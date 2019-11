Resultado Corinthians x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro 2016 (2-1)

Agradecemos sua presença nessa partida. Te esperamos na próxima partida. Desejamos uma ótima noite e um grande domingo para você. Até lá!

Fique ligado que ainda teremos muito futebol no nosso site. Teremos a Copa América com a estreia do Brasil!

Vamos encerrando aqui a transmissão do começo de mais uma rodada do Brasileirão.

O Timão lidera neste momento com 13 pontos. Foi a terceira vitória seguida.

Negueba fez um carnaval, abriu o placar, mas o Timão se superou na garra e na torcida para virar o jogo!

Vitória gigantesca do Corinthians, virando o duelo no minuto final! Na camisa, na tradição alvinegra, para virar o jogo e dormir líder!

ACABOU!!!!!

95' NA CAMISA, NA RAÇA! Jogada pela esquerda com Luciano, ele abriu para Marquinhos, que levantou na área e Uendel testou, pra tremer Itaquera!

94' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, UENDEL, DO TIMÃO!

93' AMARELO, BENITEZ. Por falta em Guilherme.

92' JESUS, MARIA E JOSÉ! André teve a bola do jogo mas não dominou!

91' Teremos cinco de acréscimos!

90' NA RAAAAAAÇA! Luciano recebeu na esquerda, girou, bateu cruzado e André fechou de carrinho! Explode a Fiel!

89' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, ANDRÉ, DO CORINTHIANS!

88' Meu amigo, nada decidido! É pressão alvinegra!

87' O Timão vai com tudo!

86' SALVA BENITEZ! Luciano gira e cruza. André recebeu, mas foi travado por Benitez!

85' Reta final de jogo!

84' FOOOOOOOOOOOOOOORA! Marquinhos recebe livre, debaixo do gol e bateu de direita pra fora! Impressionante!

83' WALTER! Contra ataque rápido, Juan recebeu, tentou dar um tapa na saída do goleiro, que fechou bem o ângulo.

82' A Fiel sente o clima e é total apoio!

81' Jogo corrido, com muita raça de ambos os times!

80' Felipe toma uma cabeçada e fica sentindo. Jogo parado.

79' Kleber sofre falta e fica um ano no chão.

78' AMARELO, DODÔ. Por reclamação do banco.

77' MUDA O TIMÃO: André entra no lugar de Pedro Henrique.

76' Timão faz a bola girar na entrada da área, mas pouco agride.

75' MUDA O COXA: Benítez entra e sai Dodô.

74' Giovanni bate de canhota, mas mandou de tornozelo. Tiro de meta.

73' Negueba atuando como segundo lateral! Salvando a pátria!

72' Torcida pede time ofensivo. Falta criação, movimentação.

71' MEU JESUS... Bruno Henrique arriscou de canhota e nem fez cócegas...

70' Juan arrancou para o contra ataque, mas saiu com bola e tudo. Torcida pega no pé.

69' MUDA O COXA: Gonzalez dá lugar à Fábio Braga.

68' A chuva segue caindo, deixando o campo ainda mais liso.

67' Timão tem pressa, mas não fura o bloqueio paranaense.

66' Coxa não consegue sair jogando. Metade do tempo já foi.

65' Quem sabe o Timão empata na bola alta.

64' AMARELO, NEGUEBA. Por reclamação.

63' Coritiba todo na defesa. Time parece mais cansado.

62' É pressão corinthiana, mas a zaga está muito, mas muito exposta.

61' MUDA O COXA: Thiago Lopes entra e sai Ruy.

60' AMARELO, RUY. Pegada forte em Guilherme.

59' WAAAALTER! Testada de Negueba e o goleiro faz linda defesa!

58' Contra ataque gigantesco do Coritiba, com 4 x 1, mas Juan perdeu o tempo da bola. Fágner cometeu falta. Lá vem Coxa.

57' Uendel bate cruzado e Negueba manda em mais um escanteio!

56' WIIIIILSON! Danilo escapa, corta, bate e o goleiro afasta! Pressão!

55' MUDA O CORINTHIANS: Danilo entra no lugar de Cristian!

54' NA TRAAAAAAAAAVE! Testada de Guilherme e a bola carimba o poste esquerdo de Wilson! A Fiel explode!

53' A partida que faz o Bruno Henrique é pra se esquecer pra sempre.

52' FOOOOOOOOORA! Cabeçada de Giovanni e a bola passa queimando o poste!

51' WIIIIIIILSON! Fágner manda para Marquinhos que finaliza no canto e vê o goleiro fazer grande defesa! Escanteio.

50' A chuva aperta na zona leste paulistana.

49' BRUNO HENRIQUE... Arriscou de fora e quase mandou na Radial Leste.

48' Será um jogo ainda mais de ataque corinthiano contra a defesa do Coxa.

