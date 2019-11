Guia VAVEL da Copa América Centenário

Edição especial da maior competição entre seleções do continente, a Copa América Centenário será realizada entre os dias 3 e 26 de junho deste ano, nos Estados Unidos. Tratada como uma ocasião comemorativa, esta será a primeira vez que o torneio será realizado fora da América do Sul. Sendo assim, oficializado com um acordo entre a Concacaf e Conmebol, celebrando os 100 anos da entidade.

Com isso, em 2016, teremos 16 seleções candidatas ao troféu pela primeira vez na história. Serão seis da Concacaf (Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica, Panamá e Haiti), além dos dez times da Conmebol que tradicionalmente estarão presentes no torneio (Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Equador, Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela).

Será o primeiro torneio unindo as Américas desde o Pan-Americano de futebol, disputado em 1952, 1956 e 1960. Também a quarta vez que a Conmebol sediará um evento nos Estados Unidos, após realizar a Recopa Sul-Americana no país em 1990, 2003 e 2004. Vale lembrar que o campeão não irá para a Copa das Confederações de 2017, pois o Chile já qualificou-se como vencedor da Copa América 2015.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D Estados Unidos Brasil México Argentina Colômbia Equador Uruguai Chile Costa Rica Haiti Jamaica Panamá Paraguai Peru Venezuela Bolívia

Leia mais sobre as equipes participantes

Conheça as cidades-sedes da Copa América Centenário

► Georgia Dome, Atlanta, Georgia

► M&T Bank Stadium, Baltimore, Maryland

► FirstEnergy Stadium, Cleveland, Ohio

► Sports Authority Field at Mile High, Denver, Colorado

► Ford Field, Detroit, Michigan

► Lucas Oil Stadium, Indianápolis, Indiana

► Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

► Nissan Stadium, Nashville, Tennessee

► Qualcomm Stadium, San Diego, California

► Edward Jones Dome, St. Louis, Missouri

► Raymond James Stadium, Tampa, Flórida

► EverBank Field, Jacksonville, Flórida

► AT&T Stadium, Arlington, Texas

► FedEx Field, Landover, Maryland

Além do centenário das disputas organizadas entre seleções, é também atingida a marca dos 100 anos da própria Conmebol. O acordo com a Concacaf permite a primeira Copa América realizada fora da América do Sul. É o ano com mais participantes na competição. São 16 ao todo, sendo dez acostumados representantes da Conmebol e outros seis da Concacaf. Estados Unidos, país-sede, México, Costa Rica, Jamaica, Panamá e Haiti.

Em maio de 2015, 14 pessoas foram indiciadas pelo FBI, acusadas de fraude, extorsão e lavagem de dinheiro. A prisão aconteceu em Zurique, na Suíça, enquanto se preparavam para participar do 65º Congresso da FIFA. O FBI alegou a utilização de suborno, fraude e lavagem de dinheiro para corromper meios de comunicação, direitos de marketing e US$ 110 milhões para a escolha dos Estados Unidos como sede da Copa América Centenário.

Além disso, a acusação também alega que o suborno foi usado em uma tentativa de influenciar contratos de patrocínio de uniformes, o processo de seleção para a Copa do Mundo de 2010 e a eleição presidencial para 2011. O caso afetou o mundo do futebol e pôs em xeque a realização do torneio, mas em agosto de 2015, Juan Ángel Napout, presidente da Conmebol, confirmou a realização do evento.

Edição extra para comemorar o Centenário da Conmebol, a Copa América de 2016 não dará vaga na Copa das Confederações 2017. Como o Chile foi o vencedor e campeão sul-americano em 2015, está automaticamente confirmada para o torneio do ano que vem, sediado na Rússia. Com a eliminação nas quartas de final do torneio em 2015, o Brasil ficará de fora da Copa das Confederações pela primeira vez na sua história.

No dia 19 de novembro de 2015, foram escolhidos as dez cidades-sedes e os estádios que receberão os jogos. Todos os estádios serão de equipes da NFL (a liga de futebol americano), que terão as linhas dos campos adaptadas para o futebol.

As dez cidades-sedes foram divididas com cinco na costa oeste e outras cinco na costa leste. As cidades escolhidas ao oeste foram Pasadena, Santa Clara, Glendale, Houston e Seattle. Já na no leste, as cidades escolhidas foram East Rutherford, Orlando, Chicago, Foxborough e Filadélfia.