Resultado Corinthians x Ponte Preta no Brasileirão 2016 (3-0)

Vitória justa, merecida, com domínio total e placar construído de forma natural. Agora, as duas equipes voltam a jogar na manhã do próximo domingo.

O Corinthians quebra a seca, vence a primeira no Brasileiro e levanta a Fiel.

93' Fim de papo em Itaquera.

92' Minuto final.

91' Cabeçada de Felipe Azevedo, mas na rede do lado de fora.

90' Mais três minutos.

89' GOOOL, MAS IMPEDIDO. Levantamento na área, Felipe Azevedo marca, mas muito na frente.

88' Jogo reiniciado.

87' Bruno Henrique sai de maca após sentir cãimbras.

86' Marquinhos vai linda jogada e quase deixa André livre para o gol.

85' Vai sendo a primeira vitória corinthiana no Brasileirão.

84' A Fiel canta nos minutos finais de partida.

83' Cansaço bate forte nos jogadores.

82' AMARELO, CRISTHIAN. Por reclamação.

81' E alguns torcedores vaiaram André, prontamente repreendido pelo Tite.

80' MUDA O TIMÃO: Uendel sai, cansado, para entrada de Arana.

79' MAIS UMA PINTURA! Guilherme recebe na entrada da área, avança e bate colocado, mandando na gaveta de João Carlos, que nem se fosse dois, pegaria.

78' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, GUILHERME, DO TIMÃÃÃÃÃÃÃO!

77' MUDA O CORINTHIANS: André entra na vaga de Luciano.

76' Felipe Azevedo arrisca de fora, mas isola.

75' MUDA O TIMÃO: Marlone entra na vaga de Giovanni Augusto.

74' TRAVADO! Giovanni cruza, Guilherme tenta, mas a zaga divide. Escanteio.

73' Pressão segue corinthiana!

72' Bruno Henrique recebe, finta, mas sofre falta.

71' Na batida, Felipe manda fraco para o gol.

70' FOOOOOOOOOOOOORA! Primeiro, Giovanni recebe, traz por dentro e bate cruzado. O goleiro faz grande defesa e Luciano pega o rebote, finta, mas é travado. Escanteio.

69' Corinthians troca passes, administra o jogo e o cansaço.

68' São 35.857 pessoas na Arena . Grande público.

67' Corinthians voltou a ter mais intensidade e maior domínio da partida.

66' Giovanni Augusto faz fraca partida individual, mas é bem no coletivo. Já Marquinhos é um dos melhores em campo.

65' Thiago Galhardo recupera na linha de fundo, mas cruza na mão de Walter.

64' Bola longa para Luciano, mas Fágner exagerou na força. Só tiro de meta.

63' MUDA A PONTE: Ravanelli sai e entra Cristhian.

62' Fágner e Reinaldo se estranham fora do campo e o bate boca acontece.

61' AMARELO, CRISTIAN. Matou ataque segurando.

60' FOOOOOORA! Luciano recebe na diagonal, traz por dentro e bate, mas chutou mal. Só tiro de meta.

59' SENSACIONAL, JOÃO CARLOS! A bola ficou pipocando na área da Ponte e Guilherme recebeu no bico da área pela esquerda e bateu colocado, buscando a gaveta e o goleiro fez um milagre!

58' A Fiel reacende e vem com o time.

57' Fágner finta e toma a falta pela direita do ataque. Vem bola na área.

56' AMARELO, BRUNO HENRIQUE. Por carrinho em lance passado.

55' QUAAAAAAAASE! Ótimo contra ataque corinthiano, Uendelo cruza, a zaga desvia e quase Marquinhos conclui no rebote!

54' Corinthians na busca do contra ataque com velocidade.

53' Ponte se solta mais e incomoda.

52' Sol matando a zaga corinthiana. Duas vezes eles bateram cabeça nas bolas altas.

51' Em seis minutos, Ponte fez mais do que todo segundo tempo.

50' FORA! Falta batida, Felipe Azevedo testou, mas a bola saiu em linha de fundo.

49' AMARELO, VILSON. Pegou bola, grama, pé, rival....

48' WAAAALTER! Lateral longo, pegando a zaga de surpresa e Thiago Galhardo bate cruzado, mas Walter fechou bem o ângulo.

47' NOOOOOOOOOOSSA.... Bruno Henrique recebe de frente, arma, bate, mas............... Quase na Radial Leste.

46' AMARELO, RENÊ JR. Fizeram um sanduíche de Giovanni Augusto.

45' Com essa mudança no intervalo, a bola rola novamente.

MUDA A PONTE: Clayson sai e Thiago Galhardo entra.

Intervalo de jogo em Itaquera. O Timão vai conhecendo sua primeira vitória.

