Brasil vence Panamá no último teste antes da Copa América Centenário

Agora, que venha a estreia, contra o Equador, sábado, pela Copa América.

O Brasil vence o Panamá no jogo final de preparação para a Copa América. Jonas e Gabriel marcaram.

93' Fim de jogo!

92' Minuto final.

91' Panamá chegou na bola parada, mas Gil afastou.

90' Mais três!

89' AMARELO, MIRANDA. Matou o lance com falta dura.

88' Arroyo cruza, mas mandou um tijolo na área.

87' Hulk recebe na direita, traz em diagonal, mas chuta contra a marcação.

86' Brasil já gasta o tempo, queima a bola e troca passes.

85' Reta final de amistoso.

84' Elias muito participativo, sempre em busca de tabelas e infiltrações.

83' PE NE DA!!!! Lucas Lima liga Gabriel aberto na esquerda e ele cruza para Kaka. O meia tentou na primeira, girou e bateu, para grande defesa do goleiro!

82' Rodrigo Caio faz a função de volante ao lado de Elias.

81' Melhores chances do Panamá saem nas bolas altas.

80' Elias busca infiltração pela direita, mas sofreu a falta, ignorada pelo juiz.

79' As mudanças acabaram. Ufa.

78' MUDA O BRASIL: Rodrigo Caio e Kaka entram nas vagas de Renato Augusto e Coutinho.

77' MUDA O PANAMÁ: Arroyo entra no lugar de Camargo.

76' MUDA O BRASIL: Dani sai e entra Fabinho.

75' Brasil aumenta seu ritmo e ocupa mais o terço final de campo.

74' GABIGOL! Escanteio curto, Dani mandou por elevação para Elias. A zaga foi afastar e a bola sobrou no pé de Gabriel. Ele teve muita frieza para dar um tapa e matar o goleiro.

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GABRIEL, DO BRASIL!

72' Hulk carimba um cidadão na barreira. Escanteio.

71' Entrada forte em Lucas Lima e Brasil tem falta frontal, poucos passos da grande área.

70' Douglas Santos cruza rasteiro, mas a defesa tira do pé de Gabriel.

69' Ritmo bem fraco, jogo bem lento nessa etapa final.

68' Bola por baixo e a zaga afasta.

67' Lucas Lima cruza por baixo, mas a zaga chegou antes de Gabriel. Escanteio.

66' Panamá busca o ataque. Vê que pode ter chances.

65' Camargo solta a bomba de fora, mas a bola passa por cima do gol.

64' AMARELO, GIL. Chegada atrasada em Perez.

63' AMARELO, DANI ALVES. Rasteira por trás.

62' Hulk arrisca de fora e mada rasteiro sem grande perigo. Tiro de meta.

61' Ainda restam três mudanças no time de Dunga.

60' MUDOU: Gabriel e Lucas Lima nas vagas de Jonas e Willian.

59' Seleção panamenha é muito fraca e pouco rivaliza no jogo.

58' Finalmente um pouco de emoção nesse jogo.

57' Coutinho tenta mais um levantamento, mas a bola foi nas mãos de Peneda.

56' Brasil cresce e aumenta o volume ofensivo!

55' SENSACIONAL, PENEDA! Coutinho cruza, a bola passa por todos e Hulk surge livre no meio da área para testar e obrigar o goleiro a grande defesa!

54' Hulk flutua muito entre as linhas de defesa.

53' Brasil não tem volume de jogo e parece apenas cumprir tabela.

52' Jogo bem fraco após início de segundo tempo.

51' Panamá tem ainda uma mudança para fazer.

50' Brasil ainda tem mais cinco mudanças pra fazer.

49' Em termos de marcação, jogo bem mais pegado.

48' AMARELOS, GODOY E WILLIAN. Panamenho puxou e brasileiro reclamou.

47' Elias e Renato Augusto formam a nova dupla de volantes.

46' E já sentam a bota, os novos jogadores do Panamá.

45' Após um caminhão de mudanças, a bola rola.

