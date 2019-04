Kieza exalta triunfo contra Corinthians e rechaça críticas ao elenco: “É preciso mais respeito”

O Vitória somou os primeiros três pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. No entanto, o triunfo diante do Corinthians ficou bastante ameaçado por conta de a equipe paulista ficar na frente por duas vezes. O segundo tempo foi, entretanto, primordial para o escrete baiano virar o confronto e garantir uma vitória por 3 a 2. Depois do embate, os jogadores rubro-negros comemoram bastante o resultado positivo.

Autor do terceiro gol, o atacante Kieza avaliou positivamente o triunfo diante do Corinthians. Para o artilheiro rubro-negro, a luta e empenho do grupo foi fundamental para sair de campo com os três pontos. Exaltando a qualidade do adversário, ele ainda disse que o time baiano foi merecedor da vitória

“Nosso time lutou muito, brigou muito para conseguir essa vitória. A gente que aprender com as falhas, com os erros. Mas eu costumo dizer que quando acerta, acerta todo mundo, quando erra, erra todo mundo. Enfrentamos uma grande equipe, de muita qualidade. Foi um grande jogo. Temos que comorar o resultado desta partida porque a gente mereceu sair de campo com a vitória”, destacou o atacante rubro-negro.

Kieza aproveitou o momento ainda para relembrar as críticas sofrida depois do confronto com o Santa Cruz, na primeira rodada, em que a equipe foi goleada fora de casa. Ele mostrou insatisfação com os comentários realizados durante a semana. Sendo assim, defendendo seus companheiros, pediu respeito.

“Perdemos o primeiro jogo de quatro, falaram que a nossa equipe não prestava, que iriamos lutar para não cair. Começaram a duvidas da nossa capacidade. Vocês têm que ter mais respeito. Mostramos que somos homens, guerreiros e aqui tem uma família. Quem vier jogar aqui vai ter que suar sangue. Mostramos que estamos firmes e fortes na competição”, comentou.

Já o goleiro Fernando Miguel aponto o segundo tempo como sendo o ponto de virada para o escrete conquistar a vitória. Ele ainda disse que os erros apresentados em outros momentos foram por conta da necessidade de acontecer uma adaptação à competição.

“Acho que o segundo tempo foi fundamental para nossa equipe. A gente pode dizer que entrou na competição de vez. Foi uma adaptação. A gente cometeu alguns erros até contra equipes de menor expressão. No entanto, crescemos. Nossa equipe de adaptou de vez. Vamos com tudo. Começamos bem contra o atual campeão brasileiro”, pontuou.