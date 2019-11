Resultado Ponte Preta x Palmeiras  no Campeonato Brasileiro 2016  (2-1)

Agradecemos a todos pela presença em mais uma transmissão,fiquem ligados que ainda hoje tem o pós jogo. A VAVEL Brasil agradece sua audiência. Um grande abraço à todos e até a próxima.

Na próxima rodada a Ponte Preta enfrenta o Corinthians em Itaquera, o Verdão recebe o Fluminense no Allianz Parque

Ponte Preta foi superior em grande parte do jogo, Felipe Azevedo marcou os dois gols da vitória da Macaca, aos 45 do segundo tempo Moisés diminuiu para o Verdão, mas com pouco tempo de sobra não conseguiu o empate

50' FINAL DE JOGO !!! A PONTE PRETA FICA COM A VITÓRIA

49' Rafael Marques chutou de longe a zaga afasta

45' Dudu mandou uma bomba para o gol, João Carlos espalmou e no rebote Moisés completou para o fundo da rede

45' GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS Moisés!!!!!

43' Cinco minutos de acréscimo

41' NA TRAVE!!!! Cristian pela direita bateu cruzado no ângulo esquerdo, a bola explodiu na trave

38' Gabriel Jesus dominou no peito e fez um golaço mas estava impedido

36' Técnico Cuca está expulso após reclamação

33' Substituição na Ponte Preta: Sai: Matheus Jesus. Entra: Tiago Alves

30' Tchê Tchê perde a bola no meio de campo, Cristian lançou Welligton Paulista o qual finalizou em cima da defesa

27' Substiuição na Ponte Preta: Sai: Clayson. Entra: Thiago Galhardo

25' Cleiton Xavier cobra escanteio, João Carlos afasta com um soco na bola

24' Palmeiras cobra escanteio Felipe Azevedo afasta para novo escanteio

24' Substituição na Ponte Preta: Sai: Ravanelli. Entra: Cristian

22' Moisés fez o passe para Gabriel Jesus, o atacante dominou, mas bateu muito fraco na bola e ficou fácil para João Carlos

20' Moisés recebeu livre para bater no gol, mas o meia se atrapalhou e Wellington Paulista chegou na hora certa para tirar a bola

18' Egídio faz o cruzamento, Kadu afasta, na sobra Cleiton Xavier chuta em cima da defesa

16' Substituição no Palmeiras: Sai: Róger Guedes. Entra: Moisés

13' Ravanelli cobra direto para a linha de fundo

13' Cartão Amarelo para Thiago Martins após falta em Clayson

11' Matheus Jesus atropela Cleiton Xavier

8' Cartão Amarelo para Tchê Tchê

7' Egídio bate cruzado, Douglas afasta o perigo

4' UUUUUUUUH Egídio cobra falta Vitor Hugo na pequena área livre mas desviou para fora do gol

3' Cartão amarelo para Wellington Paulista

2' Substituição no Palmeiras: Sai: Matheus Sales. Entra: Dudu

1' Substituição no Palmeiras: Sai: Alecsandro. Entra: Rafael Marques

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Veja o segundo gol marcado pelo Felipe Azevedo

Confira o primeiro gol da Ponte Preta

FELIPE AZEVEDO O NOME DA PARTIDA!! O atacante foi o destaque deste primeiro tempo, aproveitou a falha da defesa do Verdão e fez os dois gols da Ponte.