47' E a Fiel canta alto em Itaquera!

46' Se o Coxa já não tinha pressa, agora, vencendo...

45' E com uma mudança, a bola rola em Itaquera.

Os times retornam e a partida vai começar.

MUDA O CORINTHIANS: Giovanni Augusto entra na vaga de Marlone.

O segundo tempo promete e muito! O Timão vai pra cima e vai ter fortes emoções.

Juiz muito mal, não deu um pênalti claro pra cima de Felipe. A Fiel reclama muito e o resultado não é o ideal.

Coxa joga no erro do Corinthians, que prende demais a bola e não tem criação no meio do campo. No contra ataque, Negueba marcou o gol único da partida.

Fim de papo!

47' SEMPRE ELE! Contra ataque rápido, Negueba recebe na esquerda, avança contra Fágner e tira de Walter para abrir o placar!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOL, NEGUEBA, DO COXA!

45' Teremos apenas dois minutos.

44' Fágner gira bem pela direita e descola escanteio.

43' Arbitragem péssima em Itaquera!

42' Reta final de jogo.

41' AMARELO, RAFAEL MARQUES. Cotovelo alto em dividida.

40' OOOOPA! Confusão na área do Coxa, Felipe cai e toma uma bicuda na barriga... Juiz deu falta do corinthiano!

39' Bruno Henrique não faz bom jogo. Transição fraca.

38' A Fiel fica impaciente com a arbitragem. Muitas marcações equivocadas.

37' Dividida entra Marlone e Dodô. Juiz mandou seguir.

36' Jogo muito marcado, muito truncado e com erros dos dois lados.

35' Coxa marca em seu campo e conta com ajuda dos erros alvinegros.

34' Marquinhos manda na área, Felipe recebe na área, mas à frente. Impedido.

33' Luciano toma o tranco e Timão tem boa falta. Volume aumenta em Itaquera.

32' Juizão com critérios totalmente distintos para asfaltas. Corinthianos bravos.

31' AAAAAH, LUCIANO! Marquinhos recebe de frente, escorrega, rola pra Luciano recebe na meia direita, tenta bater cruzado, mas é travado pela zaga.

30' UENDEL... Foi cruzar e quase mandou no Tatuapé.

29' Corinthians sofre com alguns jogadores individualmente. Há falhas, principalmente nas laterais.

28' AMARELO, FÁGNER. Falta completamente sem noção em Kleber.

27' Marcação do Coritiba é forte e não dá espaços ao time alvinegro.

26' Fágner atropela Rafa Marques e o jogo está parado por falta ofensiva.

25' Chegada com Negueba pela direita, mas o ataque do Coxa foi parado por impedimento.

24' Guilherme manda para Luciano, mas a bola sai longa demais em tiro de meta.

23' WILSON! Goleirão saiu com o pé para afastar perigo na chegada de Luciano.

22' Chegada forte do Timão pela direita e Guilherme tentou de fora, mas Rafael Marques afastou.

21' Corinthians erra muitos domínios e passes. Deixa o Coritiba pensar a partida.

20' Juan tentou de fora, mas jogou longe do gol do Walter.

19' E a chance de um mini escanteio para o time do Coxa. Perigo!

18' AMARELO, CRISTIAN. Carrinho contra Juan e o juiz marcou a falta.

17' Coxa joga nos erros corinthianos buscando sempre as laterais.

16' WILSON! Levantamento, desvio de Luciano e Wilson pegou firme.

15' WIIIIIIIIIILSON! Chegada muito boa pela esquerda e Uendel recebe de Guilherme, mas chuta contra Wilson, que fez grande defesa. Escanteio.

14' Timão tentou ataque pelo meio com Luciano, mas o camisa 18 não dominou bem a bola.

13' Juan domina com a mão e mata o lance do ataque do Coxa. Timão sai jogando.

12' jogo mais truncado após início forte do time alvinegro.

11' Na cobrança, Walter subiu, pegou e saiu jogando.

10' Bola na área e Cristian afasta. Escanteio.

9' Felipe atropela Gonzalez de uma forma bizarra e o jogo é parado. Chance de bola na área para o Coxa!

8' A Fiel grita alto em Itaquera!

7' Guilherme arma jogada por cima para Marlone, mas a bola corre muito. Só tiro de meta.

6' Bola longa para Luciano, mas o atacante dominou com a mão e o Coxa se salvou.

5' Coxa aguarda mais em seu campo e deixa o Timão sair jogando.

4' Marquinhos Gabriel manda de fora, mas bate mal demais na bola.

3' Marlone recebe na canhota, fica no chão, mas o joog segue.

2' A Fiel segue chegando e o público aumentou bem em Itaquera.

1' Guilherme começa armando pelo meio campo corinthiano, sempre buscando as laterais.

