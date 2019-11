Resultado Santa Cruz x Cruzeiro no Brasileirão 2016 (4-1)

23:45 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (25). Siga a VAVEL Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:44 A quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro vai ser realizada no próximo final de semana. O Santa Cruz vai entrar em campo no sábado (28), às 21h00, para fazer um duelo com a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina. No mesmo dia, mas às 16h00, o Cruzeiro terá pela frente um confronto com o América-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

23:43 Arruda recebeu um público de 16.331 torcedores, gerando uma renda de R$ 257.225,00.

23:42 Com o resultado desta noite, o Santa Cruz continua na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro, mas agora é isolado, com sete pontos. Já o Cruzeiro fica na vice-lanterna, com um ponto.

49’ Fim de jogo! O Santa Cruz consegue golear na Série A do Campeonato Brasileiro novamente. Agora, a vítima foi o Cruzeiro, que perdeu por 4 a 1, com gols de Grafite (2x), Arthur e Keno. Arrascaeta fez para a Raposa.

45’ Quatro minutos de acréscimos.

44’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno recebe bom lançamento pela esquerda, coloca velocidade e entra na área livre. Olhando bem o posicionamento do goleiro, o atacante bate no canto e garante mais uma goleada.

44’ Douglas Coutinho aproveita bola que sobra dentro da área e chuta para boa defesa de Tiago Cardoso.

37’ Última modificação no Santa Cruz: Sai: Léo Moura. Entra: Leandrinho.

36’ Amarelo! Léo Moura faz falta pela direita e é punido com cartão.

33’ Última modificação no Cruzeiro: Sai: Lucas. Entra: Pisano.

31’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Keno recebe pela direita, cruza na marcação, mas recupera a bola e levanta na cabeça de Arthur, que apenas manda para o fundo das redes. Festa da torcida Coral.

29’ Amarelo! Élber passa por dois marcadores, Tiago Costa derruba o meia-atacante e recebe cartão.

27’ Amarelo! Bruno Rodrigo para Tiago Costa com falta para evitar o ataque perigoso e recebe cartão.

25’ Modificação no Cruzeiro: Sai: Arrascaeta. Entra: Douglas Coutinho.

24’ Arrascaeta levanta a bola na área em cobrança de falta e Tiago Cardoso manda para escanteio.

21’ Modificação no Cruzeiro: Sai: Ariel Cabral. Entra: Alex.

19’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! Grafite recebe belo passe, passa por Bruno Rodrigo e toca por cobertura, tirando qualquer possibilidade de defesa de Fábio para delírio da torcida Coral.

16’ Arthur recebe bom passe de João Paulo, avança com velocidade pela direita, mas cruza em cima da marcação.

15’ Lucas recebe passe de Willian e chuta para longe da meta.

13’ Grafite recebe ótimo passe e dispara para a área com bastante espaço, mas Bruno Viana acompanha muito bem e tira com bastante categoria. Arthur pega o rebote e cruza para área, entretanto, Fábio afasta.

12’ Élber recebe pela esquerda, coloca velocidade deixando a marcação para trás, mas perde espaço e sai com bola e tudo pela linha de fundo.

9’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Álex Bolaño. Entra: Wallyson.

7’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! Arrascaeta cobra falta na entrada da área e acerta o ângulo, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Coral. Golaço do meia-atacante para felicidade da torcida Celeste.

5’ Tiago Cardoso! Sánchez Miño avança pela esquerda de ataque e cruza rasteiro. A bola passa por todo mundo e Arrascaeta finaliza, dentro da pequena área, para grande defesa do goleiro Coral.

5’ João Paulo levanta a bola na área em cobrança de falta e Fábio tira de maneira estranha.

4’ Keno coloca velocidade pela esquerda e acaba sendo derrubado por Lucas. Falta para o tricolor pernambucano.

2’ Cruzeiro vai trabalhando a bola na linha central do campo para encontrar espaços e assustar.

0’ Começa o segundo tempo!

22:50 Cruzeiro voltando só agora. Técnico Paulo Bento mantém a mesma formação da etapa inicial.

22:48 Santa Cruz voltando para o campo de jogo. Sem alteração.

22:38 Willian, atacante do Cruzeiro: “Tivemos algumas oportunidades, mas não conseguimos bater bem na bola para marcar. O gramado está irregular. Estamos bem, enquanto o Santa Cruz não estava jogando nada, mas acabou achando o gol em um contra-ataque. Vamos conversar com Paulo Bento para melhorar e buscar o resultado positivo”.

22:36 Grafite, atacante do Santa Cruz: “O gol saiu em um momento importante. Eles estão sendo superiores a nós. Estão conseguindo envolver bem, jogando sempre no campo de ataque. O gol veio na hora certa para nos deixar com certa tranquilidade. É sempre importante marcar, mas o que vale mesmo é valorizar o coletivo, que vem bem”.

47’ Fim do primeiro tempo!

45’ Dois minutos de acréscimos.