Kadu: "A gente sabia que iriam entrar forte nos quinze minutos iniciais. Escorreguei e peguei mal na bola, mas tomamos gols bobos. Só depois que entramos no jogo."

Bruno Henrique: "Nessa nova formação, com dois volantes, me deixa na minha posição. Fico feliz pelo gol, pela partida da equipe. Foi um bom primeiro tempo e vamos manter."

O Timão dominou a etapa, construiu chances e vence em Itaquera.

47' Fim de partida.

46' Volta final do relógio.

45' Mais dois minutos de jogo.

44' Levantamento perigoso de Uendel, mas Kadu corta.

43' Felipe Azevedo tenta cruzamento, mas Vilson chegou rasgando.

42' Bruno Henrique levanta na área, mas foi forte demais para Luciano.

41' TOME! Uendel recebe na canhota e dá belo chapéu, chamando a torcida!

40' Reta final de primeiro tempo.

39' Luciano brigando muito, correndo demais na partida.

38' Luciano arrisca de fora, mas a bola sai em linha de fundo.

37' OOOOOOPA! Marquinhos finta Kadu, que dá carrinho apenas na perna do meia e o juiz, no lance, mandou seguir! Errou feio!

36' Ponte adianta seus laterais, mas as costas são corredores para contra ataque.

35' MUDA A PONTE: Matheus Jesus sai e Renê Jr entra.

34' Ponte entra mais na partida. Trabalha muito na sua esquerda.

33' Agora foi a vez de enfiar para Luciano, mas novamente muito forte. Sai o goleiro.

32' Bola nas costas para Marquinhos Gabriel, mas foi um pouco forte e o goleiro saiu bem.

31' Felipe Azevedo é travado, mas com falta. Juiz picando o jogo.

30' Ponte sobe mais e usa as costas dos laterais, mas sempre com dificuldades.

29' E é hora do sol brilhar em Itaquera.

28' Jefferson recebe nas costas de Giovanni Augusto, mas o meia travou bem. Escanteio.

27' Agora o Corinthians aguarda mais em seu campo. Ponte sobe mais.

26' Jogo fica mais brigado no meio campo, mas qualidade corinthiana consegue abrir mais espaços no meio.

25' E Renê Jr já aquece na Ponte.

24' A Ponte está atordoada. Não encontra maneiras de marcar.

23' Timão domina os setores do campo e segue apertando na frente.

22' Festa em Itaquera!

21' QUE PINTURA! Pressão corinthiana na saída de bola, Uendel cruza, a zaga tira pra meia lua e Bruno Henrique acerta uma paulada de primeira, fuzilando o goleiro!

20' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO, BRUNO HENRIQUE, DO TIMÃO!

19' Marcação corinthiana é no ataque e rouba a bola com facilidade.

18' Bom jogo do Luciano, saindo da área, puxando marcação e abrindo espaços para quem chega.

17' TRAVAAADO! Luciano cruza da esquerda, Guilherme tenta de voleio, pega na zaga e, no rebote, quase amplia para o Timão!

16' O Timão domina a partida!

15' EXPLODE, FIEL! Marquinhos bate escanteio curto da esquerda, a bola gira pela lateral e cai novamente com ele. O meia evita a saída e bate cruzado. Kadu foi cortar e mandou contra, de canela!

14' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO, KADU, GOL CONTRA DO TIMÃO!

13' TRAVAAADO! Giovanni recebe, mas toca para Bruno Henrique. O meia demorou demais e chutou contra a zaga. Escanteio.

12' Belo passe de calcanhar de Luciano para Uendel, mas a cobertura afastou na hora certa!

11' Outro bom lance corinthiano, mas pela direita, só que Guilherme foi travado na hora do chute!

10' Timão com muita velocidade e chegada forte dos meias.

9' Bom lance do zagueiro Vilson, jogando como ponta esquerda, mas o cruzamento foi no pé de Kadu, que afastou.

8' A Fiel canta alto em Itaquera!

7' Bola longa para Fágner, mas Kadu rasgou do jeito que deu.

6' Reinaldo cruza da esquerda, mas mandou um tijolo para a área.

5' Timão começa com dois homens na frente da zaga e trio de armadores na frente. Lado esquerdo bem ativo.

4' Zagueirão da Ponte já está bem e a partida recomeça.

3' Kadu subiu de cabeça, mas caiu feio demais e o jogo está parado.

2' Corinthians começa pilhado, com muita vontade.

1' AMARELO, JOÃO CARLOS. Por cera. Demorou um ano pra bater tiro de meta.

1' E a Fiel não só ainda chega, como faz muito barulho!

0' Está valendo!

A bola vai rolar na Arena Corinthians!

