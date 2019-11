Resultado de Inter x Sport no Brasileirão 2016 (1-0)

Ficamos por aqui. Muito obrigado a você, leitor da VAVEL Brasil, que acompanhou conosco tudo sobre a vitória do Inter sobre o Sport no Beira-Rio pelo Brasileirão. Fique ligado no site para ler a crônica pós-jogo e a repercussão do triunfo colorado. Até a próxima! :)

Na próxima rodada (4ª), o Internacional visita o Santos na Vila Belmiro, às 18h30 de domingo (29). No mesmo dia, mas pela manhã, às 11h, o Leão encara o Corinthians na Ilha do Retiro.

Nove pontos foram disputados até o momento e o Sport só conquistou um deles. Por isso, está na zona de rebaixamento junto de América-MG, Cruzeiro e Atlético-PR.

Com a segunda vitória consecutiva, o Internacional sobe na tabela: é vice-líder do Brasileirão, com sete pontos. Apenas o Santa Cruz, devido ao saldo de gols, está na frente do Colorado.

Danilo Fernandes cumprimenta todos os ex-colegas.

Gabriel Xavier: ''Acredito que basta uma vitória para embalarmos. Jogar aqui é difícil. Não fomos mal. Proposta deles era pressionar e a nossa era explorar os contra-ataques. Em um lance isolado tomamos o gol''.

Nilton, sobre a possível transferência do Vissel Kobe, do Japão: ''Acho que todos os jogadores do meio-campo têm qualidade para sair entre os 11. Também estou nessa briga, apesar do período de quase sete meses parado pelo doping. Claro que aparecem sondagens e ficamos felizes pela valorização do trabalho. Por enquanto, só sondagens''.

Aos 13 minutos do segundo tempo, aconteceu o lance que decidiu o embate no Beira-Rio. Artur cruzou à meia altura e, em dividida com Andrigo, Renê tocou de barriga para o gol, sem querer. No entanto, a arbitragem creditou o tento para Andrigo, camisa 20 colorado.

17h52 FIM DE PAPO! Igor Junio Benevenuto encerra o duelo no Gigante! Internacional 1x0 Sport, gol de Andrigo!

48' Público no Beira-Rio: 28 mil pessoas.

48' Artur ganha no corpo, puxa contra-ataque e é parado com falta.

47' Sport contragolpeia mas Inter recompõe rapidamente. Pressão rubro-negra.

47' William cruza na direção de Sasha. Nada feito.

46' Em lance com o extenuado Gabriel Xavier, Aylon descola um escanteio fundamental para as pretensões coloradas.

46' Três minutos de acréscimo. Vamos a 48 no Beira-Rio.

45' Luiz Antônio força passe e deixa de graça para o ex-companheiro Danilo Fernandes.

45' Diego Souza tenta penetrar na área mas Paulão manda ''pro mato''.

45' Artur levanta na área. Gustavo Ferrareis pula tentando alcançar a bola mas é flagrado em impedimento.

44' Gabriel Xavier manca muito, já com as meias arriadas. Renê, outro jogador que ocupa o lado esquerdo do Sport, também parece muito cansado.

43' Luiz Antônio bate cruzado, rasteiro, na direção de Túlio de Melo. William tira. Depois, Samuel Xavier finaliza de pé esquerdo, fraco, para fora.

43' Sasha tenta passar por Renê e Durval. Zagueiro rouba a bola.

42' Artur busca Sasha no meio, mas Durval intercepta.

41' Ferrareis se equivoca ao acionar William. Lateral manda um ''joinha'' para o companheiro.

40' MUDA O INTER. Sai Vitinho e entra Aylon.

40' Quase parando, Vitinho demora para cruzar e carimba Renê.

39' Inter administra o jogo trocando passes.

38' William erra devolução para Gustavo Ferrareis.

37' Entrada de Nilton retraiu o Internacional. Sport vai para cima.

36' QUASE O EMPATE! Lenis tabela com Luiz Antônio e cruza. Diego Souza chega embalado, cabeceia em dividida com William e pega rebote. Desarmado, ele vê Renê dar de canela para fora... Que chance!

35' Vitinho em tarde para esquecer. Agora, passe de dois metros errado para Artur.

34' TROCA NO INTER. Sai Andrigo e entra Nilton.

33' Ô, VITINHO... Gustavo Ferrareis aciona William. Com liberdade, camisa 2 deixa para Vitinho. Na área, atacante se perde e não finaliza...

