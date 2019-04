Com duas mudanças, Milton Mendes confirma Santa Cruz para confronto com Fluminense

Pela segunda rodada do Brasileirão, o Santa Cruz entrará em campo modificado. Com cinco jogadores lesionados, o técnico Milton Mendes precisou mexer na equipe que enfrentará o Fluminense, em Volta Redonda, neste sábado (21), às 18h30.

O comandante tricolor não poderá contar com a presença de Lelê, Leandrinho, e do seu camisa 10, João Paulo, que estão no departamento médico e desfalcarão o clube. Já o volante Wellington Cézar e o lateral direito Vítor sentiram dores às vésperas do confronto e também ficam de fora.

Por outro lado, Milton poderá contar com os recém-contratados Álex Bolaños e Everaldo, que foram regularizados no BID da CBF. O equatoriano Bolaños deve entrar já como titular na partida contra o Fluminense, no lugar de Wellington Cézar. O atacante Everaldo, por outro lado, deve ficar no banco como opção para o esquema tricolor.

No lugar de Vítor, voltará à equipe titular o lateral direito Léo Moura, que vinha sendo relacionado como reserva. Apesar da idade avançada, aos 37 anos, Léo conta com o apoio da torcida, que acredita em sua qualidade para fazer a diferença no Santa Cruz.

A parte ofensiva da equipe será montada da mesma forma que na goleada contra o Vitória, na estreia do time pela Série A. Na frente, o ídolo e artilheiro Grafite, que marcou dois gols na última partida, comanda o ataque; Felipe Gabriel e Keno, que marcaram os outros gols contra o rubro-negro baiano, também estão confirmados.

A Cobra Coral vai em busca do 14º jogo sem derrota desde que Milton assumiu o comando da equipe. A última queda do tricolor pernambucano foi há dois meses, no dia 23 de março, contra o Bahia, quando perdeu por 1 a 0 pela Copa do Nordeste.

O time que vai a campo neste sábado é formado por: Tiago Cardoso; Léo Moura, Néris, Danny Morais e Tiago Costa; Álex Bolaños, Uillian Correia, Arthur, Fernando Gabriel e Keno; Grafite.