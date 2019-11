Guia VAVEL do Campeonato Brasileiro Série C 2016

Está dada a largada! Tem início a edição de 2016 do Campeonato Brasileiro Série C. Rebaixados da Série B, marcam presença Macaé, ABC, Boa Esporte e Mogi Mirim. Enquanto os promovidos da Série D, Botafogo-SP, Remo, Ríver-PI e Ypiranga-RS retornam à briga por uma vaga na segunda divisão do futebol brasileiro em 2017.

As batalham iniciam neste domingo, 22/05, com final ainda sem data. Das vinte equipes na disputa em 2016, apenas três já foram campeãs do torneio: ABC (2010), Remo (2005) e Macaé (2014). E ainda sobre o acesso, Vila Nova, Tupi, Brasil de Pelotas e Londrina retornaram à Série B na temporada anterior.

GRUPO A GRUPO B ABC Cuiabá Boa Esporte Macaé ASA Fortaleza Botafogo (SP) Mogi Mirim América (RN) Remo Guarani Portuguesa Botafogo (PB) Ríver (PI) Guaratinguetá Tombense Confiança Salgueiro Juventude Ypiranga (RS)

Leia mais sobre cada um dos times participantes:

Fórmula de disputa do Brasileirão Série C 2016

Na primeira fase, 20 equipes estão divididas em dois grupos, e os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase. Os dois últimos colocados de cada chave serão rebaixados à Série D. Em caso de igualdade na pontuação, são critérios de desempate: 1) mais vitórias; 2) melhor saldo de gols; 3) mais gols pró; 4) confronto direto; 5) menos cartões vermelhos; 6) menos cartões amarelos; 7) sorteio.

Na segunda fase, as oito equipes classificadas disputam jogos de ida e volta em sistema mata-mata. As quatro classificadas à semifinal serão promovidas à Série B em 2016. Em caso de empate nesta fase, são critérios de desempate: 1) melhor saldo de gols; 2) maior número de gols pró assinalados no campo do adversário; 3) cobrança de pênaltis.

