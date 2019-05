Resultado Grêmio x Coritiba no Brasileirão 2016 (2-0)

Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, sendo disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

INCIDENCIAS : Partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, sendo disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

20:35 Boa noite a você que acompanhou a vitória do Grêmio sobre o Coritiba conosco. Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado

Grêmio vence Coritiba com tranquilidade e se torna líder do Brasileirão

20:27 As equipes voltam a campo nesse meio de semana, em jogos pela 5ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Grêmio visita o Palmeiras no Allianz Parque na quinta-feira (2), às 21h, o Coritiba vai receber a Chapecoense na quarta-feira (1º), no mesmo horário, mas no Durival de Britto, pois o gramado do Couto Pereira passa por reformas

20:25 Triunfo deixa os gremistas na liderança, com dez pontos, já o Coxa fica na 14ª posição, com apenas quatro pontos ganhos

20:23 Gaúchos conquistam primeira vitória sobre os paranaenses, na Arena, desde 2013

93' Final de jogo na Arena do Grêmio para Grêmio 2x0 Coritiba! Com gols de Everton, aos 39 do 1º tempo, e Luan, aos 22 do 2º, o tricolor bate o alviverde por 2 a 0

92' Coxa ronda a bola na intermediária gremista para marcar o gol de honra

90' Três minutos de acréscimo

89' Coritiba não consegue agredir e o tricolor administra a vitória com tranquilidade

87' Jogo vai se aproximando dos últimos minutos e com o Grêmio valorizando bem o resultado

85' Público de 12.415 na Arena do Grêmio, gerando uma renda de R$ 303.644,25

83' Mudanças no Grêmio! SAEM Everton e Maicon, ENTRAM Pedro Rocha e Edinho

81' Mesmo com vantagem, os mandantes seguem no setor ofensivo

80' Alviverde tenta chegar ao ataque, mas esbarra na marcação do tricolor

78' Substituição no Grêmio! SAI Douglas, ENTRA Lincoln

77' UHHHHHHHHHHHHHH! João Paulo cobra falta com força e a bola toca na trave antes de sair

75' Solidez na marcação é um dos pontos-chave para que a equipe ainda não tenha sofrido gols no torneio até o momento

73' Gaúchos marcam o sexto gol na competição e seguem ser vazados

71' Coxa fica perdido em campo e tenta ao menos diminuir o prejuízo fora de casa

69' Tricolor se motiva e usa o alento da torcida para administrar o resultado positivo

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! LUAN! Bola de um lado, goleiro do outro. Com muita tranquilidade, Luan aumenta a vantagem gremista. Grêmio 2x0 Coritiba

66' Pênalti para o Grêmio! Everton faz boa jogada e é derrubado na pequena área por Juninho

65' Metade da etapa final se aproxima o panorama segue imprevisível

63' Torcida do Grêmio tenta incentivar equipe para marcar o segundo gol

61' Mudança no Coritiba! SAI César González, ENTRA Negueba

59' Partida fica muito truncada e com muitas faltas marcadas

57' Gaúchos pressionam e fazem o goleiro Wilson trabalhar para evitar o segundo gol

55' A alta intensidade da partida não representa um bom futebol dos times, pois mostram muita falta de criatividade

53' Duelo segue intenso e com boa movimentação no ataque por parte das equipes

51' Chegada ofensiva do Coxa deixa o time mais motivado em campo

49' UHHHHHHHHHHHH! Zaga do tricolor afasta mal e a bola sobra com César González, que chuta forte e Grohe corta no susto

47' Jogo reinicia da mesma maneira que terminou, com o Grêmio mais intenso, porém sem criatividade, enquanto o Coritiba fica apenas na defesa

45' Bola volta a rolar na Arena do Grêmio para Grêmio 1x0 Coritiba! Times retornam sem mudança

19:34 Equipes voltam a campo neste momento e em instantes a bola rola

Fluminense supera Botafogo com gol de Fred e vence primeiro clássico no ano

19:30 Mais tarde, às 22h30 (de Brasília), teremos um amistoso entre Brasil e Panamá, preparatório à Copa América Centenário. Siga os detalhes por aqui

19:28 Vitória parcial vai deixando o Grêmio na liderança e com dez pontos, enquanto o Coritiba fica na 13ª posição, com quatro

