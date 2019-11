Resultado Palmeiras x Fluminense no Campeonato Brasileiro 2016 (2-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta partida entre Palmeiras x Fluminense. Até a próxima!

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o São Paulo, no Morumbi. O Fluminense encara o Botafogo, em Volta Redonda. Ambos os clássicos acontecerão no domingo (29), às 16h

O resultado coloca o Palmeiras na vice-liderança com seis pontos. O Fluminense, por sua vez, cai para 13º, com quatro.

Com gols de Victor Hugo e Alecsandro, todos feitos no segundo tempo, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2 a 0.

49' FIM DE JOGO!

48' Fluminense tenta diminuir nesses minutos finais.

47' Torcida do Palmeiras provoca Fred após erro na finalização.

46' Cícero cobra falta para Fred, que chuta lascado para fora.

44' +4 de acréscimo.

42' Palmeiras vai administrando a vitória por 2 a 0.

41' Com a vitória do Santa Cruz sobre Cruzeiro, o Palmeiras cai para segundo na tabela.

40' Gum erra, Róger Guedes avança, dribla Cavalieri e finaliza. Henrique afasta.

38' Fluminense tem mais posse de bola, mas, ainda assim, cria poucas chances.

36' Dudu é lançado, mas Cavalieri sai bem do gol

34' Substituição no Palmeiras! Sai: Gabril Jesus; Entra: Zé Roberto.

32' Fluminense vai ao ataque e Palmeiras tenta aproveitar-se dos contra-ataques.

31' Substituição no Fluminense! Sai: Gustavo Scarpa; Entra: Magno Alves

30' Fluminense melhorou com as entradas de Marcos Jr e, principalmente, de Richarlison.

28' Richarlison faz linda jogada e rola para Gustavo Scarpa, que chuta com muito perigo.

26' CARTÃO AMARELO PARA THIAGO MARTINS! (Palmeiras)

24' Após os gols, o jogo caiu um pouco de ritmo.

22' Scarpa cobra escanteio, mas pega mal na bola, que sai.

20' Com a vitória parcial, o Palmeiras vai assumindo a liderança provisória do Brasileirão.

18' Gabriel Jesus cruza para Jean, que domina e finaliza por cima

17' Substuição no Fluminense! Sai: Osvaldo; Entra: Richarlison.

16' Substuição no Fluminense! Sai: Edson; Entra: Marcos Júnior

15' Levir Culpi vai mexer no time, que está sendo dominado pelo Palmeiras.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! ALECSANDRO!! Após cruzamento de Roger Guedes, bola passa e sobra para o atacante bater forte e ampliar!

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!! VICTOR HUGO!! Dudu cobra falta na medida para o zagueiro cabecear e colocar o Verdão na frente!

10' Roger Guedes cruza, Henrique corta, a bola resvala no braço. Juiz manda seguir.

9' Só agora, o Fluminense consegue ficar mais com a bola e acalmar o jogo.

7' As duas alterações surtiram efeito no Palmeiras, que cria boas chances e sufoca o Flu.

5' Após escanteio, Gabriel Jesus não consegue cabecear e Cavalieri defende

4' Alecsandro faz pivô e, de calcanhar, serve Dudu, que chuta. Cavalieri faz boa defesa.

3' Palmeiras começa o segundo tempo pressionando o Flu.

2' Edson chega firme para desarmar Roger Guedes

1' Fluminense é o mesmo da primeira etapa.

0' Começa o segundo tempo!

0' Substituição no Palmeiras! Sai: Egídio; Entra: Moisés.

0' Substituição no Palmeiras! Sai: Cleiton Xavier; Entra: Alecsandro

Em primeiro tempo movimentado, mas com poucas chances, Palmeiras x Fluminense vão empatando em 0 a 0. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

47' Fim de primeiro tempo!

45' +2 de acréscimo.

44' Scarpa cruza, Cícero escora para Fred e Prass faz um milagre. No rebote, o atacante isola. Que chance!

42' Scarpa tenta levantar a bola para Cícero, mas o lançamento sai forte.

39' Equipes mostram cansaço nesse fim de primeiro tempo. Não mostram o mesmo ímpeto do início.

38' Roger Guedes arrica chute, mas bola fica fácil para Cavalieri.

36' Palmeiras erra muitos passes, enquanto o Fluminense chega mais através das bolas paradas.

35' Valentim e Cuquinha revezam na área técnica. Lembrando que o Cuca está suspenso.

33' Scarpa cobra escanteio, Gum aparece livre e cabeceia para fora.

30' Fluminense não tem nenhum volante à disposição no banco de reservas.

29' Pierre sente dividida após confusão em escanteio e fica sentindo.

28' Roger Flores vai à linha de fundo e cruza para Gabriel Jesus, mas bola passa por direto.

26' Pelo Palmeiras, Roger Guedes é um dos destaques. Tem levado vantagem sobre a defesa do Flu.

25' Cícero, que atua mais adiantado nesta noite, pouco participou do jogo, até o momento.

23' Gabriel Jesus lança Dudu, Cavalieri sai, mas deixa a bola escapar. Quase o camisa 7 aproveita!

22' Uma finalização para cada lado. Muito pouco até momento.

20' Scarpa cruza para Fred, que livre, cabeceia para fora.

18' Egídio ainda sente a pancada levada do Gum. Zé Roberto e Fabrício, recém-contratado, aquecem.

17' Roger Guedes faz jogada individual e arrisca, mas chuta para fora.