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO

47' UUUUUUUUUH! Matheus Jesus enfiou para Clayson que ficou cara a cara com Fernando Prass, o jogador da Ponte tentou mandar por cima, mas o goleiro desviou para escanteio

43' Três minutos de acréscimo

42' Egídio cobra falta, a bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo

41' João Vitor levantou o pé e acertou a cabeça de Alecsandro

38' Cartão Amarelo para Matheus Sales

32' GOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! FELIPE AZEVEDO, DE NOVO! Matheus Jesus serve Reinaldo nas costas de Jean e o lateral cruza rasteiro. Felipe Azevedo, autor do primeiro gol, toca para o fundo do gol após ganhar de Egídio na velocidade. Ponte Preta 2x0 Palmeiras

30' Ponte Preta mantém boa movimentação ofensiva e se aproxima do segundo gol

28' UHHHHHHHHHH! Cleiton Xavier cruza para Roger Guedes, que finaliza com força e João Carlos faz uma boa defesa. No rebote, a bola fica novamente com Cleiton, que estava em posição irregular e teve o lance impugnado pela arbitragem

27' Palmeiras tenta reagir após o gol sofrido, porém não consegue se encontrar em campo

25' Macaca persistiu nas jogadas laterais e acabou sendo premiada com um gol através da bola parada, ficando em vantagem diante da torcida

23' GOOOOOOOOOOOOOOL DA PONTE PRETA! FELIPE AZEVEDO! Ravanelli cobra falta na entrada da pequena área e Felipe Azevedo, sozinho, cabeceia livre de marcação no fundo do gol. Ponte Preta 1x0 Palmeiras

22' Ponte Preta ronda a área do Palmeiras e pressiona em busca do primeiro gol

20' UHHHHHHHHHHHH! Roger Guedes cruza, a bola desvia na zaga, e sobra com Cleiton Xavier, que cabeceia no canto. João Carlos, atento, tira com a ponta dos dedos

19' UHHHHHHHHHHH! Wellington Paulista recebe cruzamento na pequena área e faz o pivô para Jeferson, que chuta próximo à trave direita

17' Jogo segue lá e cá, com os times chegando bem ao ataque e criando com perigo

15' Ravanelli cai na pequena área após dividida com a defesa, mas a arbitragem, acertadamente, nada marca

14' Atletas retornam ao gramado sem problemas e as equipes seguem se estudando, procurando espaços para sair em vantagem

12' Jeferson e Gabriel Jesus sobem para cabecear e se chocam no ar. Atletas serão atendidos pelo departamento médico

10' Ponte aperta o Palmeiras na defesa, que fica sem criatividade para atacar

8' Boa marcação das equipes faz o duelo ficar truncado e com mais mobilidade

6' Jogo fica mais equilibrado e com boas oportunidades para os dois lados

5' UHHHHHHHHHHH! Reinaldo cruza para Wellington Paulista, que desvia de cabeça e a bola fica com Felipe Azevedo. O atacante domina e chuta no canto esquerdo, mas Prass afasta para escanteio

4' Macaca reage aos ímpetos ofensivos do Verdão e tenta sair para o ataque, mas ainda sem criatividade

3' UHHHHHHH! Nova chance do Verdão. Após pressionar a saída de bola da Ponte, Cleiton Xavier bate cruzado e a bola passa à direita da meta alvinegra

2' UHHHHHHHHH! Egídio cobra falta e a zaga da Ponte corta. Na sobra, Gabriel Jesus bate de primeira e a bola passa por cima do gol de João Carlos

1' Palmeiras começa mais ofensivo no primeiro minuto de jogo

0' Bola rolando no Moisés Lucarelli para Ponte Preta x Palmeiras! Antes, tivemos um minuto de silêncio em homenagem a Clóvis Gurjão, editor do SporTV no Rio de Janeiro

Tudo pronto para o início do jogo em Campinas. A bola vai rolar em instantes

Hino nacional sendo reproduzido no Moisés Lucarelli

EQUIPES NO GRAMADO! Agora será realizado o protocolo da CBF

Atletas das duas equipes retornam ao vestiário, à exceção do goleiro Fernando Prass, para a última instrução dos respectivos treinadores

Dudu estava afastado dos jogos do Palmeiras há um mês, por conta de uma lesão, voltando já como opção no banco, assim como Fabrício, trocado por Robinho em negociação com o Cruzeiro

