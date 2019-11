Resultado Botafogo x Atlético-PR no Brasileirão Série A 2016 (2-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão, continue nos acompanhando nas redes sociais. A VAVEL Brasil agradece a companhia, até a próxima rodada!

Com o resultado, o Bota soma 4 pontos e ocupa a 9ª posição, já o Furacão continua com 1 ponto e fica em último no campeonato

48' FIM DE PAPO NO ESTÁDIO MARIO HELÊNIO! O Botafogo conquista a sua primeira vitória no campeonato!

47' CARTÃO AMARELO para Ribamar

47' NÃO VALEU! Mais uma vez Ribamar estava impedido, recebeu em profundidade, chutou para o gol, a bola foi para o fundo da rede. A bandeira já estava levantada

46' Helton Leite evita gol de empate após chute de Walter em vacilo da zaga

45' O jogo vai até os 48, 3 minutos de acréscimo

44' Ewandro tenta chute rasteiro, mas Helton Leite agarra firme

42' Walter pega sobra de bola e tenta chutar, mas não consegue terminar a jogada

41' Marquinho tenta finta na área e escorrega pedindo penalti

38' Substituição no Botafogo! Saiu Salgueiro para entrada de Gervasio Nuñez

38' CARTÃO AMARELO! Hernani faz falta dura em Bruno Silva

35' CARTÃO AMARELO! Salgueiro comete falta no setor defensivo

34' Neilton troca de camisa do lado de fora do campo

33' CARTÃO AMARELO! Eduardo atingiu a coxa direita de Neilton, que recebe atendimento no gramado

33' Ewandro tenta levantar para Walter na área, mas a zaga afasta

29' Substituição no Atlético! Saiu Nikão para a entrada de Anderson

28' Neilton invade a área após assistência de Salgueiro e chuta forte para o fundo das redes!

28' GOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO!!! Neilton amplia!

25' Torcida alvinegra pede a saída de Salgueiro

24' Substituição no Atlético! André Lima saiu para a entrada de Walter

20' Salgueiro recebe de Neilton na entrada da grande área, passa para Marquinho que chuta nas mãos de Weverton

18' Ewandro dá passe para Vinicius na entrada da área, mas ele chuta por cima do gol

18' Contra-ataque do Bota, Neilton vai para o chão, mas árbitro nada marca

16' Ewandro recebe em vantagem e cruza para Vinicius, mas Helton Leite sai e defende

15' Vinícius encontra Sidclei que cruza para área e André Lima sobe, mas não alcança a bola

12' Substitução no Botafogo! Saiu Gegê para a entrada de Neilton

12' Em sobra de bola, Vinicius chuta forte e a bola vai para o fundo do gol

12' GOOOOL DO ATLÉTICO-PR! O primeiro do Vinícius no Brasileirão!

12' Nikão passa pela marcação na área, mas chuta em cima de Emerson e é escanteio

11' Emerson tenta de longe, mas não passa perto

09' Nikão inverte para Sidclei que encontra Ewandro dentro da área e chuta, mas Helton Leite espalma para a linha de fundo

07' Bota tenta inversão de jogo, mas Tiago Heleno se antecipa e rouba a bola

06' DEFENDEU! Nikão passa da marcação, toca para Otávio que finaliza mal e a bola fica com Vinícius que chuta para defesa de Helton Leite

02' Salgueiro arranca e passa para Victor Luis que não consegue fazer o cruzamento, mas ganha escanteio

01' Cruzamento fechado na área do Atlético, mas a zaga desvia

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

45' Salgueiro recebe na área, mas faz toque muito adiantado para Ribamar

45' +1 de acréscimo

44' Nikão recebe inversão e bate bola fechada para área, mas a zaga tira e é lateral para o Atlético

42' Botafogo já recebe e tenta contra-ataque, mas é travado pela marcação

42' NA TRAVE! Ewandro chuta forte e a bola explode na trave

41' Atlético troca passes na sua defesa

40' Nikão recebe a bola, prende e Victor Luis pressiona e manda a bola para lateral

38' Pablo recebe na pequena área e mata no peito, a bola desvia em Emerson Silva e sobra para Ewandro que finaliza mal

36' SUBSTITUIÇÃO DO BOTAFOGO! Sai: Rodrigo Lindoso e entra: Marquinhos

35' Jogo parado, Rodrigo Lindoso sente dores musculares e é retirado de maca

35' PERTO! Nikão coloca a bola na área para André Lima, mas Emerson Silva chega afastando para longe

34' Atlético busca empate, Ewandro tenta achar Sidclei na área, mas Emerson tira

32' Lindoso tenta bola pelo alto para Ribamar, mas a defesa afasta

32' IMPEDIDO! Emerson faz lindo lançamento para Fernandes, que estava em posição legal, mas o juiz entendeu que estava impedido

