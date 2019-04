Muricy Ramalho tem problemas de saúde e é internado para realizar exames

Nesta terça-feira (17) o treinador Muricy Ramalho se sentiu mal e foi fazer exames no hospital da Barra da Tijuca. O técnico tem quadro de fibrilação atrial, uma arritmia cardíaca. Rodrigo Caetano e Marcio Tannure (diretor executivo e médico) se pronuciaram sobre o fato ocorrido nesta tarde.

"É um problema de coração. A fibrilação atrial se dá quando se tem ritmo irregular do coração, mas não tem nada a ver com infarto. Ele já teve isso antes. Vamos avaliar junto com a equipe médica que está no Samaritano (hospital). Ele está bem, estável e será reavaliado amanhã", informou o médico do Flamengo.

O treinador está fora da partida decisiva de amanhã pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. O clube ainda não informou quem vai ficar na beira do campo na partida desta quarta-feira à noite em Volta Redonda. Os auxiliares de Muricy, Tata e Jayme de Almeida viajam para Volta Redonda.

Vale ressaltar que não é a primeira vez que Muricy tem problemas de saúde. No São Paulo, sentiu-se mal após um empate por 2 a 2 justamente contra o Flamengo.

O técnico passou mal nesta terça-feira (17), por volta 12h, e entrou em contato com os médicos do clube, que o examinaram e o conduziram para o hospital. Aos 60 anos, o treinador vem de um período parado justamente para tratamento de saúde. Muricy passou por intervenção cirúrgica no ano passado e deixou o São Paulo por este motivo. Em janeiro de 2015, ele foi diagnosticado com diverticulite.