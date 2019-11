Resultado Santa Cruz x Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro 2016 (4-1)

13:05 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta manhã/tarde de domingo (15). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

13:04 A segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo final de semana. O Santa Cruz vai entrar em campo no sábado (21), às 18h30, para enfrentar o Fluminense, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, Rio de Janeiro. Já o Vitória vai jogar no domingo (22), às 16h00, com o Corinthians, no Barradão, em Salvador, na Bahia.

13:02 O Arruda recebeu um público de 20.038 torcedores, gerando uma renda de R$ 250.150,00.

13:00 Com o resultado desta manhã/tarde, o Santa Cruz é o vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro, com três pontos e saldo de três gols, perdendo apenas para o líder Palmeiras. Já o Vitória fica na penúltima colocação, na frente apenas do Atlético-PR.

48’ Fim de jogo! O Santa Cruz garante um grande triunfo no seu retorno à Série A. 4 a 1 diante do Vitória.

47’ Na trave! Diego Renan chuta forte da intermediária e acerta o travessão de Tiago Cardoso.

45’ Três minutos de acréscimos.

43’ Última modificação no Santa Cruz: Sai: Keno. Entra: Alemão.

41’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno cobra pênalti errado, Fernando defende, mas a bola acaba passando por baixo do próprio goleiro e vai para o fundo das redes.

40’ Pênalti para o Santa Cruz! Keno invade a área pela esquerda e acaba sendo derrubado por Zé Welison.

39’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno levanta a bola na área, Bruno Moraes não consegue finalizar, mas a defesa rubro-negra falha feio e Fernando Gabriel manda para o fundo das redes.

36’ Zé Welison faz boa jogada individual pela direita, chega na entrada da área e chuta para longe da meta.

34’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA! Diego Renan cobra falta na barreira, mas Amaral chuta para defesa de Tiago Cardoso. Kieza aproveita o rebote e diminui a vantagem.

32’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Grafite. Entra: Bruno Moraes.

31’ Grafite faz grande jogada pela direita e toca para Wallyson, que entra livre na área, passe pelo goleiro, mas se desequilibra e perde ótima chance.

29’ Uuuhhh! Tiago Costa cruza para área e Wallyson cabeceia para trás. Grafite domina bem e chuta forte, mas a bola pega na marcação.

26’ Última alteração no Vitória: Sai: Marcel. Entra: Alípio.

24’ Bola volta a rolar no Arruda.

22’ O jogo para mais uma vez para hidratação.

18’ Amaral recebe na entrada da área, após boa trama do rubro-negro baiano, e chuta para fora com bastante força.

17’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Arthur. Entra: Wallyson.

13’ Zé Welison cruza a bola para a grande área com força e Tiago Cardoso defende.

10’ Tiago Real tenta deixar Kieza na cara do gol, mas Danny Morais afasta no momento certo.

7’ Willian Henrique recebe bom lançamento, entra na área pela esquerda e cruza muito mal.

4’ Tiago Real lança a bola para Kieza e Tiago Cardoso sai bem do gol para evitar o perigo.

2’ Willian Henrique recebe pela esquerda, avança e cruza para Kieza, que cai na área e fica pedindo pênalti.

0’ Começa o segundo tempo!

12:08 Vitória volta com duas alterações: Willian Henrique e David nas vagas de Vander e Leandro Domingues.

12:06 Santa Cruz de volta e continua com a mesma formação.

11:56 Kieza, atacante do Vitória: “Começamos o confronto jogando bem, dominando, sem deixar o Santa Cruz jogar. Está muito quente. Vacilamos, tomamos dois gols. Agora é arrumar para voltar para o segundo tempo melhor e tentar empatar essa partida”.

11:55 Grafite, atacante do Santa Cruz: “Fui feliz nos dois lances. Consegui fazer esses gols. Estive atento, graças a Deus estamos com o placar favorável agora. Vamos para o segundo buscando aumentar ou segurar o placar”.

50’ Fim do primeiro tempo!

45’ Cinco minutos de acréscimo.

44’ Amarelo! Grafite recebe cartão amarelo por conta da comemoração após o gol.

43’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno levanta a bola na área e Grafite toca, de cabeça, por cima do goleiro Fernando para ampliar a vantagem do tricolor pernambucano. Festa da torcida Coral.

42’ Keno acerta lindo drible em Zé Welison, mas a marcação chega bem e afasta o perigo dentro da grande área.

39’ Perdeu! Keno recebe no meio-campo com liberdade, arranca com muita velocidade e entra na área sozinho. Ele tira no goleiro e manda para fora, perdendo grande chance.

35’ Diego Renan levanta a bola na área, após receber de Kieza, e Vander finaliza para fora. Quase o empate.

34’ Diego Renan tabela com Marcelo, avança e devolve para o volante, que chuta em cima da marcação.

31’ Tiago Real levanta a bola na área em cobrança de falta e Neris afasta.

27’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Grafite recebe na área, passa por dois marcadores com muita categoria e marca um belo gol para delírio da torcida Coral.

