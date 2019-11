Resultado São Paulo x Palmeiras no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a todos que acompanharam mais uma partida pelo VAVEL LIVE. Visite nosso site para conferir o pós-jogo e outras informações da partida. Boa noite!

Depois de dez jogos sem vitória em clássicos, o São Paulo fez 1 a 0 no Palmeiras e garantiu o fim do jejum. A última vez tinha sido em junho do ano passado, 3 a 2 contra o Santos. De quebra, o Tricolor manteve o tabu de mais de 14 anos sem perder para o Verdão no Morumbi. Desde março de 2002, este foi o 12º confronto no local, com sete triunfos tricolores e cinco empates.

São Paulo fez por merecer a vitória jogando em seus domínios. Atuação pífia do time do Palmeiras não contribuiu para um bom resultado da equipe alviverde.

53' Fim de jogo no Morumbi!

52' São Paulo prende a bola no campo de ataque e gasta o tempo.

51' Olé, Kelvin! Atacante dá lindo chapéu sobre Zé Roberto, dá mais um drible sobre o lateral, mas se empolga e chuta para fora.

50' Palmeiras se manda ao ataque, mas defesa do São Paulo vai levando vantagem.

49' Jean cruza para o meio da área, Alecsandro se antecipa à marcação, desvia de cabeça, e Denis cai para fazer a defesa.

48' Rogério puxa o contra-ataque do São Paulo, invade a área, corta o primeiro marcador, tenta o drible novamente e fica no chão. O árbitro manda o jogo seguir.

47' Pressão absoluta do São Paulo nos minutos finais de jogo.

46' Bruno ganha a jogada pelo lado direito, cruza fechado, Fernando Prass se estica e consegue afastar o perigo.

45' POR FORA DA REDE! Ganso cobra falta colocado, a bola passa pela barreira e bate na rede pelo lado de fora. Por pouco não sai o segundo tento tricolor.

44' Cartão amarelo para Vitor Hugo.

43' Juiz assinala oito minutos de acréscimo.

42' INCRÍVEL! Ytalo recebe sozinho dentro da área, sem marcação, tem tempo de girar, mas finaliza muito mal. A bola passa por cima do travessão de Fernando Prass.

41' Alteração no São Paulo: sai Thiago Mendes, entra Rogério.

40' Cartão amarelo para Rafael Marques, por cometer falta dura.

39' Alteração no São Paulo: sai Alan Kardec, entra Ytalo.

38' Na cobrança para o meio da área do São Paulo, Denis sai com segurança e fica com a bola.

37' Dudu protege a bola no lado direito do ataque, Matheus Reis tenta desarmar o adversário e comete a falta. Vem bola na área.

36' Em cobrança do escanteio, Alan Kardec aparece na segunda trave para completar e manda pela linha de fundo.

35' Alteração no São Paulo: sai Centurión, entra João Schimidt.

34' Kelvin domina dentro da área, encara a marcação de Zé Roberto, leva para o lado esquerdo, cruza rasteiro, mas a bola não passa pelo palmeirense.

33' Dudu briga no ataque, reclama de falta, mas o árbitro manda seguir. Na sequência, marca infração de Alecsandro sobre Wesley.

32' Defende, Prass! Kelvin domina na entrada da área, solta a bomba, e o goleiro palmeirense faz mais uma boa defesa.

31' Alteração no Palmeiras: sai Gabriel Jesus, entra Erik.

30' Centurion domina no lado esquerdo, limpa a marcação, corta para o meio, mas bate por cima do travessão de Fernando Prass.

30' Ganso cobra fechado, e Gabriel Jesis se antecipa na primeira trave para fazer o corte.

29' Dudu tenta ajudar a defesa, mas chega atrasado no lance, e comete falta para Kelvin. Lance perigoso para o São Paulo.

27' Ganso cobra falta para o meio da área, Maicon desvia para o fundo das redes, mas o árbitro flagra a posição irregular do zagueiro.

26' Cartão amarelo para Moisés por cometer falta.

25' Palmeiras erra muito na troca de passes e irrita Cuca, que cobra e reclama muito com seus jogadores.

24' TRÊS VEZES PRASS! Ganso cobra escanteio, Maicon testa firme de cabeça, e Fernando Prass salva o Palmeiras mais uma vez.

23' Prass mais uma vez! Thiago Mendes arrisca de fora da área, goleiro se estica muito e faz linda defesa!

