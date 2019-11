Resultado Corinthians x Santos pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Um grande abraço, uma ótima noite e até lá.

O Timão permanece no G4, vai criando corpo e ganhando confiança. Tite renascendo o Corinthians. Peixe conhece mais uma derrota e ocupa a 14ª posição.

Vitor Bueno: "É necessário paciência, mas nessa altura, precisamos vencer. Sabemos que o Corinthians é muito forte, mas não podemos aceitar."

Giovanni Augusto: "Quando a gente não marca no início, a tendência é que fique mais ansioso. Mas estamos trabalhando bem, sem pressa e pensando bem nas jogadas."

Na raça, na vontade, na força da torcida, Giovanni Augusto marcou e o Timão venceu o clássico em Itaquera!

94' Fim de papo!!!

93' Minuto final.

92' Amigo, Lucca errou tudo o que tentou. Impressionante.

91' QUE SUSTO! Fágner levanta, Vanderlei foi afastar, furou e quase Lucca amplia!

90' Mais quatro minutos.

89' Timão recuado nesse finalzinho.

88' Peixe adianta o time, mas troca passes apenas no setor de meio campo.

87' Corinthians marca em seu campo, na cautela.

86' Santos tenta o empate no final, mas Corinthians se fecha!

85' Minutos finais.

84' A Arena Corinthians pulsa! A chuva lava a alma!

83' AMARELO, VITOR BUENO. Entrada forte em Fágner.

82' NA RAAAÇA! Falta batida, a bola ficou sobrada para Guilherme, que levantou, Cristian escorou, a bola caiu no peito de Giovanni Augusto, que dominou e bateu de carrinho, arrepiando a Fiel!

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, GIOVANNI AUGUSTO, DO TIMÃO!

80' A Fiel acende em Itaquera!

79' MUDA O TIMÃO: Luciano sai e entra André.

78' VANDERLEI! Pedrada de fora de Fágner e o goleiro espalma!

77' É quase um ataque x defesa!

76' Santos marca muito e trava o ímpeto corinthiano.

75' MUDANÇAS: Bruno Henrique e Serginho saem. Rodriguinho e Rolón entram

74' Bola na área, mas Bruno Henrique é travado.

73' AMARELO, ZECA. Pegada forte em Fágner.

72' Contra ataque santista novamente e Cristian precisou voltar bem para recuperar.

71' Santos aumenta o poder de contra ataque e até sai mais para o jogo.

70' FOOOOOORA! Lucca recebe de Guilherme, tenta o corte, mas o chute vai pra fora!

69' Até o momento, Lucca nada fez.

68' MUDA O PEIXE: Joel entra na vaga de Elano.

67' Luciano tenta enfiada para Giovanni, mas a bola foi forte demais.

66' Rapaz, deram um tijolo para o Vanderlei sair jogando com os pés.

65' Fágner busca cruzar fechado, mas David Braz afasta!

64' Luciano recebe na frente, buscou proteger e tomou a falta.

63' Na dele, Santos se defende e não tem nenhuma pressa. Objetivo é não perder.

62' Público total em Itaquera para 30.187 pessoas.

61' VANDERLEI!!!!!!!!!! A zaga do Santos furou, Vilson ficou com a bola na sua frente e chutou de bico no meio do gol!

60' MUDA O CORINTHIANS: Lucca entra e Marquinhos Gabriel sai.

59' Defesa corinthiana batendo muito a cabeça.

58' Corinthians troca passes, chega na cara do gol, mas hesita demais no chute.

57' A Fiel cresce! Santos melhorou e torcida corinthiana busca apoiar.

56' Santos se soltou mais nesses minutos.

55' Paulinho manda de longe e isola. Tiro de meta.

54' Lateral do Peixe deixa o gramado para ser atendido. Jogo vai reiniciar.

53' Dividida entre Vitor Ferraz e Marquinhos Gabriel. Lateral no chão sentindo.

52' Corinthians tenta não dar chutão, mas Santos busca adiantar o time.

51' Fágner recebe nas costas da marcação, mas chutou cruzado ao invés de cruzar. Sorte do Peixe.

50' Faltas ofensivas do Corinthians ajudam o jogo santista, que atua sem nenhuma pressa.

49' Peixe totalmente recuado em seu campo. Impressionante.

48' Cenário é bom para os contra ataque do Peixe, sempre pelas alas.

47' Uendel fica mais solto. Os dois laterais sobem.

46' QUE SUSTO! Uendel aparece nas costas da marcação e quase marca após cruzamento de Giovanni Augusto!

45' Com uma mudança, a bola rola no segundo tempo.

45' MUDA O SANTOS: Léo Citadini sai e entra Paulinho.

Os dois times vão retornando para o segundo tempo.

Corinthians não faz mal jogo. Ainda que encontre forte marcação, trabalha bem a bola e acha espaços para atacar.

Peixe atua com muitos homens em seu campo, sem subir tanto a marcação e esperando erros para sair pelas laterais. Maiores perigos foram na bola alta.