32' Artur tenta passe para Sasha, bola pega em Lenis e defesa do Sport recupera, já iniciando nova trama ofensiva.

31' Leão propõe agora. Inter recua as linhas.

30' Jogo começa a ficar tenso.

29' QUE LANCE!!! Vitinho cruza, bola passa por todo mundo e fica para Andrigo, sozinho. O camisa 20 bate forte de esquerda, Magrão espalma e Sasha, na pequena área, pega o rebote. Em cima da linha, Samuel Xavier salva o Sport!!!

28' Gustavo Ferrareis puxa contragolpe e aciona Vitinho. Atacante se enrola, não bate e é desarmado.

28' Bola volta a rolar e o Sport aperta! Depois de chute bloqueado de Gabriel Xavier, Renê recebe sozinho na área e cruza, mas Paulão salva!

27' Jogo parado.

26' Em disputa com Fernando Bob, Diego Souza é derrubado e é assinalada a falta cometida pelo 5 do Inter.

24' UHHHH!!! Vitinho percebe passe curto de Luiz Antônio para Rithely, se antecipa, conduz e, chegando na área, solta uma bomba! Bola passa perto da trave esquerda de Magrão!

24' Oswaldo optou por realizar as três alterações de uma só vez. Rubro-Negro vai para cima.

24' Cobrança de falta feita por Vitinho sai em lateral do outro lado.

23' MAIS UMA, A TERCEIRA! Sai Vinícius Araújo cedendo espaço ao centroavante Túlio de Melo.

23' OUTRA MUDANÇA. Entra Reinaldo Lenis na vaga de Everton Felipe.

23' TROCA NO SPORT. Sai Serginho para ingresso de Luiz Antônio, ex-Flamengo.

23' Na sobra do escanteio, William sofre falta de Serginho. Vem bola na área do Sport.

22' Vitinho chuta, bola desvia e é escanteio para o Colorado.

22' Fabinho se esforça para evitar saída da bola em passe de Sasha e consegue. O cruzamento, porém, é deficitário.

21' Filme repetido: Fernando Bob tenta novo lançamento para Sasha, mas Samuel Xavier aparece bem para evitar a passagem da redonda.

19' Vitinho toca para William, que é flagrado em impedimento.

19' Fernando Bob lança buscando Sasha, mas Durval manda pela lateral.

18' Bola volta a rolar.

17' Gustavo Ferrareis, Andrigo, Renê e Samuel Xavier se enroscam na meia-lua de ataque do Inter. Jogo parado.

16' De esquerda, Vitinho levanta na área MUITO MAL. Renê corta fácil.

16' Sasha sofre falta no meio do campo.

15' Torcida inflama no Beira-Rio. Gol vai alçando o Internacional ao segundo lugar do Brasileirão, atrás somente do Santa Cruz devido ao saldo.

14' IMPORTANTE: Gol foi dado para Andrigo. Por enquanto, então, decisão da arbitragem é esta. Pode mudar.

13' GOOOOOLLLL DO INTER!!!!! Artur passa pela esquerda, recebe de Sasha e cruza à meia altura. Acossado por Andrigo, Renê acaba tocando contra a própria meta! Magrão nada pode fazer: 1 a o Colorado!

12' Sasha se livra da marcação de Samuel Xavier e toca para Vitinho, que é desarmado por Serginho através de carrinho somente na bola.

12' Andrigo dispara, encara Durval, deixa com Vitinho e parte para receber. Camisa 11, no entanto, erra o passe de primeira.

11' William ergue e Rithely tira.

10' Renê cobra lateral buscando Serginho mas Fabinho toca de cabeça e puxa contragolpe, bem coberto por Durval.

9' Após cobrança de escanteio, juiz assinala falta de Fabinho sobre Serginho.

9' NA PONTA DOS DEDOS! Vitinho acha William na meia-lua e toca para o lateral, que ajeita e bate rasteiro de pé esquerdo. No cantinho, Magrão se estica e defende!

8' Cartão amarelo para Paulão. Por reclamação. Igor Benevenuto não perdoa... reclamou, tomou advertência.

7' Everton Felipe cobra escanteio à meia altura na primeira trave e William se abaixa para afastar de cabeça.

7' SPORT RESPONDE! Gabriel Xavier chuta, bola desvia em Paulão e sai pela linha de fundo.