Ponte com camisa preta, com listra branca na vertical, calção branco e meias pretas.

Timão, com sua nova camisa I, branca com detalhes pretos, calção preto e meias brancas.

Elmo Alves Cunha é o árbitro da partida.

De um lado, a busca para espantar a crise. Do outro, a permanência de um bom momento.

Times perfilados, hora do Hino Nacional Brasileiro.

Corinthians sobe! Torcida sobe junto!

Times na boca do vestiário. A música do Brasileirão sobe e as equipes se preparam.

Sobe o Hino do Corinthians! É momento de preparação e em instantes, a bola vai rolar.

Uma ação social acontece na Arena. Mães com cartazes, fotos e dizeres, mostram filhos desaparecidos. Bela campanha social.

O telão da Arena mostra as escalações. Muita saudação para Tite, treinador e aniversariante de ontem.

A Ponte vem de oito jogos sem perder. A boa fase será colocado à prova nessa manhã.

Manhã fria no feriado nacional. Nem isso espanta a Fiel. Muita gente do lado de fora.

A Ponte terá João Carlos; Jeferson, Grolli, Kadu, Reinaldo; João Vitor, Matheus Jesus, Ravanelli; Felipe Azevedo, Clayson, Wellington Paulista. Técnico: Eduardo Batista.

O Corinthians terá Walter; Fágner, Felipe, Vilson, Uendel; Cristian, Bruno Henrique; Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto; Luciano. Técnico: Tite.

Equipes escaladas!

A pressão é toda corinthiana e a Macaca quer se aproveitar disso.

Mais de 30 mil pesssoas são esperadas para essa partida. Nem a má fase espanta a Fiel!

Os times estão definidos. Horário diferente, alternativo, mas que trará muitas emoções.

A Arena Corinthians será o palco da partida Corinthians x Ponte Preta desta manhã.

A Fiel fará sua parte e apoiará a equipe. Pela primeira vez, ambos os times jogarão pela manhã neste campeonato. O jogo será às 11h.

Fique de olho Corinthians x Ponte Preta: Luciano atacante: O jovem jogador corinthiano terá mais uma chance de começar a partida e tentar quebrar o jejum, que já dura desde sua lesão no ano passado.

Fique de olho Corinthians x Ponte Preta: Ravanelli, meia: Muito jovem, o jogador chamou a atenção nesse Paulistão e é um dos destaques entre os jovens da Ponte.

Eduardo Batista, técnico da Ponte, falou sobre a partida e os perigos que o Corinthians pode passar à sua equipe.

"O Corinthians não tem vencido, mas não vem jogando mal. É um time perigoso, com jogadores com capacidade a decidir partidas. Temos que entrar focados, mas sabendo que o Corinthians vem pressionado. A Ponte tem que estar atenta a tudo isso, mas não se diminuir. Passei isso aos meus atletas. O início do jogo será importante. O Corinthians vem para resolver logo e não sofrer pressão em casa. A Ponte está alheia a isso. Temos que jogar nosso futebol. Sem a bola é atenção na defesa. Fazer o que temos treinado."

Destaque nesse ano, o lateral Fágner falou na semana sobre a chance de servir a Seleção e desfalcar o Corinthians.

"Fico feliz de ter essa possibilidade, mas é algo que não se decidiu, não tem nada concreto. Tenho de trabalhar bem, pensar no jogo de amanhã. Se acontecer, vou ficar feliz. Vou ter de deixar o professor um tempo, mas vai ser fruto de uma conquista e da ajuda do clube. Procuro absorver e deixar de lado. Ninguém entrou em contato, não tem nada. Meu foco está no jogo."

No ano passado, pelo Brasileiro, uma vitória em Itaquera para o Corinthians e um empate no Moisés Lucarelli.

Os dois times se enfrentaram neste ano pelo Paulista e o Timão se deu bem em jogo sofrido, vencido apenas na reta final.

Asa negra corinthiana, a Macaca tem dificultado e muito a vida do Timão nos encontros recentes.

Time de Campinas tem quatro pontos, após empate e vitória no começo do Brasileiro.

A Ponte conheceu sua primeira vitória na rodada passada. Em casa, bateu o favorito Palmeiras com dois gols de Felipe Amorim.

São quase dois meses sem ganhar uma partida, desde a goleada pra cima do Cobresal, ainda pela fase de grupos da Libertadores.

Com a falta de vitórias e as recentes eliminações em casa, a pressão aumenta contra a equipe corinthiana.

O Timão fará seu segundo duelo em sua arena e ainda na busca da primeira vitória. É um empate e uma derrota.

Bom dia amigos da VAVEL Brasil. Acompanhe todos os detalhes de Corinthians x Ponte Preta, válido pela terceira rodada do Brasileirão 2016.