22' FERNANDO PRASS! Em bom contra-ataque do São Paulo, Ganso coloca na medida, Centurión desvia de cabeça, e Fernando Prass espalma para escanteio.

21' Recomeça a partida!

20' Jogo segue paralisado para atendimento do goleiro Denis, que seguirá a partida com uma touca de natação após feito os curativos.

18' No lance, a sola da chuteira de Alecsandro pegou no rosto de Denis. Goleiro é atendido pelos médicos, pois sangra bastante no local.

17' UUUUUUUH! Moisés arrisca de fora da área, Denis defende, não consegue agarrar e solta nos pés de Alecsandro. Na sequência, o goleiro se recupera e salva o São Paulo.

16' Centurion aparece livre dentro da área, em posição legal, mas não consegue completar o cruzamento da direita.

16' DEFENDE, PRASS! Ganso tem espaço na entrada da área, solta a bomba, e Fernando Prass faz boa defesa.

15' Zé Roberto cobra fechado, e a bola não passa do primeiro marcador do São Paulo.

14' Wesley chega atrasado no lance, derruba Moisés, e o árbitro marca falta.

13' UUUUUUUUH! Alecsandro domina na entrada da área, arrisca o chute, e a bola passa por cima do travessão.

12' Moisés rouba a bola no meio de campo, tenta o lançamento, mas a bola não passa por Matheus Reis.

11' Duas cobranças seguidas de escanteio para o São Paulo, mas a zaga do Palmeiras leva vantagem nos lances

10' Centurion encara a marcação de Tchê Tchê na ponta esquerda do ataque do São Paulo e ganha o escanteio.

9' ESPAAAAAALMA, DENIS! Em boa jogada do ataque palmeirense. Rafael Marques arrisca bom chute de fora da área, e Denis faz boa defesa.

8' Rafael Marques desce com liberdade no lado direito, mas erra passe fácil para Gabriel Jesus no lado direito.

7' Bola esticada no ataque do São Paulo. Alan Kardec briga com Thiago Martins e comete a falta.

7' Dudu arrisca lançamento longo para o ataque, mas Gabriel Jesus é flagrado em posição de impedimento.

6' Alecsandro disputa bola no ataque, ganha de Maicon, faz o cruzamento deitado no chão, mas Gabriel Jesus não completa.

5' Rafael Marques aguarda transição de Zé Roberto, rola para esquerda, mas o cruzamento do lateral é travado por Bruno.

4' Zé Roberto cobra falta para o meio da área, Rafael Marques faz o desvio na entrada da área, mas ninguém do Palmeiras consegue completar.

3' Palmeiras troca passes no setor defensivo, mas não consegue ir para o ataque.

2' São Paulo fica com seus homens no campo de ataque, deixando o Palmeiras sem saída de bola, que chuta de qualquer jeito para frente.

1' Gabriel Jesus aperta a marcação no campo de ataque, tenta pressionar Denis, mas o goleiro mostra habilidade com os pés e dribla o palmeirense.

0' Alteração dupla no Palmeiras: saem Thiago Santos e Roger Guedes, entram Moisés e Rafael Marques, respectivamente.

0' Começa o segundo tempo!

Estatísticas do jogo:

Posse de bola: São Paulo 50% x 50% Palmeiras

Finalizações: São Paulo 3 x 2 Palmeiras

Escanteioes: São Paulo 4 x 2 Palmeiras

Passes errados: São Paulo 16 x 9 Palmeiras

Faltas: São Paulo 12 x 11 Palmeiras

Do lado do Palmeiras, Dudu também fala sobre o jogo: "Tivemos as duas primeiras chances do jogo, não aproveitamos. Temos que continuar assim, estamos bem na partida", avaliou o palmeirense.

Do lado do São Paulo, Kelvin comenta sobre a partida: "Essa é uma de nossas características, o contra-ataque rápido, sem pressa para finalizar, com passe de qualidade. Vai ser um grande jogo até o final", diz o atacante.

46' Fim do primeiro tempo!

45' Roger Guedes tenta a tabela com Jean, mas o lateral não consegue devolver, e a zaga do São Paulo afasta o perigo.

44' Juiz assinala 1 minuto de acréscimo.

43' Alecsandro tenta o lançamento longo ao ataque palmeirense, mas a bola é forte para Roger Guedes. Tiro de meta para o São Paulo.

