Resultado Sport x Botafogo pelo Brasileirão 2016 (1-1)

20:30 Muito obrigado a você que acompanhou conosco o empate entre Sport e Botafogo, na Ilha do Retiro, nesta noite. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado

20:28 Os pernambucanos voltam a campo na próxima quinta-feira (26), quando enfrentam o Internacional, às 16h, já os cariocas duelam com o Atlético-PR na quarta-feira (25) às 19h30, em Juiz de Fora

20:25 Resultado é ruim às equipes, que somam o primeiro ponto e continuam na zona de rebaixamento. Rubro-negros seguem na 18ª posição, já os alvinegros ficam na 17ª colocação

94' Final de jogo na Ilha do Retiro para Sport 1x1 Botafogo! Diego Souza deixou o Sport em vantagem, mas Fernandes deixou tudo igual

92' Sport continua na pressão em busca do resultado positivo em casa

90' Quatro minutos de acréscimo

89' Cartão amarelo para Samuel Xavier! Lateral-direito do Sport é punido por falta em Luís Ricardo

88' UHHHHHHHHHHH! Túlio de Melo cabeceia e Helton Leite faz novo milagre

87' Sport pressiona e deixa o Botafogo sem espaço para atacar

85' Jogo fica nervoso na reta final e, com isso, as equipes pouco criam

84' UHHHHHHHHHHH! Everton Felipe faz boa jogada e cruza para Túlio de Melo, que chuta cruzado e Helton Leite tira com a ponta dos dedos

82' Sport começa a explorar os erros de marcação do Botafogo para voltar a ficar em vantagem

80' UHHHHHHHHH! Anderson Aquino recebe em profundidade, dribla Durval e acerta o travessão

80' Público de 6.117, gerando renda de R$ 131.910,00

79' UHHHHHHHHHHH! Diego Souza toca para Samuel Xavier, que chuta forte e Helton Leite corta para escanteio

78' Última mudança no Botafogo! SAI Neílton, ENTRA Luís Henrique

78' Neílton cai no gramado e será substituído

76' Partida cai de ritmo, mesmo com os dois lados tentando atacar

74' Duelo se aproxima da reta final e os times não conseguem concluir os lances com sucesso

72' Mesmo com o Botafogo chegando com mais intensidade no setor ofensivo, o Sport consegue segurar os ímpetos. Ainda assim, o Leão não é criativo

70' Última mudança no Sport! SAI Mark González, ENTRA Luiz Antônio

69' UHHHHHHHHHHHH! Anderson Aquino tabela com Neílton e sai cara a cara com Magrão, porém bate para fora e perde a chance da virada

67' Jogo fica muito disputado e equilibrado no meio-campo

65' Substituição no Botafogo! SAI Ribamar, ENTRA Anderson Aquino

64' Equipes voltam sem criatividade na etapa final e pouco chegam ao setor de ataque

62' Fernandes recebe livre de marcação na pequena área de Bruno Silva, mas estava em posição irregular e a arbitragem impugnou o lance

60' Mudança no Botafogo! SAI Joel Carli, contundido, ENTRA Emerson Santos

59' Joel Carli cai em campo reclamando de dores na coxa e está sendo atendido pelos médicos

58' UHHHHHHHHH! Após cruzamento de Fernandes na pequena área, Neílton sobe livre e cabeceia com perigo, mas manda por cima do gol

55' Substituição no Sport! SAI Vinícius Araújo, ENTRA Túlio de Melo

53' UHHHHHHHHHHHH! Fernandes recebe sozinho no meio da pequena área, porém Magrão sai bem do gol e impede a virada do Fogão com um tapinha

52' Treinador atende pedido da torcida e chama o camisa 99

50' Ribamar ganha jogada na força e velocidade da marcação, ajeita para o pé esquerdo e bate cruzado, mas esbarra na defesa

48' Torcida do Sport começa a pedir a entrada de Túlio de Melo ao treinador Oswaldo de Oliveira

46' UHHHHHHHHH! Victor Luís completa cruzamento de voleio e quase marca o segundo do alvinegro

46' Bola rolando para a etapa final na Ilha do Retiro para Sport 1x1 Botafogo!

