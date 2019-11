Resultado Figueirense e Santos no Brasileirão (2-2)

Agradecemos a todos pela companhia e acompanhe pela VAVEL Brasil todos os detalhes do Campeonato Brasileiro 2016

O Figueirense agora soma 3 pontos ocupando a 15ª posição e enfrenta o Atlético-Pr fora de casa no próximo domingo. Já o Santos ocupa o 8º lugar e soma 4 pontos em 3 partidas disputadas e recebe o Internacional na próxima rodada

FIM DE JOGO! Figueirense e Santos empatam em 2 a 2 no Orlando Scarpelli. Rafael Moura e Ermel marcaram para o Figueirense, enquanto Vitor Bueno e Joel em cobranças de pênaltis anotaram os gols do Santos

48' Torcida aumenta a cantoria no Scarpelli. Time da casa tem 2 minutos para retomar a dianteira do marcador

MUDOU O SANTOS! Sai Vitor Bueno e entra Serginho

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL DO FIGUEIRENSE! ERNEL! O atacante que entrou no segundo tempo encheu o pé anotando um lindo gol de voleio para empatar a partida em 2 a 2 aos 47 minutos

46' Arbitro indica mais 5 minutos de acréscimos

45' Ernel entra na área com a bola nos pés e erra passe curto para o companheiro

42' Ayrton cobra falta na barreira e Figueirense tem escanteio por cobrar

CARTÃO AMARELO! Paulinho chuta bola para longe tentando atrasar cobrança de lateral

36' Vanderlei é atingindo por Rafael Moura e vai ao solo. Ele é atendido pelos médicos do Santos na sequencia

MUDOU O FIGUEIRA! Entra Ortega e sai Bady

35' Bady tabela com Dudu que cai na área reclamando pênalti. Arbitro mandou jogo seguir

33' Cruzamentos para Rafael Moura fazer a parede são constantes nos últimos minutos

29' Rafael Moura desvia chuta de fora mas Vanderlei encaixa sem problemas

27' Ferrugem buscava Ayrton no lançamento longo e não acha o companheiro. Bola ultrapassa a linha de fundo saindo em tiro de meta

25' Figueirense tenta cobrar a falta rasteira mas a bola para na barreira tripla pedida por Vanderlei

MUDOU O SANTOS! Sai Joel e entra Luiz Felipe

MUDOU O FIGUEIRA! Sai Elicarlos e entra Ernel

CARTÃO VERMELHO! Gustavo Henrique expulso diretamente por acertar Dudu com chute na altura do peito

22' Bady joga na área e Bruno Alves por muito pouco na cabeceia a bola no gol

21' Figueirense tem mais a bola após o gol do Santos. Papéis se inverteram

MUDANÇA NO SANTOS! Sai Rafael Longuine e entra Matheus Nolasco

17' Ferrugem despenca outra vez, agora Thiago Maia foi quem derrubou. Arbitro mandou seguir jogada em quem claramente deveria ter tido pênalti assinalado

16' Ferrugem recebia passe na ponta direita, ele cai pede falta de Zeca e arbitro manda a partida seguir

CARTÃO AMARELO! Longuine puxa Elicarlos e é punido com o cartão amarelo

15' Paulinho cruza para Renato no segundo pau mas a bola pega muita força saindo pela linha de fundo

12' Ferrugem faz jogada individual e acaba errando na hora do passe quando adentrava a área

GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO SANTOS! JOEL! O camarones sofreu o penal e pegou a bola para bater no canto esquerdo de Gatito Fernandez. Santos vira o placar, 2 a 1 aos 11 minutos do segundo tempo

PÊNALTI PRO SANTOS! Zeca dá a bola em Joel, o atacante toma a frente de Jaime e é derrubado. Vitor Bueno tem a chance de virar o jogo

8' Paulinho assiste cruzamento de Vitor Bueno que faz uma curva longa e não chega ao atacante Joel

ESPALMA VANDERLEI! Bady cobra escanteio na cabeça de Jaime. Vanderlei vai no canto esquerdo buscar a excelente finalizado pelo alto do zagueiro

3' Elicarlos atinge Vitor Bueno por trás deixando o jogador do Santos caído no gramado

1' Santos chega com Vitor Bueno que erra feio na hora de acertar o gol

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! O Figueirense dá saída atacando para o lado direito

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Figueirense abriu o placar com Rafael Moura aos 38 minutos mas logo em seguida Vitor Bueno, de pênalti, empatou a partida em 1 a 1

45' Arbitro indica mais 1 minuto de acréscimo

44' Cobrança de Zeca vai direto nas mãos de Gatito

44' Paulinho sofre falta de Bady na intermediária e Santo vai jogar a bola na área

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO SANTOS! VITOR BUENO! Ele bate com categoria no canto direito de Gatito que foi buscar e não alcançou. Agora 1 a 1 no Orlando Scarpelli

PÊNALTI PARA O SANTOS! Arbitro vê toque de mão de Ferrugem e aponta a marca fatal. Peixe tem a chance de empatar a partida

GOOOOOOOOOOOOLLLL DO FIGUEIRENSE! RAFAEL MOURA! He-man aproveita a chance clara do Furacão do estreito e abre o marcador aos 38 minutos, 1 a 0 Figueirense.