41’ Uuuhhh! Willian cobra escanteio, a defesa tricolor afasta para a entrada da área e Arrascaeta chuta de primeira, com muita categoria, assustando o goleiro Tiago Cardoso.

39’ Amarelo! Bruno Ramires faz falta dura em Tiago Costa e acaba sendo punido com cartão.

38’ Arrascaeta levanta a bola no campo de ataque, mas Danny Morais tira de cabeça.

33’ Lucas avança pela direita e cruza para área. Arrascaeta tenta finalizar, mas não consegue a defesa Coral afasta bem.

32’ Uuuhhh! Élber faz linda tabela com Sánchez Miño, entra na área e chuta colocado, com bastante perigo. Quase o empate celeste.

29’ João Paulo acerta belo passe para Arthur, que vai até a linha de fundo e devolve para o meia-atacante. Ele chuta da entrada da área e a defesa cruzeirense afasta o perigo.

27' UHHHHHHH! Arrascaeta bate de fora da área e Tiago Cardoso faz boa defesa. No rebote, Willian isola e perde boa chance

25' Mexida no Santa Cruz! SAI Fernando Gabriel, ENTRA João Paulo

24' Milton Mendes chama João Paulo, que vai entrar após broncas seguidas

22' UHHHHHHHHHH! Willian recebe de Ariel Cabral e, dentro da área, chuta em cima de Tiago Cardoso, que faz uma boa defesa

21' Cruzeiro não se acomoda com a desvantagem e segue na base da pressão para deixar tudo igual

19' GOOOOOOOOOOL DO SANTA CRUZ! GRAFITE! Artilheiro do certame, com cinco gols, o camisa 23 tricolor bate forte no canto esquerdo e Fábio não alcança. Santa Cruz 1x0 Cruzeiro

18' PÊNALTI PARA O SANTA CRUZ! Grafite driblou toda a marcação do Cruzeiro e saiu cara a cara com Fábio, que o derrubou

15' Milton Mendes demonstra insatisfação com ligação da defesa ao ataque e manda João Paulo para o aquecimento

13' Gramado do Arruda está escorregadio devido às fortes chuvas em Recife no dia de hoje, dificultando para os jogadores

11' UHHHHHH! Arrascaeta recebeu no meio da pequena área, mas foi bloqueado por Uillian Correia

9' Celestes são melhores dentro das quatro linhas e esboçam bom desempenho até o momento

7' Equipes até tentam criar, entretanto o bom posicionamento mostra o equilíbrio em campo

5' Raposa inicia melhor dentro de campo, contudo o bom rendimento defensivo dos corais faz o duelo ficar pouco movimentado

4' Boa postura das marcações deixa o jogo equilibrado e sem muita emoção no início

3' Santa Cruz tenta sair para o ataque, mas se vê preso ao armar as jogadas

2' Após cobrança de falta na pequena área, Bruno Rodrigo cabeceia e a bola resvala em Bolaño

1' Cruzeiro começa pressionando, porém sem muito sucesso

0' Bola rolando no Arruda para Santa Cruz x Cruzeiro!

21:43 Tudo pronto para começar o jogo! Já já vai rolar a bola

21:41 Hino nacional sendo reproduzido neste exato momento com as equipes perfiladas

21:40 Equipes no gramado! Santa Cruz e Cruzeiro sobem lado a lado para o protocolo da CBF

21:37 Suplentes do Santa Cruz também estão em campo

21:36 Comissão técnica e reservas do Cruzeiro sobem ao gramado

21:34 Já já as equipes entram em campo para a bola rolar no Arruda

Leandro Donizete tem suspensão convertida e pode jogar contra o Grêmio

21:28 Locutor do Arruda anuncia estreia do volante equatoriano Álex Bolaño em espanhol

21:25 Elenco da Cobra Coral também termina o trabalho e volta ao vestiário

21:24 Jogadores do Cruzeiro retornaram ao vestiário sob vaias

21:22 Atletas dos dois times seguem dentro de campo realizando último trabalho antes da bola rolar

21:19 Torcedores corais começam a se fazer em maior número na arquibancada

21:16 Bilheterias estão lotadas, já que a torcida tricolor deixou para comprar o ingresso de última hora

21:13 Ex-jogador do Santa Cruz e com passagem pelo Cruzeiro, o volante Sandro Manoel está presente ao Arruda

21:10 Público ainda é tímido na parte interna do estádio, porém incentivando o Mais Querido

21:07 Raposa também está dentro de campo para a última atividade anterior ao apito inicial

Santa Cruz defende manutenção da liderança diante de irregular Cruzeiro

21:00 Santa sobe ao gramado para realizar o último aquecimento antes da bola rolar

20:57 João Paulo e Leandrinho, que seriam poupados conforme foi dito pelo treinador Milton Mendes, surgiram como opção no banco de reservas coral

20:54 O gaúcho Anderson Daronco apita Santa Cruz x Cruzeiro. Ele terá como auxiliares o carioca Dibert Pedrosa Moisés e o conterrâneo Élio Nepomuceno de Andrade Júnior