19:35 Botafogo volta sem mudanças para o segundo tempo

19:33 Alteração no Sport! SAI Reinaldo Lenis, ENTRA Everton Felipe

19:31 Trio de arbitragem retorna ao campo de jogo. Daqui a pouco é a vez das equipes

19:29 Não saiam daqui! Já já a bola volta a rolar

19:26 Partida foi intensa na etapa inicial, porém com poucas chances sendo criadas pelas duas equipes, com as defesas se sobressaindo

19:23 Já o responsável pelo tento do Botafogo, Fernandes, exalta a postura da equipe e critica o gol rubro-negro: "Nossa proposta era mesmo no contra-ataque, mas levamos um gol que, para mim, teve falta"

19:20 Autor do gol do Sport, Diego Souza lamenta os erros cometidos no primeiro tempo: "Futebol é dinâmico. Poderia ter matado o jogo aqui. Estávamos melhor e acabamos tomando o gol. Temos que ter postura de quem está jogando em casa e jogar com a bola no pé"

45+2' Final de primeiro tempo na Ilha do Retiro para Sport 1x1 Botafogo! Leão saiu em vantagem com Diego Souza, aos 16, mas o Fogão empatou com Fernandes, aos 27

45' Dois minutos de acréscimo

43' UHHHHHHHHHHH! Luís Ricardo desarma e avança livre de marcação. Com liberdade, chuta forte e acerta a trave

40' Partida fica muito truncada nos minutos finais e com muitas faltas

37' Cartão amarelo para Durval! Zagueiro do Sport é punido por falta em Leandrinho

34' Sem criatividade e objetividade, os times pouco chegam ao ataque

31' Equipes jogam muito abertas e deixam o panorama impreciso

28' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! FERNANDES! Após erro de Lenis, Victor Luís é lançado em profundidade e cruza no meio da pequena área para Fernandes, que surgiu livre e tocou para o fundo do gol. Sport 1x1 Botafogo

25' Em desvantagem no placar, o Fogão está preso na marcação leonina e pouco cria

23' UHHHHHHHH! Sport pressiona e quase amplia. No primeiro lance, Vinícius Araújo completa cruzamento e cabeceia, mas a zaga do Botafogo afasta o perigo em cima da linha. Na sobra, Diego Souza cai na pequena área e pede pênalti, porém a arbitragem, acertadamente, nada marca

20' Cartão amarelo para Luís Ricardo! Lateral-direito do Botafogo também é advertido por reclamação no tento leonino

17' Cartão amarelo para Bruno Silva! Volante do Botafogo é punido por reclamar da arbitragem no gol do Sport

16' GOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! DIEGO SOUZA! Após cruzamento na pequena área, Helton Leite sai mal e manda no pé de Diego Souza, que enche o pé e manda para o fundo do gol. Sport 1x0 Botafogo

13' Jogo começa movimentado, contudo com poucos lances ofensivos

11' INCRÍVEL! Neílton recebe na esquerda, porém chuta muito alto e perde oportunidade pelo Fogão

9' Cartão amarelo para Gabriel Xavier! Meia do Sport é punido por falta em Neílton

7' UHHHHHHHH! Após cruzamento na pequena área, Helton Leite corta e a bola sobra com Gabriel Xavier, que bate mal e perde boa chance

5' Botafogo reage bem e segura os ímpetos ofensivos do Sport, indo também ao ataque

3' UHHHHHHHHH! Mark recebe na entrada da área e chuta, mas a bola resvala na marcação e sai pela linha de fundo

2' Jogo começa truncado e equilibrado no início

0' Bola rolando na Ilha do Retiro para Sport x Botafogo! Saída de bola é dos alvinegros

Torcida do Sport puxa o tradicional "Cazá, Cazá" antes do apito inicial para incentivar o time

Hino nacional sendo reproduzido neste momento e as equipes estão perfiladas

Times no gramado! Sport e Botafogo sobem ao gramado da Ilha do Retiro

Edmilson, que ficaria como opção por estar regularizado, só poderá ter condição de jogo contra o Internacional, já que está sem ritmo

As equipes já retornaram ao vestiário e em instantes estarão de volta para o começo do jogo

Darío Conca renova contrato com Shanghai SIPG por dois anos

Fluminense, Atlético-MG, Ponte Preta, Internacional e Grêmio são os outros times com quatro pontos ganhos, porém com saldo positivo de um

Santa Cruz termina a 2ª rodada da Série A na liderança, com quatro pontos, ao lado da Chapecoense, que possui a mesma pontuação, mas com um gol a menos de saldo

Elenco do Botafogo também está no gramado da Ilha do Retiro para aquecer antes do jogo

Magrão e Luiz Carlos estão em campo realizando a última atividade com o preparador Gilberto

Movimentação fica boa nos arredores da Ilha do Retiro, dando boa expectativa de público

Resultados parciais fazem Botafogo e Sport caírem, respectivamente, para 19ª e 20ª colocação. Equipes se enfrentarão para deixar o Z-4 e, consequentemente, não ficar na lanterna