Jogo truncado, com Santos travando o meio campo e Corinthians buscando abrir espaços.

46' Giovanni para na barreira e o juiz termina o primeiro tempo.

45' Falta perigosa para o Timão! Mais pela esquerda. Giovanni e Uendel na bola.

44' Marquinhos teve a chance de armar grande ataque corinthiano, mas foi fominha e a zaga afastou.

43' Timão ainda tenta abrir o placar nesses instantes finais de partida.

42' OOOPA! Uendel é segurado por Vitor Ferraz, cai, pede falta e o juiz ignora.

41' AFAAAAASTA! Giovanni faz a passagem, tentou passar pra quem chegava, mas Renato afastou na hora H!

40' Minutos finais de primeiro tempo.

39' Cristian manda de fora, mas dessa vez chutou por cima.

38' Santos trunca bem, cadencia bem, tira a velocidade do jogo.

37' A Fiel vê o bom momento e aumenta o volume!

36' Momento de pressão do Corinthians!

35' Triangulação entre Marquinhos, Giovanni e Guilherme, mas a bola andou demais.

34' Peixe não tem nenhuma pressa em jogar. Toda posse é supervalorizada.

33' Serginho arrisca de fora e a bola é isolada. Tiro de meta.

32' Até o momento, bom jogo do Cristian, dando velocidade na saída de bola.

31' Marquinhos busca jogada individual, mas adiantou demais a bola.

30' Dificuldades enormes do Santos sair jogando. Vitor Ferraz é o desafogo.

29' VANDERLEI! Guilherme levanta, Vilson tenta novamente e Vanderlei pegou novamente!

28' Felipe deu um bicão na bola e arrumou escanteio na sorte.

27' Giovanni cai mais na direita e Maquinhos Gabriel flutua na linha de defesa do Peixe.

26' QUE BELEZA! Giovanni faz linda jogada individual, pedalando, girando na bola e quase deixando Luciano na cara do gol.

25' Outra bola que pipoca na área do Santos e ninguém do Corinthian pra aproveitar.

24' Mini confusão entre Zeca e Luciano. Corinthiano queria bater falta rápido, lateral não deixou.

23' Elano cobra fechado demais e manda direto em tiro de meta.

22' Santos sai bem pela esquerda e Zeca arruma escanteio.

21' A Fiel não para um minuto!

20' Cristian apoiando bastante o ataque.

19' Santistas perdendo muito o tempo da bola. Grama molhada dificulta.

18' Santos recupera a bola, mas erra passes demais. Corinthians marca bem.

17' FOOOOOOOORA! Testada de Vilson após batida de Marquinhos. Susto em Vanderlei.

16' Bagunça na saída santista, Luciano, Guilherme e Bruno Henrique brigam e arrumam escanteio.

15' Fágner é quase um ponta direito, de tão aberto que joga.

14' Peixe deixa o rival trocar passes em seu campo, mas trava jogadas na defesa.

13' Santos não aperta a marcação e Corinthians sai jogando sem maiores problemas.

12' Na cobrança do escanteio, Marquinhos Gabriel isolou no cruzamento.

11' VAN DER LEI! Uendel cruza, Luciano testa no chão e o goleiro pega no pé da trave!

10' Guilherme recebe, gira e apanha de Thiago Maia. Falta para o Corinthians.

9' Corinthians gira a bola na faixa central, mas sem muito espaço para atacar.

8' Peixe fechadinho, espera erro corinthiano para sair ao ataque.

7' VANDERLEI! Marquinhos joga nas costas de Vitor Ferraz, Giovanni escora, mas Vanderlei se antecipa bem.

6' E a torcida canta alto, além de ainda chegar para a partida.

5' VANDERLEI DO CÉU.... Cristian sentou a pancada de fora e Vanderlei quase entrega a paçoca, na tentativa de encaixar.

4' Mais uma confusão na área do Corinthians, mas Fágner chuta contra a marcação e ganha tiro de meta.

3' WAAAALTER! Escanteio batido, Renato arrisca no rebote, desvia em Giovanni Augusto e quase mata o goleiro corinthiano. Escanteio.

2' Elano começa o jogo sendo o mais avançado dos meias santistas.

1' E o Corinthians já empurra o rival, pondo pressão! A Fiel sobe o som!

0' Começou o clássico em Itaquera!

Peixe com segundo uniforme. Preta com listras brancas, calção branco e meias pretas.

Corinthians com seu uniforme principal. Camisa branca com detalhes preto na gola, calção preto e meias brancas.

A chuva deu uma parada e os times vão se posicionando.

A Fiel segue chegando. Público baixo ainda, em Itaquera. Trânsito, chuva e horário prejudicam.

Hino Nacional Brasileiro em Itaquera.

Soooobe o Hino do Corinthians. Sobe o som da Fiel. Sobem as equipes!

A torcida segue chegando. A chuva deu uma acalmada. Torcida única em Itaquera.