26’ Tiago Real recebe pelo meio e lança para Kieza, mas Danny Morais aparece bem e afasta o perigo.

23’ A bola volta a rolar no estádio do Arruda.

21’ Jogo paralisado para hidratação dos jogadores. Calor é forte no estádio do Arruda.

20’ Wellington Cézar avança pelo meio-campo com velocidade e acaba sendo derrubado por Leandro Domingues.

18’ Tiago Cardoso! Kieza recebe dentro da área e acerta ótimo passe para Leandro Domingues, que acaba dividindo com o goleiro Coral.

15’ Tiago Real pressiona Tiago Costa no campo de ataque e por pouco a defesa Coral não entrega. Danny Morais chuta de todo jeito para a lateral.

14’ Só agora a bola vai voltar a rolar. Árbitro continua no jogo.

12’ Jogo paralisado para atendimento ao árbitro Pablo dos Santos Alves, que está com dores na região das costas.

10’ Fernando Gabriel levanta a bola na área em cobrança de escanteio e a defesa rubro-negra afasta.

9’ Leandro Domingues recebe de Diego Renan, mas se atrapalha e manda para lateral.

7’ Arthur levanta a bola na área e o zagueiro Victor Ramos apenas ajeita para defesa tranquila de Fernando.

6’ Uuuhhh! Zé Welison rouba a bola de Keno no meio-campo, avança pela lateral e cruza para Kieza, que desvia com muito perigo. Quase o primeiro gol.

5’ Diego Renan recebe pela esquerda e cruza em cima do lateral Vitor. A bola vai para escanteio.

4’ Falta! Victor Ramos lança a bola na área e Kieza cabeceia para grande defesa de Tiago Cardoso, mas lance é impugnado por conta de falta do atacante leonino.

0’ Amarelo! Wellington Cézar faz falta para matar o ataque rubro-negro e recebe o primeiro cartão do jogo com 20 segundos.

0’ Começa! Bola rolando no estádio do Arruda para o confronto entre Santa Cruz e Vitória.

10:57 Tudo pronto! Dentro de instantes a bola vai rolar no estádio do Arruda.

10:55 Neste momento está sendo executado o hino nacional brasileiro.

10:54 No gramado! Santa Cruz e Vitória estão entrando no campo de jogo neste momento.

10:45 Neste momento, dentro do estádio do Arruda, o público não é muito grande. Fora do campo, entretanto, a movimentação é boa. Torcida do Vitória presente em bom número.

10:40 Calor muito grande no estádio do Arruda, que não deve ficar lotado nesta manhã.

10:34 O técnico Vagner Mancini terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Wallace; Flávio, Euller, Rafaelson, Alípio, Kanu, David, Willian Henrique e Norberto.

10:30 O Vitória também está definido para o embate de logo mais. O Leão vai jogar da seguinte maneira: Fernando; Zé Welison, Victor Ramos, Ramon e Diego Renan; Amaral, Marcelo, Tiago Real e Leandro Domingues; Vander e Kieza.

10:25 O técnico Milton Mendes terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Edson Kolln; Alemão, Roberto, Léo Moura, Allan Vieira, Marcílio, Daniel Costa, Wallyson e Bruno Moraes.

10:22 O tricolor pernambucano vai jogar com: Tiago Cardoso; Vitor, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, Wellington Cézar, Arthur, Fernando Gabriel e Keno; Grafite.

10:20 Santa Cruz escalado para o confronto de logo mais! Técnico Milton Mendes promove a entrada do estreante Fernando Gabriel.

9:48 A primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro terá mais um jogo, além desse, agora às 11h00. O confronto será entre Botafogo e São Paulo. Já às 16h00 vão acontecer os seguintes jogos: América-MG x Fluminense; Corinthians x Grêmio; Figueirense x Ponte Preta. O complemento da rodada acontecerá às 18h30 com o duelo envolvendo Internacional e Chapecoense.

9:44 A Série A do Campeonato Brasileiro teve início no último sábado (14) com o seguintes resultados: Flamengo 1x0 Sport; Palmeiras 4x0 Atlético-PR; Atlético-MG 1x0 Santos; Coritiba 1x0 Cruzeiro.

9:42 Estádio do Arruda deve receber um bom público nesta manhã, que marca o primeiro jogo do Santa Cruz na Série A após dez anos. Tricolor está invicto há 12 jogos e a confiança da torcida só aumenta, principalmente pelas conquistas da Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano.

9:40 Delegação do Vitória também já se encontra nas dependências do Arruda. Escalação deverá ser confirmada dentro de instantes.

9:35 A bola vai rolar às 11h00 no estádio do Arruda e o calor deve ser grande. Neste momento, o termômetro marca 30 graus.

9:30 O Santa Cruz está chegando neste momento do estádio do Arruda. Expectativa para um grande jogo nesta manhã, que marca o retorno dos tricolores e do Vitória à elite do futebol brasileiro.