42' Jean dispara pelo lado direito, cruza rasteiro, mas Maicon se estica e corta o cruzamento do lateral palmeirense.

41' Bola lançada para dentro da área do Palmeiras, Kelvin aparece sozinho, mas Fernando Prass sai rapidamento do gol e fica com a bola.

40' Dudu dá belo chapéu sobre Wesley, puxa o contra-ataque, fica caído após dividir com Thiago mendes, e o árbitro manda seguir também.

39' Ganso cai na entrada da área, mas o árbitro manda o jogo seguir. Jogador do São Paulo reclama.

37' Ao tentar completar o cruzamento, Thiago Santos coloca a mão na bola. Time do São Paulo pede o segundo cartão ao volante, mas arbitragem marcou o impedimento antes.

36' Na cobrança de falta do Palmeiras para o meio da área, arbitragem indica impedimento de Thiago Santos.

35' Gabriel Jesus ajuda a defesa, aparece na cobertura e consegue desarmar Bruno. Na sequência, o lateral comete a falta.

34' Palmeiras chega pela direita, coloca a bola na área, Gabriel Jesus tenta completar, mas não alcança.

33' Cartão amarelo para Zé Roberto, por cometer falta dura em Bruno.

32' Em nova cobrança de escanteio, Zé Roberto aparece na primeira trave e consegue fazer o corte.

31' Cobrança de escanteio do São Paulo. Gabriel Jesus aparece na pequena área e manda novamente para linha de fundo.

30' Jean erra passe fácil no lado direito, Roger Guedes ainda se estica, mas não evita a saída pela lateral.

29' Thiago Santos tabela com Alecsandro, toca para Gabriel Jesus, que se enrola com a bola e não consegue a devolução.

29' Cartão amarelo para Alan Kardec.

28' Alan Kardec disputa a bola no ataque do São Paulo, mas segura Thiago Martins, e o árbitro marca falta do atacante.

27' Na cobrança do escanteio, Lugano sobe na segunda trave, é atrapalhado por Ganso, e joga pela linha de fundo.

26' Róger Guedes erra na saída de bola do Palmeiras, recua mal, e cede o escanteio para o São Paulo.

26' Dudu deixa o braço sobre o rosto de Thiago Mendes. O árbitro marca a falta, e o atacante do Palmeiras reclama bastante.

25' Na cobrança da falta para o Palmeiras, o árbitro marca falta de ataque. Bola para o São Paulo.

24' Cartão amarelo para Lugano, por matar contra-ataque do Palmeiras com falta dura sobre Gabriel Jesus.

23' Dudu demora para soltar a bola no ataque, Centurion cerca o palmeirense e consegue fazer o desarme.

22' Alecsandro faz a jogada na esquerda, tabela bem, mas falha na sequência, e entrega nos pés de Maicon.

21' Ganso cobra falta para o meio da área, Alan Kardec sobe sozinho e manda pela linha de fundo. O lance, porém, já estava parado.

20' Cartão amarelo para Thiago Santos.

19' Thiago Santos comete falta dura sobre Ganso. Jogadores dos dois times reclamam do lance com o árbitro.

18' Ganso acompanha a descida de Dudu ao ataque, chega no momento certo e faz o desarme.

17' Zé Roberto chega com liberdade pelo lado esquerdo, chuta cruzado, e a bola desvia na zaga. Gabriel Jesus ainda disputa na pequena área, mas é flagrado em posição irregular.

16' Maicon se antecipa, não deixa Dudu seguir no lance e faz a roubada de bola.

15' Na cobrança, Roger Guedes recebe o cruzamento e desvia de cabeça na entrada da área, Thiago Martins disputa com Lugano, e o zagueiro do São Paulo leva vantagem.

14' Dudu faz o domínio no lado esquerdo do ataque, protege a bola e sofre a falta.

13' O Palmeiras busca uma resposta com Alecsandro, que domina no campo de ataque, mas o árbitro marca infração do atacante alviverde.

11' GOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! No primeiro contra-ataque do Tricolor, Kelvin tabela com Thiago Mendes, abre na direita, e Bruno faz o cruzamento. Thiago Martins deixa a bola passar, e Ganso completa de cabeça.

7' Pressão do Verde! Agora é Roger pela direita, que cruza rasteiro, e Lugano desarma Gabriel Jesus.

6' Dudu cobra o escanteio fechado, Denis se estica e consegue afastar o perigo. Palmeiras segue no ataque.