6' BOA CHEGADA! Gustavo Ferrareis evita saída de bola pela direita e cruza. Sasha fica com a posse, tenta chute e não consegue. Vitinho pega rebote, vai ao fundo e cruza rasteiro. Andrigo desvia e Magrão agarra.

5' Sasha aciona Andrigo, mas o meia colorado passa da bola e Serginho recupera.

4' Artur tenta cruzar e é bloqueado por Samuel Xavier. Bola volta e o camisa 15 ergue na área de novo. Desta vez, Magrão pega no alto.

?4' Vitinho recebe de William e bate forte, cruzado. Bola pega em Durval e sai em lateral no lado esquerdo para o Inter.

3' Colorado ataca, neste segundo tempo, para o lado direito das cabines. Sport, é claro, para o esquerdo.

2' Inter começa encurralando o Sport na defesa.

1' MAGRÃO! Vitinho coloca por cima para Fabinho. Rithely toca para trás e bola segue viva. Volante do Sport divide com o do Inter e acaba mandando contra, exigindo boa defesa de Magrão!

17h04 COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Inter 0x0 Sport.

17h04 Em relação ao fim do primeiro tempo, não há mudanças nos dois times.

17h03 Sport também retorna. Já temos 17 minutos de intervalo.

17h02 Inter já em campo.

Lembrando que a terceira rodada do Campeonato Brasileiro ainda tem um duelo a ser realizado. Mais tarde, às 21h, o Atlético-MG recebe o Grêmio no Independência.

Com o resultado de momento, o Internacional ocupa o quarto lugar na tabela do Brasileirão com cinco pontos em dois jogos. O Rubro-Negro pernambucano se encontra na 17ª colocação, primeira da zona de rebaixamento, com dois pontos somados.

Por sua vez, o Sport foi evoluindo - timidamente - conforme o andamento da partida. Defensivamente, atuação boa, se aproveitando inclusive da pobre tarde do Inter. É fato também que o Leão não teve oportunidades de abrir o marcador. O único chute foi dado pelo volante Serginho já na reta final do primeiro tempo.

Dono da casa, o Colorado buscou propor o jogo logo de cara. Porém, a distância entre os setores prejudicou a equipe, que sofreu com a excessiva e clara ausência de criatividade. Os conhecidos ataques pelos lados foram anulados pelo sistema defensivo rubro-negro. Sendo assim, William e Artur pouco apareceram.

Os 45 minutos iniciais de Internacional x Sport foram tecnicamente fracos. As propostas dos treinadores não deram certo. Enquanto Argel começou escalando o mesmo tripé de volantes da vitória sobre o São Paulo, Oswaldo optou por adiantar Gabriel Xavier e se defender em duas linhas de quatro, com Vinícius Aráujo e Diego Souza mais adiantados.

Gustavo Ferrareis, em campo desde os 35 minutos: ''Argel pediu para ter mais mobilidade na frente e concluir''.

Diego Souza: ''Tivemos duas oportunidades ali, creio que a posse foi maior para nós. Mas é assim, jogo aguerrido''.

16h46 TERMINA O PRIMEIRO TEMPO! Inter 0x0 Sport no Beira-Rio.

47' Everton Felipe cobra escanteio e o zagueiro colombiano Oswaldo Henríquez testa por cima da meta de Danilo Fernandes.

47' Sport responde rapidamente com cruzamento de Everton Felipe. William chega e toca para escanteio a favor do Leão.

47' Ernando se aventura no ataque e cruza rasteiro da esquerda. Magrão pega bem, no chão.

46' Fabinho dá passe curto para Fernando Bob, que tenta recupar com carrinho sem sucesso. Diego Souza fica com a bola e aciona Everton Felipe, mas Ernando se antecipa e impede seguimento do ataque rubro-negro.

46' Dois de acréscimo.

45' Sport ataca.

45' Diego Souza encara Artur e para. Lateral do Inter toca para fora.

44' Vitinho levanta na área de maneira fechada e Magrão sai para agarrar.

43' Rithely derruba Vitinho na intermediária. Falta.

42' Andrigo cobra curto, tabela com Vitinho e cruza MUITO MAL. Terrível. Tiro de meta.

41' Andrigo cruza, bola bate em Rithely e sai em escanteio ao Inter pelo lado esquerdo.

41' Gustavo Ferrareis corta e o contra-ataque fica com Vitinho. Na frente, camisa 11 é desarmado por Henríquez.