A bola vai rolar às 11h00, horário que vem se consolidando no futebol brasileiro desde o ano passado. No entanto, este será o primeiro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro realizado no Nordeste neste horário e isso rendeu críticas dos jogadores dos dois times.

Fernando Miguel, recuperado de uma pancada na panturrilha, volta ao gol do Leão da Barra. Já o meia Leandro Domingues, que renovou o contrato e teve o nome publicado no BID, ficando apto para atuar.

Ainda sem poder contar com João Paulo e Leandrinho, lesionados, o técnico optou pela manutenção do jovem Wellington Cézar na cabeça de área. O lateral-esquerdo Roberto, emprestado pelo Atlético-PR, foi regularizado, mas não vai poder estrear.

Com um contusão no joelho, o meia-atacante Marinho foi vetado pelo departamento médico rubro-negro. O experiente atacante Dagoberto e o volante Willian Farias, por outro lado, ainda estão se recuperando de dores musculares, bem como Guilherme Mattis e Josué que estão na transição para o gramado. Com a Seleção Sub-20, o goleiro Caíque também não está relacionado.

O atacante Lelê, reclamando de dores na coxa direita sofridas no duelo com o Sport no último domingo (8), acabou sendo vetado pelo departamento médico. Para seu lugar, o comandante coral ainda não definiu se promove a estreia do meia Fernando Gabriel, recém-apresentado e oficializado, ou se mantém Wallyson, que atuou na partida contra o Leão na final do Pernambucano.

O título do Campeonato Baiano, sobre o arquirrival Bahia, motivou o Vitória ainda mais para a estreia na Série A. O empate sem gols com a Portuguesa, na partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil, não desanimou os leoninos, que terão desfalques importantes para o jogo com o Mais Querido.

Depois de garantir classificação à terceira fase da Copa do Brasil e embalado pelo bom momento no ano, o Santa Cruz tem a chance de estrear no Brasileirão em casa, buscando aumentar a invencibilidade para 15 jogos. Apesar de ter apenas um desfalque, o treinador Milton Mendes optou por fazer mistério para definir o substituto.

Já o Vitória, que terminou na 3ª posição da mesma Segundona do ano passado, vem com plantel modificado. Após a saída de alguns nomes importantes na competição, outros de renome chegaram para suprir bem a ausência e levar a equipe à conquista do Estadual, além de bom momento na Copa do Brasil.

Vice-campeão na última Série B do Brasileiro, o Santa Cruz retorna à elite do futebol nacional após dez anos ausente, vivendo um drama por ter chegado ao fundo do poço, jogando até a Série D. Desde 2011, os torcedores viram o time ressurgir desse buraco e alcançar novas glórias, ressurgindo no cenário.

O estádio do Arruda será o palco da partida entre Santa Cruz x Vitória, válida pelo Brasileirão 2016.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Vitória: Grafite, atacante do Santa Cruz, é o principal jogador do tricolor pernambucano nesta temporada. A fase do centroavante Coral é espetacular e o mesmo vem evoluindo, mostrando ser bastante útil ao elenco com jogadas decisivas, como no mata-mata da Copa do Nordeste e na fase decisiva do Campeonato Pernambucano. Sendo assim, os tricolores esperam por boas apresentações do atacante na Série A do Campeonato Brasileiro.

FIQUE DE OLHO Santa Cruz x Vitória: Kieza, atacante do Vitória, pode ser a grande dor de cabeça da defesa do Santa Cruz. O centroavante costuma aproveitar bem as oportunidades que tem dentro da área e qualquer descuido da zaga adversária poderá ser fatal para o resultado final do confronto. Desta maneira, é preciso ficar ligado os 90 minutos quando K9 está em campo.

O atual campeão da Série A do Campeonato Brasileiro é o Sport Club Corinthians Paulista. O Corinthians sob o comando o técnico Tite fez uma grande temporada no último ano e acabou vencendo o principal campeonato do país de maneira incontestável, com o Atlético-MG, Grêmio e São Paulo completando o G-4.

O Cruzeiro venceu dois das três últimas Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira foi dona de um vistoso futebol nos anos de 2013 e 2014 e merecidamente saiu com a taça em ambas as edições do torneio. As outros conquistas vieram em 1966, ainda na Taça Brasil, e em 2003, junto a tríplice coroa.

Em 2014, tendo Ricardo Goulart como grande destaque, o Cruzeiro foi soberano e conquistou o Brasileirão com três rodada de antecedência. Foram 80 pontos conquistados em 38 rodadas, tendo aproveitamento de 70% no geral, 24 vitórias e 67 gols marcados.

Já em 2013 coube a Éverton Ribeiro ser o dono da bola. Sendo a sensação do Campeonato Brasileiro, tirou o Cruzeiro de uma longa fila e trouxe o título aos celestes. Na ocasião, foram 76 pontos, 66,7% de aproveitamento, 23 vitórias e 77 gols marcados.

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo aparece logo atrá com seis conquistas. Confira a lista completa.

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2016, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 59º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Bom dia, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Santa Cruz x Vitória válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco nesta grande partida!