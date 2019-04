Com retorno de Robinho, Atlético-MG enfrenta o embalado Fluminense no Independência

Nesta quarta-feira (1º), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético-MG e Fluminense se enfrentam, às 21h45, no Independência. Em 11º, com cinco pontos, o Galo busca retomar o caminho das vitórias, já que não vence desde a estreia contra o Santos. O Tricolor, por sua vez, vem embalado pelo triunfo no clássico diante do Botafogo na última rodada e mira o G-4 – é o 7º, com sete pontos ganhos.

O último encontro entre as equipes aconteceu pelo Brasileirão do ano passado. Na 21ª rodada, o Atlético-MG venceu o Fluminense em pleno Maracanã por 2 a 1. Giovanni Augusto e Patrick marcaram para o time atleticano, enquanto Wellington Paulista descontou.

No histórico de confrontos pelo Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG leva vantagem sobre o Fluminense. No total, foram 52 jogos, com 24 vitórias a favor dos atleticanos, 16 empates e 12 vitórias para o Tricolor. Também, o Galo marcou mais gols: 80 contra 59.

A arbitragem do duelo fica por conta de Luiz Flavio de Oliveira (SP). Ele terá como auxiliares Emerson Augusto de Carvalho e Anderson José de Moraes Coelho, ambos também paulistas.

Atlético-MG conta com o retorno de Robinho

Recém-chegado, o técnico Marcelo Oliveira ainda não venceu sob o comando do Atlético. Até o momento, foram somente três jogos, com dois empates e uma derrota. Para voltar às vitórias, o treinador terá o retorno do atacante Robinho, que estava afastado por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Por outro lado, o setor defensivo do Galo é a grande dor de cabeça para Marcelo. Isso porque Leonardo Silva (entregue ao departamento médico), Erazo (convocado), Edcarlos (lesão na coxa esquerda) não estão à disposição. Assim, surge a oportunidade para o zagueiro Gabriel, de 21 anos, revelado nas categorias de base do clube. Ele busca trilhar o mesmo caminho de Jemerson, atualmente no Monaco, da França:

''Espero, se Deus quiser, trilhar o mesmo caminho que o dele. Ele merece todo o sucesso que está vivendo. Um cara batalhador. Muito humilde. Espero dar o meu melhor e aproveitar a chance da melhor maneira possível'', disse.

Com isso, o time que enfrenta o Fluminense terá: Victor; Marcos Rocha, Tiago, Gabriel e Lucas Cândido; Leandro Donizete, Rafael Carioca, Patric, Pablo e Carlos; Robinho.

Fluminense perde Wellington Silva e Pierre por lesão

Embalado pela vitória no último domingo contra o Botafogo, o Fluminense terá desfalques para a partida desta quarta-feira. O lateral-direito Wellington Silva, que não atuou no clássico, foi novamente vetado por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Com isso, Giovanni permanece no time titular.

No setor de meio campo, o volante Douglas, que teve atuação segura contra o Botafogo, herda a vaga de Pierre, com dores na coxa esquerda. Um dos jogadores mais experientes do Tricolor, o meia Cícero prevê um jogo complicado no Independência:

''Vamos precisar estar em um bom dia para vencer e jogar na Arena Independência contra o Atlético Mineiro não é fácil. Mas podemos tornar a coisa menos difícil se não ficarmos apenas na defesa, já que o time deles parte para cima tentando impor pressão. Vamos ter que pressionar desde o começo, sem deixar que o ritmo da partida venha a ser ditado pelo nosso adversário'', disse.

Com isso, a equipe que enfrentará o Atlético-MG terá: Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Giovanni; Douglas, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa; Richarlison e Fred.