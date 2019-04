Fluminense empresta jovem meia Eduardo ao América-MG

Nesta quarta-feira (18), o Fluminense acertou o empréstimo do meia Eduardo, de 22 anos, ao América-MG. O jogador não vinha sendo aproveitado pelo técnico Levir Culpi e fica no Coelho até o fim do ano. O time mineiro, que disputa a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, será o quarto clube de Eduardo. Antes, ele havia sido emprestado para Joinville, Ceará e Bahia.

Eduardo esperava receber mais oportunidades no Tricolor em 2016. Isso porque, pelo Bahia, o meia foi o líder de assistências do elenco na Série B, em 2015. Entretanto, com as ascensões de Gustavo Scarpa e Gerson, ambos revelados em Xerém, o jogador acabou ficando sem espaço. Na estreia do técnico Levir Culpi, diante do Criciúma, pela Primeira Liga, foi titular, porém, não convenceu e foi sacado no segundo tempo.

Com isso, a busca por reforços, principalmente para o setor de meio-campo, aumenta no Fluminense, que ainda perderá Gerson para o Roma, da Itália. No atual elenco, Levir Culpi conta com Gustavo Scarpa, Higor Leite, Danielzinho e Cícero, que apesar de ser volante, também pode atuar mais avançado.

Após vencer o América-MG na estreia do Brasileirão, o Fluminense concentra suas atenções para o confronto diante do Santa Cruz, que acontece neste sábado (21), às 18h30, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.