Delegação das duas equipes já se fazem presentes na Ilha do Retiro e, em instantes, subirão ao gramado para o aquecimento

Oswaldo de Oliveira tem como opções no banco: Luiz Carlos, Matheus Ferraz, Evandro, Rodrigo Mancha, Ronaldo, Luiz Antônio, Neto Moura, Everton Felipe e Túlio de Melo

Sport escalado! Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Serginho, Diego Souza, Gabriel Xavier, Reinaldo Lenis e Mark González; Vinícius Araújo

No banco, Ricardo Gomes tem à disposição: Saulo, Diego, Renan Fonseca, Emerson, Gegê, Salgueiro, Marquinhos, Luís Henrique e Anderson Aquino

Botafogo definido! Helton Leite; Luís Ricardo, Emerson Silva, Joel Carli e Victor Luís; Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, Fernandes e Leandro; Ribamar e Neílton

Na manhã deste domingo (22), duas partidas abriram o encerramento da 2ª rodada. Na Vila Belmiro, o Santos marcou gol no último lance e bateu o Coritiba, de virada, por 2 a 1, enquanto o duelo entre Atléticos - Paranaense e Mineiro - terminou empatado em 1 a 1

Pela Série A, tivemos cinco jogos já disputados entre ontem e hoje. Na tarde desse sábado (21), a Ponte Preta venceu o Palmeiras por 2 a 1; à noite, dois duelos fecharam o dia e ambos tiveram o mesmo placar: Fluminense 2x2 Santa Cruz (18h30) e Cruzeiro 2x2 Figueirense (21h)

A partida de logo mais será marcada por uma estreia no Sport e, esta, não será de um dos jogadores novatos. O novo uniforme, lançado na última sexta-feira (13), será utilizado pela primeira vez na temporada

A Ilha do Retiro, inclusive, vem sendo um alçapão para os adversários na Série A. A última derrota rubro-negra dentro de seus domínios, na competição, foi em outubro de 2014, quando foi batido pelo Goiás por 1 a 0

O Sport ostenta a marca de nunca ter sido derrotado na estreia da Série A, como mandante, desde o início da era dos pontos corridos

A bola rola para Sport x Botafogo às 18h30

O dono do apito é paulista: Vinícius Furlan

O defensor ainda exaltou a concorrência na zaga, dizendo que seu bom desempenho foi fundamental para conseguir uma vaga no time: "Acho que a oportunidade apareceu no momento certo. Vinha como o quarto zagueiro, sendo quarta opção e, as oportunidades que tive, ainda mais na final do Carioca, passou aquilo de vender o peixe, né? Acredito que vendi o meu peixe bem"

Leia mais: Após estreia com derrota, Sport e Botafogo jogam por reabilitação na Série A

Quem falou do lado do Botafogo foi o zagueiro Emerson, que será o capitão com a ausência do goleiro Jefferson e se mostra otimista com a situação: "Acredito que seja importante nesse momento em que o Jefferson saiu procurar um líder positivo, não somente dentro de campo, mas também fora, nos treinos. Cobrando e sendo cobrado. Acho que vai dar certo, até mesmo porque os jogadores aqui gostam de trabalhar"

O camisa 87 do Leão reconhece o motivo das críticas por parte da torcida: "O nosso torcedor viu o Sport jogar de igual para igual com todo mundo no ano passado e está no direito. Fizemos as melhores partidas do campeonato e agora eles esperavam algo semelhante, ou melhor. O papel deles é esse e o nosso é trabalhar. Tenho certeza de que o time vai melhorar"

Em entrevista coletiva, Diego Souza, destaque do Sport, minimiza a pressão sobre o grupo e pede o incentivo da torcida para vencer: "O torcedor é de extrema importância e eles fizeram a diferença no ano passado. Mesmo impacientes, têm que comparecer e eu prefiro assim, nem que no final tenham que cobrar. Mas que encham a Ilha e façam a parte deles, para juntos conseguirmos a vitória"

A Ilha do Retiro é o palco do confronto de logo mais entre Sport e Botafogo. O estádio tem capacidade para 27 mil torcedores e promete receber bom público, mesmo com a situação desconfortável da equipe na temporada

Carli e Gegê estão à disposição e reforçam a equipe na partida de logo mais, com o zagueiro tendo mais chances de atuar como titular, já o meia disputa vaga com Fernandes no meio-campo. Devido ao pouco tempo de preparação, o time titular fica indefinido, com Salgueiro e Neílton concorrendo por um espaço no ataque. No gol, Helton Leite assume o lugar de Jefferson

