Resultado Atlético-PR x Santa Cruz na Série A do Campeonato Brasileiro (1-0)

A sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro será realizada no próximo final de semana. O Atlético-PR vai entrar em campo novamente no sábado (11) para fazer um confronto com o São Paulo, às 21h00, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Já o Santa Cruz vai ter pela frente um duelo com o Santos, no domingo (12), às 19h00, no estádio do Arruda, em Recife, Pernambuco.

17:56 Arena da Baixada recebeu um público de 13.515 torcedores, gerando uma renda de R$ 169.690,00.

17:54 Com o resultado desta tarde, o Atlético-PR deixa a zona de rebaixamento momentaneamente e vai para a 11ª posição, com sete pontos. Já o Santa Cruz, até o momento, fica na sétima colocação, com oito pontos.

48’ Fim de jogo! Atlético-PR vence Santa Cruz pelo placar mínimo com gol sendo marcado por Deivid e se recupera na Série A do Campeonato Brasileiro.

45’ Três minutos de acréscimos.

42’ Amarelo! Marcos Guilherme coloca velocidade pela direita e acaba sendo parado por Uillian Correia, que recebe cartão.

40’ Não valeu! Vinícius cobra falta e Marcos Guilherme manda para o fundo das redes, mas árbitro anula marcando falta em outro lance fora da jogada.

38’ Última alteração no Santa Cruz: Sai: João Paulo. Entra: Bruno Moraes.

36’ Última alteração no Atlético-PR: Sai: Nikão. Entra: Marcos Guilherme.

35’ Arthur avança pela direita e cruza para Grafite, na pequena área, cabecear para fora.

29’ Tiago Cardoso! Nikão recebe lindo passe de André Lima, entra livre pela direita e chuta fraco para boa defesa do goleiro Tiago Cardoso.

28’ Otávio trabalha pela esquerda e chuta com efeito para fora.

27’ Amarelo! Vinícius puxa contra-ataque pelo meio, André Lima recebe e avança, mas acaba derrubado por Danny Morais, que recebe o primeiro cartão do jogo.

24’ Modificação no Atlético-PR: Sai: Ewandro. Entra: Giovanny.

23’ Arthur recebe na entrada da área e chuta para fora, com perigo.

21’ Perdeu! Keno recebe pela esquerda, domina bem e serve para Grafite, entrando livre de frente para o gol, chutar para fora. Chance incrível perdida pelo atacante.

18’ Modificação no Santa Cruz: Sai: Wallyson. Entra: Arthur.

17’ Alteração no Atlético-PR: Sai: Walter. Entra: André Lima.

16’ Uuuhhh! Neris erra na saída de jogo e entrega para Walter, que avança pela esquerda e chuta cruzado buscando Vinícius. A bola passa na frente do gol e vai para fora.

14’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Vinícius domina na área e ajeita para Ewandro, que chuta errado. A defesa afasta e Deivid pega o rebote de fora da área para acertar o ângulo.

12’ Alteração no Santa Cruz: Sai: Everaldo. Entra: Keno.

8’ Uuuhhh! Everaldo recebe grande passe de Uillian Correia, coloca velocidade pela esquerda, entra na área com liberdade e chuta para fora.

4’ Wallyson recebe ótimo lançamento e cruza para a pequena área. A bola passa na frente e ninguém consegue tocar para o gol.

2’ Otávio chuta de longe da meta e manda para muito longe.

0’ Começa o segundo tempo.

17:04 Agora é a vez do Atlético-PR voltar. Paulo Autuori mantém a mesma formação da etapa inicial.

17:02 Santa Cruz de volta para a etapa final. Equipe continua com a mesma formação.

16:50 Everaldo, atacante do Santa Cruz: “Infelizmente, não fomos bem nas chances que tivemos de abrir o placar. Agora vamos ver o que Milton Mendes nos fala no intervalo para podermos matar o jogo”.

16:48 Vinícius, meia-atacante do Atlético-PR: “Faltou um pouco mais de capricho para mim na chance que tive de abrir o placar. Mas temos de ter paciência para fazer o gol e sair com a vitória. Claro que a torcida quer gol, mas o Santa Cruz está bem fechado, dificultando nosso jogo. Na hora que a chance aparecer, temos de ter capricho”.

46’ Fim do primeiro tempo!

45’ Um minuto de acréscimo.

42’ Nikão faz tabela com Léo, entra na área e cruza para defesa de Tiago Cardoso.

39’ Uuuhhh! Walter recebe dentro da área, tenta chutar e a defesa afasta para a frente da área. Vinícius chega chutando de surpresa e manda para fora.

36’ Weverton! Tiago Costa tenta faz cruzamento, mas a bola vai em direção ao gol e o goleiro rubro-negro faz ótima defesa, evitando o tento surpreendente.

34’ Weverton! Léo Moura cruza na área e Everaldo pega na segunda trave. Ele chuta cruzado e o goleiro rubro-negro faz ótima defesa.

31’ Uuuhhh! Vinícius recebe na entrada da área, depois de um bate-rebate, e chuta para fora com muito perigo.

29’ Walter recebe bom lançamento, dá um belo chapéu em Danny Morais, mas lance é invalidado, pois o atacante ajeitou com a mão.

26’ Atlético-PR continua com dificuldades para passar pela marcação adversária. Muitos erros na ligação do meio para o ataque.

22’ Tiago Costa levanta na área pela esquerda e Grafite cabeceia para fora.

21’ Nikão cobra a falta na barreira, pega o rebote e chuta em cima de João Paulo. A bola vai para escanteio.