35' Rafael Longuine cai no chão pedindo atendimento médico. Partida parada

34' Na cobrança de falta a bola acaba passando por todo mundo e Gatito saiu para defender

CARTÃO AMARELO! Jaime faz falta em Paulinho que arrancava para o gol após passe errado de Bady

30' Longuine sai no passe rápido para Vitor Bueno na ponta direita. Bueno logo cruza para Joel que chega depois do goleiro Gatito Fernandez

28' Gustavo Henrique rouba a bola na tentativa de contra golpe e logo finaliza sem o menor perigo

27' Santos tem a bola por muito tempo enquanto o Figueira tenta os contra ataques

25' Vitor Bueno bate falta por baixo para Zeca finalizar ao lado do gol

CARTÃO AMARELO! Elicarlos é punido por derrubar Paulinho a um passo da grande área

23' Jocinei busca Bady em profundidade porém as bolas vai nas mãos de Vanderlei

22' Zeca tenta passe para Vitor Bueno que se enrola com a bola e sai pela linha de fundo

19' Peixe pressionando. Bola vem da esquerda para Joel que ajeita para Vitor Bueno. Ele despencou pedindo pênalidade máxima, o arbitro apenas mandou seguir

18' Santos chega outra vez no passe em profundidade para Longuine e a zaga afasta

FUROU LONGUINE! Joel recebeu bom passe de Thiago Maia e visou o companheiro na pequena área mas Rafael Longuine errou feio na hora de abrir o placar

14' Jocinei enche o pé e manda quase na arquibancada. Foi mal o meio campo do Figueira

12' Figueirense chega pela primeira vez e Ferrugem finaliza no meio do gol para defesa tranquila de Vanderlei

10' Paulinho faz jogada pela esquerda, dribla o marcador ao entrar na área e a defesa corta. Na sobra Vitor Bueno cruza para Victor Ferraz que finaliza e tem o chute bloqueado. Santos pressiona

8' Guilherme Queiroz e Marquinhos Pedroso tentam investida para o Figueirense e David Braz desarma o atacante. No contra ataque Vitor Bueno acaba desperdiçando em chute sem direção

7' Rafael Longuine finaliza de fora da área e pega muito embaixo da bola

5' Partida começa fria no Orlando Scarpelli. Equipes trocam alguns passes no ínicio de jogo

2' Santos tenta a primeira investida. Joel é lançado, raspa de cabeça para Paulinho mas o atacante estava em condição irregular

COMEÇA O JOGO! Santos dá a saída atacando para o lado direito

SANTOS ESCALADO! Vanderlei, V.Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca; Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Rafael Longuine; Paulinho e Joel

FIGUEIRENSE ESCALADO! Gatito Fernandez, Ayrton, Jaime, Bruno Alves e M.Pedroso; Elicarlos, Jocinei,Ferrugem e Bady; G.Queiroz e Rafael Moura

19:27 Hinos nacional e de Santa Catarina sendo executados no Orlando Scarpelli

19:23 Figueirense e Santos entram em campo para o protocolo pré jogo

Nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (horário de Brasília), o Peixe entra em campo para desafiar o Figueirense sem Lucas Lima, Gabriel e Ricardo Oliveira, o trio que sustenta a equipe bicampeã Paulista. Tempo para lamentações não há. Então, Dorival Júnior terá de se virar com o que sobrou para buscar um bom resultado no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

FIGUEIRENSE: Gatito Fernandéz; Jefferson, Bruno Alves, Jaime e Marquinhos Pedroso; Elicarlos, Ferrugem, Jocinei e Bady; Guilherme Queiroz e Rafael Moura.

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Rafael Longuine; Paulinho e Joel.

“Nossa equipe é muito forte em termos táticos. Sai uma peça, entra outra e se mantém o estilo de jogo. Trabalho para substituir o Ricardo Oliveira. Independentemente de quem entre, todos estão preparados para substituir à altura”, discursou Joel, novo titular do ataque alvinegro.

Apesar do treinador santista não ter confirmado a escalação, o jovem camaronês de 22 anos deve formar dupla com Paulinho e ter Rafael Longuine como meia armador, já que Gabriel e Lucas Lima estão com a Seleção Brasileira e podem desfalcar o time por até nove rodadas. Ricardo Oliveira, a princípio, também estaria no grupo de Dunga, mas acabou cortado em função de uma lesão no joelho e não tem previsão de retorno aos gramados.

Além de tudo isso, o objetivo do Santos é enfim vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro. Depois de estrear com derrota para os reservas do Atlético-MG, o clima na Vila Belmiro é de preocupação para que a equipe não repita o péssimo aproveitamento como visitante na edição de 2015, quando superou apenas o Cruzeiro longe de seus domínios.

“Temos que marcar forte a equipe do Figueirense, porque é um time que procura pressionar o adversário, principalmente quando joga em casa, com o apoio da torcida. Teremos que ter atenção desde o começo para segurar essa pressão e aproveitarmos as oportunidades que vamos criar. Não vamos ficar só atrás, marcando. Vamos lá para jogar e conseguir a vitória”, avisou David Braz, sempre muito confiante.

Por outro lado, o Figueirense busca a primeira vitória no Brasileirão e promete ir para cima do Santos perante seu torcedor. A equipe empatou com a Ponte Preta e com o Cruzeiro nas duas primeiras rodadas e aposta todas suas fichas no conhecido centroavante Rafael Moura. Carlos Alberto, Dener, Everton Santos, Gabriel Esteves, Leandro Silva, Lins e Nirley são desfalques para esta quarta.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Figueirense x Santos no Brasileirão 2016! Fique conosco!