Resultado Inter x Atlético-PR pelo Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

Agradeço todos que acompanharam esse jogo aqui na VAVEL Brasil, e aguardo todos para as próximas partidas, um grande abraço.

Internacional vence o Atlético-PR em casa com gol de Vitinho e assume a liderança provisória do campeonato brasileiro.

49 min: Fim de jogo!

48 min: Eduardo levanta Vitinho e recebe cartão amarelo

46 min: Atlético pressiona nesse final de jogo

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

43 min: Vitinho gira bonito pra cima de Deivid e recebe a falta

41 min: Atlético tenta atacar mas erra muitos passes

40 min: Alex arrisca de longe e isola a bola

38 min: Jogo se torna muito faltoso nesse final

36 min: Agora é a vez de Alex do Inter receber amarelo por falta dura em Sidcley

35 min: Deivid recebe amarelo

33 min: No Inter sai Gustavo Ferrareis e entra Aylon

27 min: Sidcley bate escanteio pra área, zaga do Inter afasta e no rebote Otávio bate fraco longe do gol de Danilo Fernandes

25 min: Inter ensaia uma pressão em busca do segundo gol

23 min: Andrigo sai e da lugar a Alex

21 min: Andrigo vem por cima em jogada com Deivid e também recebe amarelo, é o quarto cartão para o time colorado

19 min: Atlético muda denovo, sai Pablo e entra Vinicius

18 min: Fernando Bob também recebe amarelo

15 min: No Atlético sai Giovanny e entra Ewandro

14 min: Vitinho ginga pra cima da zaga do Atlético e descola escanteio

11 min: Otávio pega William por trás e juiz marca falta

7 min: Anselmo recebe cartão amarelo por falta em Deivid

5 min: Eduardo cruza na área mas a zaga colorada afasta o perigo

3 min: Paulão levanta mt o pé e atinge Walter, juiz marca falta e da cartão amarelo para o zagueiro colorado

0 min: Começa o segundo tempo!

51 min: Fim do primeiro tempo!

50 min: Teremos mais um minuto de acréscimo

48 min: Teremos cinco minutos de acréscimos

47 min: No Inter entra Anselmo no lugar de Fabinho

47 min: No furacão sai Cleberson e entra Wanderson

45 min: Agora é Fabinho do Internacional que recebe atendimento no gramado do Beira-rio

42 min: Jogo reinicia após paralisação para atendimento ao zagueiro do furacão

39 min: Cleberson fica no chão sangrando após choque com Paulão e os jogadores do Atlético reclamam muito da arbitragem no lance do gol

39 min: GOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Escanteio cobrado para a área, no bate-rebate Vitinho manda para a rede e abre o placar

36 min: Agora é a vez de Vitinho arriscar de fora e assustar o goleiro Weverton

32 min: Walter recebe no meio da rua e arrisca, a bola desvia e sai pela linha de fundo

26 min: Artur cruza para Sasha e Thiago Heleno faz o corte na hora H

24 min: William desce pela direita e cruza para Vitinho que bate de primeira para fora

18 min: Sidcley bate fraco e Danilo Fernandes fica com a bola

17 min: Andrigo comete falta em Deivid, vem bola na área do Inter

15 min: UUUUUH! Giovanny recebe bom passe na área, dribla o zagueiro colorado e bate na rede pelo lado de fora, furacão é melhor na partida

13 min: NA TRAVEEE! Walter recebe na intermediária, invade a área pela direita e chuta cruzado, a bola explode na trave e no rebote Eduardo manda para fora

9 min: Times tentam muitos lançamentos nesse começo de jogo

5 min: Otávio faz longo lançamento para Marcos Guilherme, mas Danilo Fernandes só acompanha e deixa a bola sair pela linha de fundo

2 min: Walter tromba Fernando Bob no meio campo e o juiz da falta para o Inter

0 min: Começa o jogo!

O furacão vem a campo com a seguinte escalação: Weverton; Eduardo, Thiago Heleno, Cleberson e Sidcley; Otávio, Deivid e Pablo; Giovanny, Marcos Guilherme e Walter.

No banco colorado teremos: Jacsson, Rever, Anselmo, PC, Alex, Bertotto, Aylon, Baio e Farias

Internacional vem com: Danilo, William, Paulão, Ernando, Artur, Bob, Fabinho, Gustavo, Andrigo, Sasha e Vitinho

Times estão confirmados para o duelo de logo mais, vamos as escalações!

Embalado pelas boas atuações contra o Sport e contra o Santos, o Inter recebe o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), com uma marca expressiva: a equipe não perde há 17 jogos, desde a derrota contra o Veranópolis em fevereiro. Neste ano, o Inter não perdeu fora de casa – no Campeonato Brasileiro, foram três vitórias e um empate.

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Artur; Fabinho, Fernando Bob, Gustavo Ferrareis, Andrigo e Sasha; Vitinho.

ATLÉTICO-PR: Weverton; Eduardo, Thiago Heleno (Wanderson), Cleberson, Sidcley (Pará); Otávio (Hernani), Deivid, Vinícius; Ewandro, Pablo (Anderson Lopes) e Walter.

A vitória sobre o Santos no último domingo, na Vila Belmiro, rendeu o topo da tabela ao Colorado, sendo superado apenas no saldo de gols pelo eterno rival Grêmio. As boas atuações de Gustavo Ferrareis devem levar Argel a colocá-lo novamente em campo.

Contra o Santos, o meia de origem atuou na mesma linha dos volantes Fabinho e Fernando Bob. O jogador é o terceiro do Inter em finalizações certas no Campeonato Brasileiro até agora, atrás apenas de Eduardo Sasha e Andrigo.

“O Gustavo se escalou naquele jogo do Morumbi. Aqui, nós damos oportunidades para todos. As pessoas nem sabiam quem ele era, vieram me perguntar se ele era argentino”, afirmou o comandante colorado após a partida contra o Peixe na Vila Belmiro. Ferrareis tem 20 anos e é fruto da base do Inter.

Após desencantar no Brasileirão, deixando as últimas colocações e amenizando um possível foco de crise na Baixada, o Furacão vai aproveitar para poupar alguns atletas.

Apesar da dificuldade e da importância do jogo, o técnico Paulo Autuori está preocupado com a maratona de jogos e já detectou alguns atletas próximos do limite. Nomes como o zagueiro Thiago Heleno, o lateral-esquerdo Sidcley, o volante Otávio e o meia-atacante Nikão, embora não confirmados, podem ser ‘obrigados’ a descansar.

O comandante rubro-negro confirmou apenas que terá um time misto em campo, já pensando a médio e longo prazo.

“Já está definido sim que teremos que, se quisermos manter o nível de intensidade, preservar alguns jogadores. A cada rodada, as equipes perdem jogadores. Temos que estar atentos a isso. Alguns jogadores com volume maior de jogos, sem tempo necessário para recuperar e trabalhar, são mais suscetíveis”, avaliou.

Com isso, jogadores como Wanderson para a zaga, Pará na lateral esquerda, Deivid pelo meio, além de Pablo e Anderson Lopes na frente entram na briga por um lugar no time.

É o que deve acontecer também com Walter, que perdeu a posição para André Lima, mas desta vez pode ser titular para buscar novamente seu prestígio dentro do grupo.

Quem não aproveitará partida para retomar o ritmo é o zagueiro Paulo André. Mesmo recuperado de lesão e tendo trabalhado normalmente com o time, o defensor ficará de fora por uma escolha de Autuori.

“O Paulo regressou aos treinamentos, mas vai treinar um pouco mais. É muito cedo. Sair de um tempo afastado, fazer poucos tempos e entrar. Isso é perigoso. Não vamos cometer este erro, não há necessidade disso”, concluiu.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Internacional x Atlético-PR em tempo real no Brasileirão Série A 2016! Fique conosco!