31' Bruno Silva bate de três dedos, mas Eduardo afasta

30' Botafogo ataca pelo lado direito, de Salgueiro para Luis Ricardo que chuta, mas bela desvia e fica nas mãos do goleiro

28' Otávio faz falta em cima de Lindoso, é a segunda consecutiva

27' Eduardo tira de Gegê, toca para André Lima que domina mal e facilita para Helton Leite na entrada da área

26' Jogo parado, o lateral Victor Luis recebe atendimento após receber toque brusco

24' O Atlético tenta chegar, mas a defesa desarma na entrada da área

22' Bruno Silva coloca no chão, lança na área, mas Tiago Heleno manda para longe

21' Torcida alvinegra vaia toques na bola do adversário

20' Fernandes recebe na área, mas Weverton chega primeiro e afasta

18' Ribamar recebe a bola sozinho, dribla o goleiro Weverton e manda para o fundo da rede

18' GOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Ribamar faz seu primeiro gol no Campeonato Brasileiro!

17' Eduardo bate escanteio para grande área, mas a zaga afasta

15' Hernani sai tabelando com Ewandro pelo lado esquerdo, mas a defesa protege

14' Botafogo não consegue manter posse de bola

13' Kleberson tabela com o goleiro Weverton para recomeçar a jogada

12' IMPEDIDO! Ribamar recebe lançamento na frente, mas o juiz marca impedimento

11' Passou perto! Em falta batida na entrada da área, Pablo desvia e a bola passa rente ao travessão

08' Bom cruzamento, mas Bruno Silva não alcança e o árbitro já marcava falta para a equipe rubro-negra

07' QUASE! André Lima se livra da marcação e finaliza

06' Em saída errada, Fogão pressiona e Ribamar quase consegue bola em cima de Weverton

06' Botafogo prende a bola no campo defensivo

04' Após falta direto para área do alvinegra, Helton Leite sai com segurança e tira dali

02' Gegê arrisca de longe, mas Weverton agarra com segurança

01' O Atlético faz boa chegada na área do Botafogo com Ewandro, mas a zaga alvinegra afasta

00' Falta em cima de Victor Luis no meio de campo

00' Rola a bola em Juiz de Fora

19:25 Os clubes já estão enfileirados para a execução do hino nacional brasileiro

19:23 As duas equipes estão entrando no gramado, o Botafogo com sua camisa tradicional e o Atlético-PR com o uniforme branco

Com uma derrota e um empate até aqui, o Atlético-PR quer vencer o Botafogo nesta quarta-feira, às 19h30, em Juiz de Fora, pela terceira rodada, para aliviar uma possível pressão inicial no Campeonato Brasileiro. Mesmo atuando longe de Curitiba, o time atleticano aposta em um bom resultado.

O revés para o Palmeiras (4x0), no Allianz Parque, e a igualdade (1x1) diante do Atlético-MG, na Arena da Baixada, não preocupam o técnico Paulo Autuori. O comandante rubro-negro afirmou que, mesmo sem um triunfo, as atuações tranquilizam.

"Nossa obrigação é fazer um bom campeonato e não tenho dúvida que vamos conseguir. Os últimos jogos me dão a garantia que somos uma equipe competitiva, mas é muito cedo para ter uma análise no sentido de apontar favoritos", avaliou.

O treinador não quis confirmar o time titular em jogo Botafogo x Atlético-PR hoje, mas sinalizou que dificilmente fará alguma mudança nos 11 jogadores que iniciaram contra o Galo, no último domingo. Assim, o ala Eduardo continua mesmo com Léo voltando de suspensão e André Lima é mantido no ataque, com Walter ficando no banco.

"A minha preocupação não é dizer que fulano ou ciclano são titulares, mas sim a equipe como um todo. O meu discurso não muda, a minha preocupação é com o coletivo, não gosto de fazer análises individuais, nem para o bem, nem para o mal", comentou.

Independente se muda ou não o time, Autuori garante que o elenco é consciente com o que tem que fazer. Esse discurso é adotado pelo técnico em diversas entrevistas e é alinhado com os jogadores.

Entretanto, o comandante entende que é preciso melhorar alguns aspectos, principalmente o último terço do campo, de forma ofensiva, quando é preciso ser mais agudo e determinante: explorar a transição e causar mais dificuldades no sistema defensivo adversário.

"Trabalhamos para ter uma equipe que jogue em qualquer circunstância, diante de qualquer adversário. Temos que ser uma equipe pronta. Vamos trabalhar para jogar futebol e vencer. Temos que acertar detalhes em momentos do jogo Botafogo x Atlético-PR, mas isso é maturidade e vamos adquirir. Não temos o tempo necessário e o mais importante é que entendam em nossas conversas o que queremos. E eles já sabem -concluiu".

O Atlético-PR deve ir a campo com: Weverton; Eduardo, Cleberson, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio e Hernani; Ewandro, Pablo e Nikão; André Lima.

