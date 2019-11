Resultado Flamengo x Chapecoense no Campeonato Brasileiro (2-2)

Obrigado a todos que nos acompanharam nesta noite aqui na Vavel Brasil! Até a próxima!

Chapecoense fez seu papel e aproveitou os contra-ataques para abrir vantagem, mas acabou sofrendo empate no finzinho.

Flamengo faz partida desastrosa, mas consegue empate em pênalti aos 50 minutos do segundo tempo.

50' GOOOOOL! Alan Patrick empata e o juiz apita o fim do jogo!

49' PÊNALTI PARA O FLAMENGO!! Juiz marca toque de mão bastante questionável do zagueiro Marcelo, que recebe o amarelo. Equipe tem chance de empate no último lance.

45' Quatro minutos de acréscimo: vamos a 49.

44' AMARELOU! Josimar recebe o cartão amarelo por falta em Sheik.

43' ALTERAÇÃO! Última mudança da partida, sai Silvinho para a entrada de Rodrigo Andrade.

42' Alan Patrick recebe passe em frente à área, mas dorme e é desarmado.

38' ALTERAÇÃO! Entra Kempes no lugar de Bruno Rangel.

35' GOOOOL! É DA CHAPE, É A VIRADA! Hyoran faz excelente cobrança de falta e manda a bola para o fundo das redes. 2 a 1 para a equipe catarinense.

33' AMARELOU! Mais um amarelo para o Flamengo, agora para Ederson.

31' ALTERAÇÃO! Entra Hyoran no lugar de Lucas Gomes.

29' PAULO VICTOR! INCRÍVEL! Goleiro rubro-negro faz duas defesas incríveis à queima-roupa e salva o time de tomar a virada.

23' EXPULSO! Éverton chega completamente atrasado no lance e acerta chute na barriga de Josimar. Vermelho direto.

21' ALTERAÇÃO! Última mudança no Flamengo: entra Emerson Sheik no lugar de Marcelo Cirino.

17' Falta perigosa para o Flamengo pela lateral do campo.

15' ALTERAÇÃO! Sai Felipe Vizeu para a entrada de Ederson.

14' Cirino recebe ótimo lançamento de Alan Patrick, invade a área e... chuta em cima da zaga.

10' Jogo segue morno no segundo tempo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

46' FIM DE PAPO! Juiz assinala o final do primeiro tempo. 1 a 1 em Volta Redonda.

45' Mais um minuto de acréscimo, vamos a 46 na primeira etapa.

42' ISOLOOOOOOU! Cirino recebe passe dentro da área e sai na cara do goleiro Danilo, mas chuta muito mal e isola a redonda.

39' AMARELOU! Lucas Gomes puxa mais um contra-ataque e é parado com falta por Jorge. Amarelo para o lateral rubro-negro.

37' Falta para o Flamengo na entrada da área alviverde.

35' Chapecoense aproveita de falhas de ataque do Flamengo para buscar a virada em contra-ataques.

31' AMARELOU! Cartão amarelo para Léo Duarte.

30' Lucas Gomes dispara na frete da zaga e sai na cara de Paulo Vitor. Márcio Araújo chega no combate e desarma o adversário.

29' Após contra-ataque, Chapecoense lança a bola na área do Flamengo, mas morre nas mãos de Paulo Vitor.

27' Flamengo tem posse de bola, mas não consegue criar.

20' PAULO VICTOR! Cléber Santana manda bomba no ângulo esquerdo do goleiro, que voa para fazer a defesa. Escanteio para a Chapecoense.

19' Lucas Gomes sofre falta na entrada da área rubro-negra. Cléber Santana na cobrança.

18' William Arão arrisca chute de longe, mas bola vai para fora.

17' Jogo esfria após início movimentado.

13' ALTERAÇÃO! Após lance do pênalti, o zagueiro Juan sentiu dores e saiu para a entrada de Rafael Dumas.

11' GOOOOOOL! BRUNO RANGEL! O artilheiro alviverde manda a cobrança no canto e marca seu terceiro gol no Brasileirão.

