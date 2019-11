Resultado Palmeiras x Grêmio no Brasileirão 2016 (4-3)

23:05 Boa noite a você que acompanhou a vitória do Palmeiras sobre o Grêmio conosco! Siga nosso perfil no Twitter e curta nossa página no Facebook para ficar bem informado

23:02 Os times voltam a campo, pela 6ª rodada, às 16h do próximo domingo (5). Os paulistas visitam o 4º colocado Flamengo, no Raulino de Oliveira, enquanto os gaúchos recebem a Ponte Preta, que está no 10º lugar, com sete pontos

23:00 Triunfo leva o alviverde à 5ª posição, indo a nove pontos e ficando a um do Flamengo, último no G-4. Já o revés deixa o tricolor na vice-liderança, já que o rival Internacional venceu o Atlético-PR

93' Final de jogo no Pacaembu para Palmeiras 4x3 Grêmio! Em um segundo tempo eletrizante, o Verdão bate o Imortal, que sofre primeira derrota

92' Palmeiras tem falta perigosa no último lance do jogo

90' GOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! EDÍLSON! Lateral-direito faz boa jogada e, de fora da área, acerta um belo chute. Palmeiras 4x3 Grêmio

90' Três minutos de acréscimo

89' Partida se aproxima dos últimos minutos no Pacaembu

87' Cartão amarelo para Fabrício! Lateral-direito do Palmeiras é punido por matar o contra-ataque do Grêmio

85' Torcida palmeirense não se intimida com a chuva e canta alto no Pacaembu, comemorando mais uma vitória

83' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! THIAGO SANTOS! Depois de cobrança de falta no meio da pequena área de Dudu, o zagueiro Thiago Santos sobe mais que todo mundo e manda para o fundo do barbante. Palmeiras 4x2 Grêmio

82' Cartão amarelo para Lincoln! Meia-atacante do Grêmio é punido por falta dura em Róger Guedes

81' Alteração no Palmeiras! SAI Tchê Tchê, ENTRA Fabrício

80' Substituição no Grêmio! SAI Giuliano, ENTRA Bobô

78' Grêmio pressiona em busca do empate a todo custo

76' Modificação no Palmeiras! SAI Moisés, reclamando de cãibra, ENTRA Thiago Martins

75' Clima esquenta entre os jogadores das equipes após fair play não ser executado pelo Grêmio

74' Cartão amarelo para Fernando Prass! Goleiro do Palmeiras é punido por reclamação

72' GOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! VITOR HUGO! Após cobrança de escanteio perfeita de Dudu, Vitor Hugo sobe no meio da marcação e cabeceia para o fundo do gol. Palmeiras 3x2 Grêmio

71' Cartão amarelo para Geromel! Zagueiro do Grêmio é punido por falta em Gabriel Jesus

70' Substituição no Grêmio! SAI Douglas, ENTRA Lincoln

68' UHHHHHHHHH! Tchê Tchê fica com a bola após bate-rebate na pequena área e bate para o gol, mas Grassi faz a defesa

67' Cartão amarelo para Bruno Grassi! Goleiro do Grêmio é punido por retardar o reinício do jogo

67' UHHHHHHHHHH! Róger Guedes fica com a sobra após troca de passes e chuta com perigo

64' Tricolor aposta no contra-ataque para achar os espaços na defesa do alviverde, porém sem sucesso

62' UHHHHHHH! Dudu toca para Jesus, que chuta e Grassi faz a defesa

61' Duelo tem ares dramáticos, mesmo sem ter chegado na metade da etapa final

59' Jogo fica mais quente depois dos gols quase que simultâneos, inflamando as torcidas

56' GOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! RÓGER GUEDES! Dois minutos depois de tomar a virada, o Verdão empata. Após bate-rebate na pequena área, o centroavante palmeirense manda, de costas, de cobertura. Palmeiras 2x2 Grêmio

54' GOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! GIULIANO! Douglas toca para Edílson, que dá um drible da vaca em Moisés e cruza na pequena área. Giuliano, sozinho, toca de letra para o fundo do gol. Palmeiras 1x2 Grêmio

53' Dudu completa cruzamento na pequena área, contudo chuta mal e perde boa oportunidade

51' Jogo inicia movimentado, porém muito truncado e com poucas chances ofensivas

49' Tricolor se segura na defesa para explorar o contra-ataque em velocidade

47' Palmeiras começa em cima, mas sem conseguir espaços na defesa do Grêmio

45' Bola volta a rolar no Pacaembu para Palmeiras 1x1 Grêmio!