5' QUASE, VERDÃO! Tchê Tchê dá bom passe para Jean pela direita, que cruza rasteiro, mas Bruno aparece e afasta o perigo.

4' Kardec abre o jogo pela esquerda, toca para Centurion, que arrisca o cruzamento, mas Thiago Santos aparece para fazer o corte.

3' SEGUROU, DENIS! Zé Roberto fica muito espaço pela esquerda, cruza bem e Alecsandro desvia de cabeça, mas Denis faz boa defesa.

2' São Paulo tem dificuldades em encontrar espaços na defesa do Palmeiras enquanto trabalha a bola no meio campo, com calma.

1' Após pouca troca de passes, São Paulo ganha falta no meio de campo e Centurión cobra rapidamente.

0' ROLA A BOLA NO MORUMBI!

Já perfiladas as equipes, agora está em execução o Hino Nacional Brasileiro.

Equipes retornam ao vestiário para se preparar. Em instantes começa a partida.

Público bem pequeno no estádio do Morumbi faltando meia hora para o início da partida. Foram vendidos cerca de 11 mil ingressos antecipadamente apenas para a torcida do São Paulo. Se tratando de clássico, é um número bastante modesto.

Jogadores tricolores também se aquecem no gramado.

Equipe alviverde realiza aquecimento no gramado do Morumbi. Em meia hora a bola rola.

São Paulo também está confirmado: Denis, Bruno, Lugano, Maicon e Matheus Reis; Thiago Mendes, Wesley e Ganso; Kelvin, Centurión e Alan Kardec.

Matheus Sales não tinha condições de jogo. Zé Roberto ganhou a disputa da vaga no time titular com Fabrício e substitui Egídio.

Acabou o suspense! Palmeiras confirmado: Fernando Prass, Jean, Vitor Hugo, Thiago Martins e Zé Roberto; Thiago Santos e Tchê Tchê; Dudu, Róger Guedes e Gabriel Jesus; Alecsandro.

Único jogador pendurado do Palmeiras é o zagueiro Thiago Martins.

Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, nem foi com a delegação tricolor para o Morumbi. Não enfrentará o Palmeiras no confronto de logo mais.

Ambas as equipes já se encontram no estádio para a partida de hoje.

Lugano também comentou sobre o assunto: "Não adianta concordar ou discordar. O mais bonito é jogar com as duas torcidas, mas é o pessoal da segurança que tem que decidir", diz o zagueiro.

O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, comentou sobre a norma da torcida única imposta pela Federação Paulista de Futebol, bem como o fechamento das bilheterias ao 12h: "É um problema de segurança pública que precisa ser resolvido. Assim como precisa resolver outra questão: em um jogo com torcida única, por que é preciso fechar as bilheterias do estádio quatro horas antes do início do jogo?", comentou Léco.

A última derrota do São Paulo para o Palmeiras no Morumbi aconteceu no dia 20 de março de 2002. Desde este dia, o Choque-Rei foi disputado 11 vezes na casa do Tricolor, com seis vitórias do São Paulo e cinco empates.

Confira o pré-jogo completo do Choque-Rei na VAVEL Brasil: São Paulo defende o tabu de 14 anos no Morumbi frente ao Palmeiras

Palmeiras 4x1 São Paulo - Paulistão 2008 pic.twitter.com/eYwAIJELUN — HistóriaDoPalmeiras (@HistoriaSEP) 28 de mayo de 2016

ARBITRAGEM: Ricardo Marques Ribeiro (MG). Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Anderson José de Moraes Coelho (ambos de SP).

PALMEIRAS: Fernando Prass; Tchê Tchê, Thiago Martins, Vitor Hugo e Fabrício (Egídio) (Zé Roberto); Thiago Santos (Moisés), Jean e Dudu; Róger Guedes, Alecsandro e Gabriel Jesus.

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Maicon, Lugano e Matheus Reis; Thiago Mendes, Wesley, Kelvin, Paulo Henrique Ganso e Centurión; Alan Kardec (Calleri).

O grande número de baixas pode fazer com que Cuca promova a estreia de Fabrício, recém-contratado do Cruzeiro. A vaga de Matheus Sales pode ficar com Thiago Santos, que deve atuar como primeiro volante. No lugar de Cleiton Xavier, responsável pela armação do time, Dudu pode entrar, com Alecsandro sendo o homem de referência no ataque.

