Resultado Coritiba x São Paulo no Brasileirão 2016 hoje (1-1)

Já o São Paulo ocupa a 9°.

O Coritiba ocupa a 10° posição na tabela do Brasileirão.

Com este empate as duas equipes somam quatro pontos.

FIM DE PAPO! JOGO TERMINA CORITIBA 1 a 1 SÃO PAULO.

45' Kleber tenta chapéu dentro da área, Negueba finaliza, e Denis faz outra grande defesa!

Jogo vai até os 48'.

43' Mais uma vez Wilson!

41' Negueba chuta para fora, em cima da meta de Denis.

41' Kleber tenta pegar passe na área, mas não encosta na bola e Denis segura.

40' Substituição no São Paulo. Entra Buno e sai Kelvin.

39' Cartão amrelo para Negueba por reclamação.

38' Juan finaliza de longe e Denis mais uma vez defende.

37' Cartão amarelo para Thiago Mendes.

36' Substituição no Coritiba: entra Thiago Lopes e sai João Paulo.

33' GOOOOOOOL DO SÃO PAULO! GOL DE ROGÉRIO! 1 A 1. Chute certeiro de fora da área.

32' Falta para o Coxa.

29' Substituição no São Paulo: entra Rogério e sai Auro.

28' Juan finaliza colocado, mas à direita do gol de Denis.

27' Mais uma vez Wilson! Auro finaliza, mas o goleiro defende outra vez.

25' Lucas Fernandes foi substituído pois está recebendo atendimento médico.

23' Substituição no São Paulo: entra Ytalo e sai Lucas Fernandes.

21' Carlinhos ajeitou para Juninho, que foi desarmado por Matheus Reis.

21' Kelvin cobra escanteio.

17' GOOOOOOOL! É DO COXA! GOL DE ALAN SANTOS. Com cruzamento de Juan, Alan cabeceia e abre o placar.

16' Wilson defende falta cobrada por Lucas Fernandes.

15' Centurión cabeceia para fora!

12' Substituição dupla no Coritiba: entram Negueba e Leandro, saem Vinicius e González.

10' UHHHH! Duas vezes no travessão! Kardec subiu e cabeceou direto no travessão, no rebote Lucas Fernandes carimba o travessão outra vez!

9' Falta para o Coritiba.

6' Mais confusão com Lucão, que recuou para Denis e os dois discutem.

5' UHHHH! Wilson defende mais uma! Kelvin finaliza para grande defesa do goleiro do Coxa.

4' Maicon cobra falta para o Tricolor.

2' UHHHH! Kardec dá passe para Lucas Fernandes, que finaliza, mas Wilson defende. Centurión, no rebote perde o gol sem goleiro!

0' Rola a bola para o segundo tempo.

Jogadores já voltando ao campo para iniciar a segunda etapa.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Coritiba 0 x 0 São Paulo.

Jogo vai aos 46'

42' Maicon leva amarelo por impedir grande jogada de Juan!

41' Primeiro amarelo da partida vai para o meia João Paulo.

39' UHHHH! Mais uma vez acionado, Wilson espalma chute de Kevin, que fez brilhante jogada!

38' González recua para goleiro Wilson, que quase se complica.

37' Rafael Marques afasta a bola na área do Coxa.

36' Mais uma boa chegada do Coritiba! Juninho cabeceia, mas erra a meta.

35' Falta de Wesley em Kléber e jogadores do Coxa pedem amarelo.

34' O primeiro tempo está terminando e o jogo continua 0 a 0.

31' Alan Kardec no chão!

29' Wilson espalma chute de muito longe, de Wesley.

28' UHHHH! Cruzamento de Juan foi para Alan Santos que quase encobriu Denis!

27' UHHHH! Após cobrança da falta, Lucão foi tirar e acertou a trave! Quase que faz gol contra. Haja coração para o torcedor do São Paulo.

26' Falta perigosa para o Coxa.

25' Cobrança de lateral bizarra! Carlinhos cobra direto para a linha de fundo.

23' Primeiro escanteio do jogo para o Coritiba!

20' Estamos quase na metade do primeiro tempo e o jogo continua 0 a 0!

19' UHHHH! Quase Kardec de cabeça! Jogada nasceu com Centurión cruzando para Kardec, que erra a mira.

18' Kléber dá chute de fora da área e ameaça a meta de Denis.

15' UHHHHH! Ceará cruza, a bola é desviada, mas sobra para Kléber, que perde a chance de abrir o placar!

14' Thiago puxa contra-ataque para o Tricolor.

13' Jogo paralisado! Falta em Kléber.

O Tricolor Paulista leva grande perigo à meta do Coxa neste início de partida.