22:09 Palmeiras retorna ao gramado, com Róger Guedes na vaga de Alecsandro

22:08 Grêmio também já está no campo de jogo

22:06 Arbitragem sobe ao gramado sob vaias da torcida alviverde

22:04 Já já a bola vai voltar a rolar no Pacaembu para Palmeiras 1x1 Grêmio! Não saiam daqui

22:01 Igualdade é refletida até nas estatísticas do primeiro tempo



Posse de bola: Palmeiras 46% x 54% Grêmio

Finalizações: Palmeiras 4 x 5 Grêmio

21:59 A revolta foi tanta que apenas o goleiro Fernando Prass falou ao sair para os vestiários

21:56 Atletas palmeirenses pressionaram o árbitro baiano Marielson Alves Silva ao fim da etapa inicial

21:54 Jogadores e torcida do Palmeiras saem se queixando com a arbitragem, alegando impedimento de Bressan no gol gremista

45+5' Final do primeiro tempo no Pacaembu para Palmeiras 1x1 Grêmio! Com gols marcados por Gabriel Jesus, ainda no minuto inicial, e Bressan, no último, as equipes saem no empate

45+4' GOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! BRESSAN! Luan cobra falta em direção à pequena área e Geromel desvia, mas a bola vai na trave. No rebote, em posição irregular, Bressan domina, gira e chuta para o fundo do gol, contando ainda com toque de Giuliano. Palmeiras 1x1 Grêmio

45+2' UHHHHHHHHH! Moisés completa cruzamento na pequena área e cabeceia com muito perigo

45+1' Equipes chegam com força ao ataque, entretanto não finalizam com qualidade

45' Quatro minutos de acréscimo

44' Chuva aperta ainda mais nos últimos minutos

43' Torcida do Palmeiras canta alto no Pacaembu na reta final do primeiro tempo, mesmo com a pressão do Grêmio

41' Cartão amarelo para Vitor Hugo! Zagueiro do Palmeiras é punido por falta dura em Luan

39' Cartão amarelo para Marcelo Hermes! Lateral-esquerdo do Grêmio é advertido por falta em Dudu

38' Chuva é mais forte no Pacaembu neste momento

36' Palmeiras passa a ser mais intenso no setor ofensivo e começa a se aproximar do segundo gol

34' Jogo volta a ficar equilibrado e com boas chances criadas pelos dois lados

31' UHHHHHHHH! Moisés finaliza de fora da área e Bruno Grassi faz boa defesa

30' Gabriel Jesus recebe dentro da pequena área, puxa para a perna direita e bate para o gol, porém Grassi defende seguro

28' Tricolor segue forte no campo ofensivo, mas não consegue ser eficaz nas finalizações

26' UHHHHHHHHH! Marcelo Hermes faz bom lance e toca para Giuliano, que faz o pivô para Everton. O meia-atacante gremista, por outro lado, isola

24' Clima esquenta e jogadores se desentendem no meio, contudo o árbitro logo esfria

22' Cartão amarelo para Dudu! Atacante do Palmeiras é punido por reclamação

21' Jogo começa a ficar nervoso e muito truncado, com muitas faltas

19' Cartão amarelo para Matheus Sales! Volante do Palmeiras é punido por puxar a camisa de Luan

17' Mesmo em desvantagem e fora de casa, Grêmio não se intimida e segue atacando

15' Após boa troca de passes na intermediária do Palmeiras, a bola fica com Luan, que cruza e Everton fura. Marcelo Hermes ainda tenta, mas bate em cima da defesa

13' UHHHHHHHHHHHH! Luan faz boa jogada individual e chuta muito próximo à trave esquerda

11' Duelo tem muita intensidade, mas pouca movimentação ofensiva

9' Bola volta a rolar e debaixo de chuva em São Paulo

8' Partida segue paralisada no Pacaembu

6' Torcida do Grêmio acende sinalizadores e jogo é interrompido pela arbitragem

5' Primeira oportunidade do Grêmio. Edílson ficou com a sobra no meio de campo, avançou e arriscou de longa distância. A bola subiu e não assustou o goleiro Fernando Prass.