0' Começa o jogo na Arena Corinthians!

Detalhes finais para o início do jogo!

Meu amigo, a fumaça tomou conta do campo!

Coxa com segundo uniforme. Camisa verde marca-texto, calção branco e meias preta.

O Corinthians com seu uniforme principal. Camisa branca, calção preto, meias brancas.

Os times se cumprimentam, a fumaça toma conta e a partida vai se aproximando do começo.

Hino Nacional Brasileiro em Itaquera.

Sobem ao gramado! Procolo da CBF iniciado!

Os times se aproximam e os sinalizadores são acessos!

A hora está chegando! A chuva vai dar boas-vindas aos times em intantes.

Muita gente de capa se protegendo da chuva. O telão da Arena anuncia as escalações. Tite é o mais comemorado.

Anderson Daronco (RS) será o juiz da partida.

Tempo frio, chuvoso na capital paulista. Em instantes a bola rola!

Muita gente ainda do lado de fora da Arena entrando no estádio. Essa é uma das características da casa alvinegra.

A torcida segue chegando. Mas dificilmente teremos público acima dos 30 mil.

Equipes no gramado de Itaquera para o aquecimento!

Neste momento, os jogadores do Sub-17 dão a volta olípica com a taça da Copa do Brasil da modalidade, vencida na última terça-feira.

Bom teste para o jovem Pedro Henrique. Terá Negueba e Kleber pela frente.

O Coxa tem Wilson; Dodô, Luccas Claro, Rafael Marques, Juninho; João Paulo, Juan, Ruy, Gonzalez, Negueba; Kléber. Técnico: Assisinho.

Corinthians em campo com Walter; Fágner, Pedro Henrique, Felipe, Uendel; Cristian, Bruno Henrique, Marquinhos Gabriel, Guilherme, Marlone; Luciano. Técnico: Tite.

Timão escalado!

Os times estão presentes na Arena. Daqui a pouco saem as escalações.

A expectativa é de Tite poupar alguns titulares. Chances de Arana e Rodriguinho começarem jogando.

Os trofeus dos Mundiais corinthianos estão na casa alvinegra, para delírio da Fiel.

O Timão começou meio capenga, mas parece se ajeitar. vai na busca do quarto jogo seguido com vitória, podendo até fechar como líder.

O Coxa vive uma crise. Vice-campeão estadual, derrotas nesse começo de campeonato e demissão do treinador.

As delegações chegarão brevemente na casa corinthiana.

Os portões da Arena Corinthinas foram abertas. As vendas de ingresso seguem até o intervalo da partida.

Neste Brasileiro, foram três jogos, com um empate (Grêmio) e vitórias ante Ponte Preta e Santos.

Dentre os times da Série A, o Corinthians é quem mais tem série invicta. São mais de 20 partidas. O aproveitamento em sua casa passa dos 80%.

Em instantes os portões serão abertos. O Timão não perde em casa desde agosto do ano passado, quando perdeu para o Santos na Copa do Brasil.

São dois jogos e uma vitória e um empate para o Timão, contra o time paranaense.

Em 2014, o Coxa visitou Itaquera pela primeira vez e fez o alvinegro suar. Bruno Henrique empatou no último lance, fechando o jogo em 2 a 2.

O Timão vem embalado. O Coxa, em crise! Duelo de opostos, mas o time de Curitiba tem dificultado ao máximo.

Fique de olho: Guilherme, meia: Chegou no começo do ano, passou por altos e baixos, mas agora, na nova posição, é um dos destaques deste começo de Brasileiro.

Fique de olho: Juan, meia: O veterano, que já passou por Flamengo e São Paulo, saiu da lateral esquerda e joga no meio, sendo o criador de jogadas da equipe.

Assisinho será o técnico do time paranaense após a demissão de Gilson Kleina, demitido após derrota em casa para Chapecoense.

Em 2012, os times se enfrentaram no Pacaembu e o alvinegro colocou um sonoro 5 a 1, um dos maiores placares do confronto.

Em 2015, os dois times se enfretaram na Arena em um jogo emocionante. Já na reta final e em busca do título, o Timão sofreu demais na mão de Negueba e só venceu com gol de Lucca já no final.

O frio, a hora e a chuva podem afastar o torcedor da arena. Foram vendidos mais de 24 mil ingressos e as vendas seguirão até o segundo tempo.

Três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro embalaram o Corinthians que hoje (04), às 20h30, volta a campo contra o Coritiba, buscando mais um triunfo diante de sua torcida, na Arena Corinthians. A equipe curitibana, no entanto, não vem se apresentando tão bem na competição.

Na ultima rodada, o Coritiba foi derrotado pela equipe da Chapecoense por 4x3, em pleno Couto Pereira, o que causou a queda do até então treinador, Gilson Kleina.