MUDANÇAS: Hulk entra na vaga de Luis Gustavo, no Brasil. Quinteros, na vaga de Cooper, Cummings entra e sai Buitrago, Pimental no lugar de Henriquez, Perez no lugar de Tejada e Godoy na vaga de Amílcar.

Dunga deve mudar todo mundo nesse segundo tempo. Seis alterações serão permitidas.

Panamá, coitado, pouco fez. Alguns cruzamentos, faltas laterais... Nada muito absurdo.

Brasil é muito superior na qualidade técnica, mas gol cedo tirou o ímpeto. Willian, Coutinho e Elias sempre tentam algo, mas pecam nas finalizações.

45' Fim de primeiro tempo.

44' Partida cadenciada, sem tanta chance ofensiva.

43' Jogo bem fraco, mas o Panamá tenta sair mais ao ataque.

42' Levantamento de Buitrago e a bola passou na frente da pequena área!

41' Amílcar cruza da direita e Dani afasta do outro lado. Escanteio.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' FOOOOOOOOOOOOOORA! Coutinho recebe e bate de longe, assustando o goleiro!

38' Panamá chegaria bem, mas Cooper tocou muito mal e perdeu a chance.

37' Brasil trabalha fácil, mas é muito displicente.

36' Elias recebe em diagonal, tenta infiltrar, mas é desarmado por Miller.

35' Coutinho bate cruzado, mas mandou à esquerda do gol.

34' Brasil ronda a área panamenha, mas não acelera o ritmo. Chega fácil.

33' PAAAAASSA... Cobrança de Willian e a bola foi por cima do gol.

32' E agora pancada em Coutinho. Mais uma falta boa para ser batida, frontal ao gol panamenho.

31' Elias atua mais avançado, dando opções no lado direito.

30' FOOOOOOOORA! Passagem de Jonas pelo meio, mas a zaga cortou. No rebote, Dani cruzou nas costas da zaga e Renato testou livre, mas na rede do lado de fora.

29' Brasil não acelera o ritmo e jogo fica bem sem graça.

28' Primeiro levantamento na área do Brasil, mas Tejada não alcançou.

27' Meia do Chelsea é o mais participativo e quem mais quer jogo.

26' Willian recebe na direita, bate cruzado, mas é travado. Se salva!

25' Willian cai mais na direita, enquanto Coutinho atua mais na esquerda.

24' QUASE! Willian levanta e Renato quase chega por trás da zaga.

23' Luis Gustavo carimba a testa de Miller. Escanteio.

22' Renato é quem mais participa no setor de armação, já no ataque. Destaque.

21' Elias e Luis Gustavo se revezam na saída do jogo. Liberdade no meio campo.

20' Panamá não encontra marcação e Brasil domina o jogo.

19' Willian cruzou na área e a bola vai na mão do goleiro.

18' PENEDA! Dani surpreendeu e bateu direto. Peneda mandou em escanteio.

17' Willian e Coutinho na bola parada. Boa chance para o time brasileiro.

16' AMARELO, AMÍLCAR. Carrinho forte em Jonas.

15' Em 2014, Brasil e Panamá jogaram em Goiânia e o Brasil deu show, na preparação para a Copa.

14' A torcida brasileira segue chegando. Público é razoável.

13' Panamá nem passou do meio campo. Time sem qualidade.

12' Willian arrisca de fora e explode na marcação.

11' A diferença técnica entre as equipes é absurda.

10' FOOORA! Boa chegada brasileira pela direita, Elias passou para Jonas, que fez o corta-luz e Renato bateu mascado. Escanteio.

9' Miranda foi recuar para Alison e quase marca contra. Defesa bate cabeça.

8' Dani foi inverter com efeito e quase deu a bola no pé de Tejada. Perigo...

7' No escanteio, falta de Miranda.

6' ESPAAAAALMA, PENEDA! Coutinho recebe na canhota, finta dois e senta o pé. Peneda fez grande defesa! Escanteio.

5' Brasil quer jogo e aperta a marcação no ataque.