2' Foi o primeiro gol sofrido pelo Grêmio na edição atual do Campeonato Brasileiro da Série A.

1' GOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Dudu deu preciso lançamento para Gabriel Jesus. O camisa 33 entrou na área e completou na saída do goleiro Bruno Grassi. Festa alviverde no Pacaembu!

ROLA A BOLA NO PACAEMBU! COMEÇA PALMEIRAS x GRÊMIO

20:56 Hino Nacional Brasileiro executado neste momento

20:54 Com Fernando Prass na frente, Palmeiras entra em campo! Grêmio também está no gramado. As equipes disputam a partida desta noite com os seus tradicionais uniformes.

20:50 Com trabalhos de aquecimento encerrados, os jogadores realizam as últimas correntes antes de entrarem em campo para valer.

20:40 Palmeiras e Grêmio realizam trabalho de aquecimento no gramado do Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu

20:35 Marcas importantes para dois jogadores do meio-campo gremista. Guiliano completa 100 partidas com a camisa gaúcha. Douglas chega aos 200 jogos com o uniforme tricolor

20:30 Os números do confronto Palmeiras x Grêmio são completamente favoráveis ao Verdão. Além do dobro de vitórias contra o oponente, os paulistas nunca perderam para o Grêmio no Pacaembu, palco do confronto desta noite.

20:27 Na história dos confrontos entre Palmeiras x Grêmio em todas as edições do Campeonato Brasileiro, foram 63 partidas. Verdão leva a melhor, com 28 vitórias. Além disso, o Tricolor acumulou 14 triunfos, além de 21 empates.

20:23 Jogadores do Palmeiras estão em campo realizando o último aquecimento antes da bola rolar

20:20 No único jogo com bola rolando nesta noite, o América-MG vai sendo derrotado pela Ponte Preta, no Independência, por 2 a 1. Duelo está no intervalo

20:17 Palmeiras exibe filme, neste momento, sobre 1996 no telão do Pacaembu

20:14 O técnico Cuca terá como opções: Jaílson, Roger Carvalho, Thiago Martins, Fabiano, João Pedro, Fabrício, Allione, Vitinho, Róger Guedes, Luan, Rafael Marques e Erik

20:12 PALMEIRAS CONFIRMADO! O Verdão, que contará com uma surpresa, vai a campo com: Fernando Prass; Tchê Tchê, Thiago Santos, Vitor Hugo e Zé Roberto; Matheus Sales, Jean e Moisés; Dudu, Alecsandro e Gabriel Jesus

20:10 No banco de reservas, Roger tem à disposição: Léo, Ramiro, Rafael Thyere, Iago, Edinho, Kaio, Lincoln, Tilica, Batista e Bobô

20:08 GRÊMIO ESCALADO! O Tricolor está definido com: Bruno Grassi; Edílson, Pedro Geromel, Bressan e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan

20:06 Indefinições à parte, as equipes já estão escaladas para o jogo de logo mais

20:03 Após ser punido pelo STJD, Cuca terá de cumprir dois jogos de suspensão. A advertência vale apenas nos próximos compromissos, que serão contra Flamengo e Corinthians

20:00 As delegações já estão presentes para o duelo que começa às 21h!

O comando da arbitragem é do baiano Marielson Alves Silva, que é aspirante à Fifa. Os auxiliares são o carioca Rodrigo Henrique Corrêa, do quadro internacional, e o paranaense Ivan Carlos Bohn

Como tem a base mantida, o Imortal deve jogar, caso não tenha mexidas de última hora, com: Bruno Grassi; Edílson, Pedro Geromel, Bressan e Marcelo Hermes; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Everton; Luan.