Jogadores do Palmeiras também estão no campo do Moisés Lucarelli para o jogo de logo mais

Elenco alvinegro, assim como os arqueiros alviverdes, também estão em campo para o último trabalho

Para a partida que tem início em instantes, a Macaca tem Elton, Renê Júnior e Pottker como desfalques. Pelo Verdão, não vão jogar Allione, Edu Dracena, Roger Carvalho, Régis e Leandro Almeida

Goleiros da Ponte sobem ao gramado para realizar o último trabalho antes da bola rolar

Preço insosso dos ingressos às torcidas - R$ 100 - e previsão de chuva em Campinas faz a movimentação seguir fraca nos arredores do Moisés Lucarelli

O comandante dos campineiros, inclusive, fará sua quarta partida à frente da equipe. Até o momento, duas vitórias sobre o Genus-RO na Copa do Brasil e o empate contra o Figueirense, no último fim de semana, na estreia do Brasileiro

Eduardo Baptista tem como opções no banco: César, Fábio Ferreira, Tiago Alves, Diogo Matheus, Léo Cereja, Rhayner, Roger, Cristian, Thiago Galhardo e Matheus

Ponte Preta escalada! Macaca está escalada e definida com: João Carlos; Jeferson, Douglas Grolli, Kadu e Reinaldo; Matheus Jesus, João Vitor e Ravanelli; Felipe Azevedo, Wellington Paulista e Clayson

No banco de reservas, Cuca tem à disposição: Vágner, Fabiano, João Pedro, Zé Roberto, Arouca, Thiago Santos, Moisés, Fabrício, Erik, Luan, Rafael Marques e Dudu

Palmeiras definido! Verdão está confirmado com: Fernando Prass; Tchê Tchê, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Matheus Sales, Jean e Cleiton; Roger Guedes, Alecsandro e Gabriel Jesus

Elenco do Palmeiras acaba de chegar no Majestoso e com muita festa da torcida presente em Campinas

Quem sabe que não vai a campo é o volante Gabriel, que sofreu um problema no adutor da coxa esquerda e só voltará aos gramados em setembro. Gabriel sofre lesão grave e desfalca Palmeiras por até quatro meses

Dúvida para a partida pelo Palmeiras, o atacante paraguaio Lucas Barrios não teve notícias divulgadas pelo clube e sua escalação, ainda que no banco de reservas, é incerta

Público chega timidamente ao palco do duelo, que tem início em pouco mais de 1h

O estádio Moisés Lucarelli será o palco da partida entre Ponte Preta x Palmeiras, válida pelo Brasileirão 2016.

Estádio Moisés Lucarelli

FIQUE DE OLHO Ponte Preta x Palmeiras: Wellington Paulista é o artilheiro da equipe com 7 gols sendo o principal atacante da equipe e um dos jogadores que mais finaliza a gol.

FIQUE DE OLHO Ponte Preta x Palmeiras: Gabriel Jesus. A jovem estrela do Verdão começou o Brasileirão marcando dois gols e uma assistência, o atacante é o artilheiro do Palmeiras no ano com 11 gols marcados

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2016.

# CLASSIFICAÇÃO PT JG 12º Ponte Preta 1 1 1º Palmeiras 3 1

O Palmeiras recebeu o Furacão e venceu de goleada por 4 a 0, com gols de Róger Guedes, Gabriel Jesus (x 2) e Thiago Martins

Na primeira rodada, a Macaca visitou o Figueirense e não saiu do empate sem gols.

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi no Campeonato Brasileiro de 2015, no Allianz Parque, a Macaca venceu o Palmeiras por 1 a 0.

Ponte Preta e Palmeiras já se enfrentaram 107 vezes, o Verdão tem vantagem com 51 vitórias, 29 empates e a Ponte venceu 27 vezes.

Boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Ponte Preta x Palmeiras válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco nesta grande partida!