10' AMARELOU! Cartão amarelo para Juan pelo pênalti marcado.

10' PÊNALTI PARA A CHAPECOENSE! Lucas Gomes cai dentro da área e a arbitragem marca penalidade de forma equivocada.

7' GOOOOOOOOL! É DO FLAMENGO! FELIPE VIZEU! Após jogada de Everton pela lateral, o centro-avante do Flamengo Entrando no lugar de Guerrero, o menino mostra serviço e abre o placar em Volta Redonda!

0' COMEÇA O JOGO EM VOLTA REDONDA!

Chapecoense também já definida: Danilo, Gimenez, Marcelo, Thiego, Dener Assunção, Gil, Josimar, Cleber Santana, Lucas Gomes, Bruno Rangel, Silvinho.

Flamengo confirmado para a partida: Paulo Victor, Rodinei, Léo Duarte, Juan, Jorge, Márcio Araújo, Willian Arão, Alan Patrick, Marcelo Cirino, Felipe Vizeu, Everton.

A arbitragem ficará por conta de Diego Almeida Real, do Rio Grande do Sul.

O estádio Raulino de Oliveira será o palco da partida entre Flamengo x Chapecoense, válida pelo Campeonato Brasileiro 2016.

FIQUE DE OLHO Flamengo x Chapecoense : Bruno Rangel, camisa 9 e artilheiro da Chapecoense, marcou dois gols na vitória do time no último domingo (22), de virada, contra o América-MG, por 3 a 1. No final de 2015, Bruno passou por especulações de acerto com o Botafogo, mas acabou renovando com a Chapecoense e se provando uma boa aposta.

FIQUE DE OLHO jogo Flamengo x Chapeconese: Juan, capitão e xerife da zaga rubro-negra, é um dos poucos que vem mantendo boas atuações e não recebe críticas da torcida. O jogador veterano é ídolo e passa segurança aos flamenguistas em um momento que a crise atinge o clube tanto dentro quanto fora de campo.

Confira a posição de ambas as equipes na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro 2016 antes do confronto.

# CLASSIFICAÇÃO PT V 2º Chapecoense 4 1 12º Flamengo 3 1

Jogo Flamengo x Chapecoense hoje

Guia VAVEL do Brasileirão 2016

Conforme ordenado pela CBF, todos os títulos de nomenclaturas referentes ao Campeonato Brasileiro foram unificadas. Com isso, Santos e Palmeiras são os maiores campeões com oito títulos. São Paulo, Flamengo e Corinthians aparecem logo atrás, com seis conquistas cada. Confira a lista completa.

O Campeonato Brasileiro de 1987 ficou marcado pelas polêmicas entre Flamengo e Sport. Na época sendo chamada de Copa União, os cariocas triunfaram no Módulo Verde, enquanto os pernambucanos venceram o Módulo Amarelo. Porém, descumprindo o regulamento, a equipe do Rio de Janeiro nao compareceu ao quadrangular final e foi eliminado foi W.O. Com isso, a CBF concedeu o título ao Leão da Ilha.

Contando com 2016, o Campeonato Brasileiro se faz presente em sua 59º edição. Antes mesmo de ser chamado de Brasileirão, o torneio já foi nomeado com Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. Mesmo com nomenclaturas diferentes, todos os títulos foram unificados pela CBF.

Atualmente o Campeonato Brasileiro segue a fórmula de pontos-corridos, modelo adotado à partir de 2003. Para melhor divisão no calendários e cotas para televisão, o modelo de mata-mata foi abolido do torneio, sendo exclusivamente dedicado a Copa do Brasil.

O Campeonato Brasileiro é torneio de maior peso a nível nacional no Brasil. Acima da Copa do Brasil e dos Campeonatos Estaduais, o Brasileirão contém quatro divisões no calendário atual, tendo início em maio e terminando no fim de novembro.

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Flamengo x Chapeconese válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2016! A bola rola no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h desta quarta-feira, 25 de maio.