40' Everton Felipe pedala para cima de Artur e a bola sai pela linha de fundo. Depois de momentos de indecisão sobre o que assinalar, arbitragem marca escanteio ao Sport.

39' Sport ronda a área do Inter trocando passes até que Rithely vira para Samuel Xavier. Perto do gol, lateral domina mal e deixa escapar a redonda.

38' Renê sofre falta de William no campo defensivo do Rubro-Negro.

38' Primeiro lance de Gustavo Ferrareis é interrompido com falta de Serginho.

37' Serginho bate e Danilo Fernandes, seguro, defende!

37' Gabriel Xavier se vê cercado pela esquerda de ataque e cava lateral em lance com Paulão.

36' Argel sequer esperou o fim da etapa inicial para promover mudanças... Inter inoperante por enquanto.

36' SUBSTITUIÇÃO NO INTER. Sai Anselmo e entra Gustavo Ferrareis.

35' Fabinho, em clara condição irregular, recebe de Andrigo pela esquerda. Impedimento marcado.

34' Renê vacila e esquece a bola. William toma e tenta meia-lua para cima de Gabriel Xavier. Nada feito.

34' William ergue e Henríquez tira com estilo.

33' Cartão amarelo para Sasha. Por reclamação.

33' QUE ISSO?!? Vinícius Araújo perde a cabeça, puxa calção de Paulão e ainda empurra o zagueiro adversário. Cartão amarelo!

32' Diego Souza deixa com Vinícius Araújo em contragolpe. Paulão, perfeito, desarma o camisa 9 do Leão.

32' William centraliza e aciona Artur. Cruzamento do lateral-esquerdo para na cabeça de Durval.

31' Serginho levanta na área e Danilo Fernandes pega bem.

31' Observando a clara falta de criatividade no Inter, Argel já vai mexer: vem aí o garoto Gustavo Ferrareis, meia-atacante.

30' Andrigo manda na frente para Sasha, mas Durval, experiente, chega antes.

30' Sport permite que Paulão, Fernando Bob e Ernando troquem passes tranquilamente. Daí para a frente, no entanto, festival de erros.

29' Igor Benevenuto apita falta de Vitinho sobre Samuel Xavier.

28' Fabinho cruza da esquerda, mas Gabriel Xavier chega muito bem e, de cabeça, tira o perigo.

27' Fernando Bob se equivoca ao acionar Vitinho no ataque e coloca mais um passe errado na estatística.

26' Não, Anselmo... Volante do Inter tenta passe com estilo, por cima, para William. Muito errado.

25' UHH!! William cruza à meia altura, Fabinho divide com Henríquez e a bola se oferece para Vitinho. De frente, o atacante do Inter pega mal e isola! Quase!

24' Jogo reiniciado. Panorama segue igual.

23' Paulão e Danilo Fernandes se atrapalham, vão na mesma bola e o goleiro atropela o companheiro. Jogo parado para atendimento.

22' Cartão amarelo para Vitinho. Primeira advertência do duelo. Motivo: matada de bola com o braço.

22' Partida é muito disputada. Alto número de divididas na faixa central.

21' Apesar do alto índice de bola rolando (81%), nenhuma chance de gol clara foi criada no Beira-Rio. Segue 0 a 0.

20' Diego Souza bate direto. Por cima do gol de Danilo.

20' FALTA! Depois de cobrança de escanteio, Sport ganha a segunda bola. Zagueiro Durval dá drible em William e sofre falta do lateral vermelho.

'?19' Diego Souza dá meia-lua em Fernando Bob, vai ao fundo e cruza. Bola passa por todo mundo.

18' Serginho tenta passe em profundidade buscando Everton Felipe mas toca forte demais.

17' Colorado opta por cobrança curta. William recebe, faz cruzamento e Durval tira na primeira trave.

17' De perna esquerda, Vitinho levanta na área e Paulão divide com Henríquez. Escanteio a favor do Inter.

16' OPA! Anselmo ganha de cabeça e Sasha disputa, também no alto, com Henríquez. Árbitro aponta falta a favor do Inter, rente à linha lateral da área. Perigo.

15' Everton Felipe chuta e Danilo Fernandes evita escanteio após desvio.

15' Vitinho infiltra e força passe para entrada de Andrigo. Atento, Magrão chega bem antes que o camisa 20 do Inter.

14' Anselmo bate a carteira de Rithely na meia-lua de ataque do Sport e avança. Sozinho, o volante colorado perde a bola.