19:25 Já já a bola vai voltar a rolar na Arena! Não saiam daqui

19:23 No momento, 18ºC em Porto Alegre. Assim como o confronto, temperatura é fria

19:21 Autor do gol do Grêmio, o meia-atacante Everton valoriza o lance e espera boa postura no segundo tempo: "Consegui antecipar o Carlinhos e abrir o placar. Agora é ver o que o professor tem para falar e voltar bem para o jogo"

19:19 Zagueiro do Coritiba, Rafael Marques lamenta o resultado parcial: "Jogo de detalhes, porém procuramos marcar e, no momento que estávamos com um a menos, tomamos o gol. Mesmo assim, nós vamos buscar o placar"

45+2' Final de primeiro tempo na Arena do Grêmio para Grêmio 1x0 Coritiba! Gol de Everton, aos 39, deixa o Tricolor em vantagem no marcador

45' UHHHHHHHH! Edilson cobra falta, a bola desvia em Juninho e quase trai Wilson

45' Dois minutos de acréscimo

44' Minutos finais da etapa inicial e o tricolor mantém boa presença ofensiva

42' Gol motiva o Grêmio, que segue presente ao ataque e buscando o segundo

40' Substituição no Coritiba! SAI Alan Santos, ENTRA Thiago Lopes

39' GOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EVERTON! Após boa jogada, Maicon serve Marcelo Hermes pela esquerda, que cruza no meio da pequena área e Everton toca para o fundo do gol. Grêmio 1x0 Coritiba

38' Alan Santos cai em campo e se queixa de dores

37' Reta final se aproxima e o panorama segue o mesmo do início: sem emoções e pouca criatividade

34' Bem postados na defesa, os paranaenses seguram bem os ímpetos do adversário e faz o duelo seguir equilibrado

32' Gaúchos começam a chegar mais ao setor ofensivo, porém ainda sem sucesso nas finalizações

30' UHHHHHHHHHHHH! Maicon faz boa jogada pela esquerda e cruza para Everton, que chuta próximo à trave

29' Apesar da intensidade das equipes, o jogo tem pouca objetividade e poucos lances são criados

27' Duelo segue equilibrado e sem muita emoção com quase meia hora de bola rolando

25' Coritiba, mais recuado, aposta no contra-ataque para tentar furar o bloqueio, entretanto sem sucesso

23' Metade do primeiro tempo e apenas duas finalizações na partida, contudo nenhuma levou perigo

21' Cartão amarelo para Rafael Marques! Zagueiro do Coritiba é advertido por falta dura em Douglas

19' Empurrado pela torcida, o Tricolor tenta se aproximar mais da área, porém não consegue se infiltrar em meio à marcação

17' Com a saída do capitão Ceará, por lesão, o atacante Kléber herda a braçadeira

16' Alteração no Coritiba! SAI Ceará, contundido, ENTRA Dodô

15' Ceará cai em campo sozinho e deve ser substituído

14' Grêmio é mais intenso no ataque e cria mais, porém não consegue ser criativo

11' Cartão amarelo para Kléber! Atacante do Coritiba é punido e recebe o terceiro amarelo em três jogos, desfalcando o Coxa diante do Palmeiras

9' Confronto tem começo movimentado, mas sem muita objetividade em campo dos dois lados

7' Edílson chuta de longe e Wilson defende sem esforços

5' Duelo volta a rolar na Arena sem problemas

3' Partida é paralisada, já que os torcedores do Grêmio acenderam sinalizadores e a fumaça dificulta a visão dos jogadores

2' Jogo tem início truncado no meio-campo e pouca movimentação ofensiva

0' Bola rolando na Arena do Grêmio para Grêmio x Coritiba! Saída de bola é do Coxa

18:28 Atletas agora se cumprimentam antes da última oração antes do apito inicial

18:26 Times perfilados para a execução do hino nacional

18:24 EQUIPES NO GRAMADO! Grêmio e Coritiba sobem juntos ao campo de jogo

18:21 Torcida do Grêmio se mostra otimista para o duelo de instantes

18:19 Reservas do Coritiba sobem ao campo de jogo

18:16 Já já a bola vai rolar! Não saiam daqui

18:13 Elenco alviverde também finaliza atividade e, em breve, volta de maneira definitiva