Leandro Pedro Vuaden é o juiz do jogo.

As equipes se preparam na boca do túnel de entrada ao gramado. Momentos finais de preparação.

Giovanni Augusto e Marquinhos Gabriel serão fundamentais para quebrar a marcação com jogadas individuais.

Santos, na teoria, no 4-6-0. Dorival fecha o meio, aposta no contra ataque, com ajuda dos laterais.

Os times se preparam no gramado no momento do aquecimento. Surpresa na escalação santista, com Dorival congestionando o meio campo.

Santos surpreende sem ter atacantes e tem Vanderlei; Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique, Zeca; Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno, Elano, Citadini; Serginho. Técnico: Dorival Jr.

O Corinthians definido com Walter; Fágner, Felipe, Vilson, Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel, Guilherme, Giovanni Augusto; Luciano. Técnico: Tite.

TIMES ESCALADOS!

Uma chuva leve cai em Itaquera. Clássico molhado.

Portões abertos na Arena e as equipes tmabém se fazem presente.

Os vestiários estão prontos. Os times chegarão logo mais.

Nove meses. Esse é o tempo que o Corinthians não perde em sua arena. Justamente contra o Santos, pela Copa do Brasil.

Após negociações frustradas com o Santos para seu retorno do Oriente Médio, Marquinhos assinou com o Corinthians e já é um dos destaques.

Marquinhos Gabriel será um personagem especial. Ano passado, o meia foi um dos protagonistas do time santista, vice da Copa do Brasil.

Por um lado, o ascendente Corinthians na busca do pela terceira vitória seguida. Santos quer se recuperar na tabela e trazer a paz novamente.

O Peixe é o atual campeão paulista, ao bater o Audax em dois duelos. O Timão é o atual campeão brasileiro. Levou o hexa em 2015.

Daqui a pouco os portões serão abertos. Na última atualização, mais de 28 mil ingressos foram vendidos.

Timão segue sua maratona de jogos. Após dois jogos seguidos pela manhã, uma partida na noite paulistana.

Corinthians x Santos - Semifinal do Paulistão 2001: no último minuto, Ricardinho fez o gol que levou o Timão à final pic.twitter.com/D9QGCJ3TLT — Corinthians Vídeos (@sccp_videos) 1 de junio de 2016

O Corinthians busca sua terceira vitória seguida, enquanto o peixe quer se reabilitar no campeonato.

Os ingressos seguem sendo vendidos nas bilheterias da arena. 26 mil já foram comprados e a expectativa é de 30 mil pessoas.

O jogo Corinthians x Santos terá um horário diferente. 21h pelo horário de Brasília.

A belíssima Arena Corinthians será o palco da partida Corinthians e Santos.

Relembre a última partida entre os times pelo Brasileirão.

No último clássico entre Corinthians x Santos na arena, o Corinthians não tomou conhecimento do rival e venceu de forma soberana, mesmo sob um sol escaldante de um domingo de manhã. Dois gols de Jádson.

Fique de olho jogo Corinthians x Santos: Guilherme, meia-atacante: o camisa 10 demorou, mas parece começar a engrenar na nova função, mais avançado, mas sendo decisivo com passes e lances geniais.

Fique de olho Corinthians x Santos: Thiago Maia, volante: o jovem é mais uma jovem promessa que está vingando no time praiano. Com muita habilidade, recursos para sair jogando e poder marcação, o volante é um dos melhores do país.

É o atual campeão buscando manter o título e levantar a taça pela sétima vez.

Em 2015, um empate em Itaquera pelo Paulistão, duas vitórias santistas pela Copa do Brasil e uma vitória para cada no Brasileirão.

Neste ano, os dois times se enfrentaram pelo Paulistão e o Peixe, jogando em casa, bateu o rival por 2 a 0.

O Peixe vive em meio à uma incógnita. Sem jogadores, servindo a seleção, e sem Ricardo Oliveira, machucado, o time santista não vive boa fase e sente as ausências.

Só na terceira rodada que o Corinthians conheceu a vitória. E no fim de semana, uma importante conquista contra o Sport, em plena Ilha do Retiro, reanimou as esperanças.

O Timão vem em plena recuperação. Após seguidas eliminações em casa, o alvinegro começou com empate em casa contra o Grêmio. A pressão aumentou, mas a derrota contra o Vitória, na Bahia, estremeceu tudo.

O Santos passou pela situação no clássico contra o Palmeiras, pela semifinal do Paulista, mas será a primeira vez sem torcedor seu nas arquibancas.

Ocupando a quarta colocação, o Timão recebe o Peixe em sua arena, marcando a primeira experiência com clássico de torcida única.

É a quinta rodada e, mesmo no começo, um encontro forte é marcado. Corinthians e Santos se encaram, no primeiro clássico dos dois times no torneio.

Amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem vindo à mais uma transmissão especial do Campeonato Brasileiro 2016 em Corinthians x Santos.