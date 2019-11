Resultado Vitória x Corinthians no Campeonato Brasileiro hoje (3-2)

Desejamos uma grande noite e ótima semana a todos. Um grande abraço e até a próxima!

Corinthians segue sem vencer, mas mostrou evolução no setor ofensivo. Agora vai encarar a Ponte Preta na sua casa.

O Leão conhece sua primeira vitória no campeonato, de virada, contra o atual campeão!

94' Fim de jogo!

93' Minuto final!

92' O Vitória vai se segurando como pode!

91' Fágner cruza mas manda a bola forte demais em linha de fundo.

90' Mais quatro minutos de pressão!

89' AMARELO, NORBERTO. Pancada em Marlone.

88' A pressão será ainda maior!

87' EXPULSO, WANDER. Reclamou uma vez, duas, três... Tomou amarelo e depois foi expulso!

86' Corinthians ronda a área baiana, mas a bola não é chutada!

85' Reta final de jogo.

84' Timão ainda não vai conhecendo a primeira vitória.

83' Timão busca girar a bola na busca do espaço.

82' Vitória se segura e vai buscar o contra ataque.

81' MUDA O LEÃO: Dagoberto entra na vaga de Kieza.

80' Pressão corinthiana nessa reta final.

79' SENSACIONAL O GOLEIRO! Luciano testa debaixo do gol e o goleiro faz um milagre com o pé!

78' MUDA O TIMÃO: Elias sai e Luciano entra.

77' PRA FOOOORA! Elias lança Romero e o paraguaio perdeu contra o goleiro!

76' MUDA O TIMÃO: Romero entra e sai Giovanni Augusto.

75' AMARELO, BRUNO HENRIQUE. Entrada atrasado.

74' MUDA O VITÓRIA: Leandro Domingues dá a vaga para Tiago Real.

73' Guilherme tentou por cima da defesa, mas a bola foi forte e fácil para o goleiro.

72' Na cobrança, juiz parou marcando impedimento.

71' Marinho tenta jogada, mas Uendel trava. Escanteio.

70' O jogo segue muito bom, com chances para os dois lados.

69' PRA FOOOOOORA! Marlone recebe nas costas da zaga, livre e cabeceou pra fora!

68' Corinthians parte pra cima! Tempo ainda tem.

67' MUDA O CORINTHIANS: Marlone entra e Marquinhos sai.

66' Uendel recebe na esquerda, mas cruza muito mal em tiro de meta.

65' Péssimo jogo de Bruno Henrique.

64' Canta alto a torcida do Vitória!

63' VIRADA! Leandro lança Kieza que sai nas costas da defesa, livre, em posição legal e dá um tapa na saída do goleiro. Explode o Barradão.

62' GOOOOOOOOOOOOOOOL, KIEZA, DO VITÓRIA!

61' Vitória acredita e se solta mais. Jogo aberto.

60' Corinthians sofre com as costas do Uendel.

59' Bola na área, mas Marinho bateu mal demais.

58' WALTER! Marinho recebe, corta em diagonal e bate forte. Walter de novo.

57' Agora fica sentindo Marcelo. Jogo parado.

56' Cada replay que mostra deixa ainda mais claro o que de mão. Arbitragem errou.

55' POLÊMICA! Uendel foi afastar cruzamento, Marinho chegou, dominou com o braço e marcou. O juiz mandou seguir e a reclamação foi enorme!

54' GOOOOOOOOOOL, DO VITÓRIA! MARINHO!

53' MUDA O VITÓRIA: Sai Welison e entra Norberto.

52' SALVA, MARCELO! Outro grande ataque com Guilherme e Giovanni, mas a zaga tirou do pé do camisa 10.

51' Agora foi Fágner quem sofre falta pela direita. Muitas faltinhas.

50' Sol vai saindo de cena e o jogo mais visível.

49' Giovanni arranca pela esquerda, escapa de Victor Ramos mas toma o tranco. Falta para o Timão.

48' WALTER! Marinho recebe na direita, traz na diagonal e manda uma pedrada cruzada. Walter fechou bem o ângulo.

47' Na batida, leve desvio e Walter pega sem problemas.

46' Vitória já tenta primeira bola aérea.

45' Sem mudanças, o jogo reinicia.

Equipes retornam e a bola vai rolar.

O segundo tempo promete e muito! Time da casa vai pra cima!

Corinthians foi se acertando com grande movimentação ofensiva e boa chegada, principalmente pela esquerda. Setor foi o resposável pelos dois gols alvinegros da partida.