18:10 Aquecimento dos arqueiros tricolores se encerra e já já os atletas entram em campo definitivamente

18:06 Grupo gremista realiza o aquecimento antes da bola rolar dentro do próprio vestiário

18:03 Expectativa de público não é das melhores. Até o momento, cerca de 4 mil torcedores presentes, sendo esperados 15 mil

18:00 Jogadores do Coritiba também estão em campo para o último trabalho antes do apito inicial

Visando liderança do Brasileirão, embalado Grêmio recebe Coritiba na Arena

17:53 Sob chuva, os goleiros gremistas Bruno Grassi e Marcelo Grohe entram em campo para aquecimento, sob comando do preparador Rogerião

17:50 Desde 2013, primeiro ano na Arena, são duas derrotas e um empate contra o Coritiba. Em 2015, o Grêmio ficou diante de 40 mil torcedores, que viram o empate por 0 a 0 com o alviverde. Nas outras, foi derrota por 1 a 0, com Renato Gaúcho no comando, e por 2 a 0, rendendo a demissão de Luiz Felipe Scolari, em 2014

17:47 Ex-atacante do Grêmio, o atacante argentino Hernán Barcos está presente à Arena e afirmou: "Não tive contato para voltar, mas a primeira opção é o Grêmio"

17:44 Gilson Kleina tem à disposição: Elisson, Dodô, Cesar Benítez, Luccas Claro, Nery, Fábio Braga, Thiago Lopes, Ruy, Negueba, Evandro e Ortega

17:42 Coritiba confirmado! O alviverde está escalado para o duelo com: Wilson; Ceará, Rafael Marques, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos, Juan e César González; Leandro e Kléber

17:40 No banco, Roger tem como opções: Bruno Grassi, Ramiro, Rafael Thyere, Edinho, Kaio, Jaílson, Iago, Tontini, Lincoln, Tilica, Pedro Rocha e Batista

17:38 Grêmio definido! O Tricolor vai a campo diante do Coxa com: Marcelo Grohe; Edilson, Geromel, Bressan e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano e Douglas; Everton e Luan

17:35 Assim como os mandantes, os visitantes devem ter os 11 iniciais confirmados já já

17:33 Na chegada do time alviverde, o diretor de futebol Valdir Barbosa confirmou a contratação do atacante inglês naturalizado turco Colin Kazim-Richards: "O Alex conhece ele da Turquia e o referendou"

17:30 Delegação do Grêmio chegou à Arena e a escalação divulgada será divulgada em breve

17:28 O último encontro foi na Primeira Liga, com triunfo do tricolor por 1 a 0, com gol solitário de Douglas, que deve ser titular logo mais

17:25 Em toda a história, Grêmio e Coritiba se enfrentaram por 65 vezes e com soberania dos gaúchos, que levaram a melhor em 33 oportunidades; os paranaenses venceram outras 17 e 15 foram empate

17:22 Com os resultados de momento, o Grêmio fica na 3ª posição, enquanto o Coritiba é o 12º colocado. Somente a vitória pode levar o Tricolor à liderança, já os três pontos podem deixar o alviverde no G-4

17:19 A arbitragem do duelo é de Sandro Meira Ricci, membro do quadro da Fifa e catarinense, sendo auxiliado pelo goiano e também do escalão internacional Bruno Raphael Pires, assim como o cearense Naílton Júnior de Sousa Oliveira

17:16 A tendência é que as equipes devam ir a campo com



Grêmio: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Bressan e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan



Coritiba: Wilson; Ceará, Rafael Marques, Juninho e Carlinhos; João Paulo, Alan Santos, Juan e César González; Leandro (Negueba ou Ruy) e Kleber

17:14 Giuliano, agora no lado esquerdo, e Douglas, centralizado, não alteram o sistema da linha de meias. Mas recebem a companhia de Everton

17:12 Sem contar com os homens de referência, Luan deixa o lado do campo e se aproxima ainda mais do gol e como falso 9, posição onde brilhou com dois gols sobre o Galo

17:10 No sistema defensivo, o zagueiro Bressan e o lateral-esquerdo Marcelo Hermes preenchem naturalmente as vagas de Fred e Marcelo Oliveira, respectivamente, que se lesionaram contra o Atlético-MG

