chegando e transforma a Arena em caldeirão novamente.

0' O BRASILEIRÃO COMEÇOU!

Grêmio com uniforme tradicional. Camisa tricolor em azul, branco e preto na vertical, calção branco e meias pretas.

Corinthians estreiando seu novo uniforme. Camisa linda branca com detalhes pretos, calção preto e meias brancas.

Após dez dias, reencontro da Fiel com sua equipe. Os ânimos esquentam e a bola já já vai rolar!

Hino Nacional Brasileiro.

Equipes entram no gramado! A Fiel explode em festa!

O Timão terá desfalques no gol. Sem Cássio, após perda da avó, Matheus Vidotto, terceiro goleiro, se machucou no aquecimento e foi preciso do retorno de Caíque França para ser reserva hoje.

Equipes se preparando no túnel de acesso, hino corinthiano ecoando e a bola vai rolar em instantes.

As bandeiras das 20 equipes saem, o tapete maior com o logo do campeonato vai sendo retirado e em instantes a bola rola.

O troféu do Brasileirão está na Arena para a abertura oficial do campeonato.

Neste momento, uma festa acontece no gramado, com apresentação musical, Péricles e o "Hino do Brasileirão".

E o ex-presidente Andrés Sanchez falou com a imprensa e revelou que o famigerado Naming Rights sairá nos próximos dias! Ele revelou que a empresa não colocará o nome e a Fiel terá a opção entre Arena Corinthians e Arena do Povo.

Grêmio com Grohe; Ramiro, Fred, Geromel, Marcelo Oliveira; Wallace, Maicon, Giuliano, Bolanos; Bobo, Luan. Tecnico: Roger.

O Time do Povo está escalado! Walter; Fagner, Felipe, Balbuena, Uendel; Bruno Henrique; Marquinhos Gabriel, Elias, Rodriguinho, Romero; André. Técnico: Tite.

Povo chegando, show rolando e Corinthians sem Cássio pra essa tarde. Goleiro teve sua avó falecida neste sábado.

Na arena, também teremos o cantor Pericles abrindo oficialmente o Brasileiro.

Os portões estão abertos para entrada da torcida. Expectativa de 30 mil pessoas em Itaquera.

O jogo terá um gosto amargo por ambos estarem fora de forma prematura da Libertadores sendo que levavam o peso do favoritismo.

Mas a realidade é diferente. O Timão tem um retrospecto gigantesco em sua casa e nós dois duelos contra o Grêmio em casa, uma vitória e um empate.

Já em 2007, no Olímpico, o Grêmio selou o rebaixamento Corinthiano com empate na rodada final daquele campeonato.

O Timão não tem boas recordações do time gaúcho. Em 2001, com Tite no comando, o Grêmio venceu seu último título expressivo. A Copa do Brasil contra o alvinegro no Morumbi.

Corinthians e Grêmio é, hoje, uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro.

É a estreia do atual campeão! E logo um clássico.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Corinthians x Grêmio, válida pelo Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco!

Eliminados nas oitavas de final da Copa Libertadores da América e nas semifinais dos seus respectivos Estaduais, Corinthians e Grêmio buscarão a reação no Campeonato Brasileiro. As equipes dirigidas por Tite e Roger estrearão na competição de pontos corridos a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, em Itaquera.

Atual campeão, o Corinthians pretende seguir o exemplo do ano passado para ser bem-sucedido. Em 2015, o time também fracassou em torneios de mata-mata, porém ganhou corpo no decorrer do Brasileiro e acabou com o título.

Corinthians x Grêmio: Walter (Cássio); Fagner, Felipe, Balbuena e Uendel; Bruno Henrique, Elias, Marquinhos Gabriel, Rodriguinho e Romero; André

Grêmio x Corinthians: Marcelo Grohe; Ramiro, Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Wallace, Maicon, Giuliano, Douglas (Éverton) e Luan; Miller Bolaños

“Não fugimos da nossa responsabilidade. As eliminações doeram bastante, mas devemos transformar isso em superação. Mesmo em formação, o grupo já fez bons jogos no ano e tem tudo para ir longe”, esperançou-se o meia Giovanni Augusto.

Conforme observou o jogador, o Corinthians é bem diferente daquele vitorioso na temporada anterior e ainda busca um encaixe. O próprio Giovanni Augusto, que sofreu recentemente duas lesões no tornozelo esquerdo, abrirá espaço para Marquinhos Gabriel, em melhor forma física, ser testado na ponta direita.

Na esquerda, a novidade será o atacante paraguaio Romero no lugar de Lucca. E, na zaga, o compatriota Balbuena herdou a vaga de Yago, suspenso preventivamente por doping.

A dúvida fica por conta da presença do goleiro Cássio, que recebeu na manhã de sábado a notícia do falecimento da sua avó, que morava em Porto Alegre. O técnico Tite relacionou o arqueiro para o embate, mas o mais provável é que Walter seja o escolhido para iniciar a partida.

Roger também tem feito experiências no Grêmio – como a utilização de Éverton no posto do armador Douglas –, porém não deverá apresentar surpresas para o jogo contra o Corinthians.

“Vamos encarar uma equipe que vive uma situação parecida com a nossa. No futebol, as coisas mudam muito rapidamente. Temos que seguir em frente e continuar trabalhando para superar o que passou”, pregou o meia Giuliano.