É uma grande partida no Barradão. Vitória começou com tudo, adiantando a marcação, apostando nas bolas altas e até colocando uma bola na trave.

47' Fim de papo.

46' FOOOOOOOOOOORA! Contra ataque gigante do Corinthians, com passe de Giovanni deixando Uendel livre. Ele avançou até a linha de fundo, rolou atrás e Elias deu de primeira pra fora!

46' Minuto final de primeiro tempo.

45' Teremos dois minutos.

44' Diego Renan carimbou a barreira.

43' Falta muito perigosa, mais pela esquerda do ataque baiano.

42' AMARELO, ELIAS. Deixou o corpo e matou o lance.

41' Timão cadencia e troca passes mais no meio campo.

40' Reta final de um grande primeiro tempo!

39' SHOW DE LATERAIS! Troca de passes da direita pssando pelo meio e abrindo para esquerda. Giovanni recebe, cruza de primeira, passa por André e Fágner escora livre!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, FÁGNER, DO TIMÃO!

37' Time corinthiano volta a adiantar a marcação e dificulta as ações baianas.

36' Marinho recebeu na direita, foi cruzar, mas isolou a bola.

35' Jogo segue muito brigado, disputado e com chances de gols.

34' Escanteio curto salva a zaga baiana do perigo.

33' SALVA A ZAGA! Bola rasteira e Welinson tira do pé de Giovanni Augusto. Escanteio.

32' Bola alçada, André testa e o goleiro pega firme.

31' TRAVAAADO! Giovanni faz grande jogada, cruza pra trás e Marquinhos bate travado. Escanteio.

30' NA RAÇA! Meia recebeu, foi levando a zaga aos trancos e barrancos, batendo nele, rebatendo e sobrando na entrada da área. O meia deu um tapa colocado e mandou no cantinho.

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL, LEANDRO DOMINGUES, DO VITÓRIA!

28' Tite segue pedindo ofensividade na equipe.

27' Muito criticado, lado esquerdo corinthiano faz grande partida.

26' AMARELO, DIEGO RENAN. Carrinho por trás em Marquinhos Gabriel.

25' SAI, ZICA! Guilherme dá um bolão para Uendel e o lateral recebeu livre na canhota, levou na diagonal e bateu rasteiro. A bola foi no cantinho, sem chances!

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, UENDEL, DO TIMÃO!

23' FAAALHAS... Bicão da defesa rubro negra, Felipe falhou no recuo e Marinho cabeceou ainda pior. Walter pegou.

22' Vitória tem dificuldades de sair jogando. Corinthians marca bem.

21' Batida feita, mas Heber marca falta de André.

20' PEGA O GOLEIRO! Guilherme recebe e manda colocado, mas o goleirão do Vitória foi bem. Escanteio.

19' Amaral arrisca de longe e a bola é isolada.

18' Vitória aposta em bola mais longas e chutes de fora.

17' Tite varia o Timão segurando Elias como segundo volante e deixando o time no 4-2-3-1.

16' É um jogaço no Barradão!

15' PRA FOOOOOOOORA! Contra ataque corinthiano muito bem armado, Guilherme abriu e Fágner recebe livre na direita e bateu por cima do gol!

14' AMARELO, BALBUENA. Muito rigor do juiz.

13' Muita correria, vontade, marcação e disputa.

12' Vitória começou com tudo, mas passa a sentir e se retrai mais.

11' Corinthians começa com muita movimentação ofensiva.

10' AMARELO, JOSÉ WELISON. Entrada muito forte em Giovanni Augusto.

9' O jogo começa a mil! Corinthians já perdeu gols e Vitória meteu na trave.

8' FERNANDO MIGUEL NOVAMENTE! Escanteio batido, Felipe testa e o goleiro pega no pé da trave!

7' FERNANDO MIGUEEEL! Agora foi André que recebe de Marquinhos e chuta de primeira. O goleiro faz outro milagre!

6' FERNANDO MIGUEEEL! Jogada rápida corinthiana pelo meio pegando a defesa alta e saindo de frente. Marquinhos saiu livre e tentou de cavadinha! O goleiro salvou com um tapa!

5' Muita dificuldade corinthiana em sair do campo de defesa, novamente.

4' Marcação forte, dura e sem dar espaços.

3' Vitória começa apertando no ataque e apostando na bola alta.

2' NA TRAAAVE! Escanteio forte, no segundo pau, Ramon devolveu pra área e a bola pegou no travessão no meio da bagunça.

1' E o time baiano começa partindo pra cima. Bola levantada e escanteio.

0' Começou!