O Botafogo, por sua vez, tem três baixas para o duelo que começa em instantes. Jefferson e Diogo Barbosa, no departamento médico, se juntam ao volante Airton, que está na transição e se recupera de lesão

O atacante Edmilson, que estava jogando pelo Red Bull Brasil, foi contratado para resolver o problema do setor ofensivo e também está regularizado. Por escolha de Oswaldo, entretanto, ficará no banco de reservas

Já os meias Rodney Wallace - já regularizado no BID e que poderia ser opção - e Clayton - afastado após a saída de Thiago Gomes - se lesionaram e também não ficam aptos. O costarriquenho sofreu um estiramento na panturrilha esquerda e ficará duas semanas de fora, enquanto o brasileiro reclamou de uma pubalgia e continua sem ser relacionado

Para a partida, o Sport perdeu o volante Rithely, que foi expulso na estreia e ficará de fora do time. O treinador Oswaldo de Oliveira, porém, confirmou a entrada de Serginho na função

FIQUE DE OLHO Sport x Botafogo: Ribamar, atacante do Botafogo. Revelado nas divisões de base, subiu aos profissionais nesse ano e ainda não decepcionou. O jovem é a esperança de gols do time alvinegro, que busca a primeira vitória na Série A

Centroavante do Fogão é a esperança de gols na partida com o Leão

FIQUE DE OLHO Sport x Botafogo: Diego Souza, meia-atacante do Sport, que completará 87 jogos com a camisa rubro-negra diante do Fogão. Após ser recontratado pelo Leão para a disputa do Brasileirão, Diego é a esperança para ajudar no sistema ofensivo, que vai mal das pernas na atual temporada

Diego é um dos principais nomes do setor ofensivo (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Enquanto isso, Ricardo Gomes, comandante do Botafogo, pregou respeito ao Sport e reconheceu as dificuldades: "O Sport tem um time que vai fazer um bom Campeonato Brasileiro e um treinador muito preparado. Portanto, estamos cientes dos problemas que vamos encontrar. Não tenho a menor dúvida de que o Botafogo vai precisar estar em noite inspirada para buscar um bom resultado em Recife"

Ao longo da semana, Oswaldo de Oliveira, técnico do Sport, confirmou a titularidade de Serginho e a justificou: "Serginho entrou muito bem contra o Flamengo e conseguimos neutralizar todas as ações ofensivas do adversário. Ali ele ganhou o lugar e se escalou para jogar contra o Botafogo. Luiz Antônio treinou ali porque queria que ele e Gabriel Xavier se habituassem a jogar naquela função"

Na década de 90, a grande goleada da história do duelo entre Sport e Botafogo foi aplicada justamente pelos azarões. O Leão até saiu em vantagem no marcador, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo. Em dia inspirado do meia Zinho, que marcou três vezes, os rubro-negros ganharam por 5 a 2 fora de casa; o jogo foi válido pela 1ª rodada do Grupo B da 2ª fase do Campeonato Brasileiro 1994

Em 2003, os adversários de hoje se enfrentaram na Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, uma forte chuva na etapa final motivou os jogadores das equipes e, com dois gols marcados no fim, o Botafogo levou a melhor sobre o Sport

O último jogo entre as equipes foi em outubro de 2014, pela Série A do Campeonato Brasileiro e terminou em empate por 1 a 1. Na ocasião, o gol do Sport foi do meia-atacante Diego Souza, que será titular contra o Botafogo no jogo de hoje

Favorito no jogo de logo mais, o Sport conta com um retrospecto negativo no confronto: em 28 partidas, são dez vitórias, seis empates, contra 12 vitórias do Botafogo

Com gol do jovem meia Lucas Fernandes, no último domingo (15), o Botafogo não conseguiu ser eficaz e foi surpreendido no Raulino de Oliveira. Lucas Fernandes marca e São Paulo estreia vencendo Botafogo no Brasileirão

O Botafogo também ainda não venceu e nem pontuou. Na estreia, o Fogão foi batido pelo São Paulo, na condição de mandante

Na última rodada, o Sport foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, em tarde com arbitragem que gerou muita polêmica e crítica por parte dos rubro-negros. Com arbitragem confusa, Flamengo supera Sport pelo placar mínimo

O mando de campo é do Sport, que ocupa a 17ª colocação, com nenhum ponto ganho. Até o momento, foi disputado apenas um jogo e o Leão saiu derrotado

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Botafogo, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, partida a ser disputada às 18h30, na Ilha do Retiro