17:08 Público neste momento, na Arena do Grêmio, ainda é mínimo, mesmo faltando pouco mais de uma hora para a bola rolar

Foto: Divulgação/Grêmio

17:05 O meia Dudu, que aguarda apenas detalhes para ser anunciado como novo reforço do Fluminense, não ficou na relação. Apesar de participar normalmente do último treino, o volante Cáceres, antes machucado, também não ficou entre os relacionados. Nenhum atleta está suspenso no Coritiba para logo mais

17:03 Para a vaga de Vinícius, cortado por lesão, o técnico Gilson Kleina tem os atacantes Leandro e Negueba como principais opções, mas o meia Ruy também briga por lugar entre os titulares

17:00 Poupados no treinamento da sexta-feira (27) por desgaste das últimas partidas, o lateral Ceará e o zagueiro Rafael Marques estão relacionados e são opção no Coritiba

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Grêmio x Coritiba no Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco.

FIQUE DE OLHO: Luan, atacante do Grêmio. O jogador chega com moral nesta noite. Isso porque o camisa 7 marcou dois gols na vitória contra o Atlético-MG. Motivação não vai faltar para o atleta.

Foto: Washington Alves/Grêmio

FIQUE DE OLHO: Kléber Gladiador, atacante do Coritiba. O jogador tem sido o destaque do Coxa na temporada, marcando gols importantes em partidas decisivas. Kléber já marcou dois gols neste Brasileirão. Será que estes números irão aumentar nesta noite?

Foto: Divulgação / Coritiba

Bressan está de volta ao sistema defensivo do Grêmio. Após falhar na Libertadores da América, o zagueiro pretende dar a volta por cima com a oportunidade que surgiu ao lado de Pedro Geromel, retribuindo a confiança do técnico Roger Machado.

"Eu tenho consciência do jogo que passou dentro da Arena. Mas eu tenho caráter para trabalhar, assumir o erro e tentar crescer. Falar depois é fácil, mas é difícil assumir o erro e mostrar a cara. Isso já é passado. O importante é ter pé no chão e ter feito o que o Roger pediu. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Roger acredita em mim e no grupo. Eu sei que a gente precisa absorver as críticas e que preciso ainda crescer no meu caminho. E agradeço o apoio dos companheiros, para que pudesse me recuperar", disse Bressan.

O lateral-direito Ceará é um dos líderes do atual elenco do Coritiba. Experiente no futebol, o jogador acredita que o Coxa poderá ficar entre os dez primeiros do Brasileirão, mas para isso, reconhece que terá que somar pontos no início da competição.

"A gente não pode escolher adversário, né? Todos os adversários da Série A são difíceis, independente da grandeza do clube, da sua história. Cada jogo é uma história diferente, independente se vamos enfrentar uma equipe que é considerada favorita ao título ou não. O Coritiba sempre tem a responsabilidade de jogar bem e de somar o máximo de pontos possível. Obviamente, essas equipes consideradas as equipes que vão lutar pelo título, eles têm uma concentração maior por parte de atletas e uma responsabilidade maior de fazer bons jogos. Mas, independente da sequência, a gente precisa somar, e é isso que a gente tem como foco", declarou Ceará.

Roger Machado relacionou apenas 14 atletas para enfrentar o Coritiba. Isso porque o treinador não vai contar com os lesionados Marcelo Oliveira, Fred, Moisés, Wesley, Henrique Almeida e Bobô. Além deles, Miller Bolaños também não joga, por estar servindo a seleção equatoriana.

O técnico Gilson Kleina não vai poder contar com o atacante Vinícius, que sofreu dores nas costas ao longo dos últimos dias. Em fase final de recuperação, o volante Amaral também não viajou com o Coritiba para Porto Alegre.

Já o Grêmio, foi até Belo Horizonte enfrentar o Atlético-MG, e voltou para Porto Alegre com os três pontos na bagagem, após vencer o Galo por 3 a 0. O resultado deixou o Tricolor Gaúcho na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com sete pontos.

Na rodada anterior, o Coritiba recebeu o São Paulo, no Couto Pereira, e acabou saindo de campo com um empate em 1 a 1. Atualmente, o Coxa é o 8ª colocado do Brasileirão, com quatro pontos ganhos.