20:51 Movimentação segue intensa dentro e fora do Arruda para o jogo de logo mais

20:48 Milton Mendes tem como opções como reservas: Edson Kölln, Alemão, Leonardo, Roberto, Allan Vieira, Daniel Costa, João Paulo, Leandrinho, Everaldo, Wallyson e Bruno Moraes

20:46 Santa Cruz escalado! A Cobra Coral vai a campo com: Tiago Cardoso; Léo Moura, Néris, Danny Morais e Tiago Costa; Álex Bolaño, Uillian Correia e Fernando Gabriel; Arthur, Grafite e Keno

20:43 No banco, o português Paulo Bento tem à disposição: Rafael, Léo, Douglas Coutinho, Marciel, Bryan, Bruno Nazário, Lucas Romero, Pisano, Fabrício Bruno, Alex, Lucas França e Federico Gino

20:41 Cruzeiro definido! A Raposa está confirmada com: Fábio; Lucas, Bruno Viana, Bruno Rodrigo e Sánchez Miño; Henrique, Bruno Ramires e Ariel Cabral; Élber, Arrascaeta e Willian

20:38 Cruzeiro também está no Arruda e, em breve, os times titulares devem ser confirmados pelos comandantes

20:35 A delegação do Santa Cruz já se faz presente ao José do Rêgo Maciel, ainda que falte pouco mais de uma hora para a bola rolar

FIQUE DE OLHO: Grafite, atacante do Santa Cruz. O camisa 23 do Tricolor Pernambucano dispensa apresentações. O centroavante é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados nas duas primeiras rodadas. Será que o experiente jogador irá manter a média de tentos?

Foto: Antônio Melcop/Santa Cruz

FIQUE DE OLHO: Fábio, goleiro do Cruzeiro. O capitão celeste tem sido o destaque da equipe neste início de Campeonato Brasileiro. Apesar da Raposa ainda não ter vencido na competição, o camisa 1 faz a parte dele debaixo das traves, com excelentes defesas.

Foto: Washington Alves/Light Press

Paulo Bento aposta na comunicação para implantar a tão sonhada "filosofia europeia" no Cruzeiro. Apesar de não ter tido tempo hábil para armar o time contra o Santa Cruz, o treinador quer se adaptar o mais rápido possível ao calendário brasileiro e, para isso, conta com a ajuda de seus atletas.

"Com esta parte da comunicação, com a parte de imagem e, dentro do espaço que temos, trabalhar da melhor maneira possível a organização da equipe. Sabíamos disso antes de vir para cá e isso não pode ser uma desculpa. É o que existe, é o que temos que nos adaptar e os jogadores também estão adaptados a esta realidade [calendário apertado]. Por isso, vamos trabalhar o máximo possível, com maior dedicação e profissionalismo possível, tentando aquilo que foi bem feito e corrigir as coisas menos positivas que acontecem em todos os jogos", disse Bento.

Milton Mendes não quer saber de empolgação no Santa Cruz. Mesmo com um bom início de Brasileirão, além de ter vencido a Copa do Nordeste e o Campeonato Pernambucano, o treinador do Tricolor quer "pés no chão" e foco por parte dos jogadores.

"Temos de estar com os pés no chão. Só foram dois jogos. Não podemos soltar fogos com vitórias e empates. Não podemos ficar depressivos com derrotas. O Campeonato Brasileiro é um torneio de tranquilidade. Não se pode achar que está muito bem com alguns resultados positivos", declarou Mendes.

Apesar de não contar com três jogadores para o duelo de logo mais, o técnico Paulo Bento vai contar com os retornos do lateral-direito Lucas e do volante Lucas Romero, que cumpriram suspensão contra o Figueirense.

Pelo lado do Santa, o desfalque fica por conta do volante Wellington Cézar, com dores na região patelar do joelho direito. Com isso, Alex Bolaño irá começar jogando nesta noite. João Paulo chegou a se recuperar de uma lesão na panturrilha esquerda, mas Milton Mendes optou por poupar o jogador.

A Raposa desembarcou em Recife/PE nesta terça-feira (24), deixando o meio-campo Allano, em Belo Horizonte. Isso porque o jovem atleta sofreu uma luxação no ombro, no duelo contra o Figueirense. Alisson e Robinho também permaneceram na Toca II, para aprimorarem a forma física.

O Santa Cruz chega com moral para o duelo desta noite. Na rodada anterior, os pernambucanos foram até Volta Redonda/RJ e empataram com o Fluminense, por 2 a 2. Mesmo assim, o Tricolor Permanbucano se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos.

O Cruzeiro chega ao Arruda em busca da primeira vitória no Brasileirão. No último sábado (21), a equipe comandada pelo técnico Paulo Bento empatou com o Figueirense, por 2 a 2, no Mineirão.

Boa noite, torcedor! Acompanhe a partida entre Santa Cruz x Cruzeiro, válida pela 3ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco!