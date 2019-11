Resultado Figueirense x São Paulo no Campeonato Brasileiro (1-0)

Em busca da primeira vitória, Figueirense enfrenta São Paulo desfalcado no Brasileirão

Lins também respondeu sobre possibilidade de fazer a estreia no jogo de quarta, contra o São Paulo. #Figueirense pic.twitter.com/aseXYdxw59 — José H. Koltermann (@JoseKoltermann) 30 de mayo de 2016

"Não perder no início do campeonato pois esses pontos perdidos fazem importância no final". Esse é o discurso utilizado por praticamente todos os times, e não é diferente para Figueirense e São Paulo, que se enfrentam nesta quarta-feira (1º). A partida, válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, será disputada às 21h45, no Estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina.

O Figueira ainda não venceu na competição, porém perdeu apenas uma partida. Após três empates nas três primeiras rodadas, a equipe catarinense foi derrotada pelo Atlético-PR, na Arena da Baixada, no último sábado (28). Com esses resultados, a equipe do técnico Vinícius Eutrópio já se encontra na zona de rebaixamento do Brasileirão, na 17ª posição, com três pontos.

Já o Tricolor está rindo à toa. Semifinalista na Copa Libertadores, a equipe ainda quebrou um jejum de quase um ano sem vencer um clássico ao bater o Palmeiras no domingo (29) e está novamente, depois de um bom tempo, passando confiança à sua torcida. O time do argentino Edgardo Bauza é o sexto colocado no campeonato, com sete pontos ganhos.

O histórico do confronto Figueirense x São Paulo no Campeonato Brasileiro é amplamente favorável ao São Paulo. Em 23 partidas, são 16 vitórias tricolores, seis empates e apenas duas vitórias do Figueirense. O último triunfo dos catarinense foi há mais dez anos, quando venceu o Tricolor por 3 a 1 em Florianópolis. No ano passado o São Paulo venceu as duas vezes: 2 a 0 no Orlando Scarpelli e um emocionante 3 a 2 no Morumbi.

O técnico Vinícius Eutrópio aposta no silêncio para surpreender o São Paulo e vencer a primeira no Brasileirão. O treinador não confirmou a escalação, afirmou querer manter a base que vem atuando, mas disse que pode fazer algumas mudanças em relação à última partida.

"Vamos testar alguma formação diferente, mas sempre tentando manter uma base, que no último jogo conseguiu dar uma resposta. Mas a gente vem dentro de um processo de evolução. Modificações às vezes são necessárias dentro das opções e vamos procurar o ideal", afirmou Eutrópio.

Embora conte com alguns jogadores importante que podem voltar à equipe titular, como os casos do zagueiro Marquinhos, Ortega e Dudu, o comandante vê uma partida difícil e elogiou muito o adversário de logo mais: "O que a gente tem que pegar é manter as coisas boas do jogo com o Atlético e ter a preocupação com o São Paulo. É o melhor time do Brasil no momento, semifinalista da Libertadores, vivem um bom momento. Temos que melhorar nossa performance em casa em termos de vitória, até comparando com o ano passado. Eu fui ver, tivemos 34% de aproveitamento de vitórias e isso é um aspecto que temos que fazer valer. Vamos buscar a todo momento, o time é novo? É. Mas são bons jogadores e vamos buscar nossa primeira vitória."

Até pouco tempo atrás, uma das grandes críticas feitas ao trabalho de Bauza é que sua equipe não jogava bem fora de casa. Nesse início de Brasileirão, entretanto, não se pode dizer isso. O São Paulo jogou como visitante duas vezes na competição. Na estreia, vitória por 1 a 0 com os reservas diante do Botafogo, a primeira do time no ano, e na terceira rodada, em Curitiba, os tricolores empataram por 1 a 1 com o Coxa, mas jogando bem e podendo sair vitorioso.

Entretanto, Patón não terá vida fácil para escalar sua equipe. Sem os titulares Rodrigo Caio e Mena nas seleções, Michel Bastos e Hudson machucados, Maicon poupado e Calleri na Itália para tirar um passaporte europeu, o técnico terá que quebrar a cabeça para escalar seus 11 titulares. No treinamento da última terça-feira (31), as principais novidades foram as entradas de Lucão na vaga de Maicon e Auro na ponta direita, com Kelvin no banco de reservas.

O treinador ainda falou sobre Lugano, que será titular novamente, atuando duas vezes em apenas três dias. "Em relação a Lugano, estamos tratando para que possa ter uma continuidade nos jogos que o leve a ficar melhor do que está. Esta partida seria a primeira vez que vai jogar depois de três dias. Antes, vinha sendo uma vez por semana. Nesta, vai jogar depois de três dias. É importante pelo que transmite, pelo que brinda à equipe, não apenas futebolisticamente, mas sua presença, sua liderança. Se transforma em um jogador importante para o São Paulo", afirmou.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Figueirense x São Paulo em tempo real no Brasileirão Série A 2016! Fique conosco!