Além deles, Cuca não contará com Matheus Sales, com desconforto no joelho. Arouca e Cristaldo, também com problemas no joelho podem não ser relacionados, se juntando a Edu Dracena, Gabriel e Lucas Barrios, todos lesionados que compoem a lista de desfalques do Verdão.

Como de praxe às vésperas de jogos importantes, Cuca fez suspense e não divulgou a escalação do time que será titular diante do São Paulo. As únicas certezas são as ausências de Egídio e Cleiton Xavier, que eram dúvida após sentirem dores musculares no jogo contra o Fluminense, mas não treinaram nesta sexta-feira, e o treinador praticamente descartou a presença de ambos em campo.

"(Jogar contra o São Paulo) vale muito principalmente por ser clássico. Na teoria, vale três pontos, mas clássico tem gosto especial. Tem valor maior. Temos de entrar na mesma pegada. Não podemos dar mole, não”, comentou o jogador palmeirense.

Já o Palmeiras vem confiante para o confronto após mais uma boa vitória em seus domínios, dessa vez diante do Fluminense na última quarta-feira. Autor de um dos gols do Verdão na partida, Vitor Hugo destacou a importância de disputar um clássico para dar mais motivação e moral ao time.

Com isso, Wesley formará dupla com Thiago Mendes na volância. Mais a frente, Kelvin, Ganso e Centurión buscarão a referência no ataque, que provavelmente será Alan Kardec. Lugano tem presença confirmada na equipe titular de Bauza.

Mas o principal problema para o técnico tricolor é a incógnita em relação a Jonathan Calleri que, apesar de ter sido relacionado para a partida, o atacante deverá permanecer no banco de reservas por estar em fase de recuperação por dores na coxa esquerda, que também o incomodou no confronto diante da equipe colorada. Calleri ficou fora do jogo diante do Coritiba, treinou quinta, sexta e sábado, mas apenas aprimorando a parte física.

Para o confronto, Patón não terá à sua disposição o meia Michel Bastos, com problemas na coxa direita, e o volante Hudson, que sentiu um incômodo na coxa esquerda após a partida contra o Internacional, no último domingo.

"Ele possui a experiência de fazer com que a velocidade rival não o atrapalhe. O que me preocupa mais é o time que vou colocar em campo. Até por isso, relacionei 25 jogadores para a partida. Preciso encontrar a melhor formação", comentou o treinador.

O retorno de Lugano ao time, após ter sido poupado diante do Coritiba, é garantido. Porém, o zagueiro de 35 anos já não possui mais tanta velocidade para frear o ataque dinâmico palmeirense. Apesar disso, Bauza acredita que a experiência do uruguaio falará mais alto.

O confronto de hoje é um tanto quanto preocupante para os donos da casa devido ao rápido ataque do Palmeiras. Porém, a experiente defesa do São Paulo pode dar conta do recado. Nas três primeiras rodadas, foram apenas três gols sofridos.

Já o Verdão teve um resultado mais favorável diante do Fluminense no Allianz Parque. O placar de 2 a 0, com gols marcados por Vitor Hugo e Alecsandro deixaram a equipe alviverde com seis pontos, ocupando a quarta posição na tabela.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro a equipe tricolor ficou no empate com o Coritiba fora de casa pelo placar mínimo, com gols marcados por Alan Santos, para a equipe paranaense, e Rogério, para a equipe paulista. O resultado deixou o São Paulo na 10ª posição com quatro pontos.

O último confronto entre as equipes aconteceu neste ano, válido pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 0, tendo os gols marcados por Dudu e Robinho. Relembre a partida clicando aqui.

No retrospecto geral também dá São Paulo na maioria das vitórias: foram 94 contra 85 do Palmeiras em 262 jogos. Os demais 83 jogos foram empates.

De acordo com os dados do Futpédia, São Paulo e Palmeiras se enfrentaram no Morumbi 106 vezes na história do Choque-Rei. Quem mais venceu foi o Tricolor Paulista, com 47 partidas, enquanto o Verdão venceu 19. Na casa dos empates, foram 40 partidas de placares igualados.

Foto: Divulgação / Morumbi Tour

O mandante da partida é o São Paulo, que jogará no Morumbi, onde busca reabilitação, já que no Brasileirão ainda não venceu jogando em seus domínios.

Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre São Paulo x Palmeiras, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro 2016. Partida a ser disputada às 16h, em São Paulo. Fique conosco!