Resultado Ponte Preta x Flamengo na Série A (1-2)

FIM DE JOGO! Flamengo vence a Ponte Preta por 2 a 1 no Moises Lucarelli. Felipe Azevedo(contra) e Jorge anotaram os gols do Flamengo e W.Paulista descontou

49' Roger tem a última chance de anotar e obriga Muralha a fazer esforço para jogar pela linha de fundo

CARTÃO AMARELO! W.Pottker comete falta em Gabriel e é penalizado

46' Gabriel finaliza nas mãos do goleiro João Ricardo

45' Pottker é lançado, gira sobre o marcador e finaliza mal

45' Arbitro indica mais 4 minutos de acréscimos

43' Jeferson infiltra para receber passe de Roger e não consegue pegar a bola

40' Reinaldo cruza e Muralha afasta de soco. Bola área da Ponte não é efetiva

38' Jeferson chega pela direita, cruza e termina em Cristian finalizando no meio do gol

36' W.Arão recupera a bola e sai sozinho para o ataque sofrendo falta logo em seguida

35' Roger completa cabeçada em escanteio para defesa de Alex Muralha

34' Macaca segue tentando pressionar mas não consegue boas finalizações

32' Reinaldo tenta jogar na área e Muralha sai para recolher a bola. O goleiro contratado para a temporada ocupa muito bem o lugar de Paulo Victor, lesionado em cima da hora

MUDOU O FLAMENGO! Sai Marcelo Cirino e entra Ederson

27' Muralha sai do gol para evitar que Jeferson fique com a bola após lançamento para si

25' Thiago Galhardo tenta de fora mas o chute sai sem direção

25' Gabriel faz boa jogada em contra-ataque arrancado pelo lado esquerdo, cruza para área e João Carlos espalma antes que Cirino finalize

24' Ponte bate escanteio por baixo mas a zaga afasta

22' Começa a chover em Campinas. Nova condição climática dá condições diferentes e chutes de longe podem aumentar

MUDOU O FLAMENGO! Sai Alan Patrick e entra Gustavo Cuellar

MUDOU A PONTE! Sai Matheus Jesus e entra Thiago Galhardo

18' Torcida da Ponte se empolga e começa a cantar mais alto no Moises Lucarelli

CARTÃO VERMELHO! Fernandinho acerta o adversário no peito sendo penalizado com o segundo amarelo. Flamengo agora tem 10 jogadores em campo

16' Reinaldo tenta cruzar, ou chutar, para o gol e não atinge seu objetivo

UHHHHHH! W.Pottker chega pelo lado e serve Felipe Azevedo. O meia finaliza ao lado do gol

MUDOU O FLAMENGO! Entra Gabriel e sai Felipe Vizeu

12' Fernandinho disputa bola com Kadu próximo a bandeira de escanteio e acaba cometendo a falta no defensor

10' Ponte é baste ofensiva enquanto o Flamengo se posiciona para recuper a bola e sair em velocidade

6' Pottker tenta chute de fora da área que é travado por Márcio Araujo

CARTÃO AMARELO! Fernadinho aparece atropelando Reinaldo na cobertura pelo lado esquerdo

5' Flamengo ficou trocando passes na zona ofensiva até a Ponte roubar a bola

3' Léo Duarte aparece para salvar infiltração de Felipe Azevedo em corte providencial

2' Jeferson cruzou e a bola por pouco não entrou direito. Muralha teve que fazer vista grossa para ela

MUDOU A PONTE! Entram W.Pottker e Cristian. Saem W.Paulista e Ravanelli

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Flamengo dá a saída atacando para o lado direito

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Ponte Preta abriu o placar aos 11 minutos com W.Paulista, Flamengo empatou em gol contra e Jorge aos 41 deu liderança ao rubro-negro

45' Arbitro indica mais 2 minutos de acréscimos

44' Equipe comandada por Zé Ricardo não mostra nada diferente mas a entrega dos atletas aumentou e o gol de bola parada não assustou a equipe

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO FLAMENGO! GOLAÇO DE JORGE! João Carlos sai mal do gol para cortar cruzamento e ela sobra limpa para Jorge que pega de primeira na entrada da área. Flamengo vira aos 41, 2 a 1

40' Alan Patrick é servido dentro da área e obriga João Carlos a fazer boa defesa

39' Roger briga com Muralha pela bola, melhor para o goleiro que impede a finalização e sai jogando

38' Felipe Azevedo tentava o chute ao gol de fora da ára mas não consegue assustar Alex Muralha

35' Alan Patrick levantou para Cesar Martins subir mais alto que a bola finalizando para longe

CARTÃO AMARELO! João Vitor é penalizado por atingir Alan Patrick de forma violenta

33' João Carlos espalma tiro longo de Alan Patrick

32' Matheus Jesus vem de fora do campo para desviar chute pro gol mas o arbutro anula por posição irregular

31' Fernandinho vinha para recompor no escanteio e cometeu falta em Fábio Ferreira próximo a linha lateral pela direita

CARTÃO AMARELO! Cesár Martins sai na cobertura de Márcio Araujo e comete falta forte

28' Escanteio curto, na sobra Arão tentou receber passe forte de Alan Patrick e não conseguiu pegar a bola

27' Fernandinho sofre outra falta na meia esquerda que Alan Patrick vai jogar na área. Alan cobra e o Flamengo ganha escanteio

26' Falta cobrada na área e Kadu cabeceia passando perto do gol defendido por Alex Muralha

24' Ponte Preta tenta chegar e Muralha sai para recolher a bola

GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO FLAMENGO! Alan Patrick! Parecia replay do gol da Ponte. Alan Patrick jogou na área, ela desviou na zaga da macaca e entrou. O bandeira deu impedimento mas o desvio foi do adversário. Flamengo empata, 1 a 1, aos 20 minutos