Em relação ao time que venceu o Coritiba, no último domingo (29), o Tricolor terá somente uma modificação. Sem Grohe, com a Seleção Brasileira, o jovem Bruno Grassi entra de frente

O Grêmio, porém, tem nove ausentes, em meio aos convocados à Copa América Centenário e os lesionados: Marcelo Grohe, Miller Bolaños, Marcelo Oliveira, Henrique Almeida, Fred, Moisés, Wesley, Wallace Oliveira e Pedro Rocha

O único jogador pendurado com dois cartões amarelos para a duelo é o zagueiro Thiago Martins. Por isso, o alviverde deverá ir a campo com: Fernando Prass; Tchê Tchê, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto; Jean, Matheus Sales, Gabriel Jesus, Moisés e Dudu; Alecsandro (Róger Guedes)

A única dúvida no Verdão é na referência do ataque. Alecsandro, que vinha atuando como titular, não vem agradando e pode abrir espaço para Róger Guedes

Para a partida de logo mais, o Palmeiras tem seis desfalques: Cleiton Xavier, Arouca, Gabriel, Edu Dracena, Cristaldo e Lucas Barrios

Fique de olho Palmeiras x Grêmio: Gabriel Jesus. Jogador de chegada para Olimpíada, o jovem palmeirense tem 11 gols na temporada e é o principal artilheiro entre os atletas sub-20 no país. Olho nele!

(Foto: Divulgação/Agência Palmeiras)

Fique de olho jogo Palmeiras x Grêmio: Luan. O jovem chegou recentemente à marca de 35 gols com a camisa gremista. São, além disso, várias assistências, sendo um dos líderes do país nas estatísticas de passes para gols. Olho nele!

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Grêmio apresentou nesta semana o zagueiro Wallace, vindo do Flamengo. O defensor comemorou a oportunidade e diz-se espelhar no ídolo gremista Hugo de León. Com a camisa gremista, a estreia só poderá ser na próxima rodada, diante da Ponte Preta. Ele está regularizado no BID da CBF.

O meia Cleiton Xavier foi vetado pelo departamento médico e Moisés assume vaga no setor. Os jogadores do Palmeiras trabalharam muito cruzamentos e jogo aéreo ofensivo na última atividade. Além dos olhos atentos do técnico Cuca, o presidente Paulo Nobre e o gerente Cícero de Souza também fiscalizaram a movimentação dos atletas.

Na lateral-esquerda do Palmeiras, Egídio não participou do último treino alviverde e está fora. O substituto natural para posição é o veterano Zé Roberto, para enfrentar sua ex-equipe, o Grêmio.

O Grêmio do técnico Roger Machado ganhou o desfalque do goleiro Marcelo Grohe. O equatoriano Miller Bolaños já estava cedido à seleção de seu país e, agora, o arqueiro também se apresenta para Copa América, para defender o Brasil. A ida foi bastante contestada pelos gremistas, em função de Grohe chegar na condição de terceiro goleiro.

O goleiro Fernando Prass comentou que, apesar de não contar com o Allianz Parque, o estádio do Pacaembu possui um melhor gramado. Segundo o arqueiro, ponto positivo da mudança de local.

Já no Pacaembu, vitória do Palmeiras em cima de um Grêmio que não contava com Grohe. O goleiro Tiago foi o titular na oportunidade. Dessa vez, será Bruno Grassi o guarda-redes do técnico Roger Machado. Triunfo palmeirense por 3 a 2 no segundo turno de 2015:

No Brasileirão passado, foram dois duelos. Na Arena, melhor para o Grêmio, em gol solitário, porém belíssimo, anotado pelo volante Maicon. Confira:

O Palmeiras é, no momento, apenas o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. São duas vitórias e dois empates até aqui. Um triunfo pode colocar o time do técnico Cuca na cola do G-4.

Na tabela de classificação, o Grêmio luta pela liderança. Tem 10 pontos, com três vitórias e um empate na competição. Triunfo sobre o Palmeiras na capital paulista recoloca o Tricolor gaúcho no topo da tabela. O Internacional venceu na quarta-feira (1º) e assumiu a ponta, com 13 pontos.

O Verdão não conta com sua Arena, o Allianz Parque. O estádio sediará o show do italiano Eros Ramazzotti, no dia 4 de junho e desde já os preparativos estão sendo tomados. Com isso, o municipal do Pacaembu será a casa do Porco diante do Tricolor.

Olá a você ligado na VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo de Palmeiras x Grêmio, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016! O jogo inicia às 21h, no estádio do Pacaembu.