19’ Walter recebe na entrada da área após trapalhada de dois defensores do Santa Cruz, manda para Vinícius e João Paulo derruba o meia-atacante.

17’ Atlético-PR tem a posse de bola, no entanto, mostra dificuldade para criar as jogadas e chegar com perigo. Marcação do Santa Cruz vai funcionando.

13’ Vinícius faz tabela com Walter, mas domina errado quando recebe de volta e a bola vai para Tiago Cardoso.

8’ Léo recebe pela direita de Vinícius, passa pela marcação e acaba chutando muito fraco para fora.

6’ João Paulo trabalha pela esquerda e cruza buscando Grafite. Weverton, contudo, sai do gol e faz a defesa.

4’ Santa Cruz tenta puxar contra-ataque lançando para Grafite, mas marcação chega firme e afasta o perigo.

1’ Sidcley tenta lançar a bola para o atacante Walter, mas acaba errando e o goleiro Tiago Cardoso deixa sair pela linha de fundo.

0’ Começa! Bola rolando para o confronto entre Atlético-PR e Santa Cruz, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro.

15:58 Quase tudo pronto! Dentro de instantes, a bola vai rolar na Arena da Baixada.

15:56 Agora é a vez do hino nacional brasileiro ser executado.

15:55 Hino do estado do Paraná sendo executado neste momento.

15:53 No gramado! Atlético-PR e Santa Cruz estão entrando no gramado neste momento.

15:52 Arena da Baixada não deve receber um grande público. Faltando pouco tempo para a bola rolar, o estádio está longe de ficar lotado.

15:50 Tempo frio em Curitiba, no Paraná. Arena da Baixada com vários espaços sem ninguém.

15:40 Encerrado o aquecimento dos dois times. Dentro de alguns minutos, eles vão voltar para o campo de jogo.

15:22 Atlético-PR e Santa Cruz estão no gramado da Arena da Baixada para realizar o aquecimento.

15:14 Em relação à última partida o Santa Cruz tem quatro alterações: Neris, retornando de lesão entra no lugar de Alemão, enquanto Tiago Costa, que cumpriu suspensão na rodada passada assume a vaga do suspenso Roberto. No ataque, com cansaço muscular, Arthur e Keno serão substituídos por Everaldo e Lelê, respectivamente.

15:12 Milton Mendes tem os demais jogadores no banco de reservas para o decorrer de partida: Edson Kolln; Alemão, Vitor, Allan Vieira, Leandrinho, Fernando Gabriel, Arthur, Alex Bolaño, Keno e Bruno Moraes.

15:10 O tricolor vai entrar em campo da seguinte maneira: Tiago Cardoso; Léo Moura, Neris, Danny Morais e Tiago Costa; Uillian Correia, João Paulo, Wallyson, Lelê e Everaldo; Grafite.

15:08 Santa Cruz escalado! Poupando Keno e Arthur, o técnico Milton Mendes promove quatro alterações no time tricolor, sendo dois retornos em relação à última rodada.

15:06 O Atlético-PR tem dois desfalques para este jogo. O lateral-direito Eduardo está suspenso, enquanto o zagueiro Cleberson fica fora por conta de uma fratura no nariz e no maxilar.

15:04 O técnico Paulo Autuori terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Santos, Paulo André, Nicolas, Barrientos, Hernani, Marcos Guilherme, Pablo, Giovanny e André Lima.

15:02 O Furacão paranaense vai entrar em campo com: Weverton; Léo, Thiago Heleno, Wanderson e Sidcley; Deivid, Otávio, Nikão, Vinícius e Ewandro; Walter.

15:00 Atlético-PR escalado! Técnico Paulo Autuori promove o retorno de Nikão e coloca Walter como titular no setor de ataque.

14:50 Equipes já estão nas dependências da Arena da Baixada. Dentro de instantes, as escalações devem ser divulgadas.

14:40 O Atlético-PR nesta tarde terá o retorno do meia-atacante Nikão. Expectativa para saber se ele começa entre os titulares ou reservas.

14:30 A belíssima Arena da Baixada pronta para o confronto de logo mais.

Desta vez o técnico Paulo Autuori, que poupou parte dos titulares na derrota para o Internacional, fora de casa, agora deve escalar força máxima.

Jogadores como o meia Vinícius, o meia-atacante Nikão e os atacantes Ewandro e André Lima, que foram poupados por conta do desgaste, estão de volta.

Na zaga, com Cleberson machucado, Wanderson e Paulo André devem disputar uma vaga, com leve favoritismo para o primeiro, com mais ritmo.

O comandante rubro-negro confirmou os retornos “A tendência é essa. Alteração apenas na impossibilidade, mais uma vez, infelizmente, aconteceu com o Cleberson.

Voltam jogadores que não atuaram. E eles não atuaram pelo simples motivo de estarem em condições de fazer um futebol mais próximo do que a gente quer”, projetou o treinador, confiante em uma apresentação melhor.

Depois do inicio arrasador, grande surpresa do Brasileirão, o Santa balançou um pouco nas últimas rodas e perdeu ate sua posição no G-4.

Para mostrar que não era fogo de palha, o técnico Milton Mendes, que reencontra seu ex-time, poderá ter dois retornos.

O zagueiro Neris e o lateral-direito Vítor se juntaram ao grupo e está à disposição. Roberto, expulso na derrota para o Sport, cumpre suspensão automática. Tiago Costa será o substituto.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora a partida entre Atlético-PR x Santa Cruz em tempo real no Brasileirão 2016! Fique conosco!