Resultado Grêmio x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Um ótimo fim de domingo e uma ótima semana a você. Até a próxima.

Paulo Vitor, goleiro do Flamengo. "É um momento difícil. É preciso melhorar. Faltam gols, não só dos atacantes, mas também de quem vem de trás", analisou.

Fred, autor do gol: "Importante vencer em casa. Brigar na parte de cima da tabela. Feliz pela vitória e pelo gol, que tava precisando", disse o zagueiro.

49' FIM DE JOGO! Vitória do Grêmio por 1 a 0.

48' Impedimento do ataque flamenguista.

47' Vamos até 49 minutos.

44' NA TRAVEEE O CHUTE DE ALAN PATRICK! Grohe se atrapalha todo no chute cruzado e a bola quase entra.

43' NA TRAVEEE! Pedro Rocha dribla Paulo Vitor e perde a chance carimbando o poste.

40' Resultado perigoso na Arena. Flamengo insiste nos minutos finais.

37' Sai Miller Bolaños e entra Douglas. Equatoriano desfalca Grêmio nas próximas em função da Copa América Centenário.

36' Guerrero disputa com Fred na área e comete a falta de acordo com o assistente.

34' Cirino arrisca de perna direita e manda para fora.

32' Troca o Flamengo. Willian Arão em campo no lugar de Cuellar.

29' Muda o Grêmio. Sai Giuliano. Entra Pedro Rocha.

28' Flamengo mais com a posse no momento. Ataca o Grêmio na Arena.

25' Saem Everton e Gabriel no Flamengo de Jaime de Almeida.

23' Muda o Flamengo. Marcelo Cirino e Ederson vão entrar.

20' Bolaños se precipita e chuta nas mãos de Paulo Vitor. Luan estava sozinho.

17' Cartão amarelo para Fred. Em falta que Flamengo levava vantagem. Árbitro parou o jogo depois e aplicou.

16' Impedimento de Guerrero, que chuta a bola após o apito. Já tem amarelo e os jogadores do Grêmio protestam.

13' Flamengo tenta sair para o jogo em busca do empate.

Após cabeçada na trave no lance anterior, o Grêmio aproveitou o escanteio. Zagueiro Fred subiu muito, testou firme e dessa vez Paulo Vitor não se mexeu. Bola no fundo da rede e 1 a 0 na Arena.

8' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO! FRED MARCA DE CABEÇA!

6' De novo Paulo Vitor! Everton na cara de gol chuta para mais uma defesa sensacional do goleiro flamenguista.

3' PERDEU LUAN! Giuliano passou redonda para o atacante e de canhota o chute foi defendido por Paulo Vitor!

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola em jogo na Arena.

Grêmio muda: Sai Bobô. Entra Everton.

Edilson estreia com o Grêmio. Dá sustos na defesa, mas também deu dois belos passes verticais para o Grêmio atacar. Ainda finalizou perigosamente de fora da área. Do lado do Flamengo, Alan Patrick cria situações de perigo e Guerrero ronda a grande área.

FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Grêmio 0-0 Flamengo. Equipes nos vestiários.

41' UUUH! Edílson chuta de longe, a bola desvia e passa ao lado da trave. Escanteio ao Grêmio.

40' Rodinei carrega a bola ao ataque, chuta de longe e a redonda passa por cima.

36' Resposta do Grêmio! Bobô finaliza do outro lado e perde a chance de abrir o placar na Arena.

35' QUASE! Guerrero completou cruzamento da direita e cabeceou na pequena área para fora. A bola veio alta demais.

9' Amarelo para Paolo Guerrero

1' COMEÇA o jogo Grêmio x Flamengo hoje!

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Grêmio x Flamengo no Brasileirão 2016! Fique conosco! Neste domingo (22) às 16h na Arena em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Flamengo pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016.

Após ser eliminado das competições em que disputou no primeiro primeiro semestre, o Tricolor foca agora no Brasileirão, competição da qual terminou em terceiro na temporada anterior e na primeira rodada atual ficou no empate em 0 a 0 contra o Corinthians, em São Paulo. Busca agora uma vitória sobre o Flamengo, que bateu o Sport na estreia.

Em Porto Alegre, o Flamengo não vence o Grêmio em campeonatos brasileiros há 21 anos. A última vitória sobre o Tricolor em solo gaúcho foi pela Copa do Brasil de 2004. Com isso, os cariocas tentarão, além da segunda vitória no torneio, quebrar um longo jejum diante do Mosqueteiro.

Grêmio deve contar com a presença do seu mais novo reforço, o lateral Edilson, que treinou juntamente aos reservas e terá também Geromel novamente na zaga, sendo este recuperado das dores musculares.

Roger destacou seu novo lateral-direito como 'especialista': "O Ramiro vem muito bem, mas é um volante. Atuando improvisado, me tira uma alternativa de meio. Tendo o especialista (Edílson) na lateral, ganho dois jogadores. E então o Ramiro pode ser usado no meio-campo novamente".

O provável time tricolor deve ser: Marcelo Grohe; Ramiro (Edílson), Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Luan; Miller Bolaños; Bobô.

Os Rubros-Negros vem de uma vitória contra o Sport por 1 a 0 na primeira rodada do Brasileirão, mas mesmo assim abalados com a atual situação do time. O Flamengo ainda não contará com o técnico Muricy Ramalho, que está afastado por problemas de saúde e deve realizar novos exames nesta semana. Ainda sofre com a eliminação para o Fortaleza, da série C, na Copa do Brasil, em partida que foi realizada no meio de semana.

A equipe rubro-negra deve ir a campo pressionada, após a queda da Copa do Brasil 2016. Devem ir a campo com seu técnico interino Jayme de Almeida. O provável time deve ser: Paulo Victor; Rodinei, Léo Duarte, Juan e Jorge; Cuéllar, Willian Arão e Mancuello; Everton, Emerson Sheik e Paolo Guerrero.

O zagueiro Juan comentou o jogo em Porto Alegre: "Temos que colocar em prática o que fazemos nos treinos. Vai ser um jogo difícil, fora de casa, mas eles não são favoritos", avalia o experiente zagueiro, que atuou no sul pelo Internacional.

A partida contará com o apito de Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo e oficialmente da FIFA, sendo auxiliado por seus companheiros assistentes Ricardo Simon Manis e Anderson José de Moraes Coelho, também paulistas.