13' Quando tem a posse, Leão ataca preferencialmente pela esquerda, onde se posicionam Renê e Gabriel Xavier.

12' Mesmo vendo Fabinho e William livres pelo corredor direito, Vitinho arrisca lançamento para Sasha e erra.

12' Até agora, confronto é dominado pelos sistemas defensivos, que negam espaços.

11' Com empate, Inter vai chegando ao quinto ponto no Brasileirão. Sport passa a ter dois.

10' Vitinho passa por três marcadores do Sport e cai. Igor Benevenuto manda seguir.

10' Artur cruza, bola passa por Sasha e Gabriel Xavier manda pela linha lateral.

9' Sasha parte da ponta esquerda, mas está sempre girando por todos os setores do campo para construir ataques. Assim, corredor fica vazio para avanços de Artur.

8' Vitinho desarma Renê e aciona Andrigo na frente. O lateral-esquerdo do Sport, porém, se redime e recupera a bola com muita categoria.

7' Inter adianta as linhas de marcação e pressiona muito a saída do Leão. Mesmo assim, defensores visitantes não se precipitam.

6' Fernando Bob domina na intermediária, cai e abraça a bola. Juiz assinala infração do volante colorado.

6' Fabinho se projeta com vigor pela direita de ataque do Inter. Por vezes, impressão de 4-2-3-1.

5' Gabriel Xavier cobra escanteio e William afasta de cabeça.

5' NOSSA! Paulão recua sem olhar para Danilo Fernandes, pega muito mal na bola e dá escanteio de graça ao Rubro-Negro.

4' Na saída de jogo, Inter conta com amplitude máxima dos laterais e recuo de Fernando Bob para auxiliar os zagueiros. Anselmo e Fabinho são as opções de passe do camisa 5.

3' Primeira finalização do jogo! Inter pressiona zagueiros do Sport, recupera bola e Andrigo aciona Vitinho. O camisa 11 puxa para a perna esquerda e bate fraco, nas mãos de Magrão.

2' Andrigo busca passe longo na frente para Fabinho, mas manda muito forte. Tiro de meta.

2' Sport se fecha em duas linhas de quatro, com Diego Souza e Vinícius Araújo incomodando a saída de bola do Internacional.

1' Serginho cerca Fernando Bob no centro do gramado e comete falta no camisa 5 colorado.

0' Inter começa atacando para o lado esquerdo das cabines de imprensa. Sport, por obvio, para o direito.

15h59 APITA IGOR JUNIO BENEVENUTO! Começa Internacional x Sport, pela terceira rodada do Brasileirão 2016!

15h59 Vai começar.

15h59 D'Alessandro está nos camarotes do Beira-Rio para acompanhar o jogo.

15h58 Protocolo cumprido. Árbitro apenas aguarda a chegada do horário para liberar o pontapé iniciail.

15h57 Oswaldo: ''Viemos aqui para jogar e tentar vencer. É difícil, sabemos. Mas reuniremos nossos esforços para conseguir''.

15h56 Argel, sobre a manutenção dos três volantes: ''Fizemos uma boa partida com esse esquema. O Sport tem qualidade, bons valores. Começamos do mesmo jeito mas temos a possibilidade de mudar a forma de atuar''.

15h56 Capitães Paulão e Durval no centro do gramado junto ao árbitro mineiro Igor Benevenuto.

15h55 Oswaldo de Oliveira manda o Sport a campo com Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Everton Felipe, Gabriel Xavier e Vinícius Araújo; Diego Souza.

15h55 Internacional escalado por Argel Fucks com Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Anselmo e Fabinho; Andrigo, Vitinho e Sasha.

15h55 Vamos relembrar as escalações!

15h54 Público no Beira-Rio, apesar de não passar da casa dos 30 mil, é bom neste feriado.

15h53 Times perfilados. Agora, hino nacional é executado.

15h52 Colorado de camisas vermelhas, calções e meias brancos. Sport todo de preto, com detalhes em laranja.

15h51 Trio de arbitragem puxa a fila da entrada de Internacional e Sport ao campo do Beira-Rio!

15h50 Equipes subirão ao gramado em seguida.

15h46 Terceira rodada do Brasileirão se encerra hoje. Pela manhã, o Corinthians bateu a Ponte Preta por 3 a 0. Depois de Inter x Sport, Atlético-MG x Grêmio duelam no Independência. A partida em BH começa às 21h.

