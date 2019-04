Givanildo lamenta falta de tempo para preparar equipe e relaciona 22 atletas para enfrentar Cruzeiro

Entra ano e sai ano, e o calendário brasileiro continua sendo um problema para os treinadores. Não é diferente para Givanildo Oliveira, que teve apenas dois dias para preparar o América-MG que enfrentará o Cruzeiro neste sábado (28), às 16h, no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coelho, que ainda não venceu no Brasileirão, encontrará um adversário que também busca a primeira vitória na competição nacional. Mas além do concorrente dentro das quatro linhas, o elenco americano precisa enfrentar um inimigo fora dos gramados: o desgaste. Givanildo Oliveira, nesta sexta-feira (27), poupou o volante Leandro Guerreiro e o atacante Victor Rangel das atividades. Apesar de tudo, a dupla não deve ser problema para enfrentar o Cruzeiro.

“O desgaste preocupa sim. Não digo só por causa do jogo de domingo e quarta. Mas porque também tem Copa do Brasil. Antes do primeiro jogo contra o Bahia, teve um jogo seguido à conquista do título. Tivemos que jogar na quarta-feira como campeões. Dali para frente o desgaste aumentou. Estamos vendo, sempre conversando, tirando uns jogadores dos treinos. Hoje mesmo ficaram o Guerreiro e Victor Rangel de fora, para que eles tenham uma recuperação maior", disse o treinador.

Com campanhas semelhantes no Brasileirão, América e Cruzeiro tiveram o mesmo tempo de preparação para o duelo do final de semana, praticamente. Assim, Givanildo Oliveira não vê vantagem para nenhum dos lados, mas quer tirar proveito dos erros da Raposa, para alcançar a primeira vitória na competição nacional.

“Não vejo como tirar vantagem da goleada e nem do desgaste, porque também estamos desgastados. Da goleada, isso acontece no futebol, porque, de repente, aconteceu um desencontro em campo e termina acontecendo. Mas, em momento algum você pode ir pro jogo contra o Cruzeiro e dizer que tirar proveito disso ou daquilo. Tirar proveito do nosso momento no jogo, espero que ir bem, e ver algumas falhas deles, o que é normal. Eu estou sempre falando, sempre alertando: quem erra menos no jogo, termina saindo vencedor. Já tive jogo que meu time foi lá em cima, perdeu oito, dez chances e o adversário foi uma vez e fez. Mas isso é difícil de acontecer”, observou Givanildo.

O treinador não adiantou a equipe que entrará em campo neste sábado, já que promoveu apenas um rachão, no encerramento dos preparativos. No entanto, Givanildo relacionou três novidades, dentre os 22 atletas inscritos para enfrentar o Cruzeiro: os retornos do zagueiro Adalberto e do meio-campo Matheusinho, além do recém-contratado Eduardo.

Confira a lista dos 22 jogadores relacionados por Givanildo Oliveira

Goleiros: João Ricardo e Fernando Leal

Zagueiros: Suéliton, Artur, Adalberto, Roger

Laterais: Danilo, Helder

Volantes: Leandro Guerreiro, Claudinei, Juninho, Christian, Ernandes

Meias: Matheusinho, Eduardo, Xavier

Atacantes: Willian Barbio, Victor Rangel, Rafael Bastos, Tiago Luis, Vitinho e Sávio