4' Camisa azul, calção branco e meias azuis. Esse é o Panamá.

3' E nem deu tempo de falar que o Brasil atua com camisa amarela, calção azul e meias brancas.

2' MAS JÁ??? Renato Augusto lança Douglas Santos na linha de fundo. O lateral cruzou pra Elias, que bateu travado e a sobra foi para Jonas, que girou batendo, no fundo da rede!

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, JONAS, DO BRASIL!

0' E a bola rolou!

Armando Castro, de Honduras, é o juiz.

É o teste final antes da Copa América!

Os times seguem o protocolo de abertura.

Tooooooooca o Hino Nacional Brasileiro.

O Hino do Panamá é tocado em Denver.

O protocolo da Fifa começa e os times começam a entrar em campo!

Dois jogadores que ainda não chegaram na delegação são Casemiro e Filipr Luis, já que ambos atuaram na final da Champions League, na tarde deste sábado.

O sol ainda brilha no Colorado. Mas quem domina é o frio, forte em Denver.

O Brasil terá Haiti e Peru como outros rivais. Já o Panamá terá o "tranquilo" grupo D, com Argentina, Chile e Bolívia.

No dia 04, Brasil x Equador, com equipe VAVEL direto dos Estados Unidos!

Brasil nunca perdeu para o Panamá. Só foram goleadas de 4, 5 a 0.

Todo time brasileiro no gramado no aquecimento pré-jogo. A torcida brasileira segue chegando.

Os times se preparam no gramado do estádio de Denver. A torcida segue chegando no palco da partida.

Se preparando para a Copa América, o Panamá terá Peneda; Machado, Baloy, Miller, Henriquez; Gomez, Amílcar Henriquez, Camargo, Cooper, Buitrago; Tejada. Técnico: Hernan Gomez.

A Seleção penta campeã do mundo tem Alison; Dani Alves, Miranda, Gil, Douglas Santos; Luis Gustavo, Elias, Renato Augusto; Willian, Coutinho, Jonas. Técnico: Dunga.

E já temos as escalações das equipes para essa partida.

O horário será meio diferente. 22h30, com todos os detalhes aqui na VAVEL Brasil.

O Dick's Sporting Goods Park, na montanhosa e fria Denver, será o palco da partida Brasil x Panamá.

É o único amistoso da Seleção antes do início da Copa América. No dia 04, o Brasil estreia contra o Equador. Haiti e peru serão os outros rivais do grupo.

Fique de olho Brasil x Panamá: Willian, atacante: sem Neymar, o cérebro de habilidade e velocidade cai sobre o craque do Chelsea, um dos melhores jogadores do mundo.

Fique de olho Brasil x Panamá: Tejada, atacante: um dos maiores artilheiros da seleção panamenha, o camisa 10 é referência dentro do país.

Grandes astros estarão presentes, como Lionel Messi e Arturo Vidal. O palco será os EUA, e por isso o Brasil faz suas preparações em terras locais.

Falando de Copa América, o maior vencedor é o Uruguai, com 15. A Argentina vem logo atrás, mas vive jejum de títulos desde a última conquista, em 1993.

Em 2015, tivemos uma Copa América, essa de forma tradicional, e o Chile foi campeão jogando em casa. Essa edição não dará vaga à Copa das Confederações, mas é um título do mesmo jeito.

Em homenagem aos 100 anos de competições oficiais na América, as confederações se reuniram e decidiram criar uma Copa América especial, englobando todo o continente.

Com idade limite de 23 anos e podendo inscrever três jogadores acima da idade. Dunga já deu sinais que Neymar será um deles.

E como o Barcelona não liberou o craque para as duas competições, o camisa 10 não estará na competição continental.

A Seleção de Dunga tem uma mescla de jogadores experientes na equipe, com apostas, já de olho nas Olimpíadas.

É data-Fifa e as seleções disputam amistosos por todo o mundo, visando competições, como a Eurocopa, na França.

Neste domingo, você acompanhará todos os detalhes de Brasil x Panamá, amistoso preparatório para a Copa América Centenário 2016.

