Sport x Corinthians hoje (0-2)

Corinthians vence o Sport na Ilha do Retiro por dois a zero, com gols de Lucca e Marquinhos Gabriel e soma mais três pontos importantes no campeonato brasileiro.

50 min: Fim de jogo!

49 min: Até agora juiz não avisou quantos minutos de acréscimos teremos

45 min: UUUUUUH! Marlone recebe belo passe na área, limpa um zagueiro e na sequência zaga do Sport chuta contra o próprio gol e obriga Magrão a fazer grande defesa

44 min: Corinthians bem postado na defesa não da espaços para o Sport atacar

41 min: Lucca recebe passe de Guilherme e bate longe do gol

39 min: Sport toca a bola mas não consegue levar perigo contra a meta de Walter

36 min: Torcida corinthiana não para de cantar na Ilha

35 min: No Corinthians sai Giovanni Augusto e entra Marlone

33 min: GOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Marquinhos Gabriel recebe na esquerda, deixa a bola quicar e chuta cruzado no ângulo oposto para fazer um golaço na Ilha

32 min: Sport bota a bola na área, depois de bate-rebate a zaga corinthiana afasta o perigo

28 min: No Sport sai Renê e entra Rodinei Wallace

27 min: Renê recebe cartão amarelo por falta em Fagner

24 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Giovanni Augusto cruza na medida para Lucca cabecear forte sem chances de defesa para Magrão

23 min: Lucca entra na área e cai, o juiz manda seguir e o atacante limpa a jogada e chuta por cima do gol de Magrão

20 min: Edmilson sem equilibrio bate e bola sai longe do gol

16 min: No Corinthians sai Luciano e entra Lucca

15 min: Rithely fica com a sobra na intermediária e na hora do chute isola a bola

13 min: Sport toca passes na defesa, ritmo de jogo cai nesse segundo tempo

7 min: UUUUUUUUUUUUUUUH! Guilherme da lindo passe de calcanhar para Marquinhos Gabriel que fica na cara de Magrão que faz mais uma defesa espetacular na partida

7 min: Uendel toca para Giovanni Augusto na entrada da área que chuta e a bola explode na zaga do Sport

5 min: Times seguem errando muitos passes

0 min: Começa o segundo tempo!

49 min: Fim de primeiro tempo!

46 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

45 min: Luciano recebe na entrada da área e tenta bater, mas a bola sai mascada e fica com a zaga do Sport

41 min: UUUUUUUH! Gabriel cruza na medida para Diego Souza cabecear e Walter operar um verdadeiro milagre salvando o Corinthians

38 min: Guilherme acerta Diego Souza por trás e recebe cartão amarelo

34 min: Renê lança Durval mas a bola sai pela linha de fundo

31 min: Sport bate escanteio na área, zaga corinthiana afasta o perigo e no rebote Rithely manda longe do gol

28 min: UUUUH! Agora é a vez do Sport, Serginho arrisca de fora e Walter salva o Corinthians

27 min: UUUUUUUUH! Guilherme da passe espetacular para Marquinhos Gabriel que aparece sozinho de cara para o gol e bate para grande defesa de Magrão

23 min: Samuel Xavier da caneta em Giovanni Augusto e cruza na área, mas a zaga corinthiana afasta o perigo

21 min: 30 passes errados na partida até o momento

17 min: Os dois times erram muitos passes nesse início de jogo

15 min: Rithely recebe cartão amarelo por falta dura em Marquinhos Gabriel

13 min: Bruno Henrique arrisca do meio da rua e bola passa muito perto do gol de Magrão

10 min: Sport pressiona nesse inicio de jogo

8 min: NA TRAVEEE! Samuel Xavier cruza para Edmilson que chuta forte e a bola explode no travessão

4 min: Agora é a vez de Rithely errar o passe para Renê

3 min: Diego Souza tenta lançamento mas a bola fica nas mãos do goleiro Walter

0 min: Começa o jogo!

Equipes estão perfiladas para hino nacional

Torcida do Sport pede a volta do atacante André

Reservas do Corinthians se dirigem ao banco

Rubro-negros também marcam presença em bom número na Ilha

Torcida corinthiana praticamente lota a sua parte no estádio

Torcida do Sport também entra no estádio

Torcida do Corinthians chega em bom número ao estádio

Já os donos da casa, o Sport, vem com a seguinte escalação: Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Gabriel Xavier, Everton Felipe e Diego Souza; Edmílson.

Corinthians vem escalado para a partida com: Walter; Fagner, Felipe, Vilson, Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto; Luciano.

Equipe rubro-negra também se dirige aos vestiários

Sport também chegou na Ilha

Goleiro Cássio se dirige ao vestiário, deve ser banco novamente na partida de logo mais

Corinthians chegou ao estádio com muita festa da torcida

Bom dia, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Sport x Corinthians no Campeonato Brasileiro 2016! Fique conosco.

Esse golaço do Marcelinho Carioca contra o Sport na Ilha do Retiro em 1998 é inesquecível. #VaiCorinthians #SPOxCORhttps://t.co/pHGPLaZ0VJ — Corinthians (@Corinthians) 28 de mayo de 2016

SPORT: Magrão, Samuel Xavier, Henriquez, Durval e Renê; Rithely, Serginho, Gabriel Xavier, Diego Souza e Everton Felipe; Edmilson. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

CORINTHIANS: Walter, Fagner, Felipe, Vilson e Uendel; Cristian e Bruno Henrique; Marquinhos Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto; Luciano. Técnico: Tite.

Na lanterna do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em três jogos, o Sport recebe o Corinthians na manhã deste domingo, às 11h, na Ilha do Retiro, pela quarta rodada. O Timão, com quatro pontos, mira o G4.

Para a partida Sport x Corinthians, o técnico Tite repetirá a escalação que titular da quinta-feira passada, quando o Corinthians venceu por 3 a 0 a Ponte Preta.

Com isso, o Timão terá novamente o esquema 4-2-3-1, com Bruno Henrique tendo mais liberdade para chegar ao ataque. Já o atacante Luciano permanecerá na vaga de André.

O goleiro Magrão, um dos veteranos da equipe, avaliou o momento complicado em Sport x Corinthians: "O campeonato está começando e ainda não podemos dizer que estamos com a corda no pescoço. Temos de levantar a cabeça e reverter essa situação, pois quanto mais adiar essa vitória, mais complicado vai a recuperação no Brasileiro", disse o goleiro.

Já o Sport, que tem apenas um gol marcado em três partidas, busca a recuperação. Como a falta de gols é considerado um grande problema neste início do torneio, o técnico Oswaldo de Oliveira promoverá a estreia do atacante Edmilson no lugar de Vinicius Araujo.

Além disso o meia-atacante costarriquenho Rodney Wallace está recuperado de lesão muscupar. Para completar a lista das novidades, o meia Clayton se recuperou da pubalgia e também será opção no banco.