9' Thiago Mendes sofreu falta e paralisa jogo.

6' O jogo está lá e cá! Lucas Fernandes finaliza, mas o goleiro Wilson defende mais uma vez.

6' González de pé esquerdo e Denis defende.

4' Toque de mão do Alan Kardec.

3' UHHHH! Wilson defende uma grande jogada do Coxa.

2' Falta a favor do São Paulo.

0' Apita o árbitro! Partida iniciada no Couto Pereira!

Os jogadores já estão em campo!

O técnico do Coritiba, Gilson Kleina está suspenso hoje.

Marielson Alves Silva (BA) apitará a partida e seus auxiliares são Cristhian Passos Sorence (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO).

O São Paulo tem os mesmo três pontos e ocupa a 13° posição.

O Coritiba tem três pontos e ocupa a 12° colocação da tabela.

CORITIBA: Wilson; Ceará, Rafael Marques, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos, Juan, Cesar González; Vinícius e Kleber.

SÃO PAULO: Denis; Auro, Lucão, Maicon e Matheus Reis; Thiago Mendes, Wesley, Kelvin, Lucas Fernandes e Centurión; Alan Kardec

O time de Edgardo Bauza foi derrotado por 2 a 1 na última rodada, pelo Inter, e deixou o Morumbi com diversos jogadores desgastados fisicamente. Agora, pela terceira rodada, o Patón tentará buscar os três pontos com um time repleto de reservas.

As principais ausências em Coritiba x São Paulo hoje serão o meia Paulo Henrique Ganso e o atacante Calleri. Os jogadores foram preservados pela comissão técnica e nem viajaram para Curitiba. Quem também está fora é o zagueiro Lugano, autor do gol são-paulino no jogo com o Inter. A ideia de Bauza é recuperar o trio fisicamente para o clássico de domingo, contra o Palmeiras, no Morumbi.

Completam a lista de desfalques Hudson, machucado, e Mena e Rodrigo Caio, convocados para a disputa da Copa América Centenário. O lateral direito Bruno será poupado e ficará no banco de reservas, assim como o recém-contratado Ytalo. O atacante foi regularizado pela diretoria e estará entre os suplentes.

As mudanças acarretarão nas entradas do lateral Auro, do zagueiro Lucão, do meia Lucas Fernandes e do centroavante Alan Kardec no time titular. “As alterações não mexem no nosso estilo de jogo. Estamos criando uma identidade ofensiva e que se preocupa muito com uma defesa forte. Os jogadores que entrarem terão as mesmas funções”, analisou o meia-atacante Kelvin, que também iniciará o duelo com o Coxa.

Pesa contra o São Paulo o fato da equipe só ter vencido uma partida fora de casa em toda a temporada. Foi na estreia do Brasileirão, quando o time bateu o Botafogo por 1 a 0, em Volta Redonda. Kelvin crê que já está na hora de quebrar a escrita para somar o maior número de pontos possíveis.

“Temos que ver todos os jogos do Brasileiro como se fossem finais. O primeiro nós vencemos, mas perdemos o segundo dentro de casa, quando parecia ser mais fácil. Nós entraremos no campeonato com o pensamento de conquistar vitórias do começo ao fim. São jogos difíceis e que precisamos ganhar”, afirmou o meia-atacante.

Assim com o o São Paulo, o Coritiba busca se reencontrar com as vitórias. Depois de um início promissor no Brasileiro, com triunfo na estreia diante do Cruzeiro, a equipe foi eliminada na Copa do Brasil e passou por uma grande frustração no último domingo, quando saiu na frente do Santos e tomou a virada aos 51 minutos do segundo tempo. Agora, sob pressão, o técnico Gilson Kleina reúne os cacos par montar o time.

Dois titulares terão a chance de voltar ao time após um longo período fora. O lateral direito Ceará e o meia Juan voltaram aos treinos e têm totais condições de retomar as posições que foram ocupadas nas últimas partidas por Dodô e Ruy, respectivamente.

O comandante alviverde alertou a diretoria sobre a necessidade de reforços, mas por enquanto conta só com volta dos atletas que estavam lesionados. “Os grandes reforços que vamos ter são as recuperações do Ceará e do Juan. Vamos ver como eles trabalharam no fim de semana, além da questão do ritmo de jogo. Tem tudo isso”, afirmou Kleina.

Já o meia Dudu está fora da partida. Envolvido em uma negociação com o Fluminense, o jogador está afastado até definir seu destino. No restante do time, o atacante Kléber Gladiador, que deixou o campo com dores diante do Peixe, não deve ser problema, assim como o zagueiro Luccas Claro, que briga com Rafael Marques por uma vaga. Vinicius, também foi liberado e está de olho em um lugar no ataque.