15' Palmeiras e Fluminense não venceram na última rodada. O Verdão perdeu para a Ponte e o Tricolor apenas empatou em casa com Santa Cruz.

13' Dividida forte entre Gum e Egídio. Lateral palmeirense leva a pior no lance.

11' O técnico Cuca não está na beira do gramado pois está suspenso. Seu irmão, Cuquinha, o substitui.

10' Jean tenta passe longo para Gabriel Jesus, mas bola sai forte demais.

8' Jogo, até o momento, bastante movimentado, mas sem nenhuma chance de gol.

6' Roger Guedes cruza pela direita e Gum afasta o perigo.

5' Torcida do Palmeiras canta alto no Allianz Parque

4' Palmeiras valoriza a posse de bola e busca o ataque.

2' Scarpa cobra falta para Gum, que cabeceia para a defesa fácil de Prass.

1' Palmeiras aperta a saída de bola do Fluminense nesse início.

0' Começa o jogo!

Equipes já em campo. Tudo pronto para a bola rolar!

Palmeiras x Fluminense já escalados!

Em breve, divulgaremos as escalações oficiais de Palmeiras x Fluminense.

Palmeiras x Fluminense já aqueceram no gramado do Allianz Parque. Falta pouco para o início do jogo!

Em instantes, começa o grande duelo entre Palmeiras x Fluminense. A VAVEL Brasil transmitirá todos os lances em tempo real. Fique conosco!

Leia mais: Palmeiras recebe invicto Fluminense buscando reencontrar caminho das vitórias

Diego Cavalieri, Pierre e Henrique, ex-Palmeiras, atualmente estão no Fluminense. Jean e Arouca, ex-Tricolor, defendem o Verdão nesta quarta.

O lateral/volante Jean, agora no Palmeiras, reencontrará pela primeira vez o Fluminense, clube pelo qual atuou entre 2012 e 2015.

A arbitragem do confronto entre Palmeiras x Fluminense fica por conta de Sandro Meira Ricci (SC/Fifa). Ele terá como auxiliares Nadine Bastos (SC/Fifa) e Helton Nunes (SC).

O Allianz Parque é o palco do jogo Palmeiras x Fluminense. O estádio tem capacidade para 40 mil torcedores e promete receber bom público.

FIQUE DE OLHO: Gustavo Scarpa, meia do Fluminense. É o principal articulador do meio-campo tricolor. Além disso, marcou um belo gol de falta no empate diante do Santa Cruz.

FIQUE DE OLHO: Gabriel Jesus, atacante do Palmeiras. Veloz, o jogador de 19 anos é um dos destaques do Verdão. Também, marcou duas vezes na vitória sobre o Atlético-PR, pela estreia do Brasileirão.

No Fluminense, o único desfalque fica por conta do meia Gerson, que sentiu dores no ombro direito e foi vetado pelo departamento médico.

Em relação aos desfalques, o Palmeiras não poderá contar com os seguintes jogadores para o duelo desta quarta-feira: Barrios, Gabriel e Edu Dracena, que estão machucados. Leandro Almeida treina separadamente do grupo.

No Fluminense, o técnico Levir Culpi definiu, já no treino desta segunda-feira (23), o time que duelará com Palmeiras. Em relação ao confronto contra o Santa, apenas uma moficação: Edson na vaga do atacante Richarlison. Com a mexida, o comandante reforça o poder de marcação. ''Muda, se der certo, se o time encaixar. Se perdermos, vão dizer que não deu certo. Temos que trabalhar em conjunto, ter um time consistente. Devemos ter uma proteção maior, mas se cumprirmos o que o Levir pedir'', avaliou o zagueiro Gum.

O técnico Cuca fez mistério em relação ao time que vai a campo enfrentar o Fluminense. O meia Dudu, porém, é o mais cotado para atuar na vaga do lesionado Lucas Barrios: ''Se acontecer, vai ser bom. Vai ser um ataque rápido, bom, leve. Os três tem capacidade de drible. E também de finalização. O Gabriel já fez dois, o Róger fez um. Se for esse (time) mesmo, temos de nos movimentar bem, recompor na marcação, para ter velocidade contra o Fluminense'', disse

Pelo Campeonato Brasileiro, o último confronto foi especial para o torcedor do Palmeiras. Em pleno Maracanã, o Verdão goleou o Fluminense por 4 a 1 com três gols do atacante paraguaio Lucas Barrios. A derrota, naquela ocasião, ampliou a crise do Tricolor e culminou na demissão do técnico Enderson Moreira.

O último encontro entre Palmeiras x Fluminense aconteceu pela quartas de final da Copa do Brasil de 2015. Após vitória palmeirense por 2 a 1 no jogo da volta, a decisão foi para os pênaltis, onde o Verdão venceu por 4 a 1 e foi às semifinais da competição.

Tanto Palmeiras como Fluminense não obtiveram bons resultados na última rodada. O Verdão foi derrotado pela Ponte Preta, no Moises Lucarelli, por 2 a 1. O Tricolor, por sua vez, apenas empatou com o Santa Cruz atuando em casa, com direito a um pênalti inexistente sofrido por Grafite.

Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ocupa a oitava posição com três pontos ganhos. Mais acima, o Fluminense é o terceiro com quatro.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Fluminense minuto a minuto, partida válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2016, a ser disputada no Allianz Parque, às 21h45 (de Brasília), em São Paulo (SP).