19' Fernadinho sofre falta na meia esquerda quando tentava arrancar para o gol. Alan Patrick cobra

16' W.Arão recebe lateral, invade a área e finaliza ao lado do gol

14' Ravanelli é lançado em velocidade mas não consegue chegar na bola antes que ela atinja a linha de fundo

GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DA PONTE PRETA! W.Paulista! O Camisa 9 cabeceou pro gol, o bandeira anulou mas o juíz confirmou o tento. 1 a 0 Ponte aos 11 minutos

NA TRAVE! Roger recebeu lateral longo e finalizou direto no poste direito de Alex Muralha

8' Ponte joga na confusão e Léo Duarte afasta. Para complementar Cirino arrancava com a bola e sofre falta

6' Jefferson vai ao fundo e cruza direto nas mãos de Muralha

5' Ponte é quem marca mais alto e faz pressão quando o Flamengo tem a bola

3' W.Paulista veio avançando e encheu o pé de fora da área e a bola subiu muito, indo por cima do gol

1' Ponte Preta tenta chegar pela primeira vez e não consegue finalizar

COMEÇA O JOGO! Ponte Preta dá a saída atacando para o lado direito

FLAMENGO ESCALADO! Alex Muralha, Rodinei, Léo Duarte, Cesar Martins e Jorge; W.Arão,Márcio Araujo e Alan Patrick; Fernandinho, Marcelo Cirino e Vizeu

PONTE PRETA ESCALADA! João Carlos,Jeferson,Kadu, Fábio Ferreira e Reinaldo; Matheus Jesus, João Vitor, Ravanelli; Felipe Azevedo, W.Paulista e Roger

10:56 Hino Nacional Brasileiro sendo executado em Campinas por crianças do projeto local instituto anelo

10:51 Ponte Preta e Flamengo dão início ao protocolo oficial do Campeonato Brasileiro

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Ponte Preta x Flamengo no Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco!

Sobre a escalação, o interino Zé Ricardo dificilmente vai mudar muito a equipe pela falta de tempo. O certo é que vai precisar escolher o substituto do meia Everton, que foi expulso. Gabriel e Ederson são os favoritos. Já Cuéllar e Juan estão fora por lesão, sendo substituídos por William Arão e Rafael Dumas.

PONTE PRETA: João Carlos, Jeferson, Douglas Grolli, Kadu e Reinaldo; João Vitor, Matheus Jesus (Renê Júnior) e Ravanelli; Felipe Azevedo, Galhardo (Clayson) e Wellington Paulista (Roger)

FLAMENGO: Paulo Victor, Rodinei, Léo Duarte, Rafael Dumas e Jorge; William Arão, Márcio Araújo, Mancuello e Ederson (Gabriel); Marcelo Cirino e Felipe Vizeu

Após a confirmação da saída do técnico Muricy Ramalho, o Flamengo terá seu primeiro compromisso sob o comando do interino Zé Ricardo, neste domingo. A partida, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, será contra a Ponte Preta, às 11 horas, no Moisés Lucarelli.

Os rubro-negros vivem momento de indefinição e buscam se manter distante das últimas colocações. No entanto, terão um adversário que também tem as mesmas aspirações neste momento.

Com quatro pontos, a Macaca quer aproveitar o fator casa para chegar à segunda vitória no Brasileirão. Em 15º lugar, os campineiros esperam se fazer valer do mau momento do Flamengo.

No entanto, a equipe comandada pelo técnico Eduardo Baptista vem de derrota para o Corinthians, após atuação abaixo do esperado. Por isso, o comandante não descarta mudanças na escalação, mas destacou que pretende manter uma base.

“Não é porque fizemos uma partida ruim que está tudo errado. Tem que ter calma. É ter o equilíbrio, analisar o jogo com calma, ver onde erramos e reorganizar. Vamos avaliar o time. Se precisar fazer alguma mudança pontual, vamos fazer. Mas é um time que vem de uma sequência boa e tentaremos repetir ao máximo essa equipe”, afirmou.

Eduardo Baptista pode mudar a equipe de acordo com a parte física ou técnica dos jogadores, já que ganhou algumas novas opções. Renê Júnior, Clayson e Roger podem ser novidades na equipe. O treinador quer a repetição da postura na vitória sobre o Palmeiras para sair com os três pontos contra os cariocas.

“Vai ser um grande o jogo. O Flamengo, apesar da situação atual, é um grande time, com grandes jogadores. É ter a mesma atenção que tivemos no jogo contra o Palmeiras. Na nossa casa, a torcida apóia e a perspectiva de vitória é muito grande”, completou Baptista.

Já o Rubro-Negro está em 11º e, apesar de ter a mesma pontuação do seu rival, está na frente nos critérios de desempate. Entretanto, o clima está pesado. Além dos maus momentos dentro de campo, o ambiente fora dele também não é dos melhores.

A diretoria confirmou a saída do técnico Muricy Ramalho e anunciou Zé Ricardo, treinador da equipe sub-20, como interino. Além disso, os dirigentes buscam mais um profissional para a área do futebol para trabalhar com Rodrigo Caetano.

Antes da viagem para Campinas, um grupo de torcedores foi até o CT do clube para ter uma reunião com os jogadores. O lateral direito Rodinei destacou que só ouviram palavras de apoio, para que o elenco consiga passar por este momento.

“Todos conversaram com eles. Estávamos reunidos aqui na sala de imprensa. Vieram para apoiar. Não teve crítica e nem colocaram dedo na cara. O momento que não é fácil. Só vieram apoiar, pois ninguém quer passar por isso”, comentou Rodinei.