15h43 Escalação do Sport divulgou equipe em um 4-2-3-1 com Diego Souza na referência e Vinícius Araújo caindo pela esquerda da linha de três. A ver.

15h42 Curiosidade no Colorado gira em torno do posicionamento de Fabinho. Tendência é que o camisa 17 forme tripé de volantes com Fernando Bob e Anselmo. Porém, pode atuar como ponta em um 4-2-3-1.

15h35 Detalhe: enquanto atletas do Inter aquecem no gramado, Rubro-Negro realiza trabalhos dentro do vestiário.

15h35 Último triunfo do Sport sobre o Colorado no Beira-Rio se deu em 1998. 2 a 1 com gols de Irani e Jackson.

15h34 Técnico Argel Fucks completa 50 jogos à frente do Internacional nesta tarde. Aproveitamento até agora de 65%.

15h27 Agora, todos os atletas aquecem no palco do duelo. Inter x Sport começa às 16h.

15h25 Nilton, hoje opção no banco de reservas, deve estar fazendo sua despedida com a camisa colorada. O volante está de saída para o Vissel Kobe, do Japão.

15h19 No último encontro entre as equipes, Rodrigo Dourado deu a vitória de 2 a 1 ao Colorado quando o cronômetro apontava 37 minutos do segundo tempo. Na imagem abaixo, o volante comemora o gol em constraste com a raiva de Danilo Fernandes, hoje fazendo seu primeiro jogo pelo novo clube dentro do Beira-Rio.

Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

15h15 Goleiros já no gramado do Beira-Rio para o trabalho de aquecimento.

15h14 Os 11 titulares do Internacional:

15h13 Reservas colorados: Muriel, Geferson, Réver, Paulo Cezar Magalhães, Nilton, Gustavo Ferrareis, Yan Petter, Aylon e Bruno Baio.

15h12 Argel mantém os três volantes utilizados na vitória sobre o São Paulo.

15h12 INTER CONFIRMADO. Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Anselmo e Fabinho; Andrigo, Vitinho e Sasha.

15h11 O Rubro-Negro da Ilha, após visitar Porto Alegre, mede forças com Corinthians (em casa), Santa Cruz e Atlético-PR (fora).

15h11 Depois de encarar o Sport, os próximos compromissos do Inter serão contra Santos (fora), Atlético-PR (em casa) e Vitória (fora).

15h10 Nada de confirmação da escalação colorada por enquanto.

15h05 Sport na prancheta:

15h04 Banco de reservas do Leão tem Luis Carlos, Matheus Ferraz, Luiz Antônio, Rodrigo Mancha, Ronaldo, Mark González, Neto, Lenis e Tulio de Melo.

15h03 SPORT ESCALADO! Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Everton Felipe, Gabriel Xavier e Vinícius Araújo; Diego Souza.

15h Pelo lado do Sport, Gabriel Xavier deve ser adiantado de segundo volante para a meia central. Enquanto isso, o chileno Mark González deve ceder espaço a Everton Felipe, garoto formado na base justamente do Internacional.

14h59 No Inter, há uma interrogação. A tendência é que o volante Anselmo, que estreou contra o São Paulo, saia da equipe dando lugar ao meia-atacante Gustavo Ferrareis.

14h56 Expectativa é que os times sejam confirmados em instantes.

14h51 Delegação do Sport também já se encontra no Gigante.

Foto: Williams Aguiar/Sport

14h48 Galego, auxiliar técnico colorado, afirmou que a equipe já está definida. Divulgação, porém, daqui a alguns minutos.

14h47 Resta pouco mais de uma hora para o começo do jogo. Inter já está no Beira-Rio!

LEIA MAIS: Pré-jogo de Inter x Sport.

A arbitragem de Internacional x Sport fica por conta de Igor Junio Benevenuto, auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Marconi Helbert Vieira.

Transmissão em tempo real, minuto a minuto, de Inter x Sport, pela terceira rodada do Brasileirão 2016.