As equipes se preparam e a bola vai rolar no Barradão.

O Timão todo de branco para essa partida.

Vitória com seu uniforme principal. Camisa vermelha com listas pretas na horizontal, calção preto e meias rubros negras.

Tarde de sol na capital baiana, clima quente para a partida desta segunda rodada. As duas equipes vão na busca da primeira vitória.

Hino Nacional Brasileiro executado no Barradão.

Sobem ao gramado, Vitória e Corinthians!

Os times se preparam no túnel de acesso. A hora vai chegando.

Os detalhes finais são ajustados. É o início de campeonato, mas pontos corridos, é sempre decisão!

Heber Roberto Lopes será o árbitro da partida Vitória x Corinthians.

O Leão terá o apoio da torcida pela primeira vez. A Fiel também faz sua parte e comparece, mesmo na Bahia.

O alvinegro é o atual campeão e quer defender o título, enquanto o Vitória quer seguir na Série A.

Já o Corinthians quer retomar a confiança e o apoio da Fiel. Recentes eliminações em casa tiraram a força do time.

Com recentes e curtas passagens por São Paulo e Cruzeiro, Kieza e Marinho são as esperanças do time baiano.

Os times se preparam no gramado do Barradão. Aquecimento das equipes.

O Leão terá Fernando Miguel; Zé Welison, Victor Ramos, Ramon, Diego Renan; Amaral, Marcelo, Leandro Domingues; Vander, Marinho, Kieza. Técnico: Vagner Mancini.

Vitória também escalado!

O Timão terá Walter; Fágner, Felipe, Balbuena, Uendel; Bruno Henrique; Marquinhos Gabriel, Elias, Guilherme, Giovanni Augusto; André. Técnico: Tite.

Timão escalado!

Uma curiosidade será no jogo da volta. Com a Arena Corinthians cedida às Olimpíadas, Corinthians x Vitória será no mítico Pacaembu.

Em instantes, as escalações, as definições dos times para a partida.

Os times chegaram ao estádio e os portões foram abertos. Expectativa de um grande público na tarde ensolarada da Bahia.

Os vestiários estão sendo preparados. O Timão reencontra o estádio baiano após dois anos, quando empatou sem gols.

Acompanhe com a VAVEL Brasil tudo dessa partida Vitória x Corinthians que vale pela segunda rodada, à partir das 16h.

Último treino do Corinthians antes de enfrentar o Vitória, neste domingo (22), no estádio do Barradão, em Salvador. pic.twitter.com/3UWb0ZlNWl — Corinthians (@Corinthians) 21 de mayo de 2016

O Barradão será o palco da partida Vitória x Corinthians de logo mais.

Outra novidade no Corinthians será Walter no gol, barrando Cássio entre os titulares.

Fique de olho Vitória x Corinthians: Marquinhos Gabriel, meia: outro que chegou recentemente, parece já ter conquistado a Fiel, com bons lances individuais e força ofensiva.

Fique de olho Vitória x Corinthians: Kieza, atacante: Recém chegado do São Paulo, o ex-artilheiro do rival Bahia é a promessa de gol da equipe do Leão.

Na estreia, o Timão empatou sem gols contra o Grêmio em Itaquera, enquanto o Vitória visitou o Santa Cruz e perdeu.

O último encontro entre os times foi em 2014, com vitória alvinegra em Cuiabá, com gols de Fábio Santos e Luciano.

Pressionado após as recentes eliminações em casa, Tite falou sobre os protestos que aconteceram nessa semana no CT corinthiano.

"Eu não falo sobre esse assunto. Respeito a todos vocês. Teria condição de avaliar. Peço que me respeitem profissionalmente. Não me sinto à vontade. Tenho muitas coisas para falar. Os jogos, a equipe. Não é da minha alçada."

O volante José Welison falou sobre a partida de logo mais e disse que o Vitória precisa ser eficiente e atento.

"Série A não tem jogo fácil. Encarar o Corinthians é sempre muito complicado, mas temos que entrar focados e buscar aproveitar as oportunidades que criarmos. Eles contam com um elenco muito forte. Sabemos da qualidade deles, só que precisamos da recuperação na competição. Vamos buscar a vitória.

Em Salvador, o Vitória recebe o Corinthians na primeira partida do time baiano em casa, enquanto o alvinegro faz o primeiro duelo fora.

Neste domingo teremos a segunda rodada do Brasileiro 2016 e o atual campeão entra em campo para mais um duelo.

Neste domingo teremos a segunda rodada do Brasileiro 2016 e o atual campeão entra em campo para mais um duelo.