Atualmente, a equipe alviverde encontra-se com, apenas, 4 pontos somados, ocupando a 16ª colocação na tabela. Já o Timão, com a recente ascensão, encontra-se em 3º, com um total de 10 pontos.

Infelizmente, pela primeira vez desde que iniciou sua sequência de vitórias, que pôs fim aos protestos da torcida durante as partidas e em frente ao CT do clube paulista, o técnico Tite não poderá repetir a escalação que vem funcionando tão bem até então. A série de quatro jogos em apenas 10 dias tem desgastado os atletas.

Vendo isso, e também pensando no clássico contra o Palmeiras no dia 16 (próxima rodada), o treinador optou por poupar alguns jogadores nesta rodada, entre eles o zagueiro Vilson, que sofreu um edema muscular na coxa direita durante a partida contra o Santos, na última quarta-feira.

Tite já avisou aos jogadores reservas para se prepararem para o esquema de rotação, fazendo com que o desgaste de seus atletas diminua e, por consequência, reduzindo suas chances de lesão. Além do zagueiro, que recentemente tornou-se dupla de Felipe, podem também ser poupados nesta partida Uendel, Bruno Henrique, Guilherme e Giovanni Augusto.

Como nesta sexta-feira, a exemplo do que foi na véspera da partida contra o Santos, os jogadores da equipe titular treinaram apenas na parte interna do CT Joaquim Grava, enquanto os reservas participavam de um trabalho técnico em campo, sob o comando do treinador, ainda não é possível dizer quem serão os substitutos dos atletas poupados. Os cotados a herdarem as vagas são Pedro Henrique, Guilherme Arana, Maycon, Camacho, Lucca e Marlone respectivamente.

No Coxa, após a saída de Kleina na última rodada, Pachequinho assumiu a vaga de técnico interinamente. Para a partida contra o Corinthians, o treinador não poderá contar com Alan Santos, Ceará, Leandro e Amaral que estão lesionados. Enquanto isso no ataque, Kleber, que havia sido suspenso, poderá retornar para o comando do setor.

No ano passado, quando as duas equipes se enfrentaram em São Paulo, o alvinegro paulista saiu de campo com a vitória por 2x1. No retrospecto da partida, foram contabilizadas 43 partidas, com 14 vitórias do Coxa, 9 empates e 20 vitórias para o Timão.

O zagueiro Vilson está descartado pelo técnico Tite para a partida Corinthians x Coritiba deste sábado, às 20h30, na Arena Corinthians.

Sem condições físicas em razão de um edema na coxa direita após a maratona de três jogos no Brasileirão, o parceiro de Felipe não conseguiu se recuperar a tempo para a sexta rodada e deverá ser substituído pelo garoto Pedro Henrique, que tem 20 anos e jamais entrou em campo em partidas oficiais pelo Timão.

Sem contar com Balbuena, na Copa América, e Yago, suspenso por doping, Tite terá no banco de reservas outro jovem jogador: Léo Santos, de 17 anos, e que foi "emprestado" pelo time júnior.

Além de Pedro Henrique, o restante do time titular do Corinthians é uma incógnita para a partida deste sábado, já que Tite novamente não comandou nenhum trabalho com bola no gramado como preparação para enfrentar o Coritiba.

Em atividade que começou com atraso de 50 minutos em razão de um protesto de estudantes na Rodovia Ayrton Senna que atrapalhou a chegada de jogadores e comissão técnica ao CT Joaquim Grava, o técnico trabalhou apenas com reservas em campo, enquanto os titulares participaram de treino físico na academia.

Os reservas se dividiram em duas equipes para um trabalho técnico em campo reduzido e logo depois participaram de atividades específicas de ataque contra defesa e depois de finalização para os homens ofensivos. Curiosamente, quatro jogadores deixaram o gramado bem antes do restante dos companheiros: Pedro Henrique, Guilherme Arana, Rodriguinho e Marlone.

O primeiro deverá ser titular, e a possibilidade de escalação dos outros três no lugar de alguns jogadores poupados é uma das únicas pistas de Tite. O treinador nem sequer concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira para explicar a maneira como pretende armar sua equipe.

Walter; Fagner, Felipe, Pedro Henrique e Uendel (Guilherme Arana); Cristian e Bruno Henrique (Rodriguinho); Marquinhos Gabriel, Guilherme e Giovanni Augusto (Marlone pode substituir qualquer um deles); Luciano é o provável time titular para enfrentar o Coritiba, mas não há definição sobre o assunto, e jogadores como Camacho e Lucca também podem ser opção.

Terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com dez pontos, o Corinthians soma três vitórias, um empate e uma derrota nas primeiras rodadas da competição, e depois do Coxa terá oito dias de descanso e trabalhos antes de enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque.