O Rubro-Negro do Nordeste visitou o novo Beira-Rio duas vezes. Em ambas, saiu derrotado pelo mesmo placar: 2 a 1. Em maio de 2014, D’Alessandro e Aránguiz anotaram os gols vermelhos, enquanto Patric descontou. No ano seguinte, o duelo foi mais difícil para os donos da casa. Lisandro López inaugurou o marcador e Élber empatou. Na reta final, porém, Rodrigo Dourado cabeceou para dar o triunfo ao Inter. Confira:

Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

Na mente da torcida do Leão, um encontro com o Inter não sai da memória. Na campanha do título histórico da Copa do Brasil 2008, o Sport passou pelo Colorado nas quartas de final. Depois de perder por 1 a 0 no Beira-Rio, um emocionante 3 a 1 colocou o Rubro-Negro na semi. O gol decisivo foi anotado por Durval em cobrança de falta do meio da rua. Veja:

Desde que o Beira-Rio passou por reforma para a Copa do Mundo 2014, o aproveitamento do Internacional no estádio é espetacular. Pelo Campeonato Brasileiro, desde 2014 foram realizados 36 jogos, dos quais 28 o Colorado venceu. Foram míseros três e somente cinco derrotas. Tendo conquistado 87 pontos de 108 possíveis, o aproveitamento está na casa dos 80,5%.

Foto: Alexandre Lops/S.C. Internacional

Provável Sport: Magrão; Samuel Xavier, Henríquez, Durval e Renê; Rithely, Gabriel Xavier (Serginho), Diego Souza, Everton Felipe e Mark González; Vinícius Araújo.

Provável Inter: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Fernando Bob, Anselmo (Aylon) e Fabinho; Andrigo, Vitinho e Sasha.

LEIA MAIS: Gabriel Xavier analisa nova função no Sport: "Estou me adaptando e até gostando".

REENCONTRO. Danilo Fernandes jogou as finais do Campeonato Pernambucano pelo Sport. Após a perda do título, o goleiro fez as malas para Porto Alegre.

O acerto com o Internacional já estava alinhado há certo tempo e nada disso foi novidade, mas o fato é que ele, em seu segundo compromisso pelo Colorado, já encara o ex-time. Gabriel Xavier, meia do Leão, comentou a situação: ‘’Ele é um grande goleiro, mas do nosso lado também tem um. E temos ótimos atacantes que podem definir o jogo’’.

Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

SEM PUNIÇÕES. A preocupação da semana na Ilha do Retiro girava em torno das possíveis suspensões de Rithely e Diego Souza no STJD. Os meio-campistas, porém, acabaram absolvidos e ficam a disposição de Oswaldo de Oliveira para o duelo no Sul do país. Sendo assim, a base do empate contra o Botafogo será mantida.

Grupo rubro-negro treinou sob muito frio em Canoas (Foto: Williams Aguiar/Sport)

DÚVIDA NO INTER. No triunfo conquistado sobre o São Paulo, Argel Fucks optou por mudar a formatação colorada ao entrar com um tripé de volantes. Desta forma, deixou Andrigo, Sasha e Vitinho mais soltos à frente, em um típico 4-3-3. Atuando em casa, a escalação pode ser mudada com a entrada de Aylon na vaga de Anselmo, recém-chegado do Joinville. O técnico não confirmou e a interrogação permanecerá até minutos antes do pontapé inicial.

Argel comandou atividade fechada para imprensa na véspera do confronto (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

No Inter, teve chegada de reforço durante a semana. O meio-campista Luis Manuel Seijas, 29 anos, foi apresentado. Ex-Independiente Santa Fe-COL, o jogador já partiu para encontrar a delegação venezuelana que se prepara para a Copa América. Ao fim do torneio, ele finalmente retorna, estando apto para estrear a partir do dia 20 de junho.

Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

LEIA MAIS: Seijas desembarca em Porto Alegre para assinar com Internacional.

Vice-campeão pernambucano, o Leão somou apenas um ponto até aqui no certame nacional. O debute na competição terminou com derrota para o Flamengo pelo placar mínimo. A chance de recuperação era na Ilha do Retiro frente ao Botafogo, mas o jogo acabou empatado: 1 a 1.

Depois de ser campeão gaúcho, o Colorado estreou no Brasileirão em casa diante da Chapecoense. Com direito a pênalti desperdiçado por Paulão, a equipe não saiu do zero com os catarinenses. Na segunda rodada, porém, um excelente resultado: vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo em pleno Morumbi. Eduardo Sasha anotou os gols vermelhos.

Seja bem-vindo, leitor da VAVEL Brasil! Por aqui, acompanharemos tudo que envolve o duelo entre Internacional x Sport, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2016. A bola rola a partir das 16h desta quinta (26) no Beira-Rio em Porto Alegre. Fique ligado!